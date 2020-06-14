Правящий митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Украинская православная церковь Московского патриархата) призвал на днях рассмотреть возможность канонизации выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова в лике святых праведников. Об этом владыка рассказывает в интервью ИА REGNUM.

Пресс-служба Запорожской епархии Митрополит Лука

ИА REGNUM: Почему именно сейчас стоит начать процесс изучения возможности канонизации Пирогова? Известны свидетельства чудотворений или заступничества его за молящихся?

Митрополит Лука: Все имеет свое время, если можно так выразиться, — время созревания. Все, что происходит на сегодняшний день в мире вокруг короновирусной инфекции, заставило нас задуматься над природой этого явления и сугубо обратиться к нашим небесным покровителям. Мы интуитивно обращаемся к тем святым, кто в земной жизни занимался лечением людей: прп. Агапит, св. цел. Пантелеимон, св. Харлампий и, разумеется, свт. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). По немощи нашей Господь посылает нам и новых помощников.

Почему именно сейчас мы начали процесс изучения возможности канонизации Николая Пирогова? Так управил Господь, а подтолкнула нас к этому, как это ни странно звучит, пандемия коронавируса. На текущий момент мы только начинаем собирать факты о Николае Пирогове, о помощи и чудотворениях совершенных по молитвам к нему. Мы обращаемся к людям, которые могут поделиться своими сведениями о том, как он приходил на помощь после своего отшествия в Царство Небесное. Это и есть процесс канонизации.

В данном конкретном случае, подчеркну, мы только изучаем и собираем факты. Но хотел бы отметить, что жизнь — это дар Божий. На сегодняшний день благодаря медицинскому наследию, оставленному Пироговым, до сих пор врачи спасают человеческие жизни. Задумайтесь: повреждения органов и тканей, ранее считающиеся несовместимыми с жизнью, благодаря методикам и приемам, разработанным Николаем Ивановичем, — а на их базе уже современные методы лечения — спасают жизни. Неужели это не чудо?

Илья Репин. Портрет Николая Пирогова. 1881

ИА REGNUM: Есть ли у вас личное отношение к этому знаменитому хирургу?

Да, разумеется. Я учился в медицинском университете и имя профессора Пирогова, основоположника военно-полевой хирургии, основателя школы анестезии и создателя первого атласа топографической анатомии, для меня, как и для медиков многих стран мира, является светочем врачевания.

Но главное в том, что я лично был потрясен, когда прочитал его дневник, в котором Николай Иванович размышлял о Боге. Эти записи свидетельствуют о его глубокой вере и преданности своей профессии. Он воспринимал себя лишь инструментом в руках Божиих, чем проявлял великое смирение. Человек, которого провозглашали великим врачевателем, не считал свои труды личным достижением, а благодарил Бога за то, что Он позволил прикоснуться к знаниям, способствующим сохранению жизни.

Есть у меня наблюдение. Мне приходилось часто общаться с блаженнейшим митрополитом Владимиром (с 1992 по 2014 годы возглавлял УПЦ МП — ИА REGNUM), который во время одного из посещений Винницы поинтересовался у тогда управляющего епархией, митрополита Симеона (ныне уклонившемуся в раскол), о том, что тот думает о канонизации Пирогова. На свой вопрос блаженнейший тогда не получил вразумительного ответа… Может быть, Господь не хотел являть Своего угодника через недостойного служителя…

ИА REGNUM: Вы ранее заметили, что когда происходит канонизация святого, то это свидетельство того, что Бог посылает его на работу. На какую работу может быть послан Пирогов? И не будет ли он «конкурировать» со святыми целителем Пантелеймоном и архиепископом Лукой Войно-Ясенецким?

Это, разумеется, условности. Каждый святой, по усердным к нему молитвам и прошениям, если они способствуют благу человека молящегося, будет ходатайствовать о них пред Господом, поскольку все святые находятся у Престола Божия.

