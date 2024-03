Похоже, что Украина всё увереннее становится перманентным фактором влияния на президентские выборы в США, уже второй раз подряд внося в их ход весьма существенные коррективы. Внефракционный депутат-мажоритарщик Верховной рады Украины (ВРУ) Андрей Деркач на онлайн-конференции 19 мая 2020 года буквально взорвал информационную бомбу, политическое эхо от которой моментально отозвалось по обе стороны Атлантики, обнародовав «записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джо Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне».

Деркач и Порошенко

Основные темы обнародованных аудиозаписей две и они теснейшим образом между собой переплетены, — политическая и коррупционная, — первая касается внешнего управления Украиной со стороны США, поскольку в то время Президент Украины Петро Порошенко, исходя из содержания записей, действовал согласно инструкциям бывшего в то время вице-президентом США Джо Байдена (Joseph «Joe» Biden), в том числе при назначении и увольнении высших должностных лиц Украины, и отчитывался перед ним о выполнении его указаний. А вторая касается отмывания денег с участием украинской газодобывающей компании «Burisma Group» украинского олигарха Николая Злочевского, в которой сын Байдена Хантер (Hunter Biden) входил в состав совета директоров, а Джо Байден, используя свою должность вице-президента США, «крышевал» компанию от расследований украинских правоохранительных органов, в том числе путём требования об увольнении бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина, «который в то время расследовал дело «Burisma» и вышел на Байдена». Байден-старший «решил» эту проблему путём предоставления Украине… «$1 млрд кредитных гарантий». По утверждению Деркача, этот $1 миллиард был направлен на оплату военных госзаказов предприятиям, имеющим отношение к Порошенко.

U.S. Department of State Пётр Порошенко и Джо Байден. 2014

По окончании онлайн-конференции Деркач заявил: «Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства», который уже на следующий день внёс в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением, а депутаты ВРУ от президентской партии «Слуга народа» 20 мая инициировали создание депутатской временной следственной комиссии по расследованию фактов, о которых идёт речь в записях. Присутствующий на пресс-конференции экс-прокурор Константин Кулик также заявил, что назначенец нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского на должность генпрокурора Украины Руслан Рябошапка «полностью остановил расследование экономических преступлений режима Януковича и остановил запланированную в 2019 году конфискацию в бюджет в сумме $6 млрд», «по данному факту подготовлено сообщение о совершении Рябошапкой преступлений, предусмотренных статьями 349, 364 и 365 УК».

Прежде всего следует отметить, что данный скандал развивается по сценарию, скомпилированному из сценариев двух предыдущих скандалов, — «Мельниченко vs Кучма» 2000 года и «Лещенко vs Манафорт» 2016 года. Что касается первого скандала, то его начало можно отнести к январю 1998 года, когда в то время глава Нацбанка Украины Виктор Ющенко женился на гражданке США Кэтрин-Клер Чумаченко. Как следствие, в декабре 1999 года Кучма не без влияния США назначил Ющенко премьер-министром Украины. 16 сентября 2000 года исчез украинский журналист Георгий Гонгадзе, а 28 ноября того же года в то время председатель Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал первую часть аудиозаписей якобы сделанных старшим офицером безопасности отделения оперативно-технического осмотра оперативно-технического отдела главного управления Государственной службы охраны (ГСО) Николаем Мельниченко в кабинете Кучмы, на которых Гонгадзе упоминался Кучмой в негативном плане, что дало повод для обвинения Кучмы в причастности к физическому устранению Гонгадзе. После того, как некоторые депутаты ВРУ подтвердили аутентичность своих разговоров с Кучмой, имеющихся на этих записях, сомнения в их достоверности отпали.

