Представители Минпросвещения РФ опубликовали проект приказа, оговаривающий порядок приёма детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Данный документ будет вынесен на общественное обсуждение. Большинство пунктов остались прежними, однако есть и новшества. О том, что ждёт родителей школьников, рассказывает ИА REGNUM.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Что осталось прежним?

Многие пункты проекта остались прежними: так, по-прежнему можно будет записать в первый класс детей от 6,5 до 8 лет без противопоказаний по состоянию здоровья. При этом можно устроить в образовательное учреждение ребёнка и более раннего или позднего возраста — но лишь по заявлению родителей на имя распорядителя учреждения.

Как и раньше, запись в первый класс детей, проживающих на закреплённой за школой территории, начинается не позднее 1 февраля. При этом те, кто живёт не на закреплённой за школой территории, но хотели бы отдать детей в конкретное учреждение, смогут сделать это при условии наличия мест в образовательном учреждении. Для таких лиц приём в школу будет открыт с 1 июля и до фактического заполнения мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Что нового?

Однако в проекте есть и новые пункты. Так, приём детей в школы, где уже учатся их братья и сёстры, проживающие в одних семьях и на одной жилплощади, будет начинаться не позднее 1 февраля.

Помимо данного пункта, обновился и список для приёма в школу. Так, при приёме ребёнка в образовательное учреждение администрация будет вправе затребовать у заявителей оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина, а также справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка ‎(в случае внеочередного или первоочередного приема ребенка на обучение).

Помимо этого, может потребоваться свидетельство о регистрации гражданина или ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации гражданина или ребенка по месту жительства или по месту пребывания (в случае приема на обучение гражданина или ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования), при наличии — копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, и при необходимости — документ, подтверждающий установление опеки или попечительства.