В то же время я лично как врач скажу вам, что мне легче понять и довериться святому Пантелеимону, святителю Луке Крымскому, поскольку я в определенном плане несу тяготы, которые несли в земной жизни и они. Мне легче понять этих святых и брать с них пример сочетания врачевания и веры в Бога. Я не воспринимаю это как «устройство на работу», а как опыт святости моего коллеги, поэтому я считаю, что должен быть похож на них. Я говорю как медик. Разумеется, представители, наверное, всех профессий найдут в сонме святых своего «профессионального святого». Но это лишь наши человеческие, такие добрые, немного по-детски наивные бесхитростные условности, поскольку нам проще, видя конкретный пример наших коллег, которые через служение людям служат Богу, повторять их подвиг.

A-designer Скульптура «Пирогов за работой». Музей-усадьба Пирогова в Виннице

Что касается «конкуренции», то святые вообще не конкурируют, а вместе трудятся на наше благо, когда мы обращаемся к ним со всей душой. Одним из нас ближе к сердцу святитель Лука, другим — преподобный Агапит или великомученик Пантелеимон. Но это личное восприятие, исходящее из нашего познания: будь то чтение жития, дневника святого, слышание о его чудесах, а также личная духовная жизнь верующего и прочее. Их жизни должны быть примером и ориентиром для человека, а его сердце уже укажет, к кому он более тяготеет, с кем он чувствует духовное родство. Взирая на труды и подвиги святых, мы прославляем Бога, дающего такую особую благодать. Ведь святой — это ходатай пред Господом. Обращение к святым у нас богоцентрично, когда мы молимся нашим святым и просим у них помощи, мы через них обращаемся к Самому Богу, Который «иже везде сый и вся исполняяй», это нужно понимать.

ИА REGNUM: Одним из важных, хотя и необязательным, признаком святости в нашей православной традиции считается нетление тела. Поскольку тело Пирогова сделано «нетленным» мирскими способом, бальзамированием, может это стать препятствием к его прославлению?

Если тело полностью нетленное, это может считаться даже проклятием Божиим, поскольку тело «даже земля не принимает». Из Священного Писания мы знаем, что «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3:19). У любого святого, чьи мощи обретены, все равно какая-то часть подвергается тлению. Мощи даны нам как проявление чуда Божиего ради нашего маловерия. Бальзамирование есть искусственный, человеком созданный процесс, позволяющий сохранить физическое тело, но это лишь рукотворное действие. Поэтому само по себе сохранение тела посредством бальзамирования, конечно, не является показателем святости, но и не может быть препятствием к ней.

ИА REGNUM: Как вы считаете, должны ли Пирогова канонизировать одновременно Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата? Или можно развести во времени эти процессы?

Наша Украинская православная церковь вправе самостоятельно рассмотреть этот вопрос. А вот, например, религиозно-политическая структура во главе с Чокалюком —Думенко (ПЦУ) не имеет на это права, а лишь только если будет дано разрешение в Стамбуле. Нам одновременность канонизации не так важна. Важен сам факт. Канонизация — это не выдача «свидетельства» или «лицензии» о святости, а провозглашение Церковью конкретного человека святым. То есть констатация на земле того, что уже и так есть на Небе. Важно то, что процесс канонизации очень серьезный и длительный. Это чем-то схоже со сложными судебными заседаниями. Если будет принято решение о причислении к лику святых Николая Пирогова, не столь важно, на каком уровне он будет прославлен: на епархиальном, поместном, мировом. К примеру, праведный Петр Калнышевский (в этом году постановлением Верховной рады Украины страна отмечает 330-летие со времени его рождения) является, определением Священного синода Украинской православной церкви, местночтимым святым Запорожской епархии. Но в то же время мы видим, что его почитают как святого далеко за пределами Запорожья и даже за рубежом.

Процесс канонизации, повторю, достаточно непростой. Если по итогам будет совершено причисление Николая Пирогова к лику святых в Украинской православной церкви, вполне вероятно, что он будет внесен как святой и в Церковный календарь Русской православной церкви. Каждая Церковь принимает решение о прославлении святых в своих пределах самостоятельно, основываясь на ряде процедурных моментов. Исходя из сказанного, одновременность не обязательна. Здесь нужно понимать, что исследовательская работа комиссии по канонизации, основанная на материалах региональных или масштабных, является первой ступенью в деле прославления святого.