В заявлении говорится: «17 июня в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет правительству изменять границы национальных парков. Согласно документу, любой участок национального парка может быть исключен из него и использован для любой хозяйственной деятельности…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Почозерский погост. Кенозерский национальный парк

Более 105 тысяч человек подписали обращение к президенту России с требованием отказаться от планов изъятия земель национального парка «Югыд ва» для добычи полезных ископаемых… Совет также неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру в связи с планами изъятия земель национального парка и получил поддержку. Более 220 тысяч человек подписали петицию о недопустимости строительства дублера Щелковского шоссе через национальный парк «Лосиный остров»…

Чтобы не допустить изменения законодательства, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Государственной думыВячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта возможность изменения границ национальных парков».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Вершинино, «столица» Кенозерского национального парка

Заявление прокомментировала член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева: «Вероятно, руководители «Единой России», внося этот законопроект, рассчитывают на поддержку партии со стороны жителей поселений национальных парков. Но к нам, наоборот, поступают сотни жалоб этих граждан о том, что кто-то пытается «оттяпать» у парков земли или что-то там незаконно построить. Ни одного письма об притеснениях со стороны нацпарков не приходило. Боюсь, что этот закон, если он будет принят в этом виде, откроет возможности хозяйствующим субъектам делать что угодно. Примеры — печальная история с «Лосиным островом» и нацпарком «Югыд ва».

СПЧ готовит анализ по нарушениям законодательства в нацпарках, и он станет одной из главных тем во время встречи с президентом РФ В.В. Путиным, которая планируется 11 декабря 2020 года».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крыльцо крестьянской избы XIX века. Кенозерский национальный парк

Таким образом, одна из целей внесения законопроекта, указанная авторами, — «снятие социальной напряженности» — может осуществиться «с точностью до наоборот» и привести к еще большей напряженности.