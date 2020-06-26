Демографическая катастрофа в России тревожит российское руководство, которое разрабатывает и внедряет всевозможные меры поддержки семей с детьми. И при этом в обществе почему-то всё чаще появляется такое отношением к родителям и к детям, которое ставит их в положение социального меньшинства. Меньшинства, которое, даже поднимая голос в защиту своих элементарных прав (например, на безопасность), клеймится как «сборище яжматерей» и «тунеядцев, которым всё мало». А ведь никого эти «яжматери» не требуют подавлять, ни за чей счет не хотят благоденствовать и вовсе не ждут, что их будут носить на руках, всё давая и всё прощая. Но реакция именно такая, причем и в части общества, и в части политикума, и в части медийной «элиты». И одно без другого немыслимо, просто проявляется это высокомерное отношение по-разному, в зависимости от доступных средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

В обществе устоялось множество оскорбительных стереотипов о семье, например: многодетные — «алкаши», мать-одиночка — «никто не заставлял рожать», женщина старше 35 — «о чем думала, помирать скоро», женщина молоденькая — «вот дура, нагуляла», мужчина взял жену с ребенком — «чужой прицеп растит», у семьи материальные проблемы — «головой надо было думать, прежде чем рожать», повышают маткапитал — «а почему мы должны отдавать их спиногрызам свои налоги», дают пособия — «а мы чем хуже», едет беременная в транспорте — «а почему я должен ей уступать, ребенок-то не мой», жалуешься на пивные банки на детской площадке — «а мне тут удобно», собаки без поводка гоняются за детьми — «ваши дети мне чужие, а моя собака мой друг», просишь не гнать на машине по двору — «а с чего я должен бояться за ваших малолеток», я уж молчу про дискриминацию молодых матерей при приеме на работу, и так далее. Примеров тьма, и каждый родитель с ними сталкивался в той или иной форме.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка (фрагмент). 1855

Что здесь отвечать и как? Обругать — бессмысленно, объяснять — бесполезно. И особенно сложно объяснить, что не бывает в едином обществе детей «своих» и «чужих», тех, о которых заботишься, и тех, на которых плевать. Вспоминается один папа с дочкой лет восьми, в очереди в детской поликлинике, которого некая мама попросила пропустить вперед с младенцем. Папа поднял ор на всю приемную, обложив трехэтажно «эту козу и ее личинку», гордо отстояв свое место в очереди. О чем он думал? Что защитил свое мужское достоинство? Что показал дочери, как папа за нее горой? Вспоминается дедок в метро, который беременную схватил за ворот и отшвырнул с сиденья, попутно наставив, что старым надо уступать. А чего стоит обсуждение в интернете новых мер поддержки с детьми? Право слово, такое ощущение, будто эти семьи с детьми лично обворовали каждого россиянина, который платит со своей зарплаты налоги напрямую в карман этим самым семьям. Почему люди считают нужным поступать именно так, не отдавая себе отчета, что им самим жить в одной стране с этими родителями, а их детям (если они есть или будут) — с этими детьми. И свои будущие пенсии и пособия они будут получать за счет труда тех, кто через 20−30 лет будет молодым. И кого они же своими претензиями научат соответствующему отношению к старикам: «мы не обязаны со своих налогов их выкармливать», как выразилась одна дамочка, когда обсуждали пенсионную реформу.

Такое отношение появилось не на ровном месте. Оно — следствие моды «жить одним днем», которое отлично поддерживают представители медийной элиты и шоубиза. Актер Ефремов, например, живет одним днем: сел за руль пьяным, остались дети без отца — ну о чем речь, давайте я их усыновлю и обеспечу деньгами, проблема ж в этом, да? Ладно, нынешняя молодежь о том, что есть такой актер, могла узнать только из новостей про ДТП, у нее свои кумиры, она выросла на «Доме-2». Где у нас целый букет: одна говорит, что получатели пособий — алкоголики и нищеброды (сама она, конечно, пример здорового образа жизни и честного труда), другая вещает, что рожают по несколько детей одни алкаши, чтобы пропивать пособия (а элитные барышни никогда не рожают своим спонсорам детей, чтобы обеспечить себя на всю жизнь).

Ну, и самое подлое, что у таких всегда найдутся единомышленники во власти. Чего стоит Оксана Пушкина, которая полагает, что повышенные пособия матерям-одиночкам на время кризиса наплодят тунеядцев. Фраза свердловской чиновницы Глацких — «государство не просило вас рожать» — не забудется никогда, это уже не просто скандальное заявление, а мем. Глава Карелии Артур Парфенчиков, который на возмущение женщины, что в ее селе закрывают последнюю школу и детсад, заявил, что пусть о ее детях их отец думает, к нему — главе региона — обращаться бесполезно. Депутат Омского горсовета Алексей Привозин, который в красках живописал, как не хочет платить за многодетные семьи, не хочет их кормить, не хочет развивать для них инфраструктуру и так далее. Свой спич он закончил заверением, что так мыслит большинство.

Вильям Бугро. Мать, просящая милостыню. 1865

Насчет большинства — вряд ли, иначе б у нас уже не было страны. Но то, что дурные семена прорастают, это факт. И то, что кидают их наши законодатели, худо вдвойне, потому что у них есть средства изменить положение в стране к лучшему, а они своей злобой его только ухудшают. Впрочем, наличие таких отдельных персонажей не должно мешать всем остальным, потому что люди-то у нас в стране замечательные — поэтому и дурные примеры всегда лучше видны. Создать среду — законодательную, социальную, культурную, информационную, — в которой родители и дети будут чувствовать себя защищенными и ценными, — задача, над которой стоит подумать уже сейчас. Потому что финансовая поддержка очень нужна, но недостаточна, она не внесет принципиальных изменений, покуда человек, как только у него появляются дети, начинает чувствовать себя меньшинством.