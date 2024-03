Уважаемый читатель, статью хочу начать с откровенного признания о моих переживаниях в ходе просмотра грандиозного военного парада на Красной площади в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Граждане Республики Армения (далее РА) могли видеть трансляцию парада в прямом эфире разве что по ведущим российским телеканалам. Ни один из телеканалов РА, будь то частный или государственный, так и не счел необходимым обратиться к своим коллегам в Российской Федерации (далее РФ) с просьбой о том, чтобы армянские телеканалы, вещающие на всю республику, имели возможность транслировать этот священный для большинства армянских семей праздник, юбилей Победы. Убежден, что наши российские друзья и союзники, поступи им такое предложение, дали бы однозначно положительное решение этому вопросу. Пишу об этом с болью, потому что в марзах (областях) РА многим и многим нашим гражданам не всегда доступны передачи российских телеканалов. Смотря в прямом эфире парад Победы, не скрою, передо мной воскресал образ моего отца, известного партийного и государственного деятеля Советской Армении Мамикона Арташесовича Гегамяна. В 1941 году мой отец, будучи слушателем Высшей партийной школы при ЦК ВКП (б), со своими сокурсниками из всех союзных республик СССР и сотнями добровольцев-москвичей тушили пожары на подступах к Москве и её окраинах. Так вот, спустя 44 года, 9 мая 1985 года в Ереване я и мой отец по центральному телевидению СССР смотрели военный парад Победы по случаю 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Мне врезались в память полные слёз глаза моего отца. Тогда я не стал его расспрашивать о том, какие он испытывал в тот момент чувства, кого из родных и друзей вспомнил, какие события стали причиной слёз на его глазах. Как мне казалось, слова и запросы в этот день были излишни. С того времени минуло 35 лет и 24 июня т.г. я вдруг поймал себя на мысли, что, наблюдая за чеканным шагом воинов различных родов войск, колоннами военных делегаций из стран СНГ, Китая, Индии, Сербии, Монголии, а также увидев прохождение и полёт не имеющих аналогов в мире современной военной техники и авиации (специально особо выделяю), мои глаза также были полны слёз … Не хотелось бы и далее философствовать на эту тему. Чтобы полнее выразить свои чувства, я всего лишь, уважаемый читатель, приведу последние строки из поэмы «Реквием» Роберта Ивановича Рождественского, этой симфонии общечеловеческого горя и памяти: «Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! Мечту пронесите через года и жизнью наполните! … Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните!».

Надо полагать, что подобные ассоциации во мне пробудились вполне ожидаемо именно сейчас и вот в связи с чем. Итак, 15 июня 2020 г. турецкий аналитический новостной интернет-портал Nordic Monitor, контролирующийся некоммерческой шведской организацией Nordic research Monitoring Network и функционирующий в Швеции, опубликовал статью автора Абдуллаха Бозтурка, в которой была обнародована информация Генерального штаба Вооруженных сил Турции, где говорилось о том, что Генштаб ВС Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению («Turkey has a plan for the invasion of Greece, secret documents reveal»). Этот документ представляет презентацию в Microsoft Power Point (программа подготовки презентаций и просмотра презентаций, являющаяся частью Microsoft Offise), состоял из двух слайдов, первый из которых содержал заголовок Harek ât Planlama Direktifi («Директива по планированию операций») и дату 13 июня 2014 года. На втором слайде был указан перечень из нескольких планов операций, при этом большинство из них были вымараны. Остались нетронутыми только два — планы по вторжению в Армению (составлен 15 августа 2000 года) и в Грецию (13 июня 2014-го). Как уточняет Nordic Monitor, документ был представлен следователями в суд в рамках дела о попытке госпереворота в Турции в августе 2016 года и оказался в материалах дела среди множества копий электронных писем турецких военных, передавших переписку, в том числе зашифрованную, по требованию следствия. Напомним читателям, что еще в начале