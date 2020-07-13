Как в Свердловской области побеждают коронавирус
Свердловская область в числе других регионов России столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции. Этот вызов пришлось принять регионам и странам всей планеты. Не везде борьба с нашествием вируса идёт гладко. Но в России уже удалось выйти на плато. Не стал исключением и Средний Урал. За время пандемии серьёзно выросла материальная база медицинских учреждений, и власти работают на будущее. По поручению губернатора в регионе разрабатывают комплексную программу «Общественное здоровье уральцев», которая должна включить в себя набор эффективных решений, работающих на обеспечение безопасности жителей Свердловской области во всех сферах.
Все силы — против коронавируса
На Среднем Урале первые заболевшие появились во второй половине марта. Но ещё до этого в регионе приняли дополнительные меры по профилактике коронавируса. Ограничили количество участников массовых мероприятий, отправили школьников на досрочные каникулы. А 18 марта в Свердловской области был создан оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения коронавируса. Его возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев. В тот же день был издан указ губернатора № 100-УГ о введении на территории региона режима повышенной готовности.
Глава региона нацелил глав муниципалитетов и правительство области на заботу о безопасности людей в ситуации с распространением COVID-19. Он отметил, что забота о безопасности и бережное отношение к здоровью уральцев — первоочередные задачи, стоящие перед местными властями.
«Прошу вас обеспечить реализацию в ваших муниципалитетах комплекса профилактических мер. Это касается ограничений при проведении массовых мероприятий, организации работы детских садов и школ, медицинских и социальных учреждений, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта. До принятия решения об отмене режима повышенной готовности прошу активизировать работу с населением в режиме онлайн, временно ограничив личные приемы граждан. Объясните людям необходимость этой меры. Забота о безопасности и бережное отношение к здоровью уральцев — превыше всего», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор также заявил об особой необходимости сегодня защитить людей от настроений, провоцируемых фейковой информацией. «Ложным сведениям, слухам и домыслам мы должны противопоставить объективные данные и достоверную информацию из авторитетных официальных источников», — отметил глава региона.
А затем на территории Среднего Урала и многих других регионов России были введены режим самоизоляции и масочный режим. Одновременно власти приняли меры по поддержке населения, которое из-за действовавшего больше месяца общероссийского режима нерабочих дней временно потеряло возможность зарабатывать деньги. Кроме того, поддержка была оказана малому и среднему бизнесу.
Дефицит защитных средств преодолён
Февраль и март для всей России оказались периодом дефицита медицинских масок и других средств личной защиты. Но уже в феврале в Свердловской области по поручению губернатора была начата работа по организации и увеличению выпуска продукции, необходимой для защиты жизни людей. Где-то в разы, где-то на порядки выросло производство облучателей, обеззараживателей, аппаратов искусственной вентиляции легких, фармпрепаратов, защитных комбинезонов, костюмов врача-инфекциониста, респираторов, масок.
К борьбе с пандемией коронавируса уральцы подключились буквально всем миром. В апреле Екатеринбург принял несколько самолётов с гуманитарным грузом из Китая. Первый прибыл 13 апреля. На борту были три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч защитных очков. Ценный груз приобрели в Поднебесной и доставили на Урал Русская медная компания, «Сима-ленд» и Фонд святой Екатерины. Его поделили между Свердловской и Челябинской областями. А затем последовала очередная партия столь необходимых уральцам — в первую очередь медикам — предметов. Общий объём груза — около тысячи кубических метров, вес — свыше 100 тонн. Всего было закуплено более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов.
Также важно добавить, что весной для Свердловской области было приобретено оборудование, с помощью которого удалось запустить линию по выпуску собственных медицинских масок. А сейчас свердловские промышленники начали выпускать оборудование для производства средств индивидуальной защиты. Кроме того, в ближайшее время промышленники начнут изготавливать материал для средств индивидуальной защиты. Таким образом, цикл производства таких защитных средств замкнулся.
Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отмечает, что Свердловская область производит сейчас не просто средства индивидуальной защиты. «У нас есть предприятие «Про100металл», которое спроектировало и успешно поставляет не только на российский рынок линии по производству медицинских масок. И мы пошли ещё дальше. Поскольку по многим видам сырья мы имеем импортозависимость и возникали сложности с поставками, совместно с бизнесом было принято решение изготавливать на производствах Свердловской области и сырье», — сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Он уточнил, что первая линия по производству мельтблауна, из которого производятся средства индивидуальной защиты, мощностью около 10 тонн в месяц будет запущена в ближайшее время.
Добавим, что свердловское оборудование и СИЗы применяются в подавляющем большинстве учреждений и организаций Свердловской области, включая аэропорт, вокзалы, медучреждения, школы, объекты соцкультбыта, предприятия всех форм собственности. Кроме того, продукция поставляется в другие регионы. Также идёт работа по выходу на международный рынок. На этом фоне цены на одноразовые медицинские маски заметно снизились. Можно не сомневаться: дальнейшее насыщение ими рынка повлечёт новое удешевление этого важного товара.
Здравоохранение — в штатном режиме
Отдельно стоит сказать о медицине, которая приняла на себя основной вызов. Как отмечает глава минздрава региона Андрей Цветков, почти 40 медицинских учреждений в области были перепрофилированы для оказания пациентам как с новой коронавирусной инфекцией, так и с пневмониями, которые потенциально могут быть проявлением COVID-19. А вообще, на борьбу с распространением коронавирусной заразы брошены силы скорой помощи, лабораторных и диагностических служб — всех звеньев системы здравоохранения.
Нагрузка на систему здравоохранения оказалась высокой. Как и в других регионах России, временно было приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Конечно, не везде. Например, люди с онкологическими и некоторыми другими заболеваниями могли получать такую помощь без ограничений. Роды тоже никто не отменял. А вот вылечить в плановом порядке зуб оказалось непросто. Государственные стоматологические клиники принимали только экстренных пациентов, это когда сильно болит зуб, раздуло щеку и идёт гнойный процесс. В не экстренных случаях можно и нужно было подождать. Это было важно, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Создание 40 «респираторных госпиталей» позволило свести к минимуму риски проникновения коронавируса в «чистые» медицинские учреждения. Как итог, в них удалось сохранить хирургическую, кардиологическую, неврологическую и другие виды помощи, оказываемые населению. Сейчас система здравоохранения работает в штатном режиме. Поэтапно восстанавливается плановая помощь. Возобновили работу первая областная больница, крупные межмуниципальные центры. Главным образом помощь оказывается пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, неврологическими заболеваниями и сахарным диабетом. Остальные жители региона на плановую госпитализацию отправляются по направлению из первичного звена, то есть от своего участкового врача. Но здесь важно соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований. А за неделю до госпитализации у граждан берут тест на коронавирус. Позднее его же делают и в стационаре.
Отдельный вопрос — техническое оснащение больниц, главным образом — «ковидных» центров. В мае Свердловская и Челябинская области получили в качестве помощи по 50 таких аппаратов. Их закупили в Китае председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Кроме того, как отмечет Цветков, ранее по госпиталям было распределено 200 таких аппаратов. На подходе — ещё столько же. В целом же с начала пандемии больницы региона обновили парк аппаратов ИВЛ на 25%. И всё это останется и будет работать и после победы над коронавирусом. Как и новый компьютерный томограф, который сейчас устанавливают в больнице № 40 Екатеринбурга, и специальный инфекционный модуль на 50 мест, который развёрнут на площадях выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Кроме того, свердловским больницам уже передано 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С». Оснащение идёт давно и в условиях «ковида» и высокой нагрузки на скорую помощь особенно актуально. Это реанимобили с максимальным набором оборудования, которые приобрели из средств федерального бюджета. Автопарк скорой помощи Свердловской области пополнили 20 машин на базе Ford Transit и восемь машин на базе «Газель». Все автомобили оснащены необходимым для транспортировки и мониторинга состояния пациентов оборудованием.
