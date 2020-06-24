Когда в первых числах декабря прошлого года на страницах шведского сайта Nordic Monitor, являющегося новостным ресурсом Стокгольмской сети Скандинавских исследований и мониторинга (Nordic Research and Monitoring Network), появился «секретный документ» о возможном нападении Турции на Армению, ИА REGNUM усмотрело в этом признаки оперативного информационного мероприятия, осуществляемого некой спецслужбой.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Статья была подписана Абдуллахом Бозкуртом, известным турецким журналистом, автором нашумевшей в Европе книги «Прерванная Турция». Он являлся шефом офиса в Анкаре очень популярного турецкого ежедневного издания Today’s Zaman, который был закрыт властями после неудавшегося государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Издание обвинили тогда в связях с известным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого официальная Анкара считает причастным к этим событиям. Что касается Бозкурта, то в турецком журналистском и аналитическом сообществе за ним закреплена репутация одного из самых информированных членов турецкой оппозиции, получающего инсайдерскую информацию, в том числе из турецких силовых структур и спецслужб. Утверждается, что именно Бозкурт поставлял в Today's Zaman новости о коррупции в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, печатал расшифровки телефонных разговоров президента и его ближайших соратников, утверждал о наличии у них связей с террористическими организациями, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывал об их роли в убийстве российского посла Карлова.

Stockholm Center for Freedom Абдуллах Бозкурт

Редакция Today’s Zaman была разгромлена, часть ее сотрудников оказалась за решеткой, другим, как Бозкурту, удалось эмигрировать в Швецию. Как нам удалось узнать, связавшись по телефону с одним из бывших сотрудников Today’s Zaman, проживающим сейчас в Бельгии, Бозкурт в Швеции на общественных началах вместе со своим коллегой Левентом Кенезом и экспертом ОБСЕ Муратом Джетинерома является одним из руководителей Стокгольмского центра свободы, а так обходится случайными заработками. Говоря о публикации документа о нападении Турции на Армению, наш собеседник счел необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства. Oğuztürk Hava Harekât Planı («План воздушных операций Oğuztürk»), предусматривающий бомбовый удар по Армении (операция Altay — по фамилии одного из генералов во время войны за независимость Турции в 1920-х годах) был обнаружен не в ходе сверки планов в Бюро подконтрольных документов командованием 4-й главной авиабазы на авиабазе Акынджы в Анкаре, как утверждалось ранее, а на сайте одного из офицеров турецкого Генштаба, которого обвинили в причастности к подготовке переворота в июле 2016 года. Более того, он был подготовлен не в ходе подготовки к перевороту, а еще 13 июля 2001 года.

Поэтому в ходе многочисленных судебных процессов, на которых судили турецких офицеров по причастности к перевороту 2016 года, власти при всем желании их политически дискредитировать не решились включать операцию Altay в обвинительное досье. Детализация важна потому, что недавно все на том же шведском сайте Nordic Monitor появились другие документы, согласно которым Анкара якобы готовила секретный план вторжения в Грецию и Армению. При этом утверждается, что «секретный документ Генштаба Вооруженных сил Турции был «по ошибке» включен следователем в материалы судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016 году», когда следственные органы снимали материалы с компьютеров сотрудников Генштаба, где и «висели» эти документы. Уточняется важная деталь: операция Altay (удар по Армении) не претерпела изменения с 13 июля 2001 года. В то же время план вторжения в Грецию, получивший название «Чака-Бей» (в честь сельджукского эмира Чака-бея, чей флот в XI веке завоевал в Эгейском море острова Лесбос, Хиос, Самос и Родос) был составлен не в ходе подготовки переворота июля 2016 года, а 13 июня 2014 года.

Анализ опубликованных документов показывает, что речь идет о стандартной работе Генштаба Турции по проработке сценариев и взаимодействия между командующими на случай предполагаемого хода событий в регионе в случае обострения ситуации. Это не практическое руководство к действиям. Поэтому обнародованные документы представляют интерес исключительно с точки зрения выявления геополитических горизонтов турецкого военного командования. Кстати, эксперты утверждают, что Генштаб Турции имеет аналогичные разработки и на случай обострения отношений с Ираном, и в Персидском заливе. С точки зрения военного планирования — это типичная ситуация для генштабистов любой страны. Но Турция — случай особый. Что бы сейчас ни говорили и ни писали греческие и армянские эксперты, заявляющие на основе просочившихся в прессу документов об «извечной враждебности Турции в отношении греков и армян», в первую очередь проблема в утечке важной документации либо из турецкого Генерального штаба, либо из следственных органов в рамках дела о попытке госпереворота в Турции, которое контролирует турецкая контрразведка и разведка. Ведь такая информация имеет гриф «совершенно секретно» и не передается через интернет, а только через специальные системы связи.

LoudHmen Командный центр Генерального штаба Вооруженных сил Турции

Интригующим выглядит то, что из многочисленных сценарных разработок турецкого Генштаба вычеркнуто все, кроме двух планов — по вторжению в Армению и в Грецию. Это страны, с которыми Анкара сейчас находится в сложных отношениях. Но в настоящее время Турции объективно невыгодно затевать какие-то военные конфликты сверх тех, которые она уже развязала или в которых участвует. Как напоминает The Independent, у Эрдогана существуют проблемы во взаимоотношениях с военными, которых правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в ходе двух крупных судебных процессов сначала разделила на две части — бывших, обвиненных в заговоре с целью свержения правительства и приговоренных к тюремному заключению, и нынешних, вроде бы лояльных, но которых сковывают с помощью вовлечения сразу в несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке. Так почему именно сейчас определенные силы в Турции решили придать гласности теоретические разработки турецкого Генштаба? Связано ли это с нападениями на мечети Северного Кипра, которые турецкое издание Daily Sabah интерпретирует как попытку «углубить этнические и религиозные разногласия с Грецией»? Тем, что в июне на мечети Тузла в Ларнаке был вывешен византийский флаг, анонсированным решением вновь превратить Собор Святой Софии в мечеть?

Пока турецкие СМИ сообщают об обеспокоенности некоторых турецких генералов утечками секретной информации, с тревогой заявляют о возможных политических и геополитических последствиях. В этой связи в обществе повышается ощущение каких-то предстоящих перемен или потрясений. Турция к чему-то готовится. Но к чему?