декабря 2019 г. депутат-армянин Великого Национального Собрания Турции Каро Пайлан направил письменный запрос министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с этой уже известной ему публикацией турецкого аналитического центра «Nordic Monitor», действующего, повторюсь, в Швеции. Каро Пайлан, в частности, поинтересовался у министра, существует ли на самом деле у Генштаба ВС Турции программа нападения на Армению под кодовым названием «Altay»? «Эта программа все еще актуальна? С какой целью и для чего была она разработана? Намерены ли вы развеять беспокойство народа Армении, вызванного в связи с обнародованием данных утверждений?», — написал в своем запросе депутат парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан. Напомним читателям и другой факт. Так, 14 мая т.г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крайне резко отозвался о сотрудничестве Греции и Армении, приравняв их к террористам и сатанинским силам. Так, выступая по турецкому национальному телевидению, 37-й турецкий султан, претендующий на роль нового неоосманского лидера, этакого архитектора воплощения идеи Великого Турана в XXI веке, в частности, заявил: «Турция продолжит борьбу с терроризмом и внешними врагами от сатанинских сил из числа армянского и греческого лобби до врагов в Персидском заливе, а также теми, кто, используя иностранные финансовые институты, пытается создать для нас ограничения». На фоне этих воинственных действий турецких ястребов во власти приобретают совершенно другой смысл заявления министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Так, 23 июня т.г. российский интернет-портал Versia.ru опубликовал статью под заглавием «Пиар вместо пушек», в которой была приведена цитата из интервью генерал-полковника З. Гасанова на телеканале CBC Azerbaycan. Так, со ссылкой на интернет-портал Haqqin. az, Versia.ru опубликовал статью, в которой приводится «объяснение» тому, как, по словам Гасанова, успешному исходу Апрельской (2016 г.) войны между Азербайджаном и Республикой Арцах воспрепятствовал лично министр обороны России Сергей Шойгу: «Сергей Кужугетович очень хорошо относится к Азербайджану, у нас с ним очень хорошие и доверительные отношения. Во время боевых действий в 2016 году после разгрома части армянской армии, взятия нами высоты Лелетепе, мы начали продвигаться в направлении села Талыш. Тогда армяне начали звонить Сергею Шойгу, умоляя его позвонить мне и попросить остановить наступление азербайджанской армии». Я не стану приводить реакцию азербайджанских и проазербайджанских масс-медиа на данные «откровения» бравого министра по этой теме, а приведу всего лишь одну выдержку из всем известного проазербайджанского интернет-издания. Так, 24 июня т.г. в интернет-издании Pravda.ru была опубликована статья под заглавием «Телефонный фронт Закира Гасанова. В чьих интересах министр обороны Азербайджана раскрыл «военные тайны» накануне Дня вооруженных сил республики», в которой автор Ирина Гусакова, в частности, пишет: «Также вполне резонно предположить, что ссылка на Сергея Шойгу всего лишь уловка, операция прикрытия. Вполне возможно, что отказ от наступления состоялся по «просьбе» других сил … Аналогов такого отношения к руководству военным ведомством и ведению боевых действий в истории найти трудно, если вообще возможно!». Думается, что побудительные мотивы этого информационного вброса Закира-оглы в скором времени будут раскрыты, а между тем заметим, что бывший министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, говоря об Апрельской (2016 г.) войне, представил объективную картину событий тех дней. Он заявил, что Азербайджан, понеся значительные потери живой силы (десятикратно превышающие потери армянской стороны) и техники, был вынужден просить о прекращении военных действий при посредничестве Генерального Штаба Министерства обороны Российской Федерации. Так, 5 апреля 2016 г. между начальниками Генеральных Штабов вооруженных сил Азербайджана и Армении была достигнута устная договоренность о прекращении огня. Однако Закир Гасанов на этом не остановился. В поддержку воинственных выпадов 37-го турецкого султана его азербайджанский военный подмастерье, как пишет интернет-издание, в статье под заглавием «Закир