Совсем недавно в Nintendo eShop состоялся релиз The Isle of Armor — первого масштабного расширения к играм Pokemon Sword и Pokemon Shield. Разработчики обещали, что «Бронированный остров» позволит геймерам насладиться дополнительной сюжетной кампанией и провести множество часов в боях с участием более сотни «новых» покемонов (как действительно новых, так и «вернувшихся» из предыдущих частей франшизы). Технически создатели игры не соврали. Однако расширение получилось гротескно «перекошенным» — если, с одной стороны, нового контента действительно много, то, с другой, до смешного мало.

Иван Шилов ИА REGNUM The Isle of Armor

После покупки The Isle of Armor игроки получают специальный абонемент, позволяющий им совершить путешествие на «Бронированный остров» — нужно лишь показать билет проводнику на местном вокзале. Поезд перемещает протагониста в новую локацию, с чего и начинается местный «сюжет». К сожалению, полноценным приключением назвать его никак не получится ввиду скоротечности — полное прохождение кампании The Isle of Armor займёт не больше 2,5 часа.

В самом центре «Бронированного острова» расположено додзё, в котором юные тренеры вместе со своими питомцами изучают боевые искусства. По нелепому стечению обстоятельств, местные жители начинают считать протагониста новым учеником и буквально с поезда заставляют его носить кимоно и тренироваться вместе с остальными. Указать на ошибку почему-то не получается — персонажи серии Pokemon никогда не славились интеллектом и рациональностью.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

Облачившись в кимоно, герой моментально становится «лучшим учеником»: и сражается он эффективнее всех, и магические грибы находит первым, и новым техникам учится быстрее остальных. По факту же это означает, что геймерам предстоит в очередной раз поиграть в «мальчика на побегушках». Сначала вас отправят гоняться за обезумевшими Слоупоками, потом собирать вышеупомянутые грибы, а в конце всего этого «тренировочного процесса» — сражаться с хозяином додзё.

В ходе всех «приключений» на острове нам будет противостоять новый тренер: Айвери в Pokemon Shield и Клара в Pokemon Sword. Несмотря на отличия в боевой стратегии (Айвери предпочитает покемонов психического типа, а Клара — ядовитого), персонажи получились практически одинаковыми и выполняющими лишь одну функцию — раздражать на протяжении всего прохождения The Isle of Armor.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

Тем не менее игры серии Pokemon продаются миллионными тиражами не из-за персонажей-людей, а из-за покемонов и возможности их коллекционирования. А с этим, к счастью, у The Isle of Armor нет никаких проблем. Новых «питомцев», действительно, много, а большинство из них знакомы геймерам ещё со времён первого поколения (с 1996 года). В частности, в Pokemon Sword и Pokemon Shield, наконец-то, появились любимцы публики: Сквиртл и Бульбазавр. Причём получить одного из них в свою коллекцию можно будет прямо по ходу сюжетной линии — в качестве подарка от хозяина додзё.

Соответственно: чем больше покемонов, тем интереснее будут сражения. Речь, конечно же, идёт об онлайн-схватках. Сыграв несколько боёв с тренерами со всего мира (и с треском проиграв каждый из них), я своими глазами увидел, насколько более разнообразными стали команды. А дополнительной «остроты» в подобные схватки вносят и Гигантамакс-версии некоторых бойцов. Которых, к слову, стало куда больше, чем в оригинальной игре.

Теперь одного из своих подопечных (если у него есть к этому предрасположенность) можно накормить специальным отваром, который подарит ему возможность превращаться в Гигантамакс-форму на три хода. При этом меняются не только показатели покемонов и их атаки, но и внешний вид. Так, у Бластойза (венец эволюции Сквиртла) из спины вырастает с десяток артиллерийский орудий, а у Венузавра (финальная форма Бульбазавра) — огромный защитный слой из растений.

Интереснее стал и процесс «охоты» за покемонами. Дело в том, что «Бронированный остров» — это полностью открытая локация, выстроенная по принципу Wild Area («Дикие Земли») из оригинальной игры. А значит, ловить своих будущих питомцев можно где угодно, просто гуляя по острову. При этом разработчики не запрещают выплывать в море — главное, не угодить в челюсти к Шарпедо. И, пускай зона получилась не очень большой, в ней всегда есть чем заняться.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

Ещё одним приятным нововведением стала возможность выпускать своих питомцев из покебола (как это было реализовано в играх серии Let’s Go) и позволять им следовать за протагонистом. Работает она, правда, с перебоями: мой Риллабум регулярно застревал в текстурах, не успевал догнать персонажа или просто пропадал из виду. К тому же за пределами «Бронированного острова» её просто нельзя будет использовать. Является ли это геймплейной механикой или элементарной ленью разработчиков — пока не понятно.

The Isle of Armor также добавляет в игру множество мелких исправлений и дополнительного контента — вроде новых причёсок у парикмахера и джемперов в местном бутике. Причём торговцев можно будет расположить прямо в додзё, если перед этим предварительно повысить его уровень. Никакой практической ценности подобные нововведения не несут, но позволяют геймерам немного разнообразить уже привычную игровую схему, которая успевает сильно надоесть за время прохождения оригинальной сюжетной кампании и «сюжета» расширения.

Pokemon.com Скриншот из «The Isle of Armor»

Стоит отметить, что приобрести The Isle of Armor можно только в комплекте с The Crown Tundra — следующим расширением к игре. Такое решение будет стоить примерно 2,5 тыс. рублей (что составляет половину стоимости оригинальной Pokemon Sword или Pokemon Shield). Дорого это или нет — зависит от того, насколько вы любите покемонов.

Первое расширение показало, что от последующих DLC не стоит ждать интересного сюжета и уникальных механик. Зато ценители онлайн-сражений должны быть довольны: они получают в своё распоряжение больше сотни (больше двух сотен вместе с The Crown Tundra) покемонов и возможность значительно разнообразить боевую стратегию. А вот «рядовым» игрокам лучше пройти мимо и подождать следующей полноценной игры серии с новым сюжетом.