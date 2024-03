29 мая 2020 года в г. Гродно во время сбора подписей инициативной группой Светланы Тихановской произошёл инцидент, во время которого был задержан милицией её муж и руководитель её инициативной группы, — Сергей Тихановский, ранее получивший отказ от Центризбиркома Белоруссии в регистрации инициативной группы на своё имя.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы, поэтому все желающие в них поучаствовать должны были до 15 мая подать заявления в ЦИК для регистрации инициативной группы для сбора подписей в свою поддержку (минимальная численность инициативной группы — 100 человек), а ЦИК до 19 мая должен был дать ответ заявителю о том, зарегистрирована его инициативная группа или нет, и с 21 мая зарегистрированная инициативная группа, получив для членов инициативной группы соответствующие документы, могла приступать к сбору подписей на подписных листах установленной формы. После этого инициативная группа до 19 июня должна собрать не менее 100 тысяч подписей, которые потом будут переданы в ЦИК для проверки и, если ЦИК подтвердит подлинность 100 тысяч подписей из любого количества собранных, заявитель станет кандидатом в президенты и может начинать избирательную кампанию.

Для сбора подписей инициативная группа может проводить уличные пикеты, ходить по квартирам, собирать подписи на предприятиях и в организациях. В этом году ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп из 55 поданных заявок. Тихановскому, в частности, было отказано под предлогом того, что в заявлении о регистрации инициативной группы, которое в качестве его доверенного лица принесла в ЦИК его жена, отсутствовала его личная подпись. После этого Светлана Тихановская, используя список инициативной группы своего мужа, в этот же день подала документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы по выдвижению в президенты её самой, и её инициативная группа была впоследствии зарегистрирована. Некоторым заявителям ЦИК отказала из-за совпадения в списках членов инициативной группы фамилий лиц, которые не смогли подтвердить, за какого именно кандидата они планируют собирать подписи. Сбор подписей в поддержку действующего президента Александра Лукашенко традиционно проводит Республиканское общественное объединение «Белая Русь», которое имеет свои структуры практически во всех областях, районах и городах Белоруссии.

Естественно, что у каждого кандидата есть как явные, так и не афишируемые, но стоящие за ним силы и спонсоры и, определённые этими силами цели и задачи, в соответствии с которыми каждый кандидат будет играть определённую роль в этих выборах. Роль Тихановского, как жёсткого оппонента действующему президенту Александру Лукашенко, была определена давно, а в последнее время стали конкретизироваться не только цели и задачи, но и методы, которыми Тихановский, видимо, был намерен эти цели и задачи воплощать в действительность. Например, в весьма знаковой статье российского издания КоммерсантЪ, очень доступно описали отведённую Тихановскому на этих выборах роль и определённые ему задачи, сравнивая его… с нынешним премьером Армении Пашиняном, пришедшем к власти в результате майдана: «Блогер категоричен: если на выборах победит господин Лукашенко — значит, были фальсификации и нужно выходить на протесты. Он считает, что акции должны быть мирными, а их финал видит таким, как в Армении в 2018 году, когда нынешний премьер Никол Пашинян взял власть с помощью улицы. «Мы хотим, чтобы всё это было мирно. Белорусы мечтают о том, чтобы это было как в Армении», — сказал господин Тихановский «Ъ». Сходство с Николом Пашиняном заметно. И не только потому, что белорусский блогер носит черную бейсболку — в таком же головном уборе делал свою революцию господин Пашинян.»

Скорее всего, КоммерсантЪ даже не понял, что поработал этой статьёй на очередное избрание Лукашенко и дискредитацию «мирных» намерений Тихановского, поскольку «акции» в Армении было далеко не мирными, например, силовой захват Дома радио в Ереване, в ходе которого вполне могла пролиться кровь, поскольку это режимный объект и полиция была не только вправе, но должна была применить оружие, а сам Пашинян отвечая впоследствии на вопрос журналиста откровенно признался, что захват Дома радио был насилием и нарушением закона, и цинично заявил: «одним насилием больше или меньше, какая разница». А в ходе другой сугубо «мирной» акции, абсолютно «мирные» протестующие применили против полицейских «тупые и режущие предметы», в результате чего шести полицейским потребовалась медицинская помощь, а один из полицейских даже был прооперирован из-за разрыва вены.

