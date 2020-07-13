Свердловская область в числе других регионов России столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции. Этот вызов пришлось принять регионам и странам всей планеты. Не везде борьба с нашествием вируса идёт гладко. Но в России уже удалось выйти на плато. Не стал исключением и Средний Урал. За время пандемии серьёзно выросла материальная база медицинских учреждений, и власти работают на будущее. По поручению губернатора в регионе разрабатывают комплексную программу «Общественное здоровье уральцев», которая должна включить в себя набор эффективных решений, работающих на обеспечение безопасности жителей Свердловской области во всех сферах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Все силы — против коронавируса

На Среднем Урале первые заболевшие появились во второй половине марта. Но ещё до этого в регионе приняли дополнительные меры по профилактике коронавируса. Ограничили количество участников массовых мероприятий, отправили школьников на досрочные каникулы. А 18 марта в Свердловской области был создан оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения коронавируса. Его возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев. В тот же день был издан указ губернатора № 100-УГ о введении на территории региона режима повышенной готовности.

Глава региона нацелил глав муниципалитетов и правительство области на заботу о безопасности людей в ситуации с распространением COVID-19. Он отметил, что забота о безопасности и бережное отношение к здоровью уральцев — первоочередные задачи, стоящие перед местными властями.

«Прошу вас обеспечить реализацию в ваших муниципалитетах комплекса профилактических мер. Это касается ограничений при проведении массовых мероприятий, организации работы детских садов и школ, медицинских и социальных учреждений, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта. До принятия решения об отмене режима повышенной готовности прошу активизировать работу с населением в режиме онлайн, временно ограничив личные приемы граждан. Объясните людям необходимость этой меры. Забота о безопасности и бережное отношение к здоровью уральцев — превыше всего», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также заявил об особой необходимости сегодня защитить людей от настроений, провоцируемых фейковой информацией. «Ложным сведениям, слухам и домыслам мы должны противопоставить объективные данные и достоверную информацию из авторитетных официальных источников», — отметил глава региона.

А затем на территории Среднего Урала и многих других регионов России были введены режим самоизоляции и масочный режим. Одновременно власти приняли меры по поддержке населения, которое из-за действовавшего больше месяца общероссийского режима нерабочих дней временно потеряло возможность зарабатывать деньги. Кроме того, поддержка была оказана малому и среднему бизнесу.

Све.рф Евгений Куйвашев

Дефицит защитных средств преодолён

Февраль и март для всей России оказались периодом дефицита медицинских масок и других средств личной защиты. Но уже в феврале в Свердловской области по поручению губернатора была начата работа по организации и увеличению выпуска продукции, необходимой для защиты жизни людей. Где-то в разы, где-то на порядки выросло производство облучателей, обеззараживателей, аппаратов искусственной вентиляции легких, фармпрепаратов, защитных комбинезонов, костюмов врача-инфекциониста, респираторов, масок.

К борьбе с пандемией коронавируса уральцы подключились буквально всем миром. В апреле Екатеринбург принял несколько самолётов с гуманитарным грузом из Китая. Первый прибыл 13 апреля. На борту были три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч защитных очков. Ценный груз приобрели в Поднебесной и доставили на Урал Русская медная компания, «Сима-ленд» и Фонд святой Екатерины. Его поделили между Свердловской и Челябинской областями. А затем последовала очередная партия столь необходимых уральцам — в первую очередь медикам — предметов. Общий объём груза — около тысячи кубических метров, вес — свыше 100 тонн. Всего было закуплено более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов.

Также важно добавить, что весной для Свердловской области было приобретено оборудование, с помощью которого удалось запустить линию по выпуску собственных медицинских масок. А сейчас свердловские промышленники начали выпускать оборудование для производства средств индивидуальной защиты. Кроме того, в ближайшее время промышленники начнут изготавливать материал для средств индивидуальной защиты. Таким образом, цикл производства таких защитных средств замкнулся.

