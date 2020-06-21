После заявления министра обороны Японии Таро Коно о том, что правительство его страны намерено остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения на японской территории систем ПРО Aegis Ashore, Пентагон поспешил представить дело так, как будто речь идет лишь об откладывании проекта из-за возникших «технических проблем». «Мы понимаем это так, что японское правительство пересматривает технический план с тем, чтобы улучшить соотношение «затраты — эффективность». Мы будем проводить с Японией техническое обсуждение для того, чтобы выйти на лучший путь. Хочу подчеркнуть, что Aegis Ashore — это выгодное решение и для американо-японских союзнических отношений, и для японского народа», — разъясняет и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

Япония

U.S. Department of Defence Таро Коно

Такие «разъяснения» заставили японское правительство высказаться более определено. В действительности, Токио отменяет закупку и размещение комплексов противоракетной обороны американского производства. Об этом сообщает общенациональный телеканал NHK. По его данным, такое решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности. Сообщалось и то, что 18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.

Кроме дороговизны и технического несовершенства данной системы вооружения, существуют и серьезные политические проблемы его размещения на Японских островах. Это в первую очередь беспокойство по поводу втягивания Страны восходящего солнца в региональную, да и глобальную гонку вооружений, чреватую нацеливанием соседними государствами в качестве ответных мер на военные объекты в Японии своего оружия, включая ракетно-ядерное. Не приходится напоминать, что такое оружие теперь есть у всех соседствующих с Японией стран, кроме Южной Кореи. Похоже, японцы отнюдь не горят желанием таскать каштаны из огня для заокеанского «старшего брата», ибо, хотя Токио и оплатит дорогостоящие системы Aegis Ashore, в действительности они будут использованы как дальневосточный фланг глобальной ПРО США.

U.S. Navy Система ПРО Aegis Ashore

О том, что в соседних странах серьезно предупреждают японское правительство от размещения у себя не только оборонительного, но и рассчитанного для нанесения ракетных ударов по сопредельным странам наступательного оружия, в Токио хорошо известно. Тем более что предупреждения делаются на высшем уровне. Приведем лишь одно из высказываний президента РФ Владимира Путина по этому поводу: «И, конечно, нас беспокоят планы размещения (в Японии) систем противоракетной обороны. Я много раз говорил, могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…» Было бы наивно надеяться, что в Москве будут, проявляя беспечность, мириться с таким положением.

О том, что при принятии решения аннулировать планы размещения системы Aegis Ashore в Токио учитывают заявленную озабоченность российского руководства, свидетельствуют, в частности, публикации в японской центральной прессе. Комментируется высказывание во время недавней пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости прояснить ситуацию с отказом Японии от американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, прежде чем определиться со своими дальнейшими шагами. При этом министр добавил, что при обсуждении мирного договора Москва обращает внимание Токио на риски и угрозы для России, возникающие из-за военно-политического союза Японии и США. Японская влиятельная газета «Нихон кэйдзай симбун» пишет: «Лавров вновь подчеркнул опасность, которую представляет для России японо-американское сотрудничество в области безопасности, и высказался в том плане, что российская сторона осторожно подходит к развитию событий в этой сфере. Как известно, Россия с самого начала последовательно выступала против размещения американских противоракетных систем в Японии, заявляя о том, что они могут быть трансформированы в наступательное оружие».

U.S. Missile Defense Agency Элемент системы ПРО Aegis Ashore

Отрадно, что нацеленный на поддержание напряженности в Восточной Азии и противоборство с объявленными США врагами Россией и Китаем военный союз Вашингтона и Токио находит в Москве объективную оценку. А то ведь еще не так давно российская власть, по сути, славословила этот агрессивный блок. В середине мая 1997 года министр обороны России Игорь Родионов, получив соответствующие инструкции, подписал со своими коллегами, руководителями военных ведомств США и Японии, совместные заявления о признании положительной роли японо-американской системы безопасности, включающей Договор безопасности, Сан-Францисский мирный договор, административное соглашение и обновленное Соглашение об основных направлениях оборонительного сотрудничества США и Японии как фактор стабильности в АТР. Вот они, плоды ельцинско-козыревской «дипломатии». О них не стоит забывать и в наши дни.

U.S. Navy Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis

Хотелось бы верить, что в Токио хватит здравомыслия не попасть в американский капкан глобальной ПРО, преследующей цель «обнулить» возможности России и других стран нанести сокрушительный ответный ракетно-ядерный удар в случае нападения на них. Тем более, как сообщают, в России есть такое оружие, против которого Aegis Ashore и иже с ним просто бесполезны. Скорее всего, и это учтено при принятии наделавшего шума решения Токио впервые пойти наперекор заокеанскому сюзерену.