Гасанов: «Никакая буферная зона не спасет врага от справедливого возмездия», Гасанов заявил: «Мы обладаем всеми возможностями для разгрома противника, и враг это хорошо знает». Далее муаллим Закир назвал абсурдными заявления армянской стороны о том, что «находящиеся под оккупацией прилегающие к Нагорному Карабаху азербайджанские районы могут считаться буферной зоной (речь о зоне безопасности вокруг Республики Арцах, контролируемой ее вооруженными силами — А. Г.). Во-первых, это полный абсурд. Во-вторых, мы не должны забывать о Нахчыванской Автономной Республике. Распоряжением и при участии президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Нахчыване сформировано мощное армейское объединение — Отдельная общевойсковая армия. Она имеет в своем арсенале ракетные системы залпового огня. Высокая боеготовность и стратегические позиции азербайджанской армии создают у нас уверенность в том, что никакая буферная зона не спасет врага от справедливого возмездия», — заявил Гасанов. Странно, что такой падкий на «откровения» бравый Закир-оглы не продолжил свою мысль, поведав мир честной о том, что военное руководство вооруженными силами, расположенными в Нахичеване полностью находится в компетенции Генштаба ВС Турции, что является ничем иным, как секретом полишинеля для министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Заметим, что в его адрес весьма примечательные отклики приводится и в вышеупомянутой статье «Пиар вместо пушек», взятые из того же интернет-издания Haqqin.az. Не могу удержаться от соблазна, впрочем также для полноты информации, и приведу лишь отдельные записи азербайджанских блоггеров, опубликованные в Haqqin. az и взятые из аккаунтов в Facebook: «Выходит так, азербайджанская армия подчиняется Шойгу? Без его команды нельзя наступать? Позорище», или же «За 30 лет одно не то село, не то возвышенность освободили» … «Шойгу позвонил», «разгромили армию», а фельдмаршала Паулюса там не было?». Интересно, почему столь щепетильные азербайджанские пользователи Facebook упорно не замечают одну, не единожды проверенную данность, как-то: начиная с 21 декабря 2010 года, после ратификации Милли Меджлисом Азербайджана документа под названием «Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном», подписанного 16 августа 2010 г. президентами этих стран, фактическое руководство вооруженными силами Апшеронского султаната, то бишь Азербайджана, полностью находится в ведении Генерального штаба Вооруженных сил Турции. И это сколь примитивное, столь же лукавое упоминание Закиром-оглы, о якобы имевшем место телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Кужугетовичем Шойгу, после которой было прекращено наступление азербайджанской армии, преследует одну единственную цель, а именно: вбить в подсознание граждан Армении и Республики Арцах мысль о том, что, в случае развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против Республики Арцах (а все последние действия азербайджано-турецких ястребов убедительно свидетельствуют о возможности начала военных действий с их стороны), будет предпринято лишь с ведома и благословения министра обороны России. Что же, типичный образчик коварной неоосманской многоликой мерзкой политиками. При этом З. Гасанов вовсе не случайно говорит о достаточно серьезных вооруженных силах (турецких), дислоцированных в Нахичеване. Тактика их будущих действий проста: провоцировать военные столкновения на армяно-азербайджанской государственной границе в районе Нахичевана, имея целью взять под обстрел стратегическую дорогу, соединяющую Араратскую область с Зангезуром, а стало быть с Арцахом, лишив тем самым армянскую сторону возможности снабжения вооруженных сил Арцаха, одновременно начав широкомасштабную военную агрессию против Республики Арцах. После ожидаемой подобной военной авантюры напомнят неискушенным читателям «о происках Кремля», одобрения Москвой действий азербайджанской военщины, как минимум, со стороны министра обороны РФ. Информационной подготовке такой возможной операции было посвящено и выступление Апшеронского султана Ильхама Алиева на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет), состоявшегося в октябре 2019 года в Баку. Напомним читателям, что, выступая на этом