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отмечает, что Свердловская область производит сейчас не просто средства индивидуальной защиты. «У нас есть предприятие «Про100металл», которое спроектировало и успешно поставляет не только на российский рынок линии по производству медицинских масок. И мы пошли ещё дальше. Поскольку по многим видам сырья мы имеем импортозависимость и возникали сложности с поставками, совместно с бизнесом было принято решение изготавливать на производствах Свердловской области и сырье», — сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Он уточнил, что первая линия по производству мельтблауна, из которого производятся средства индивидуальной защиты, мощностью около 10 тонн в месяц будет запущена в ближайшее время.

Добавим, что свердловское оборудование и СИЗы применяются в подавляющем большинстве учреждений и организаций Свердловской области, включая аэропорт, вокзалы, медучреждения, школы, объекты соцкультбыта, предприятия всех форм собственности. Кроме того, продукция поставляется в другие регионы. Также идёт работа по выходу на международный рынок. На этом фоне цены на одноразовые медицинские маски заметно снизились. Можно не сомневаться: дальнейшее насыщение ими рынка повлечёт новое удешевление этого важного товара.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Здравоохранение — в штатном режиме

Отдельно стоит сказать о медицине, которая приняла на себя основной вызов. Как отмечает глава минздрава региона Андрей Цветков, почти 40 медицинских учреждений в области были перепрофилированы для оказания пациентам как с новой коронавирусной инфекцией, так и с пневмониями, которые потенциально могут быть проявлением COVID-19. А вообще, на борьбу с распространением коронавирусной заразы брошены силы скорой помощи, лабораторных и диагностических служб — всех звеньев системы здравоохранения.

Нагрузка на систему здравоохранения оказалась высокой. Как и в других регионах России, временно было приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Конечно, не везде. Например, люди с онкологическими и некоторыми другими заболеваниями могли получать такую помощь без ограничений. Роды тоже никто не отменял. А вот вылечить в плановом порядке зуб оказалось непросто. Государственные стоматологические клиники принимали только экстренных пациентов, это когда сильно болит зуб, раздуло щеку и идёт гнойный процесс. В не экстренных случаях можно и нужно было подождать. Это было важно, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Создание 40 «респираторных госпиталей» позволило свести к минимуму риски проникновения коронавируса в «чистые» медицинские учреждения. Как итог, в них удалось сохранить хирургическую, кардиологическую, неврологическую и другие виды помощи, оказываемые населению. Сейчас система здравоохранения работает в штатном режиме. Поэтапно восстанавливается плановая помощь. Возобновили работу первая областная больница, крупные межмуниципальные центры. Главным образом помощь оказывается пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, неврологическими заболеваниями и сахарным диабетом. Остальные жители региона на плановую госпитализацию отправляются по направлению из первичного звена, то есть от своего участкового врача. Но здесь важно соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований. А за неделю до госпитализации у граждан берут тест на коронавирус. Позднее его же делают и в стационаре.

Отдельный вопрос — техническое оснащение больниц, главным образом — «ковидных» центров. В мае Свердловская и Челябинская области получили в качестве помощи по 50 таких аппаратов. Их закупили в Китае председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Кроме того, как отмечет Цветков, ранее по госпиталям было распределено 200 таких аппаратов. На подходе — ещё столько же. В целом же с начала пандемии больницы региона обновили парк аппаратов ИВЛ на 25%. И всё это останется и будет работать и после победы над коронавирусом. Как и новый компьютерный томограф, который сейчас устанавливают в больнице № 40 Екатеринбурга, и специальный инфекционный модуль на 50 мест, который развёрнут на площадях выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Све.рф Производство ИВЛ в Свердловской области

Кроме того, свердловским больницам уже передано 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С». Оснащение идёт давно и в условиях «ковида» и высокой нагрузки на скорую помощь особенно актуально. Это реанимобили с максимальным набором оборудования, которые приобрели из средств федерального бюджета. Автопарк скорой помощи Свердловской области пополнили 20 машин на базе Ford Transit и восемь машин на базе «Газель». Все автомобили оснащены необходимым для транспортировки и мониторинга состояния пациентов оборудованием.