Кроме того, в результате такого сравнения поневоле напрашивается и аналогия, что Тихановский вполне может быть таким же госдеповским грантоедом, как и Пашинян, получавший гранты от «Национального фонда за демократию» (National Endowment for Democracy, — NED), учреждённого в 1983 году Конгрессом США и им же финансируемого для «содействия становлению и развитию демократии и свободы во всём мире», и поэтому будет действовать в той же манере и по тому же сценарию, как и Пашинян, что собственно, инцидент в Гродно и показал. В точности, как написал КоммерсантЪ: «Блогер прямо говорит, что подписи для него не главное, а цель — в мобилизации людей на борьбу с властью в лице действующего президента.» И понятно почему, — по мнению политконсультанта Виталия Шклярова:«Необходимо собрать 100 тысяч подписей плюс 10%, которые, как правило, признают браком, то есть всего 110 тысяч. На финальную проверку юристами и сшивание, скажем, нужно 5 дней. Тогда получается: за 25 дней 110 тысяч = 4400 подписи в день. Чтобы 4400 живых подписей в день собрать в большом городе, как Минск, не говоря про провинцию, нужно постоянно и ежедневно работающих порядка 1100 человек, при весьма оптимистичном КПД. И это только в нормальное, «мирное» время. Во время эпидемии и при пониженном количестве контактов и людей на улицах, с учетом боящихся открывать двери чужим из-за страха заражения, можно число сборщиков умножать сразу на коэффициент 1,5.» В инициативной группе Светланы Тихановской… 247 человек, и это при том, что на сегодняшний день у YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, созданного 11 марта 2019 года, 220 тысяч подписчиков?!

Поработало на Лукашенко и немецкое издание Deutsche Welle, опубликовав 21 мая с.г. интервью Тихановского, с такими «откровениями», как: «Мне люди говорят, что они готовы бороться до конца, стоять насмерть. Мне кажется, если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране. Мы сейчас пытаемся использовать все демократические методы для того, чтобы власть в Беларуси изменилась, но власть захвачена диктатором. Конечно, я не хочу, чтобы белорусы били белорусов дубинками или стреляли другу в друга, я ни в коем случае к этому не призываю. Но если диктатор не оставит никакого шанса…» или, отвечая на вопрос о планах ведения избирательной кампании: «Общей стратегии пока нет, но я надеюсь, что она будет выработана в ближайшее время» и это на фоне его слов в этом же интервью: «Я больше года уже езжу по стране, встречаюсь с разными людьми и выясняю, что нужно изменить, чтобы мы жили лучше.»?! Если даже «общая» стратегия не «выработана» за год, то, что можно «выработать» за месяц напряжённейшей работы по собиранию подписей?! Но если «подписи для него не главное, а цель — в мобилизации людей на борьбу с властью в лице действующего президента», то зачем эта «стратегия» вообще нужна, если не собрав подписи не будет избирательной кампании, для которой и нужна «стратегия», а для начала «партизанской войны» подписи действительно не нужны.

Если бы не участие в раскручивании Тихановского таких информационных сил, как КоммерсантЪ, Deutsche Welle и некоторых других, на основании таких заявлений можно было подумать, что Тихановский просто некий возжелавший славы самовыдвиженец-радикал, настолько примитивно и безграмотно ведётся его кампания, даже не скрывающая её конечную цель — устройство майдана в Белоруссии по образу и подобию армянского в ходе президентских выборов. Впрочем, следует отметить, что, исходя из происходящих событий, примитивизм и неадекватность этой кампании вполне логично привели её к полному фиаско, поскольку Тихановский свою борьбу с властью уже проиграл. Для любой власти, в том числе и белорусской, представляет опасность протест знаковой общественно-политической фигуры, но как бы не раскручивали Тихановского западные и российские либеральные СМИ любой величины, в настоящее время он всего-навсего интернет-блогер, а его 220 тысяч интернет-подписчиков в реальной жизни материализовались аж… в 247 членов инициативной группы?! Для сравнения первая тройка инициативной группы, — Александр Лукашенко (11 480), Виктор Бабарико (8 904), Олег Гайдукевич (4 034).

