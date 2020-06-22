Папа Римский Франциск поблагодарил врачей и священников из Северной Италии, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял делегацию в составе президента Ломбардии, представителей гражданских властей, епископов, священников, монашествующих и работников здравоохранения, трудившихся на передовой борьбы с коронавирусом. Франциск тепло приветствовал гостей и, отметив вклад гражданских и церковных организаций в противостояние пандемии, подчеркнул героическое служение врачей и медсестер: «Они стали зримым, согревающим сердце символом человечности. Многие из них заболели, а некоторые, к сожалению, умерли при исполнении профессиональных обязанностей. Мы помним о них в молитве с великой благодарностью». Медицинские работники, отметил папа, «при поддержке больничных капелланов были свидетелями Божьей близости к страждущим». Они стали ангелами-хранителями для своих пациентов, самоотверженными профессионалами, дарителями надежды, «молчаливыми ремесленниками культуры близости и нежности», утешителями на последнем пути, «одним из столпов для всей страны». Теперь «наступило время оценить по достоинству всю эту позитивную энергию, которая была вложена». Обращаясь к священникам, понтифик подчеркнул: «Я восхищаюсь апостольским духом многих священников, которые оставались рядом со своим народом, ежедневно заботясь о нем: они были знаком Божьего утешительного присутствия. К сожалению, немало из них умерли. Среди вас есть священники, которые заболели и, слава Богу, исцелились. В вашем лице я благодарю всех итальянских священнослужителей, которые проявили мужество и любовь к народу».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

22 июня в Вене состоятся переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, а также на тему продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан двумя странами 8 апреля 2010 года. По случаю предстоящей встречи католические епископы Соединенных Штатов и Европейского союза выступили с совместным заявлением. Председатель комиссии Конференции католического епископата США по вопросам правосудия и международного мира монсеньор Дэвид Мэллой и президент комитета Комиссии епископатов ЕС по внешним связям (COMECE) монсеньор Римантас Норвила пишут: «Мы заверяем в своих молитвах и призываем католиков и всех верующих присоединиться к молитве о плодотворном диалоге, который поможет продвижению необходимого контроля над вооружениями и к разоружению, способствуя более мирному и справедливому миру». В случае непродления договора Вашингтон и Москва не будут иметь никаких юридически обязывающих и поддающихся проверке ограничений на свои ядерные арсеналы, что чревато серьезными последствиями для безопасности Европы и для мира во всем мире. В заявлении католических епископов подчеркивается: «Для многих ужас потенциальной ядерной войны ускользнул из понимания с окончанием холодной войны, однако последние геополитические события напоминают, что нашему миру по-прежнему грозит серьезная опасность». Прелаты выражают надежду, что встреча лидеров двух держав будет «отмечена мудростью», поскольку «ядерный контроль и разоружение имеют высокий приоритет».

Defense.gov Ракетная шахта. США

ЕС, похоже, не желает следовать агрессивной стратегии США в отношении Китая, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). По мнению аналитиков, Евросоюз недоволен политическим и торговым диалогом с Пекином, а также попытками КНР скрыть коронавирус на ранней стадии эпидемии и использованием ситуации с пандемией в своих геополитических целях. Однако ЕС не хочет и разрыва диалога с Китаем, стремясь играть уравновешивающую роль в борьбе за власть между Вашингтоном и Пекином. «Китай наращивает свою глобальную роль. Мы должны взаимодействовать с ним ради достижения наших целей, основываясь на наших интересах и ценностях», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европейском парламенте. ЕС не планирует вводить санкций против Китая, подобных тем, которые были объявлены США в ответ на решение Пекина принять закон о национальной безопасности Гонконга. Но европейцы намерены защитить свои компании от недобросовестной китайской конкуренции. Еврокомиссия представила новый план защиты европейского рынка от китайского демпинга и экспортных субсидий, которые Пекин предоставляет своим компаниям. Поскольку китайские компании имеют полный доступ на европейский рынок, ЕС хочет равного отношения к европейским компаниям, желающим инвестировать в Китае. Это главный камень преткновения на переговорах по торговому соглашению между ЕС и Китаем, которое должно быть подписано к концу года.

Китай ведет дела с Ираном, но сегодня меньше, чем вчера, наращивая сотрудничество с Израилем, от чего Вашингтон морщит нос, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). В первом квартале 2020 года товарооборот между Китаем и Ираном упал на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, иранский экспорт в Китай сократился на 52,7%. В то же время значительно укрепились китайско-израильские экономические связи. Спорный, но опытный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выстроил отношения с Пекином. В 2013 году он посетил Китай с официальным визитом. В 2015 году, вопреки позиции американцев, присоединился к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, который продвигал Пекин для поддержки своих действий в Азии и противодействия «проамериканской» политике международных финансовых институтов. В 2017 году Нетаньяху совершил очередной визит в Пекин для подписания десяти коммерческих соглашений. Факт остается фактом: в период между 2008 и 2018 годами торговый обмен между двумя странами вырос в четыре раза, Китай стал вторым по величине торговым партнером Израиля. Все это может удивить. В ООН Китай всегда голосует против Израиля и за Иран. Но это детали, которые мало интересны китайскому руководству, а также израильскому руководству. Ведь в ноябре действующий президент США Дональд Трамп может проиграть выборы и его место займет Джо Байден, вице-президент у Барака Обамы, чьи отношения с Израилем были очень холодными. В этом случае друг из Азии всегда может пригодиться. Даже Израилю.

