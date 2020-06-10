Попытки найти в российских СМИ какую-либо информацию о прошедших 5 июня с. г. консультациях в формате видеоконференции на уровне заместителей глав МИД России и Японии были безуспешны. Поэтому приходится основываться на японской прессе, в частности, выходящей на соседнем с нашими Курилами японском острове Хоккайдо одноименной газете «Хоккайдо симбун». Эта газета предпослала опубликованной по итогам консультаций статье довольно пессимистический заголовок: «Северные территории: ограничения из-за пандемии и разногласия в юридической системе. Перспективы референдума в России — стена для развития совместной хозяйственной деятельности».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Попробуем разобраться, как на Хоккайдо воспринимают перспективы внесения в Конституцию РФ поправки о недопустимости отчуждения российской территории в пользу иностранных государств и какую связь японцы усматривают между поправкой и продолжающимися, как утверждают в Японии, переговорами о принадлежности южно-курильских островов.

Надо сказать, что в отличие от токийских комментаторов из числа называющих себя специалистами по японо-российским отношениям, которые убеждают читателей в том, что якобы «источники в администрации президента (?!) призывают японцев не беспокоиться», на местах более реалистические оценки. «Хоккайдо симбун» пишет: «1 июля в России пройдет референдум по поправкам в Конституцию, включая запрет на отчуждение территорий. Администрация Путина подчеркивает, что южные Курилы отошли России по результатам Второй мировой войны. Нет сомнений, что в результате поправок общественное мнение поднимется против возврата территорий Японии. Администрация Абэ надеялась урегулировать территориальную проблему на основе совместной хозяйственной деятельности, однако ситуация только осложняется».

Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка НАСА

Пессимистически оценивают авторы статьи и возможности организации так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на южно-курильских островах. Иначе и быть не может, ибо Токио, произвольно объявив на этих островах «японский суверенитет», требует от Москвы создания для японских компаний и граждан, по сути, режима экстерриториальности, когда они не будут признавать российские законы, а придерживаться каких-то других, ведомых только им правил и порядков. Другими словами, японское правительство желает, чтобы японцы чувствовали и вели себя на этих по Конституции РФ российских территориях не как гости, а… как хозяева (?!).

Ради этого японские СМИ, в том числе уважаемые и авторитетные, поддаются соблазну публиковать различного рода домыслы. Именно так определила официальный представитель МИД РФ теперь уже в ранге чрезвычайного и полномочного посла России, с чем поздравляем, Мария Захарова сообщение агентства «Киодо» о том, что якобы Москва склоняется к договоренности с Токио не упоминать о суверенитете на южных Курилах той или иной стороны. По существу, выведя этот вопрос за рамки переговоров и установления правил работы японцев на островах.

В связи с этим надо отдать должное МИД РФ, представители которого не соглашались и не соглашаются сейчас с подобными нарушающими российские законы уловками. На которые, вопреки законам о территориальных водах, шли в ельцинские времена дипломатические чиновники и члены российского правительства при заключении с Японией соглашений по рыболовству непосредственно у берегов южных Курил. «Хоккайдо симбун» это признает: «Российская сторона неоднократно подчеркивала, что правила не должны противоречить российскому законодательству. Во время пресс-конференции 4 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что деятельность будет реализовываться в соответствии с российскими законами. Она подчеркнула, что следует использовать уже существующие особые экономические зоны России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Но с этим упрямо не желают согласиться чиновники и политики в Токио, которые высказывают опасения, что, «если применять российские законы, это будет означать признание российского суверенитета на острова». Получается нечто похожее на замкнутый круг, выйти из которого стоящие на противоположных позициях в отношении принадлежности южных Курил Москва и Токио не могут. Да и не надо. Японские политики и политологи откровенно признаются в беседах, что видят в «совместной хозяйственной деятельности» отнюдь не экономические выгоды, а лишь способ внедрением на острова превратить их в японские. Для тех же, кто в этом сомневается, а также для активных поборников такого «российско-японского сотрудничества» на Курилах приходится вновь напоминать о подлинных замыслах японцев.

Близкие к японскому правительству аналитики отмечают: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем, в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально». Причем написано это было для русских на русском языке…