Для того, чтобы действительно стать хоть какой-то «угрозой» правлению Лукашенко и инициировать протесты, даже не с «финалом», а хотя бы просто, «как в Армении в 2018 году», Тихановскому надо было в обязательном порядке становиться кандидатом в президенты, чтобы получить в ходе избирательной кампании не только возможность большего влияния на белорусское общество и большей узнаваемости в реальной жизни, но и формальную статусность официального кандидата в президенты, заставляющую администрацию Лукашенко (АЛ) не переходить определённые «красные линии» в отношении него. Но с этой задачей команда Тихановского уже не справилась, поскольку АЛ её очень технично обыграла. Надо мнить себя супергероем либо быть совсем бестолковым, что ближе к истине, чтобы не понимать, что административный арест, назначенный Тихановскому за события декабря 2019 года (!), АЛ не торопилась исполнять не потому, что «забыла» или «боялась», а просто потому, что отложила его исполнение до удобного для неё времени. И такое время было выбрано АЛ очень чётко, — с 6 по 20 мая 2020 года, чтобы не дать Тихановскому зарегистрировать инициативную группу. И возможность таких действий АЛ, несмотря на всю их очевидность, ни сам Тихановский, ни его команда абсолютно никак не просчитывали, в противном случае у Тихановского было бы предварительно заготовлено подписанное заявление о регистрации инициативной группы, и ЦИК не получила бы «железный» законный повод отказать Тихановскому в регистрации инициативной группы.

А учитывая то, что сам Тихановский в уже упоминавшемся интервью Deutsche Welle признал, что фигура его жены в этой кампании номинальная, а на самом деле это будет его кампания, то было совершенно очевидно, что АЛ сделает всё возможное, чтобы его из этой кампании «выбить», и поэтому Тихановский должен был вести себя чрезвычайно осторожно, чтобы не дать для этого ни малейшего повода. Тем не менее в Гродно такой повод появился и, как результат, — по сообщению МВД: «Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы.» И доказать, что это провокация АЛ, на фоне видео и фотографий сторонников Тихановского, блокирующих милицейские автобусы, уже невозможно. Т. е. , и в данной ситуации команда Тихановского сделала всё с точностью до наоборот, поскольку если бы во время и после задержания Тихановского его сторонники не предпринимали никакого силового противодействия, то ситуация с упавшим милиционером однозначно выглядела бы, как провокация АЛ, а так сторонники Тихановского весьма «чистосердечно» помогли АЛ дискредитировать Тихановского и его команду, как сторонников насилия.

Поработал на Лукашенко даже российский миллиардер Олег Дерипаска, который зарепостил 29 мая с.г. в своём Telegram-канале антилукашенковский видеоролик, в котором рекламировался в том числе и Тихановский, с соответствующим комментарием: «Наверное, все-таки зря Александр Лукашенко провел эксперимент с отказом от карантина. Мероприятия в рамках карантина — важный инструмент борьбы с пандемией, если они вовремя проведены и сопровождаются массовой самоизоляцией. Последствия этой ошибки еще долго будут преследовать братский народ.» Во-первых, в результате «этой ошибки» самого Дерипаски АЛ получит возможность использовать данный выпад как подтверждение давно использующегося в пролукашенковской пропаганде утверждения о желании российских олигархов сместить Лукашенко для того, чтобы потом за бесценок скупить белорусские государственные предприятия. А заодно в «памяти народной» освежить «героические» события сентября 2013 года, когда генпрокуратура Белоруссии предъявила обвинения основному акционеру «Уралкалия» российскому миллиардеру Сулейману Керимову в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями и объявила его через Интерпол в международный розыск, а гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и вовсе арестовала.

Во-вторых, негативные замечания Дерипаски по отказу Белоруссии от жёсткого карантина с акцентом на личность Лукашенко смотрелись бы более-менее актуально ещё где-нибудь в апреле месяце, но никак не сейчас, когда эпидемия COVID-19 в Белоруссии пошла на спад, большинство стран свои карантинные меры либо смягчают, либо вовсе отменяют, а зарубежные специалисты всё чаще ставят под сомнение целесообразность применения жёсткого карантина. На этом фоне привлечение внимания к отказу Белоруссии от жёсткого карантина звучит скорее, как похвала, нежели, как негатив. Прежде, чем говорить или писать о карантине, надо понимать, что карантин не лечит ни одну болезнь и COVID-19 в том числе, — карантин во время эпидемий вводится с единственной целью, — для того, что бы не допустить единовременного заболевания чрезмерно большого количества людей, что может привести к перегрузке системы здравоохранения, и она не сможет предоставить всем сразу необходимое для выздоровления качественное медицинское обслуживание, как это было, например, в Италии, Испании и некоторых других странах, где врачам даже приходилось решать вопрос кого из тяжело больных подключать к аппарату ИВЛ, а кого оставлять умирать.