мероприятии, И. Алиев, в частности, заявил: «Как вы знаете, Нахчыван отдален от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур — древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира». Более того, вопросу Зангезура тогда же, в октябре 2019 г., была посвящена аж целая статья в Minval.az под заглавием «Азербайджан возвращает вопрос Зангезура в повестку дня», в которой небесталанный рупор Апшеронского султана Тофига-ханум, она же политический обозреватель Нурани, со всей откровенностью раскрывает информацию о подлинных стратегических союзниках Азербайджана. Приведем лишь одну выдержку из этой статьи: «Наконец, есть еще и такая сторона вопроса, как нежная дружба Армении с Ираном, которая включает в себя и незаконный транзит оружия радикальным проиранским группировкам, и сотрудничество спецслужб, в том числе и в «работе» против США, и совместное производство оружия. На этом фоне наличие и оккупированного, а значит, никому не подконтрольного участка государственной границы Азербайджана с Ираном, и то, что во время визита на Южный Кавказ советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону не удалось договориться о соблюдении режима санкций именно с Арменией, скажем так, придает «вопросу Зангезура» новую актуальность. И даже если сам Болтон ушел в отставку, то обеспокоенность США происходящим в Иране и вокруг него никуда не исчезла. И это тоже придает совершенно иное «прочтение» тому самому вопросу Зангезура. А это значит, что Армении за свои агрессивные устремления, вполне возможно, придется заплатить и «территориальную» цену. Тем более что и военный, и политический расклад сил теперь меняется не в ее пользу». То есть Тофига-ханум недвусмысленно заявляет о поддержке будущей военной агрессии Азербайджана со стороны США.

Думается, что дальнейшие комментарии излишни. Я столь подробно изложил последние заявления и действия азербайджано-турецких ястребов с тем, чтобы на этом фоне показать уважаемому читателю всю безграмотность, а может по-просту предательскую сущность «народного премьера» РА Никола Воваевича Пашиняна, который в столь сложной геополитической обстановке, складывающейся в регионе Южного Кавказа, Большого Ближнего Востока, занят совершенно другими делами. Суть его действий сводится к углублению раскола в армянском обществе. Чтобы не быть голословным, постараюсь вкратце обозначить основные вехи предательской, по своей сути, деятельности николвоваевской камарильи.

Уважаемый читатель, с апреля-мая 2018 года после совершения государственного переворота в РА мне не раз приходилось писать о том, что за государственным переворотом в Армении стояли США, а его движущей силой стали многочисленные так называемые общественные организации, уже более десятилетия щедро подпитываемые фондом Джорджа Сороса «Открытое общество», приверженцы тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и изо дня в день наглеющие активисты ЛГБТ-сообщества, а также разного рода демократические институты и фонды США и Западной Европы. Их основная задача сводилась к слому армянских, христианских семейных традиций, а конечная цель — разрыв союзнических отношений с Россией. К моей глубокой признательности, мои опасения в форме отдельных статей были опубликованы в авторитетном российским патриотическом интернет-издании ИА REGNUM, как-то: «Кочарян мне не друг, но истина дороже» (02 августа 2018 г.), «Альтернатива военно-политическому союзу России и Армении — война» (5 октября 2018 г.), «На повестке дня — разрыв стратегического союза Армении и России» (28 октября 2018 г.), «Развязав войну в Нагорном Карабахе, бить по России» (3 ноября 2018 г.), «Армения и армяне надёжно защищены, когда они рядом с Россией» (9 июля 2019 г.). И список публикаций на эту тему можно было продолжить. Констатируя факт, а вовсе не занимаясь самопиаром подобно Закиру-оглы, отмечу, что в то время лишь очень не многие из политических деятелей РА были согласны с моими тревогами на сей счет. Поэтому для меня было очень важно и, не скрою, отрадно, что в наши дни, образованные молодые общественно-политические деятели Армении все более и более убеждаются в двуличии коллективного Запада в отношении Республики Армения. Так, 14 июня т.