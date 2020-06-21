Известный архангельский яхтсмен, решивший заняться судостроением, Евгений Шкаруба продолжает свой бесконечный конкурс по сбору фотографий и материалов об исчезающем народном промысле — северных лодках: «Главное, что произошло за последний месяц — мы создали сайт «Заветный флот», где систематизировали все поступившие материалы. Из самого интересного по лодкам за последний месяц — карбасы из Каменихи. Они еще недавно ходили под парусами».

Владимир Станулевич ИА REGNUM В деревне Лая Приморского района Архангельской области лодки всех времен и конструкций на каждом шагу

Сайт имеет разделы — статьи о лодках-соломбалках, речных лодках. Раздел находки — «Фотопроект-2020», интерактивную карту находок, архив материалов. Раздел об авторах и партнерах проекта. Сайт пока, как только открытый музей, имеет много пустых полок. Но главное — он простой, удобный и систематизирует память о народном мореплавании и судах. Присылать материалы на конкурс следует по адресу: info@zavetflot.ru, Виталию Дробиленко, телефон +7 977 925 2192

Северодвинский краевед Федор Петрович Соснин рассказал, как делали лодки в его родной деревне Лая: «Особым ремеслом рукоделья на селе было изготовление деревянных лодок, их называли осиновки, долблёнки, челноки, стружки. Лодки изготавливались мастерами из толстой осины, выдалбливая её изнутри, придавая острую и гладкую форму снаружи, а затем вымачивали в реке все лето. Далее лодку распаривали на угольной жаре длинного костра, и специальными распорками осторожно разводили борта стружков, с такой осторожностью, чтобы не образовалась трещина в теле лодки. В этом деле помогал только опыт мастерового. К бортам пришивали гвоздями борта из еловых досок. Так получалась легкая, грузоподъемная и ходкая лодочка.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лодка-долбленка из бревна осины. Дерея Лая. Архангельская область

Управлялась лодка при помощи деревянного весла с длинным гребным опереньем, для чего самый сильный и опытный член команды с таким веслом ставился кормовым, он же выполнял обязанности рулевого, капитана, и главного привода лодки. При необходимости, кормовой ловким взмахом весла выгребал из челнока скопившуюся воду. Пацаны порой бравировали таким мастерством, подчеркивая свою принадлежность к опытным «капитанам» речного флота.

Кормовой работал веслом, стараясь отталкиваться длинным пером от берега реки — такое управление лодкой называлось «стоепёхом». Преодолевая стремительный водоворот порогов, кормовому доставалась самая трудная задача — всеми силами толкать лодку вперед, преодолевая напор воды до выхода лодки на тихое плёсо. Впередистоящий на лодке являлся помощником рулевому, его задача была подправлять лодку в каменистых порогах своим веслом, он же одновременно выступал и в качестве лоцмана, и штурмана.

Осиновка, в каменистых порогах, признана непревзойденным, надежным транспортным средством: в непроходимых порогах челнок волоком податливо протаскивался по берегу, гладкое днище ловко увертывалось от камней, а в затяжные дожди, в перевернутом состоянии на берегу, лодка превращалась в укрытие. Для доставки грузов в лагеря заключенных применялись большие челноки, до 10 метров в длину и грузоподъемность более 1 тонны.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лодка-лешуконка из досок, повторяющая форму долбленки

Есть гипотеза, что в деревне Лая делали довольно большие лодки, например: деревянные баржи с плоским дном, парусные карбасы. Об этом говорит наличие в деревне множества кованых, квадратных, стальных гвоздей длиной более 200 миллиметров. Такими гвоздями борта стружков не только прошить, а расколоть можно, и понятно, что применялись они при сооружении более крупных плавсредств.

Значит, деревянные баржи строили, или, возможно, ремонтировали. На баржах перевозили грузы по всему побережью реки Северной Двины. Без плавсредств было не обойтись. Парусно-весельные карбасы в частном хозяйстве были просто незаменимы, на них и на мелководье, и на Северной Двине, да и на море в штиль пройти можно.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лодка из металла, по форме напоминающая долбленку

В 1960-х годах, когда не было еще моста в Лайском Доке, я сам видел в деревне и баржи, и парусные карбасы. Баржа стояла долго у берега, в районе проспекта «Бетонка», на ней продавалась мука, соль, сахар, треска в бочках, а принимались у населения невыделанные шкуры домашнего скота. Каждое лето, в праздник гуляния деревни, из Ластолы подходил на парусах карбас с гостями, и это для нас, пацанов деревенских, означало, что праздник в разгаре».