В Белоруссии на 18 тысяч койко-мест для COVID-больных в специально оборудованных инфекционных отделениях и больницах пиковая нагрузка была 21 мая — 9 401 больной, нуждавшийся в стационарном лечении, с 22 мая началось постепенное снижение этого количества, которое на сегодняшний день менее 8 тысяч, а при количестве более 2 тысяч аппаратов ИВЛ, число тяжело больных, которым этот аппарат был необходим, не превышало 300 человек, в связи с чем возникает вполне закономерный вопрос о том, для чего в такой ситуации надо было вводить жёсткий карантин? К тому же, несмотря на отсутствие карантина, и по уровню летальности, т. е. проценту умерших от всех заразившихся, и по уровню смертности, т. е. , проценту умерших от всего населения, ситуация в Белоруссии лучше, чем во многих «карантинных» странах. А директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг, проанализировав последствия карантина в собственной стране, заявила, что «наша оценка сейчас заключается в том, что, вероятно, можно было достичь того же эффекта, не закрывая объекты, и избежать части нежелательных последствий» и добавила, что что её институт никогда не рекомендовал правительству Норвегии закрывать школы.

Отсутствие карантина в Белоруссии, ещё в марте объяснила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, отметив, что в Беларуси сохранилась советская система эпидемиологического надзора, — в каждом районном, городском, областном центре гигиены есть врачи-эпидемиологи, которые занимаются в частности инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сохранился отдел особо опасных инфекций — подразделение, которое занимается вопросами профилактики на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями. А в преддверии II Европейских игр, проходивших в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, даже проводились учения по локализации эпидемии и тогда же были закуплены капсулы для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями, защитные костюмы и другое специальное снаряжение.

Так что, Белоруссия, во многом за счёт отсутствия «оптимизации» своего здравоохранения, оказалась вполне подготовленной к эпидемии COVID-19, — у неё был чёткий план действий по её локализации, а в каждом районном, городском, областном центре гигиены врачи-эпидемиологи, которые отслеживали ситуацию и давали необходимые рекомендации по соблюдению определённых карантинных мер. Поэтому, надо понимать, что критика Лукашенко в негативном плане за отсутствие жёсткого карантина, на самом деле является признанием его заслуг в сохранении уровня здравоохранения в Белоруссии на уровне, способном справляться даже с такими неординарными вызовами, как нынешняя эпидемияCOVID-19 без введения чрезвычайных мер, и в конечном итоге приводит к совершенно обратному результату, т. е. , работает на авторитет Лукашенко.

Кроме того, поскольку Белоруссия стала единственным европейским государством, которое не вводило никаких ограничений в этот период на проведение массовых публичных мероприятий (Пасха 19.04, всебелорусский субботник — 25.04, Радоница — 28.04, Парад Победы — 9.05), не говоря уже о не прекращавшемся чемпионате страны по футболу, то ситуация в Белоруссии является «проверочной» или «контрольной», для сравнения с ситуациями в других государствах, и находилась и продолжает находиться под пристальнейшим наблюдением специалистов, не только Всемирной организации здравоохранения, миссия которой в апреле побывала в Белоруссии, но и исследовательских центров типа Университета Джона Хопкинса, отслеживающих кризисные ситуации в мире. Так что в ближайшее время будет ещё немало информации специалистов с детальным анализом и оценками белорусского варианта борьбы с COVID-19 и отнюдь не в негативном плане.

В пропаганде, как и в борьбе с вирусными и коронавирусными инфекциями, очень важно соблюдать правила информационной гигиены во избежание заражения собственного сознания информацией, которая предназначена исключительно для создания определённой тенденциозной картинки «для масс» и поэтому, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Но, поскольку этот штамм информационного вируса создан с использованием реальной ситуации и только несколько искажает реальность в нужном плане, он вполне может быть эффективен для создания определённого мнения у значительных масс людей. Но использование для очередной тенденциозной картинки в качестве исходника не реальной ситуации, а уже отработанной тенденциозной картинки чаще всего приводит, в лучшем случае, к отсутствию желаемого результата, а в худшем — к прямо противоположному результату, что собственно и является одной из причин долгожительства Лукашенко в президентском кресле, несмотря на то, что Лукашенко до сих пор так и не стал политиком, а невзирая на все его последующие должности, включая нынешнюю президентскую, он так и остался на уровне директора совхоза, коим был в далёком 1987 году.