г. члены партии «Адеквад» принесли в американское посольство письмо с выражением благодарности за игнорирование репрессий, чинимых властями Армении (дорогих и близких их сердцу) по отношению к участникам протестов оппозиционных сил РА. На плакатах участников этой акции было записано: «Спасибо за молчание». Один из лидеров партии «Адеквад» Артур Даниелян в тот день весьма метко заметил: «Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, мы вынуждены отметить сегодняшний день, как праздник — праздник фальшивого благочестия … Наконец-то фуфло под именем «демократия», которое нам скармливали все эти десятилетия, мол, государство не должно применять репрессии, что мол — «свобода слова» и т.д. работает только при условии, что относится к людям, не являющимся агентами их влияния … Мы пришли к посольству США для того, чтобы выразить нашу солидарность американцам и их правительству за их молчание … Мы попробуем передать наше благодарственное письмо работникам посольства, т.к. мы тоже считаем, что иностранные посольства не должны вмешиваться во внутренние дела Армении — так, как сейчас делает посольство США. 30 лет посольство этого не делало и постоянно вмешивалось, а сейчас не вмешивается». Понятнее не скажешь, приятно делать аналогии с прошлым. Что я имею в виду? Уже стало крылатым высказывание, приписываемое 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который, отзываясь о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе (старшем), произнес: «Это — сукин сын, но это наш сукин сын». Нынче лозунг «Наш сукин сын» стал своеобразной стратегией, согласно которой США поддерживают авторитарных лидеров и откровенных преступников (собирательный образ Никола Воваевича, себя любимого, каким он воспринимается многими и многими оппозиционными политиками РА) до тех пор, пока их режимы лояльны США. Более того США оправдывают это вмешательство во внутренние дела государств, прикрываясь лозунгами «борьбы за права человека», «развития гражданского общества» и прочими благоглупостями (вследствие извращения подлинной сути этих понятий), при этом прекрасно осознавая, что их деяния приводят к разрушению государственности в подопытных странах. Примечательно, что 7 июня т.г. интернет-издание 168. am опубликовало Открытое письмо известного общественно-политического деятеля РА Миграна Акопяна послу США в РА Линн Трейси и руководителю делегации Евросоюза в РА Андреа Викторин. В письме экс-депутат парламента VI созыва Мигран Акопян справедливо отмечал: «Уже более года внимательно отслеживаю деятельность ваших институтов в Армении. Помню, что годами ранее даже на самые незначительные задачи, имеющиеся в области демократии и прав человека немедленно удостаивались вашей реакции или аффилированных с вами организаций, что на самом деле оказывало отрезвляющее воздействие на государственных мужей, чтобы они не подвергались соблазну и не злоупотребляли властью». Далее М. Акопян справедливо упрекает дипломатов на «слепоту», незамечание вопиющих нарушений закона и прав граждан РА, подвергающихся преследованиям по политическим мотивам, при этом он особо подчеркивал, что сия, основанная на двойных стандартах, политика США и ЕС является предметом гордости «народного премьера» Никола Пашиняна. Что особенно ценно в письме экс-депутата парламента, так это прямое предупреждение высокопоставленных послов о полном игнорировании их мнения после смены власти в РА. В этой связи хотелось бы отметить, что в сегодняшней Армении подобная объективная жесткая оценка деятельности коллективного Запада в РА, за редкими исключениями, является превалирующей в политическом поле. Что же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Прочитав эти строки, читатель вполне резонно может задаться вопросом — а чем это Никол Воваевич столь сильно очаровал послов США и Евросоюза? Своей седеющей бородой — вряд ли, а может образованностью — также нет, в конце концов не в Оксфорде или Кембридже, или же не в МГУ получил он свое неоконченное высшее образование. Побудительные мотивы столь нескрываемых симпатий коллективного Запада к персоне банального популиста Никола Воваевича вполне объяснимы, так как на него возложена вполне определенная миссия, а именно: путем ослабления армянской государственности