Большая часть автомашин передана станции скорой помощи Екатеринбурга. Главврач учреждения Игорь Пушкарёв отмечает: новые машины нужны как воздух. Как только их поставят на учёт, сразу отправят на линии. Бригады за ними уже закреплены. А в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» Свердловская область получила 36 новых машин скорой помощи. Всего в регионе действует 54 учреждения службы скорой медицинской помощи.

Отметим, машины скорой помощи дарят и частные структуры. Например, такой дар получили станции скорой помощи в Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Североуральске. Его сделал Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Автомашины новые, были выпущены в 2020 году. Все они оснащены современной медицинской техникой и радиосвязью с возможностью использования ГЛОНАСС и GPS.

А Екатеринбургу подарили 30 машин скорой помощи. Столь ценный подарок сделал Фонд святой Екатерины.

Све.рф Автомобили скорой помощи для свердловских медиков

Всем миром — против заразы

В борьбе с коронавирусом участвуют самые разные люди и организации. А на самой передовой находятся медики. Техническая база здравоохранения — хорошо, но главная ценность медицины и не только — люди. Медики по шесть и больше часов работают в «красных зонах» в защитной одежде, в которой человеку с непривычки и час может показаться адом. Некоторые из них сутками находятся на работе, сутками не видят семью. Некоторые не выдерживают, уходят. Но те, кто остался, они — настоящие герои.

Штатным медикам помогают и студенты старших курсов медицинских образовательных учреждений. Юноши и девушки вместе со своими старшими товарищами грудью встали на борьбу с «ковидом» и всеми своими силами помогают приближать окончательную победу над ним.

А ещё в условиях пандемии очень востребованными оказались волонтёры. Эти люди с горящими глазами и сердцами пришли в том числе и на помощь медикам — помогают им доставлять лекарства льготникам. Волонтёрские группы были созданы в разных территориях Свердловской области. Их основная целевая аудитория — граждане в возрасте старше 65 лет. Ведь именно эта категория граждан чаще всего имеет хронические заболевания, ослабленный иммунитет и наибольший риск заражения.

Кстати, 29 июня губернатор Евгений Куйвашев вручил свердловским волонтёрам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награда была учреждена президентом России Владимиром Путиным в знак признания заслуг добровольцев, объединившихся для помощи людям в период распространения коронавирусной инфекции.

«Именно вы для миллионов людей стали примером подвижничества и милосердия. Вы были там, где уральцы острее всего нуждались в помощи, сочувствии, заботе и доброте. Вы укрепляли веру людей в то, что никто не останется один на один со своей бедой. Это самое главное. В период борьбы с коронавирусом Свердловская область мобилизовала все силы и ресурсы на борьбу за жизнь и здоровье людей. Сегодня мы чествуем самых активных волонтеров. Но я уверен, что награды достоин каждый из более чем трех с половиной тысяч добровольцев регионального волонтерского штаба», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам студентки Свердловского областного медицинского колледжа Анастасии Брюхановой, получившей сегодня из рук губернатора награду, принимать участие в такой церемонии — большая честь и ответственность.

«Очень горжусь всеми нами, всеми товарищами-добровольцами, которые собрались из всех организаций ради такой акции под названием #МыВместе. За все месяцы, что мы оказываем помощь, я убедилась в том, что свою жизнь связала с медициной и со спасением людей не зря», — сказала она.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева отметила, что волонтёры, присоединившиеся к акции, не просто помогают людям с доставкой продуктов или лекарств в период эпидемии коронавируса. Они дают возможность тем, кто в этом нуждается, понять, что они не одни и всегда рядом будут добровольцы, готовые прийти на помощь».

Midural.ru Вручение свердловским волонтерам медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе»

Отметим, что и рядовые свердловчане не остались в стороне. Они помогают по своей инициативе и порой даже не называют своего имени. Покупают для живущих на работе медиков еду и другие необходимые вещи, пытаются оказать помощь другими способами. Можно сказать прямо: борьба с коронавирусом идёт всем миром. Многие неравнодушные люди не посчитали для себя нужным остаться в стороне в этот важный для региона и всей России период.

