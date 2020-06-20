В мае 2020 года медучреждение, в котором работает клинический психолог Елена Ковальчук, было официально закрыто Роспотребнадзором на карантин по COVID-19. Заболели несколько сотрудников, остальные были отправлены на карантин как лица, контактировавшие с заболевшими.

Федерико Дзандоменеги. Ожидание (фрагмент)

«Я знаю, что многие в нашей стране сейчас находятся на подобных карантинах, а кому-то это еще предстоит, — говорит психолог. — Потому считаю важным поделиться тем, как это было со мной и моими коллегами. Люди должны знать, что они не одни в такой ситуации, и представлять, с какими трудностями могут столкнуться на подобном карантине».

ИА REGNUM Чем отличается карантин от обычной самоизоляции?

Поскольку вы «контактный», то есть существует вероятность, что вы заболеете, поэтому ваш домашний карантин — полностью изоляционный. Вы не можете выйти из квартиры/дома. Совсем. В аптеку, магазин или выбросить мусор и т.д. — все это запрещено. То есть у вас — полная изоляция, к которой нужно основательно подготовиться — договориться с друзьями, членами семьи, которые живут не с вами, или соседями, что вам будут помогать с продуктами и мусором. А возможно, и с деньгами. В одиночку вы можете оказаться в ситуации, когда у вас просто закончатся продукты, и вам будет нечего есть, потому что если вы проживаете не один, ваша семья также становится «контактной», и вы все вместе оказываетесь на таком карантине.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Самоизоляция

Длится карантин две недели, но имейте в виду, что он может затянуться на более длительный срок, поскольку до тех пор, пока не будут получены отрицательные тесты на ковид, вам не смогут закрыть больничный лист и снять ваш карантин. А с тестами возможны задержки. Так случилось со мной и моими коллегами. Связано это с большой нагрузкой на лаборатории, которые принимают тесты.

Потому совет — запастись терпением и старательно рассчитывать деньги на еду в это время. Активно поддерживать социальные связи — по телефону и интернету. В случае необходимости — сразу обращаться за помощью к родным, друзьям, на горячие линии помощи.

ИА REGNUM Это очень сложные для для любого из нас обстоятельства. Что происходит во время карантина с человеком? Какие психологические метаморфозы он переживает?

Первое, с чего начинается такой карантин, — постепенное нарастание стресса в ситуации неопределенности и потенциальной угрозы заболевания. Вы не знаете, заболели вы или нет, и тем более, заразили ли своих родных и близких. И вам нужно ждать 5−7 дней, чтобы понять, проявятся ли симптомы болезни. Этот период вызывает сильное эмоциональное и телесное напряжение. В тот период мы созванивались с коллегами регулярно. Узнавали о здоровье друг друга и оказывали моральную поддержку. Это важно. Не быть одному, даже если вы изолированы в одиночестве.

С чем мы столкнулись в первые дни: сильное беспокойство и часто — ипохондрическое проявление тревоги. С этим, так или иначе, столкнулась и я, и многие мои коллеги. В первые дни карантина мне казалось, что я заболеваю — было четкое ощущение высокой температуры, сильная слабость. «Спасались» мы с коллегами объективными данными — показателями термометра, который говорил о том, что у меня сейчас 36,6, а вовсе не 40 градусов температура. Хочу отметить, что с такими ощущениями и переживаниями столкнулись мои коллеги с разными темпераментами и психическими типами личности. Потому, могу утешить тех, кто переживает карантин — на первой стадии совладения со стрессом подобные ощущения могут возникать у многих людей, разных людей, людей как со слабой, так и с сильной нервной системой.

Совет в таком случае — отделите игры вашего разума от реальных симптомов заболевания. Регулярно измеряйте температуру. Если сомневаетесь — позвоните терапевту, который вас курирует в поликлинике, проконсультируйтесь. И важное — прекратите читать симптоматику при заражении коронавирусом. Вспоминайте старый анекдот про надпись на двери терапевта в поликлинике: «Уважаемые пациенты! Просьба не делиться друг с другом симптомами, вы затрудняете врачу диагностику». Чем больше вы читаете, смотрите видео, тем больше информации получает ваш мозг, и тем более сложную игру с вашими ощущениями может устроить.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

ИА REGNUM Что помогло вам и вашим коллегам справиться с таким тревожным ожиданием?