на основе разрушения ее устоев — христианского цивилизованного кода армянского народа добиться углубления раскола в армянском обществе на основе его искусственного разделения на «революционеров» и «реваншистов», постепенного создания обстановки враждебности между политическими элитами Республики Армения и Республики Арцах, что в конечном итоге создаст благодатную почву для развязывания азербайджано-турецкой военщиной новой войны между Азербайджаном и Арменией, Азербайджаном и Республикой Арцах. Виновный за начало этой неизбежной военной агрессии уже назначен — министр обороны Российской Федерации, патриот-державник Сергей Кужугетович Шойгу. Не приведи Господь, но с выполнением этой программы минимум 37-й султан Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своим младшим коллегой Апшеронским султаном Ильхамом Алиевым, предвкушая близость реализации их вожделенной мечты — создания исламской дуги от Гибралтара до Синьцзян-уйгурского автономного округа Китая, приступят к реализации плана «Б», суть которого создание в Армении условий, когда власти РА будут добиваться вывода 102-й российской военной базы из Гюмри, вывода четырех погранотрядов Пограничного управления ФСБ России в Армении и российской военно-воздушной базы «Эребуни» из Еревана. Об этом мне не раз приходилось писать в своих статьях, публикуемых в ИА REGNUM, далее перепечатываемых одним-двумя интернет-изданиями РА. В противовес же десятки круглосуточно вещающие интернет-телевидение и масс-медиа, щедро финансируемые все тем же пресловутым фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса и прочими разными демократическими институтами и фондами коллективного Запада, весьма последовательно отравляют сознание неискушенных в политике граждан Армении об опасности пребывания этих военных структур на территории РА. Пользуясь случаем, хочу особо отметить гуманизм и великодушие сторонников второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна, которые, видимо, щадя Никола Воваевича, лишили меня возможности рассказать с экранов подконтрольных им телеканалов и других масс-медиа о своих тревогах на сей счёт. Уважаемый читатель может подумать, к примеру, что мне не дают возможность выступить по телеканалам может потому, что мои оценки антинародной деятельности николвоваевской клики не столь уж и актуальны? Без ложной скромности не соглашусь с таким мнением по той простой причине, что мои статьи, публикуемые в армянских интернет-изданиях, в частности, на сайте Shame. am, просматривают как минимум 35 тысяч читателей и более, а, к примеру, видеоклип, заснятый на основе моей статьи в ИА REGNUM «Война на пороге Армении и Арцаха» за истекший месяц просмотрели 120 689 человек, причем 68,4% из числа оценивших клип понравился. Эти данные я привожу вовсе не для саморекламы, а с тем, чтобы показать, что мои оценки положения, складывающегося в регионе Южного Кавказа, востребованы и что немаловажно они вполне созвучны подходам подлинно оппозиционных сил Армении, в том числе и из лагеря сподвижников Роберта Кочаряна.

Уважаемый читатель, можно было привести и совершенно свежие примеры теперь уже из области конституционного переворота, совершенного Никол Воваевичем и его 88 сподвижниками из Национального Собрания Республики Армения. Напомню уважаемому читателю, что 22 июня т.г. на заседании Национального Собрания РА фракция правящего блока «Мой шаг» по прямому давлению и под руководством «народного премьера» Никола Пашиняна совершила преступление, предусмотренное статьей 300 Уголовного кодекса республики Армения (Узурпация государственной власти) — завладело конституционным полномочием по части внесения изменения в Конституцию Армении о Конституционном суде РА. Заметим также, что 25 июня т.г. оппозиционная фракция Национального Собрания РА «Процветающая Армения» по электронной почте направила в Конституционный суд Армении иск, оспаривающий внесенные 22 июня т.г. НС РА поправки в Основной закон, а уже 26 июня т.г. оппозиционные парламентарии в Конституционный суд Армении передали бумажную версию этого документа. В соответствии с действующим законом РА в течение 15 дней Конституционным судом должно быть принято решение о том будет ли принято это обращение в производство.

