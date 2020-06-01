После президентских и парламентских выборов в Нагорном Карабахе со стороны Баку стал нарастать градус военной риторики, посыпались угрозы говорить «только на языке силы, с применением которой мы принудим оккупационные силы Армении покинуть пределы наших территорий». Об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана от 31 мая в ответ на запрос местных средств массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подчеркивается, что «меры, которые будут предприняты, станут более сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами». Конечно, в первую очередь эти реплики адресованы Еревану и Степанакерту, где к ним привыкли и научились соответственно реагировать. А вот с внешним фактором, который согласно политическому мироощущению Баку должен быть на его стороне, такого не происходит. Причин немало. Одна из них заключается в том, что Азербайджан в геополитическом смысле позиционирует себя в роли то ли «начала Турции», то ли ее «продолжения», культивируя тезис «одна нация — два государства». Но в итоге на него переносится негативный имиджевый образ Анкары, которая на Западе вчистую проиграла «курдскую партию». Более того, именно на Западе за президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым закреплен имидж авторитарных правителей, не способных решать демократическими политико-дипломатическими средствами курдский вопрос в первом случае и армянский — во втором.

В таких условиях для Азербайджана начинать войну с Арменией из-за Нагорного Карабаха — это обрекать себя на международную изоляцию, на что, кстати, намекают Баку на Западе, предостерегая от новой агрессии. Что касается России, то, чтобы играть на стороне Баку в ситуации его «стратегического альянса» с Анкарой, необходимы очень глубокие смыслы и причины уровня формулы Льва Троцкого, заявлявшего о возможности создания «турецко-азербайджанской социалистической федерации». Сегодня у Москвы такого проекта нет. Более того, она через Сирию активно интегрирована в события на Ближнем Востоке, в диалоге с ней остро нуждается Турция, что является, кстати, еще одним серьезным сдерживающим обстоятельством для боевых действий в Карабахе. Наконец, есть и такой фактор. Как тонко подметил бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, «после избирательных процессов в Армении и Азербайджане в этих республиках стала по-разному воспроизводиться система власти». Но не только это.

Mod.gov.az Военные учения армии Азербайджана

За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и «мировое армянство». В принципе, ход грамотный, поскольку лишает шансов демонизировать Россию на карабахском направлении, с одной стороны. С другой, нейтрализуются и действия различных азербайджанских лоббистов в Москве, пытающихся внедрить в сознание части российского экспертного сообщества мысль о том, что сотрудничество Армении и Запада направлено против интересов России в регионе. Отсюда удивительная ситуация: возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе будет противоречить интересам Вашингтона, Москвы, Анкары и даже Тегерана, так как им не нужна «побочная напряженность» в регионе, особенно тогда, когда решаются более серьезные задачи.

А пока Баку подводит итоги масштабных военных учений, состоявшихся на прошлой неделе. По оценке министерства обороны, войска «полностью достигли поставленных целей»: накопили практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировали реальные способности в полевых условиях. Сценарий маневров носил наступательный характер. Это понятно, ведь Армении не нужно больше территорий, в случае войны она будет использовать тактику масштабных контрударов. Кстати, азербайджанские военные выступили с неожиданным заявлением, логика которого сводится к тому, что «переговоры Азербайджана с Арменией бессмысленны». Это воспринимается как косвенная критика в адрес МИД Азербайджана. Действительно, с момента прихода к власти Никола Пашиняна в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта нагромождено столько закулисных интриг и проблем, что в этом запутался даже сам глава МИД России Сергей Лавров.

Primeminister.am Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном посетил дислоцированные на северном участке приграничные позиции Армии обороны

Ясно другое: идея мира и согласия между азербайджанцами и армянами в условиях единого государства имеет право на существование. Но она требует со стороны Баку иной политики и дипломатии. Возможно, Алиев это понимает. Однако что он может сделать, когда есть «желание» пострелять и повоевать, не обусловленное волей третьих стран? Между тем единственный путь к урегулированию карабахской проблемы — проведение мирных переговоров исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ. Иного пока не дано.