И наиболее показательным примером этого факта является женоненавистническое заявление Лукашенко 29 мая с.г. во время выступления перед коллективом Минского тракторного завода, которое не сделал бы даже самый никчемный, но политик: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.» После такого заявления при его надлежащей грамотной и профессиональной информационной раскрутке Лукашенко мог бы просыпаться по ночам в холодном поту, долго извиняться перед белорусскими женщинами и, тем не менее, в результате получить самый низкий результат на выборах 9 августа, но несмотря на обилие в Белоруссии оппозиционных СМИ, заниматься эффективной критикой Лукашенко некому, а критика зарубежных СМИ, даже уровня уже упоминавшихся КоммерсантЪ и Deutsche Welle, в большинстве случаев приводит к прямо противоположному результату.

Лукашенко типичный «крепкий хозяйственник», прошедший хорошую советскую школу выращивания грамотных управленцев (не путать с нынешними «менеджерами»), чем он и занимается со времени своего первого президентства в 1994 году. Но, если тогда это была жесточайшая необходимость, поскольку фактически стоял вопрос существования белорусского государства, как такового, то сейчас Лукашенко занимается экономикой в своё удовольствие, как любимым взращённым им детищем, а белорусский народ воспринимает исключительно как работников своего совхоза, которых он лично обязан накормить, обуть, одеть, вылечить, развлечь, выслушать и далее по длинному списку, естественно, так, как сам Лукашенко это понимает. А вот политика и пропаганда в Белоруссии, к сожалению, хромает на обе ноги, к тому ещё безрукая и практически слепоглухонемая. Но это та сфера, в которой Лукашенко не разбирается и потому в Белоруссии заниматься этими вопросами на государственном уровне абсолютно некому.

В МГУ когда-то на время сессий вывешивали лозунг: «Сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично», а в Белоруссии не могут прорекламировать хотя бы на удовлетворительно, даже отличные результаты либо хотя бы на удовлетворительно воспользоваться отличными возможностями для рекламы. Наиболее показательно это в ситуации с той же эпидемией COVID-19, поскольку даже в белорусских СМИ нет ни одной нормальной аналитической статьи, которая бы рассказывала о принятых в Белоруссии карантинных мерах при отсутствии жёсткого карантина. Поскольку Белоруссия не остановила футбольный чемпионат страны, её, и при этом совершенно бесплатно начали «пиарить» большинство мировых букмекерских контор и тотализаторов, поскольку в карантинных условиях им тоже надо как-то выживать, а принимать ставки, кроме как на чемпионат Белоруссии по футболу, по сути, больше не на что, поскольку спортивная жизнь в мире замерла, а чемпионаты Таджикистана, Никарагуа и Бурунди оказались не конкурентами белорусскому.

В связи с футболом статьями о Белоруссии отметились, — самая популярная газета в мире The New York Times, британские The Sun, The Daily Mail, The Guardian, итальянская La Repupubblica, немецкий Frankfurter Allgemeine, австралийский Foxsports, швейцарский Blick, австрийская Kronen Zeitung и многие другие. Кроме того, лицензии на показ матчей футбольного чемпионата Белоруссии уже купили больше десяти стран, включая Индию (!), а новостные сюжеты о белорусском футболе стали появляться даже на топовом английском канале SkySports. А как это было использовано АЛ? Правильно, — никак, как и тот факт, что из Белоруссии, несмотря на её тотальную критику за отсутствие жёсткого карантина не уехали ни дипломаты с семьями, ни легионеры, играющие в чемпионате Белоруссии.