Kelly Kline Джо Байден

Китайско-американская борьба за власть изменит мир, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Сейчас американские политики обвиняют Китай в том, что США потеряли свои производственные мощности, но это самобичевание. В течение десятилетий Запад продвигал «экономику знаний», в то время как Китай занимался промышленностью. Либеральная мечта встретилась с суровой реальностью. Отвлекшись на Ближней Восток, американские политики пренебрегли вызовом со стороны Пекина, растрачивая триллионы долларов впустую, разрушая промышленную базу, которая сейчас так остро необходима, сжигая свои резервы морального и политического капитала. Теперь, когда США потрясены беспорядком, они теряют статус мирового гегемона. Сейчас растущей державой является Китай. Открытая военная конфронтация, если она будет, между американцами и китайцами, вероятно, будет сосредоточена в Тихом океане и вокруг вопросов независимости Тайваня или статуса спорных островов и морских путей Южно-Китайского моря. Ни одна из сторон не способна одержать победу, а риск тотальной войны для обеих ядерных держав велик. Для Европы проблема заключается в том, как сбалансировать наши отношения с двумя соперниками. Стратегически мы связаны с США, чей военный потенциал все еще значительно превосходит возможности любого другого противника. С экономической точки зрения европейские лидеры, похоже, смирились с подчиненной ролью Китая. Когда два великих соперника начнут делить мир, Европе придется сделать трудный выбор: выбрать одну великую державу и терпеть бедствия от другой или объявить нейтралитет. Вряд ли Европа останется единой в этом конфликте. Она может оказаться в незавидном положением, что, вероятно, дестабилизирует внутреннюю политику более слабых наций, которых Европа привлекает.

Католические лидеры говорят, что Церковь играет важную роль в борьбе за справедливость и против расизма, но это еще не означает одобрения позиций, занятых некоторыми элементами движения Black Lives Matter (BLM), информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Так, Black Lives Matter Global Network Foundation продвигает идеологию ЛГБТ и выступает против нуклеарной семьи. Другой партнер BLM в ходе протестов прибегает к вызову духов умерших предков. Как заявляют в этой связи чернокожие католики, бороться против расизма — это хорошо, но они не могут согласиться с проявлениями идеологии феминизма и язычества. Есть и такие чернокожие католики, которые стесняются появляться на митингах BLM, поскольку считают, что любая жизнь имеет значение, а не только черная.

Католические епископы в Турции не собираются вмешиваться в преобразование собора Святой Софии в мечеть, передает Crux (Денвер, США). Они аргументировали свою позицию тем, что Католическая церковь в Турции не имеет «юридического статуса, поэтому мы не можем давать какие-либо советы по внутренним вопросам этой страны». Вместе с тем епископы заявляют о желательности, чтобы «собор сохранил статус музея». Между тем Русская православная церковь призвала Анкару сохранить «открытый доступ для всех» и предупредила, что изменение статуса Святой Софии «нарушит хрупкое межконфессиональное равновесие».

rild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Европейская комиссия решила не продлевать мандат специального посла по свободе вероисповедания за пределами ЕС Яна Фигеля, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). С протестом против этого решения выступил венский Центр документирования нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе (OIDAC). ЕК действует подобным образом «в то время, когда право исповедовать свою религию, менять свою религию или не исповедовать какую-либо религию находится под угрозой во многих странах по всему миру», — заявила исполнительный директор OIDAC Елена Фантини. Отмечается, что Фигель внес значительный вклад в мониторинг нарушений прав человека и в содействие диалогу с теми странами, где существуют преследования по религиозным мотивам. Ранее группа европейских депутатов просила Еврокомиссию как можно быстрее продлить мандат специального посла ЕС по свободе вероисповедания. Отказ со стороны ЕК пойти на это вызывает смешанные чувства.

KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша) неприятно удивило то, что ряд кандидатов в президенты Польши во время избирательной кампании выступили за пересмотр отношений Католической церкви и государства. Эти «неожиданно», отмечает агентство, поскольку такие отношения регулируются Конституцией Польши и заключенным конкордатом со Святым престолом. В обоих случаях речь идет о формуле «взаимной автономии независимости» как Церкви, так и государства друг от друга, что соответствует нормам большинства европейских стран. Нынешней модели присутствия Церкви и религии в польском общественном пространстве, определяемой как «дружественное разделение», можно противопоставить модель «радикального разделения» государства и Церкви, существующую во Франции и Словении. Так чему служат дискуссии на эти темы в Польше? Вероятно, речь идет о коренном повороте, чтобы перевести Польшу из группы европейского большинства, выступающей за «дружеское разделение», в группу «радикального разделения», известную по Франции.

Праздник Тела и Крови Христовых в городе Санок, Польша

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».