President.gov.ua Леонид Кучма

По планам организаторов «Кучмагейта», Кучма должен был после таких обвинений досрочно уйти в отставку, а согласно статьи 112 Конституции Украины исполняющим обязанности президента автоматически стал бы действующий в то время премьер-министр Ющенко, который в данной ситуации без особого труда победил бы на досрочных президентских выборах. С учётом публично продекларированной крайне негативной позиции представителей администрации США по отношению к Кучме, в заказчике этого скандала сомневаться не приходится, но, по различным причинам, план реализовать не удалось и Кучма остался президентом до окончания положенного срока, а Ющенко внедрили в президентство посредством «оранжевого майдана» 2004 года и… третьего тура президентских выборов в январе 2005 года. Что касается Мельниченко, то он в октябре 2000 года уволился из ГСО, а 26 ноября, т. е. за два дня до обнародования записей вместе с женой и дочерью выехал в Чехию через территорию Польши. Впоследствии Мельниченко заявил, что он действовал в одиночку, — поставил обычный цифровой диктофон под диваном в кабинете Кучмы и полтора года (?!) менял диктофоны каждый раз, когда заходил в кабинет президента для его осмотра.

У второго скандала тоже есть своя предыстория, — 3 мая 2016 года после поражения на праймериз в Индиане отказался от дальнейшего участия в президентской кампании от Республиканской партии (РП) основной соперник нынешнего Президента США Дональда Трампа Тед Круз, а 4 мая отказался от борьбы за пост президента США и последний соперник Трампа в РП Джон Кейсик, что автоматически сделало Трампа единственным кандидатом от РП на президентских выборах. Ровно через две недели после этих сугубо внутренних американских событий на Украине неожиданно стартовала информационная кампания с использованием так называемой «амбарной» или «чёрной книги» Партии регионов Украины (ПР), в которой записывались факты оплаты наличными за услуги, оказанные руководству ПР, и захваченной при разгроме офиса ПР во время майдана в Киеве ещё… 18 февраля 2014 года!

28 мая 2016 года экс-первый заместитель председателя, начальник Главного управления «К» Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Виктор Трепак заявил украинскому изданию «Зеркало недели» о передаче днём ранее в ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) порядка 400 листов этой «амбарной книги». Учитывая заявление Трепака, что среди получателей денег «должностные лица высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, известные политики» и т. д., а сумма выдачи средств перечисленным категориям лиц составила около $2 миллиардов, вполне логично, что эта информация привлекла к себе самое широкое внимание не только украинских СМИ, тем более что НАБУ весьма оперативно, — в тот же день, подтвердило в своём официальном заявлении получение документов.

А уже 31 мая украинское интернет-издание «Украинская правда» начало публикацию отдельных листов этой «амбарной книги», заявив при этом, что копии листов этой «книги» имеются также… у экс-заместителя главного редактора этого интернет-издания, а с 27 ноября 2014 года депутата ВРУ от президентского Блока Петра Порошенко (БПП) Сергея Лещенко, который получил их от… «анонимного источника»?! Как оказалось, в этой «амбарной книге» в качестве получателя суммы почти в $13 миллионов значился и глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, который до этого несколько лет был советником у экс-президента Украины Виктора Януковича!

Nickispeaki Сергей Лещенко

После того, как прошедший 18−21 июля 2016 года в Кливленде партийный съезд РП утвердил кандидатуру Трампа в качестве официального кандидата в президенты от РП, 14 августа 2016 года в The New York Times появилась статья, в которой, в частности, было указано, что на Украине «в бывшей штаб-квартире Партии регионов» была найдена «чёрная книга», и получившее эту книгу НАБУ заявило, что «имя г-на Манафорта появилось 22 раза в документах в течение пяти лет с платежами на общую сумму $12,7 миллионов». Последствия этой публикации не заставили себя долго ждать и уже 19 августа Манафорту пришлось заявить о своей отставке.

Лещенко в этот же день, 19 августа, сделал на своей странице в Facebook торжествующую запись: «Амбарная книга Партии регионов» спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится», чем убедительно подтвердил, что основной целью обнародования записей из «амбарной книги» была компрометация Манафорта, как главы избирательного штаба Трампа, с целью воспрепятствования избранию Трампа президентом США, а скандал инициировала Демократическая партия США (ДП). А в отношении НАБУ, на данные которого сослалась в своей статье The New York Times, в этой статье было также особо отмечено, что НАБУ, «чьё государственное финансирование санкционировано в рамках программ помощи США и Европейского союза имеет соглашение с FBI о передаче доказательств».

