Многие жители США подхватили призыв «лишить полицию финансирования», но для некоторых такой метод борьбы с полицейским насилием кажется полным отказом от правоохранительных органов, которые теперь не придут на помощь в случае чего. Такого не произойдет, поскольку есть обнадеживающий пример того, как подобный подход применялся на практике, пишетНиколас Кристоф в статье, вышедшей 10 июня в The New York Times.

В 1990-х годах США и Португалия не могли победить эпидемию употребления запрещенных наркотических средств. Если в Вашингтоне решили активизировать борьбу с наркотиками, то в Лиссабоне, напротив, последовали рекомендациям экспертов и декриминализовали хранение даже тяжелых наркотических средств. В 2001 году, если использовать современную терминологию, португальские власти прекратили финансирование расследования обычных дел, связанных с наркотиками. Мелкие наркоманы стали получать помощь социальных служб. Кроме того, им стали раздавать с передвижных грузовиков бесплатный метадон.

Такой подход дал результаты — не революционные, но «всё же хорошие». По словам Кристофа, число героиновых наркоманов в Португалии сократилось на три четверти, а уровень смертности от передозировки оказался самым низким в Западной Европе. Между тем, несмотря на десятилетия жестких мер, в США ежегодно от передозировки умирают около 70 тыс. гражданин. По сути, Португалия выиграла войну с наркотиками, прекратив ее.

Именно в этом и состоит идея прекращения финансирования полиции так, как ее понимает большинство: не уволить каждого полицейского, а переосмыслить методы обеспечения безопасности граждан, которые бы не обязательно были связаны с традиционными правоохранительными органами. Подобный разговор назрел давно. Тем не менее есть опасения, что этот призыв станет подарком президенту Дональду Трампу и сенатору-республиканцу Митчу Макконнеллу.

Недавний опрос показал, что только 16% респондентов выступают за сокращение финансирования полицейских департаментов, хотя огромное большинство признало расовую предвзятость в деятельности полиции и поддержало реформы полиции. Только 33% чернокожих респондентов и 17% латиноамериканских респондентов выступили за сокращение финансирования полиции.

Трамп уже пытается набрать очки с помощью этого призыва, заявив, что прекращение финансирования полиции сыграет на руку «грабителям и насильникам».

По словам профессора права в Йельском университете Джеймса Формана — младшего, написавшего книгу «Упекая своих же» (Locking Up Our Own), он также обеспокоен эти призывом, но тем не менее воодушевлен дискуссиями, которые он спровоцировал об альтернативных способах обеспечения общественной безопасности.

«Я не могу сказать вам, как я ряд, что эту тему переосмысливают», — подчеркнул он.

Форман отметил, что проведение подобных дискуссий сопряжено с большими трудностями. Здесь есть риск дискриминации как в сторону ослабления надзора полиции, так и в сторону его ужесточения. В 1960-х проблема состояла в расистском ослаблении: либеральные организации сообщали о том, что полиция редко направляла патрули в черные кварталы, и подали в суд, чтобы добиться более активной полицейской защиты.

Как отметил специалист по вопросам здравоохранения в Вашингтонском университете Али Х. Мокдад, расизм более опасен, чем коронавирус, поскольку в конечном счете против вируса будет создана вакцина. Он также подчеркнул, что для борьбы с расизмом можно извлечь много уроков из исследований общественного здравоохранения.

«Нужно лишить полицию финансирования по ряду направлений и передать их функции социальным службам», — посоветовал он, указав, что вопросы разрешения семейных конфликтов, работой с трудными подростками, борьбой с алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями и большим числом бездомных часто лучше решаются социальными работниками или другими специалистами, не относящимися к полиции.

«Вмешательство вооруженного лица иногда приносит значительный вред человеку, который нуждается в помощи», — указал Мокдад.

Наиболее эффективная мера борьбы с преступностью в последние десятилетия, вероятно, не имела ничего общего с полицейской деятельностью: удаление свинца из бензина, что привело к снижению отравления свинцом среди детей младшего возраста. Отравление свинцом вызывает осложнения в развитии мозга и спустя годы может быть увеличить склонность к преступной деятельности. Каждое исследование показывает, что снижение отравления свинцом (как правило, содержащегося в краске) окупается многократно, и это должно быть приоритетом с перераспределением средств из полиции.

Школьные программы, такие как «Стать мужчиной» (coming a Man) и инициативы по борьбе с бандами, такие как «Излечить насилие» (Cure Violence), показали, что они обеспечивают более эффективно обеспечивают общественную безопасность, поэтому они также должны быть кандидатами на получение финансирования в рамках обеспечения общественной безопасности.

Криминолог и невролог из Университета Пенсильвании Адриан Рейн считает такие меры по оздоровлению общества вполне эффективными, но признает, что в некоторых случаях результаты могут быть получены через длительное время, тогда как сокращение финансирования полиции может иметь негативные последствия уже сейчас.

«После того как мой дом ограбили шесть раз за 13 лет, я могу увидеть преимущества альтернативного подхода», — сказал он.

В США ежегодно на финансирование полиции выделяется $100 млрд, а система по-прежнему не работает. Более того, она часто сопряжена с расизмом, неэффективностью, от нее страдают не только чернокожие, хотя они и больше, но и белые граждане США. Автор указывает на то, что у одного из — белых — одноклассников в Орегоне в полицейской перестрелке погиб сын, который отчаянно нуждался в лечении его наркозависимости, а не в шести пулях.

Достаточно обратиться к видеозаписи задержания Джорджа Флойда или 75-летнего протестующего из города Буффало, которого сбили и оставили истекать кровью. Достаточно вспомнить, что нынешний подход к обеспечению правопорядка никоим образом не сократило эпидемию передозировок. После десятилетий постепенных реформ активисты по борьбе с расизмом в основном правы, когда говорят об излишне широком применении полиции в США и чрезмерной ее милитаризации. Что-то не так, когда три миллиона американских учеников учатся в школах, где есть полицейский, но нет медсестры. Безусловно, полностью отказываться от полиции нельзя, но что ни говори, а деятельность полиции в США давно пора переосмыслить.