Большая часть автомашин передана станции скорой помощи Екатеринбурга. Главврач учреждения Игорь Пушкарёв отмечает: новые машины нужны как воздух. Как только их поставят на учёт, сразу отправят на линии. Бригады за ними уже закреплены. А в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» Свердловская область получила 36 новых машин скорой помощи. Всего в регионе действует 54 учреждения службы скорой медицинской помощи.
Отметим, машины скорой помощи дарят и частные структуры. Например, такой дар получили станции скорой помощи в Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Североуральске. Его сделал Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Автомашины новые, были выпущены в 2020 году. Все они оснащены современной медицинской техникой и радиосвязью с возможностью использования ГЛОНАСС и GPS.
А Екатеринбургу подарили 30 машин скорой помощи. Столь ценный подарок сделал Фонд святой Екатерины.
Всем миром — против заразы
В борьбе с коронавирусом участвуют самые разные люди и организации. А на самой передовой находятся медики. Техническая база здравоохранения — хорошо, но главная ценность медицины и не только — люди. Медики по шесть и больше часов работают в «красных зонах» в защитной одежде, в которой человеку с непривычки и час может показаться адом. Некоторые из них сутками находятся на работе, сутками не видят семью. Некоторые не выдерживают, уходят. Но те, кто остался, они — настоящие герои.
Штатным медикам помогают и студенты старших курсов медицинских образовательных учреждений. Юноши и девушки вместе со своими старшими товарищами грудью встали на борьбу с «ковидом» и всеми своими силами помогают приближать окончательную победу над ним.
А ещё в условиях пандемии очень востребованными оказались волонтёры. Эти люди с горящими глазами и сердцами пришли в том числе и на помощь медикам — помогают им доставлять лекарства льготникам. Волонтёрские группы были созданы в разных территориях Свердловской области. Их основная целевая аудитория — граждане в возрасте старше 65 лет. Ведь именно эта категория граждан чаще всего имеет хронические заболевания, ослабленный иммунитет и наибольший риск заражения.
Кстати, 29 июня губернатор Евгений Куйвашев вручил свердловским волонтёрам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награда была учреждена президентом России Владимиром Путиным в знак признания заслуг добровольцев, объединившихся для помощи людям в период распространения коронавирусной инфекции.
«Именно вы для миллионов людей стали примером подвижничества и милосердия. Вы были там, где уральцы острее всего нуждались в помощи, сочувствии, заботе и доброте. Вы укрепляли веру людей в то, что никто не останется один на один со своей бедой. Это самое главное. В период борьбы с коронавирусом Свердловская область мобилизовала все силы и ресурсы на борьбу за жизнь и здоровье людей. Сегодня мы чествуем самых активных волонтеров. Но я уверен, что награды достоин каждый из более чем трех с половиной тысяч добровольцев регионального волонтерского штаба», — сказал Евгений Куйвашев.
По словам студентки Свердловского областного медицинского колледжа Анастасии Брюхановой, получившей сегодня из рук губернатора награду, принимать участие в такой церемонии — большая честь и ответственность.
«Очень горжусь всеми нами, всеми товарищами-добровольцами, которые собрались из всех организаций ради такой акции под названием #МыВместе. За все месяцы, что мы оказываем помощь, я убедилась в том, что свою жизнь связала с медициной и со спасением людей не зря», — сказала она.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева отметила, что волонтёры, присоединившиеся к акции, не просто помогают людям с доставкой продуктов или лекарств в период эпидемии коронавируса. Они дают возможность тем, кто в этом нуждается, понять, что они не одни и всегда рядом будут добровольцы, готовые прийти на помощь».
Отметим, что и рядовые свердловчане не остались в стороне. Они помогают по своей инициативе и порой даже не называют своего имени. Покупают для живущих на работе медиков еду и другие необходимые вещи, пытаются оказать помощь другими способами. Можно сказать прямо: борьба с коронавирусом идёт всем миром. Многие неравнодушные люди не посчитали для себя нужным остаться в стороне в этот важный для региона и всей России период.
