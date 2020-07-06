Намеченный на 13 июля совет министров иностранных дел ЕС обещает стать интригующе интересным. Дело в том, что накануне глава МИД Греции Никос Дендиас после переговоров в Афинах со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом заявил, что «стороны обсудили «провокационное поведение» Турции в Восточном Средиземноморье и создали дипломатический фронт» для противодействия Анкаре».

Иван Шилов ИА REGNUM

Но, по его словам, проблема выставляется шире. Стороны «обеспокоены продолжающимися Турцией нарушениями прав, которые распространились от Ирака до Ливии, дестабилизируя весь наш регион и открывая там ящик Пандоры». Помимо того, Дендиас заявил, что на Совете министров иностранных дел ЕС в острой форме может быть поставлена «кипрская проблема». «Наша цель — возобновить переговоры на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и европейского законодательства с отменой гарантий и права на вмешательство и, конечно же, с выводом оккупационных войск», — подчеркнул Дендиас. Не исключено, что Греция и Кипр выступят с призывом к остальным членам ЕС примкнуть к антитурецкому дипломатическому фронту. По всей вероятности, к этой инициативе примкнет Франция, которая, во-первых, не считает Турцию европейской страной и, во-вторых, обвиняет ее в «несоблюдении ключевых принципов демократии».

Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах с главой мид Кипра Никосом Христодулидисом. mfa.gr

Процесс интеграции Турции в ЕС практически блокирован, а в предлагаемых Парижем проектах формирования европейской обороны Турция вообще не упоминается. Не случайно, что в этой ситуации Анкара отказалась блокировать планы НАТО по обороне Польши и стран Прибалтики «в случае военной агрессии России». Однако антитурецкая коалиция появляется и на другом направлении. Этот процесс спровоцировала активность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на средиземноморском направлении, когда он стал делать ставку на утверждение роли своей страны как значимой и ведущей державы в регионе. Эрдоган поддержал Правительство национального единства в Ливии (ПНЕ), подписал соглашение о делимитации морских границ с ним, вызвав противодействие со стороны поддерживающих главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Хафтара ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Израиля. Они в ответ начали выстраивать собственную коалиционную конструкцию. С инициативой выступает Египет, подключая Судан, Алжир и Марокко.

В этой связи западный портал Middle East Monitor предполагает, что при существующем ходе событий возможна консолидация существующих антитурецких коалиций. Но что за собой повлечёт такой «коалиционный» подход к турецкой политике, пока непонятно, так как много неясностей в действиях самой Анкары, которая в отношении Европы то требует, то просит, то вспоминает «исторические обиды». Так, выступая на мероприятии в Стамбуле, Эрдоган с горечью говорил: «Евросоюз открыл двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция, в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане». Однако Анкара все еще ожидает позитивного ответа на запрос о вступлении в ЕС». Но это подмена понятий. Bloomberg указывает, что «Эрдоган дает массу поводов для тревог тем, кто считает, что над Европой нависла угроза исламизации». В этой связи появился даже термин «Еврабия», третье мусульманское вторжение в Европу. Первые два вторжения были вооруженными (732 год и 1683 год), но теперь оно «осуществляется в первую очередь посредством иммиграции и демографического роста» и «Турция скоро может выступить в роли «колонизатора Европы».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Есть ли реальные основания у угроз Эрдогана? Он в отчаянии от того, что ему дают понять: Анкаре не будет дальше позволено использовать ресурс Запада для продвижения собственных геополитических проектов, советуя по одежке протягивать ножки. Другое дело, что Эрдоган пытается консолидировать власть, разыгрывает «европейскую карту» и торгуется с Европой. Однако он стал переступать «красные линии». Вряд ли сейчас Европу волнует геополитическая судьба турок и где они окажутся в будущем: в Европе или Азии. Так что появление антитурецких коалиций, подобно тому как когда-то существовала антиосманская коалиция государств — предвестник грядущих больших перемен.