Для того, чтобы составить реальную конкуренцию Лукашенко, должен появиться кандидат в президенты, способный сыграть с Лукашенко за симпатии белорусских избирателей на его поле, но такого на этих выборах и близко не видно. А всех своих оппонентов Лукашенко на каждых выборах «укладывает на лопатки» одним и тем же нехитрым «крестьянским» приёмом, в чём сам же и признаётся: «Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать.» Этим Лукашенко убивает сразу трёх зайцев, — по принципу «царь хороший — бояре плохие» убирает с себя негатив за работу прежнего правительства, не даёт засидеться чиновникам в высоких руководящих креслах, чтобы не выращивать себе конкурентов, и действительно предоставляет возможность избирателям посмотреть на тех чиновников, которые будут работать в правительстве в случае его избрания, чтобы белорусы не голосовали за «котов в мешке». Просто и эффективно. И, пожалуй, точнее всего в этом плане Лукашенко охарактеризовал сразу после первых президентских выборов 1994 года один из его жесточайших критиков белорусский писатель Василь Быков: «Народ пошел за жёстким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты, как мычание коровы, и вполне понятны».

А что могут противопоставить вместо «мычания коровы» оппоненты Лукашенко, кроме того, что Лукашенко должен уйти? Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич имея третью по количеству инициативную группу после Лукашенко и Бабарико, 26 мая… снялся в пользу Лукашенко и снялся скорее всего по собственной инициативе, поскольку если бы он снимался по просьбе Лукашенко, то это произошло уже после регистрации Гайдукевича, как кандидата в президенты, что имело бы гораздо больший пропагандистский эффект. А экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, видимо, в качестве своей «программы» заявил: «Есть вещи, которые всегда делаются правильным менеджером. Первое — формируется система. То есть, ты должен понимать, как устроена система. И я её понимаю. Второе — приглашаются умные люди, которые являются профессионалами и возглавляют части этой системы. Третье — ты не мешаешь им работать, они готовят правильные предложения. Четвертое — ты выстраиваешь систему мотивации для этих людей, при которой их мотивация зависит от KPI, от этих точек, где в нашем случае находится благосостояние экономики страны.» Т. е. , в переводе на общедоступный язык у Бабарико ничего, кроме «благих намерений» нет, а то, что его инициативную группу возглавляет его сын, означает, что, по сути, команды, которая могла бы реализовать его «установки», у Бабарико тоже нет, а к чему приводит управление неких приглашённых «умных людей», хорошо видно на примере Армении и Украины.

Вполне возможно, что Бабарико действительно может стать серьёзным соперником Лукашенко, но… не на этих выборах. Тот, кто действительно хочет переиграть Лукашенко, должен не периодически просыпаться накануне выборов, а стать его «тенью», создать «теневое правительство» из компетентных специалистов и постоянно комментировать действия Лукашенко и его официального правительства на международном и внутрибелорусском направлениях, чтобы белорусский избиратель воочию убедился, что Лукашенко есть действительно реальная профессионально грамотная альтернатива и если это «теневое правительство» покажет свою компетентность хотя бы на уровне лукашенковского официального правительства, то Лукашенко власть не удержит. Но в н. в. нет не то, что перспектив появления в Белоруссии такого «теневого правительства», нет даже понимания необходимости его появления. Свергнуть Лукашенко, как правило, пытаются те, у кого желание его свергнуть напрочь затмевает элементарный здравый смысл, в результате чего антилукашенковская пропаганда в основном работает на его авторитет.

Прямо как в ситуации с Тихановским, — очень правильное название YouTube-канала «Страна для жизни», ставшее официальным слоганом избирательной кампании, параллельно внедряемый убийственно-уничижительный сатирический слоган «Стоп таракан» вкупе с тапком, символизирующим прихлопывание тапком этого ненавистного усатого таракана, и даже заблаговременно придуманное название… «тапочная революция». Т. е. , «на бумаге всё было гладко», в СМИ тоже, одни только заголовки чего стоят, — RTVI: «Сергей Тихановский — главный оппонент Лукашенко», Ведомости: «Альтернатива Александру Лукашенко», а в действительности вследствие чрезмерной самоуверенности и безграмотных действий, не учитывающих реальную ситуацию, классически прихлопнули самого Тихановского, неудавшийся майдан которого теперь вполне можно называть «тараканьим». Т. е. , и в данном случае противники Лукашенко поработали на его авторитет.

А 1 июня с.г. на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием ВакульчикомАлександр Лукашенко недвусмысленно заявил: «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», после чего фальстарт белорусского майдана стал более, чем очевидным.