Добавим, власть тоже поддержала медиков. Те из них, которые работают с «ковидными» пациентами, получают федеральные и региональные стимулирующие надбавки. Размер федеральных утвердил Владимир Путин. Врачи получают дополнительно 80 тыс. рублей в месяц, врачи скорой помощи и средний медперсонал — 50 тыс., а младший медперсонал, в том числе скорой помощи, и водители — 25 тыс. А в Свердловской области их утвердил Евгений Куйвашев. Размер надбавок составляет от 10 до 40 тыс. рублей.
Закат эпидемии — не повод расслабляться!
Пандемия подходит к концу, и власти Свердловской области работают на будущее. По поручению губернатора в регионе разрабатывается комплексная программа «Общественное здоровье уральцев», которая должна включить в себя набор эффективных решений, работающих на обеспечение безопасности жителей Свердловской области во всех сферах. Это будет масштабный проект по обеспечению безопасности и здоровья уральцев. Он продиктован теми вызовами, с которыми общество столкнулось в период эпидемии коронавируса.
«Мы находимся в самом начале работы, но, к сожалению, времени у нас мало. Нам необходимо разработать программу, которую мы вынесем на обсуждение специалистов и экспертов, по разным причинам не вошедших в рабочую группу, на обсуждение жителей Свердловской области, чье мнение нужно учесть. Уже сейчас понятно, что это будет большой и финансовоемкий документ. Поэтому нам предстоит войти в бюджетный процесс с конкретным перечнем мероприятий, реализацию которых мы начнём в 2021 году», — сказал Евгений Куйвашев.
Создана рабочая группа, в которую вошли представители экспертного сообщества. Среди них предприниматели и учёные, руководители медицинских, общественных и научных организаций. Возглавляет её ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Документ будет состоять из шести разделов. Первый посвящён обеспечению санитарно-гигиенической безопасности, второй — созданию необходимой для этого производственной базы. Речь идёт об устойчивой работе предприятий по выпуску необходимого медицинского оборудования, средств защиты, дезинфекторов, вакцин, лекарств и тест-систем. Третье направление касается нового качества и доступности медицины. В рамках него речь пойдёт о совершенствовании системы здравоохранения и обеспечении готовности к новым вызовам.
Ещё два направления касаются развития научной и образовательной деятельности и информационно-просветительской работы. А шестой блок тесно увязан с нормативно-правовым регулированием обеспечения общественного здоровья уральцев.
Ольга Ковтун отмечает, что эффективно воплотить этот масштабный проект в жизнь позволят цифровые технологии, которые нужны для трансформации привычного образа. Это и бесконтактные сервисы доставки лекарств, питания, предметов жизнеобеспечения, и цифровизация производственных процессов на предприятиях, и т. д.
А пока расслабляться рано. По данным на 10 июля в Свердловской области зарегистрировано 15 343 случая новой коронавирусной инфекции. 154 человека умерли от COVID-19. При этом 9522 пациента выздоровели и уже выписаны. Ситуация в регионе стабилизировалась. Средний Урал уверенно идёт по плато. Но и в условиях стабилизации эпидемиологи рекомендуют не пренебрегать мерами личной безопасности, говорит заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Он отмечает, что в общественных местах сегодня по-прежнему много людей, которые забывают об элементарных мерах профилактики. Но при этом коронавирус часто имеют люди, у которых нет признаков заболевания. Отказываясь носить маски, они подвергают окружающих риску заражения. Особенно это опасно, если среди заразившихся окажутся пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Для них заражение может окончиться смертью.
«Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время. И самый главный принцип: заболел — оставайся дома, никуда не ходи. Остановись», — сказал Александр Харитонов. И к этому совету важно прислушаться.
Отметим, и люди, которые оказались заражены коронавирусом и пережили COVID-19, призывают население серьёзно относиться к этой угрозе. Причём некоторые из них сами ранее не восприняли заразу всерьёз. Но под влиянием личного опыта и пережитого их близкими изменили своё отношение.