Физический труд. И чем он тяжелее, тем лучше для вашего психического состояния. В период неопределенности и стресса ваш мозг и ваше тело хотят избавиться от напряжения, «победить противника», осуществить классическое: «бей или беги». Но противник ваш невидим, задача так просто не решается, и остается только ждать. Бездеятельное ожидание непонятно мозгу и телу, потому лучший способ успокоиться — поменять нерешаемую прямо сейчас задачу (избавления от ковида) на ту, что вы в состоянии решить здесь и сейчас. А чтобы расслабить тело, эта задача должна быть связана с движением. Потому выполнение физической работы, труда — движение, имеющее цель, помогает справиться с напряжением и создать ощущение того, что вы решаете основную задачу. Генеральная уборка квартиры, мытье окон, стирка и т. д. Если вы живете в своем доме, у вас есть двор, сад, огород, то простор для полезной работы еще шире. В любом случае этот способ очень эффективен и полезен на первом этапе карантина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка, как средство от депрессии

Вдобавок используйте и другие способы снятия стресса: просмотр любимого фильма, занятие хобби дома, занятия спортом (об этом я еще скажу), чтение книг по вашему выбору. Если у вас есть возможность продолжить работу удаленно на дому, это также поможет справиться со стрессом. Но и в этом случае не отказывайтесь от физической работы. Это станет лекарством для вашей психики.

А вот новости касательно коронавируса на начальном этапе карантина нужно снизить до минимума или совсем исключить. Звоните родным и друзьям, дружеский разговор поможет уменьшить тревожное состояние. Обратитесь в службу психологической помощи по телефону — вам нужно выговариваться (перевод эмоций в слова снижает «мощность» эмоционального заряда, уменьшает тревогу), услышать ободряющие слова поддержки. Не пренебрегайте этим способом на всем протяжении карантина.

ИА REGNUM Что происходит дальше?

После окончания первого этапа карантина, на 5-й день и далее, вы осознаете, что не заболели, и тогда первичная тревога снижается. Теперь вы начинаете испытывать больше переживаний, связанных с самим карантином непосредственно: невозможность выйти на улицу. Вступает в силу сенсорная депривация — недостаток впечатлений, получаемой информации для органов чувств и атония — снижение физического тонуса, что также влияет на психику и может вызывать различные негативные эмоциональные состояния от простого уныния до депрессивных реакций. В особенности это может происходить, если ваш карантин затягивается из-за очереди на проведение теста (как случилось со мной и моими коллегами). Подключается и экономический фактор — вам нужно работать, есть дела и задачи, которые не решить, находясь дома, все это может вызывать недовольство и раздражение.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

На втором, достаточно длительном этапе карантина, крайне важны ежедневные занятия спортом — чтобы избежать атонии. Сама я в какой-то момент начала ощущать, что у меня болит все тело, появилась раздражительность, казалось, что я слабею «день ото дня», и тогда я активно занялась спортом — при этом заметно улучшилось и настроение, и физическое состояние. На своем опыте скажу — атония очень вредит не только телу, но и психике.

Кроме того, каждый день проветривайте квартиру, выходите на балкон (если он имеется), в собственном доме проводите максимально времени в саду или огороде. Занимайтесь повседневными домашними делами, если есть удаленная работа — выполняйте ее. Обдумывайте и обсуждайте цели и планы на будущее. Старайтесь делать дома что-то, имеющее отношение к вашим планам. Не останавливайте свою жизнь. Меньше интернета, больше книг. Если смотрите фильмы — смотрите что-то новое и желательно сложное — киноклассика для этого хорошо подойдет. Посмотрите научные передачи, которые заставят вас задуматься. Все это нужно, чтобы испытывать новые ощущения, насыщать мозг новыми интересными задачами и вопросами и таким способом снизить вред от сенсорной депривации и не чувствовать себя пленником в собственном доме. После окончания карантина для восстановления и снятия стресса важно ощутить свободу, увидеть большие пространства, других людей. Как только ваш карантин закончился, начните регулярные прогулки, занятия спортом на открытом воздухе. Отправляйтесь в ту часть города (поселка), где вы давно не были. При этом, разумеется, соблюдайте все предписанные эпидемиологами меры безопасности.

Алексей Колчин ИА REGNUM Прогулка на велосипеде

ИА REGNUM А что потом? Нет карантина — нет проблемы?

Не всегда. Если по окончании карантина вы продолжаете испытывать негативные эмоции: повышенную раздражительность, гнев или, наоборот, упадок сил, нежелание или неспособность заниматься повседневными делами; у вас нарушился сон, вас не оставляют тревожные ощущения, это сигнал о том, что ваше психическое напряжение во время карантина было слишком велико, и в одиночку вам тяжело справиться с его последствиями. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к клиническим психологам или психотерапевтам. Специалисты помогут вам понять, как идет процесс восстановления после пережитого «карантинного» стресса, и окажут необходимую помощь. Не стесняйтесь и не пренебрегайте такой помощью. Своевременное ее оказание поможет вам избежать более серьезных проблем в будущем. Здоровья всем!