Столь подробное описание политических будней последних дней преследовало одну единственную цель: показать полную неадекватность власть предержащих РА грозным вызовам национальной безопасности Армении. Этот непреложный факт говорит либо об их абсолютной некомпетентности занимаемым должностям, либо свидетельствует о слепом следовании преступным установкам их заокеанских поводырей. Впрочем, в нашем случае оба этих обстоятельства взаимосвязаны и имеют место быть одновременно. А тем временем пламенный трибун с большой дороги Никол Воваевич, себя любимый, 25 июня т.г., выступая в Национальном Собрании, самыми гнусными эпитетами обзывал депутатов «Процветающей Армении», единственной на сегодня оппозиционной фракции НС РА, бросая в информационное пространство новые «разоблачения» о якобы преступной деятельности как депутатов «Процветающей Армении», так и прежних властей. Заметим, что за 2 года и два месяца после государственного переворота апреля-мая 2018 года армянские граждане так и не стали очевидцами хотя бы одного вынесенного подконтрольными Николу Воваевичу судами приговора, осуждающего преступные деяния прежних «коррупционных» властей. Словом, в отсутствие хлеба, то есть в нашем случае иностранных, да и внутренних инвестиций, наш непревзойденный популист расщедрился на очередной показ зрелищ, до которых, увы, все еще падки обезволенные нуждой определенные слои населения Армении. Что же, подытоживая вышеизложенное, признаемся, что время работает на Турцию и Азербайджан, на заокеанских кукловодов Никола Воваевича. Признаемся также, что все еще разрозненные действия оппозиционных сил (наблюдая за которыми складывается впечатление, что они больше озабочены выявлением воображаемого ими лидера, чем практическими действиями по нейтрализации смертельной угрозы потери армянской государственности, на реализацию которой неуклонно следует национальное бедствие под названием Никол Пашинян) создают благодатную почву для дальнейшего расшатывания устоев армянской государственности. Читатель может вполне резонно упрекнуть и меня, так как описываю тревожное положение дел в РА без внесения конкретных предложений по выводу страны из этой опасной ситуации. Что же, выскажу и свое мнение о путях вывода страны из создавшегося крайне опасного положения. Думаю, что объективно мыслящие политики Армении согласятся с тем, что роспуск Национального Собрания РА VI созыва был незаконным действом, осуществленным в результате сговора президента РА Армена Саркисяна и будущего диктатора Никола Пашиняна, конечно, не без подсказок из-за океана и с берегов Туманного Альбиона. Напомню, что президент РА 20 дней держал под сукном решение НС РА VI созыва «О внесении изменений и дополнений в закон «О регламенте НС» и лишь в последний день установленного срока обратился в Конституционный суд РА для определения соответствия Конституции Армении этого закона. В результате НС РА VI созыва под прямым давлением улицы было распущено. То есть было бы справедливо, если представители всех фракций и политических партий, представленных в НС РА VI созыва, создали бы координационный совет или комиссию, суть важно, по консолидации здоровой части армянского общества на борьбу по отстранению от власти антинациональной и уже погрязшей в преступлениях антинародной клики Никола Пашиняна и Ко. Естественно, что в состав этого совета (комиссии) должен войти и третий президент РА Серж Азатович Саргсян, лидер Республиканской партии Армении, имеющей большинство в парламенте РА VI созыва, а также второй президент РА Роберт Седракович Кочарян, экс-председатель Общественного Совета РА Вазген Манукян, известный государственный деятель Республики Армения Давид Шахназарян, известный политический деятель Рубен Акопян и др. Бесспорно, в работу Совета должны быть также вовлечены образованные и патриотичные силы, о которых было упомянуто в данной статье и их союзники из числа вновь созданных политических партий. Причем подобная работа не терпит промедления, ибо наше Отечество в опасности. Убежден, что с такой постановкой вопроса согласится большинство лидеров политических сил, для которых на первом месте безопасность двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Девизом же патриотических сил будут слова — Предательство национальных интересов Армении не пройдет!