С 1 июля, как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, планируется запуск межрегиональных туристических поездок в России. Потенциал развития внутреннего туризма в России был очевиден и до пандемии, а теперь появилось отчетливое понимание необходимости скорейшего развития туристической отрасли в стране. Однако, еще не создав необходимой инфраструктуры — удобной, комфортной и безопасной для туристов — уже зашла речь о возможном росте стоимости отдыха на курортах России в этом году почти на 30%. Среди причин, которые могут способствовать подорожанию отдыха в России, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в интервью «Известиям» назвал желание участников отрасли вернуть упущенную прибыль и рост спроса на туристические услуги внутри страны из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

Между тем, подчеркнем, инфраструктурные условия для отдыха в России разительно отличаются от зарубежных стран, той же Турции, которая пользуется у россиян массовым спросом. Собственно, потому и пользовался отдых в Турции и Египте массовым спросом, что соотношение цена/качество всегда было лучше. Считалось, что отдыхать непосредственно на пляжных курортах России предпочитают невыездные граждане, жители соседних регионов, семьи, в которых несколько детей, либо по старой советской привычке, а также люди, просто не готовые к перелетам из чувства страха или по медицинским показаниям, предпочитающие передвигаться авто или железнодорожным транспортом. И если Сочи недавно получил свое развитие как курорт благодаря масштабным стройкам, приуроченным к проведению Олимпиады, то, несмотря на активное, более того — поражающее своей скоростью и масштабностью развития транспортной инфраструктуры строительство Крымского моста, возможности полуострова в плане пляжного отдыха всё-таки ограничены и каменистостью местности, а главное — наличием пресной воды.

Надо очень любить Крым и Сочи, чтобы добровольно при росте цен отправиться отдыхать туда, где далеко не все включено, как полюбилось россиянам в Турции, где и напитки, и еда, и развлечения можно получить в одном месте, а также отправиться на экскурсии с аккредитованными при отелях операторами.

Александр Дицков ИА Красная Весна Сочи. Дагомыс

Те, кто бывал в Крыму до старта развития транспортной инфраструктуры, как и до того, как «Крым стал наш», заметили и в прошлом году, и в позапрошлом разительную разницу: гостиничный персонал, в том числе частного сектора, как будто вместе с проявлением внимания государства к инфраструктуре региона, глотнул облегчено свежего воздуха и стал более вежливым, внимательным, учитывающим потребности отдыхающих, владельцы гостиничной инфраструктуры по мере их возможностей реконструируют здания и оснащают удобствами номерной фонд. Стали появляться и точки общественного питания. В общем, жизнь в Крыму начала кипеть. Однако нужно понимать, что рост цен, который придется всё-таки на ту же самую инфраструктуру и с наличием той же самой водной проблемы, может вновь затормозить там только что получившую мощный импульс для развития за счет транспортной инфраструктуры туристическую жизнь.

У россиян не сложилась еще культура потребления внутренних туристических услуг. И бить сейчас по карманам возможных туристов не предусмотрительно. Проблемы от последствий борьбы с коронавирусом испытала ведь не только туристическая отрасль, причем речь, скорее, может идти о проблемах в области санаторного лечения и предоставления туруслуг по поездкам за рубеж, почему же сейчас заговорили о росте цен на весь курортный отдых, подразумевающий пляжный отдых, сезон которого априори только открывается внутри страны. Во время пандемии понесли издержки и рядовые граждане страны: в массовом понимании турист в этом году будет менее платежеспособным, хорошо если вообще не отложит поездку в силу неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому эксперты должны быть сейчас осторожны в прогнозах. Как и операторы туристической отрасли должны отработать этот сезон больше для создания так называемой прививки внутреннему туристу, чтобы в будущем он пожелал вернуться.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

Не стоит забывать и о том, что государство оказывает и разрабатывает дополнительные меры поддержки для туристической отрасли, и непонятно, почему же операторы этой сферы готовы повышать цены. Безусловно, любой рынок всегда реагирует на повышенный спрос ростом цен, но зарубежные страны, привыкшие к наплыву туристов, возможно, снизят свои цены на туристические услуги, и тогда соотношение цены с качеством может сложиться не в пользу внутреннего туризма. Россиянам нужно дать возможность влюбиться и почувствовать вкус к внутреннему туризму, но никак не отталкивать их сейчас ростом цен.