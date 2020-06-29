Сообщение о том, что «Газпром» заключил с компанией Mytilineos контракт на период с 2020 до 2030 года на поставку газа в Грецию, нельзя относить к событию ординарного свойства. Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, хотя компания Mytilineos S.A. не формирует весь греческий импорт российского газа, во-первых, «данный контракт важен для России, поскольку поставки газа в Грецию теперь будут осуществляться по новому газопроводу «Турецкий поток», во-вторых, «это соглашение является стратегическим, причем как по маршруту, так и по факту его долгосрочного характера».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Ряд государств сейчас предпочитают краткосрочные соглашения, где цены определяются котировками на рынке здесь и сейчас. При этом Афины не отказались от стремления диверсифицировать поставки газа. Там действует контракт на поставку газа из Азербайджана по TAP — TANAP через Турцию. Но, по мысли Юшкова, Афины считают, что у Баку есть проблемы с добычей газа, он у них выходит достаточно дорогим. Еще одна новость: венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу «Турецкий поток». Но чтобы глубже оценить сложившуюся ситуацию необходимо обозначить сопутствующий описываемым событиям фон. После появления данных Федеральной таможенной службы России о том, что поставки российского газа в Турцию сократились в семь раз по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с весной 2018 году — в 14 раз, многие заговорили о провале проекта «Турецкий поток», на который российская сторона затратила семь миллиардов евро.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Турция, которая когда-то занимала второе место среди крупнейших потребителей «Газпрома», оказалась лишь в первой десятке и стала покупать почти столько же газа, сколько Армения (193 миллиона кубометров в месяц) и даже меньше, чем Литва (272 миллиона кубометров). В результате газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» общей емкостью 35 миллиардов кубометров в год остались пустыми: пропускная способность их работает только на 10% от мощности. Фактически можно было вести речь обрушении одной из базовых основ российско-турецких отношений — сотрудничества в сфере энергетики. В тоже время Анкара создала определенные преференции поставкам газа из Азербайджана. Эксперты объясняли это причинами внутреннего экономического кризиса в Турции, что привело к снижению потребления газа. Но почему тогда кризис не сказался на объемах получаемого азербайджанского газа? Тем более что Баку заявляет о планах по увеличению мощностей TANAP с 16 до 24 млрд кубометров в год, а затем и до 31 млрд кубов в год, хотя, по оценке экспертов, у него самого не хватает газа и для собственного внутреннего рынка, по факту ему надо покупать газ у России, чтобы отправлять его на экспорт. Согласится ли Москва принять такой сценарий?

А во имя чего? Представляется, что действия Анкары имеют серьезную политическую составляющую: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался и пытается использовать ресурс сотрудничества с Россией для решения собственных геополитических задач в регионе, хочет добиться от нас определенных уступок в Сирии и в Ливии. В этот сценарий оказывается вовлеченным и Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заговорил об азербайджанском газе как «гаранте энергетической безопасности Европы», имея в виду конкурирующие с российскими газопроводами Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Что касается российской стороны, то она по непонятным причинам при подписании соглашений с Турцией отчего-то пошла на ряд уступок. Отказалась от пункта, который предусматривает, что в случае недобора оговоренных объемов газа клиент обязан оплатить существенную неустойку. Анкара восприняла это как проявление слабости и стала решительнее атаковать Россию, игнорируя возможные риски. Почему? Экспертам в этом еще предстоит разобраться.

President.az Церемония открытия газопровода TANAP

Что дальше? Восстановить лидерство на турецком газовом рынке России будет очень непросто, ведь с приходом Азербайджана конкуренция на рынке усилилась. Сотрудник польского Центра восточных исследований Шимон Кардась недавно в издании Interia высказал такой прогноз по «Турецкому потоку: «Газопровод, по крайней мере на 50%, строился с мыслью о снабжении турецкого рынка, и этот план сорван. По «Голубому потоку» и первой нитке «Турецкого потока» россияне могут поставлять около 32 миллиардов кубометров сырья, но требуется его в два раза меньше. В своей энергетической политике Турция делает упор на диверсификацию источников поставок, возрастает ее интерес к СПГ. В этом году негативная тенденция, по всей видимости, сохранится, и даже если в следующем году наметятся улучшения, экспорт не выйдет на тот уровень, на какой рассчитывал «Газпром». При этом Турция наверняка окажется непростым партнером по переговорам на тему условий транзита через ее территорию. Осмелюсь предположить, что договориться с ней россиянам будет сложнее, чем с Украиной». Что же, теперь такого хода событий исключать нельзя.