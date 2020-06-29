«Вместо действий мы получаем только обещания достройки объекта и справедливости», — пишут в открытом обращении к президенту РФ Владимиру Путину дольщики московского ЖК «Марьино Град». ИА REGNUM попыталось разобраться, почему вот уже пять лет покупатели жилья не могут получить свои квартиры, а вместо новоселья в 2015 году пополнили армию «бомжей».

Иван Шилов ИА REGNUM

Обращение к президенту

В своём письме дольщики пишут, что только в этом ЖК свыше 2 тыс. семей, перед которыми застройщик не исполнил свои обязательства.

«Мы ждём получения ключей с 2015 года и за это время написали тысячи обращений во все инстанции, проводили пикеты, митинги», — говорят авторы, отмечая, что вместо действий получают «только обещания достройки».

Часть дольщиков, чтобы улучшить свои жилищные условия, взяли ипотечные кредиты. Они попали в ситуацию, когда деньги уже потрачены, кредит платить нужно, а жилья так и нет.

О ЖК «Марьино Град»

Проект жилого комплекса «Марьино Град» предполагал строительство 22 домов по четыре этажа каждый в посёлке Филимонковское, на участке, который некогда был на балансе ОАО «Марьинская птицефабрика». Под объект был определён участок площадью 209 442 кв. м.

Проект ЖК «Марьино Град»

Строительства социальной инфраструктуры проект не предполагал, но покупателям обещали наземный паркинг и кладовки в цокольных этажах. Площадь квартир составляла от 28 до 67 кв. м стоимостью от 2,8 до 5,5 млн рублей.

Сдать комплекс должны были в 2015 году, но застройщик — ООО «МарьиноСтрой» — не выполнил свои обязательства. Все дома на сегодня включены в реестр проблемных.

О застройщике-банкроте

ООО «МарьиноСтрой», которое числилось застройщиком 22 проблемных домов, входило в группу компаний «Базисные инвестиции». По данным ЕГРЮЛ, общество было учреждено для посреднических услуг при продаже недвижимости в декабре 2007 года. Уставный капитал компании составлял всего 10 тыс. рублей. Единственным владельцем с 2011 года числится компания с ограниченной ответственностью «Грейста инвестментс лимитед», которая создана на Кипре в 2007 году.

Строительство ЖК «Марьино Град»

В середине марта 2019 года ООО было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил банкротства застройщика. Конкурсным управляющим назначена Инна Бусарова из Пензы.

К моменту банкротства у компании были обязательства перед ООО «Монолит-Строй», которое инициировало банкротство, в размере 20 млн рублей основного долга и 1,2 млн рублей — процентов за пользование чужими денежными средствами.

В конце мая 2020 года конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Ответчиками выступают ООО УК «Базисные инвестиции» и Михаил Оглоблин. Сумма требований — 5 131 355 782,46 рубля.

Примечательно: конкурсный управляющий также оспаривает сделки о перечислении денежных средств с расчётного счета должника на счёт вышеупомянутой УК. К примеру, оспариваются переводы «в период с 21.11.2015 года по 19.04.2019 года в размере 12 237 471 рубля». Заседание назначено на 24 августа 2020 года.

На сегодня, помимо прочего, оспаривается перевод более 162,9 млн рублей на счёт ООО «Кватро», которое полностью принадлежит всё тому же Оглоблину.

По данным ЕГРЮЛ, ООО УК «Базисные Инвестиции» учреждено в июле 2014 года для предоставления финансовых услуг. Директор — Михаил Оглоблин, владелец — Дмитрий Туманов.

Данные Оглоблина совпадают с данными сына бывшего министра правительств Москвы и Московской области Марины Оглоблиной, которая в Подмосковье координировала строительный комплекс.

В активе Михаила Оглоблина — компании «Раст» (банкрот) и «Раст-инвест» (занимается подготовкой строительной площадки, основной владелец с долей 66% иностранная компания «Тренд текнолоджи ЛТД» с Сейшелов).

Gints Akmentins ЖК «Марьино Град»

О текущем состоянии ЖК «Марьино Град»

Достройку проблемного ЖК поручили Capital Group в лице ООО «Строй Ресурс», которое в четвёртом квартале 2017 года подписало договор о выполнении функций технического заказчика. В июле 2019 года были достроены корпуса №17−22, по остальным работы продолжаются.

Известно, что в апреле 2020 года в единый реестр недвижимости в части целевого назначения участка под ЖК были внесены корректировки — сменено разрешенное использования с малоэтажной на среднеэтажную застройку. Также в июне было получено положительное заключение экспертизы на инженерные сооружения и коммуникации второго этапа строительства. Тогда же были поданы и извещения о завершении строительства котельной и сетей «Марьино Град».

На сайте ЖК предположительной датой окончания строительства называется третий квартал 2020 года, то есть срок истекает в конце сентября. Каких-либо иных дат в открытых данных не фигурирует.