Добавим, власть тоже поддержала медиков. Те из них, которые работают с «ковидными» пациентами, получают федеральные и региональные стимулирующие надбавки. Размер федеральных утвердил Владимир Путин. Врачи получают дополнительно 80 тыс. рублей в месяц, врачи скорой помощи и средний медперсонал — 50 тыс., а младший медперсонал, в том числе скорой помощи, и водители — 25 тыс. А в Свердловской области их утвердил Евгений Куйвашев. Размер надбавок составляет от 10 до 40 тыс. рублей.

Закат эпидемии — не повод расслабляться!

Пандемия подходит к концу, и власти Свердловской области работают на будущее. По поручению губернатора в регионе разрабатывается комплексная программа «Общественное здоровье уральцев», которая должна включить в себя набор эффективных решений, работающих на обеспечение безопасности жителей Свердловской области во всех сферах. Это будет масштабный проект по обеспечению безопасности и здоровья уральцев. Он продиктован теми вызовами, с которыми общество столкнулось в период эпидемии коронавируса.

«Мы находимся в самом начале работы, но, к сожалению, времени у нас мало. Нам необходимо разработать программу, которую мы вынесем на обсуждение специалистов и экспертов, по разным причинам не вошедших в рабочую группу, на обсуждение жителей Свердловской области, чье мнение нужно учесть. Уже сейчас понятно, что это будет большой и финансовоемкий документ. Поэтому нам предстоит войти в бюджетный процесс с конкретным перечнем мероприятий, реализацию которых мы начнём в 2021 году», — сказал Евгений Куйвашев.

Создана рабочая группа, в которую вошли представители экспертного сообщества. Среди них предприниматели и учёные, руководители медицинских, общественных и научных организаций. Возглавляет её ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Документ будет состоять из шести разделов. Первый посвящён обеспечению санитарно-гигиенической безопасности, второй — созданию необходимой для этого производственной базы. Речь идёт об устойчивой работе предприятий по выпуску необходимого медицинского оборудования, средств защиты, дезинфекторов, вакцин, лекарств и тест-систем. Третье направление касается нового качества и доступности медицины. В рамках него речь пойдёт о совершенствовании системы здравоохранения и обеспечении готовности к новым вызовам.

Ещё два направления касаются развития научной и образовательной деятельности и информационно-просветительской работы. А шестой блок тесно увязан с нормативно-правовым регулированием обеспечения общественного здоровья уральцев.

Ольга Ковтун отмечает, что эффективно воплотить этот масштабный проект в жизнь позволят цифровые технологии, которые нужны для трансформации привычного образа. Это и бесконтактные сервисы доставки лекарств, питания, предметов жизнеобеспечения, и цифровизация производственных процессов на предприятиях, и т. д.

А пока расслабляться рано. По данным на 10 июля в Свердловской области зарегистрировано 15 343 случая новой коронавирусной инфекции. 154 человека умерли от COVID-19. При этом 9522 пациента выздоровели и уже выписаны. Ситуация в регионе стабилизировалась. Средний Урал уверенно идёт по плато. Но и в условиях стабилизации эпидемиологи рекомендуют не пренебрегать мерами личной безопасности, говорит заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры на входе в школу для сдачи ЕГЭ

Он отмечает, что в общественных местах сегодня по-прежнему много людей, которые забывают об элементарных мерах профилактики. Но при этом коронавирус часто имеют люди, у которых нет признаков заболевания. Отказываясь носить маски, они подвергают окружающих риску заражения. Особенно это опасно, если среди заразившихся окажутся пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Для них заражение может окончиться смертью.

«Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время. И самый главный принцип: заболел — оставайся дома, никуда не ходи. Остановись», — сказал Александр Харитонов. И к этому совету важно прислушаться.

Отметим, и люди, которые оказались заражены коронавирусом и пережили COVID-19, призывают население серьёзно относиться к этой угрозе. Причём некоторые из них сами ранее не восприняли заразу всерьёз. Но под влиянием личного опыта и пережитого их близкими изменили своё отношение.