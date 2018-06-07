Детройт, США, 7 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Компания Cadillac намерена с 2020 года все свои автомобили оборудовать системой автопилота Super Cruise, после реализации этого плана данную функцию получат все автомобили концерна General Motors (GM). Об этом 6 июня сообщил портал The Verge.

Особо отмечается, что Super Cruise будет устанавливаться во все автомобили GM бесплатно, в то время как сейчас покупатели Cadillac CT6 вынуждены платить за неё $2,5 тыс., а покупатели люксовых версий машин — $3,1 тыс.

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Напомним, в 2017 году, выпуская модель CT6 на рынок, компания провела ряд тестов, сравнив Super Cruise с Tesla Autopilot. Система позволяет водителям убирать руки с руля, однако специальный инфракрасный датчик следит за тем, чтобы водитель продолжал наблюдать за дорогой.