Располагающий широчайшими связями на Украине Манафорт не мог не знать о публикации данных «амбарной книги» ПР, а как профессионал высочайшего класса, не мог не понимать, что начавшаяся на Украине информационная кампания по дискредитации упомянутых в «амбарной книге» лиц, в том числе и его самого, неизбежно продолжится в США конкретно в отношении него. В этой ситуации Манафорту было достаточно в июле 2016 года на партийном съезде РП в Кливленде подать в отставку с поста главы избирательного штаба Трампа и… появление статьи в The New York Times о его «прегрешениях» на Украине теряло бы всякий смысл, поскольку Манафорт, как уже бывший глава избирательного штаба Трампа, интереса уже не представлял. Таким образом, Манафорт, скорее всего, избежал бы и унизительного расследования, и тюремного заключения.

Эта ситуация является весьма показательной и характеризующей большинство представителей политических и околополитических кругов и наглядно демонстрирует, что даже у таких профессионалов высочайшего класса, каким бесспорно является Манафорт, бывший советником в пяти избирательных кампаниях кандидатов в президенты США от РП, — Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего, Боба Доула и Дональда Трампа, четыре из которых (кроме Доула) стали президентами США, непреодолимая жажда денег, неуёмное тщеславие и гипертрофированная уверенность в собственной неуязвимости вполне могут оказаться гораздо сильнее здравого смысла, трезвого расчёта и даже высочайшего профессионализма.

Несложно заметить, что, как и в первом варианте, аудиозаписи Деркача появились из, казалось бы, самого защищённого места в любом государстве, — кабинета президента, а фигуру Мельниченко заменили «журналисты-расследователи» и сам Порошенко, который, по словам этих «журналистов-расследователей», лично сделал эти записи?! Теперь, для того, чтобы опровергнуть это обвинение, Порошенко должен либо предъявить те записи, которые он делал сам и заявить, что к записям, обнародованным Деркачём, он не имеет никакого отношения, но это слишком по-идиотски даже для Порошенко. Либо найти того, кто эти записи в действительности сделал, но на это Порошенко не способен. Тем более что за прошедшие 20 лет так никто и не установил, кто в действительности сделал сотни записей в кабинете Кучмы, часть из которых обнародовал в 2000 году Александр Мороз, поскольку ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что Мельниченко действительно записывал Кучму с помощью обычных спрятанных в диван диктофонов, которые он на протяжении полутора лет регулярно менял, как будто кабинет президента государства проходной двор?!

Nickispeaki Сергей Лещенко

Для установления достоверности заявлений Мельниченко о способе записи им разговоров Кучмы, было необходимо провести следственный эксперимент, во время которого он должен был показать, как он проносил диктофоны в кабинет Кучмы, и всё это в присутствии тех сотрудников охраны и администрации президента, которые в то время работали, а их ведь за полтора года был не один десяток! А они, в свою очередь, должны были подтвердить, что Мельниченко во время их работы (смены) находился в кабинете президента в одиночном порядке довольно продолжительное время и совершенно бесконтрольно. Кроме того, во время другого следственного эксперимента необходимо было сделать контрольную запись разговора в кабинете «поддиванным» диктофоном Мельниченко и сравнить характер сопутствующих шумов и качество этой записи с записями, представленными Мельниченко ранее. Но ничего из этого сделано не было, потому что такие следственные эксперименты показали бы, что Мельниченко этих записей не делал. Более того, не были допрошены даже уборщики президентского кабинета, у которых так никто и не поинтересовался, — как они вытирали пыль в/на диване, что за полтора года «не заметили» диктофона?!

К тому же, согласно никем не опровергнутым сообщениям в СМИ, было установлено, что, например, электронный чип D3V20, на котором Мельниченко якобы писал разговоры 2000-го года, поступил в серийное производство «Тошибы» и, соответственно, в продажу, только… в 2001 году. Так что фальсификация уже налицо. И поэтому, ещё в 2011 году в одной из статей было написано:

«поскольку реальные ни способ, ни канал записи до настоящего времени не определён, это означает, что те, кто «писал» Кучму, вполне возможно, «писали» Ющенко и в настоящее время «пишут» Януковича. Не вдаваясь в технические подробности, также могу утверждать, что ни проверки, ни смена кабинета и даже здания полной гарантии отсутствия записи не дадут, поскольку до настоящего времени неизвестен принцип, по которому эта запись осуществлялась».

Так что появление новой порции записей из кабинета президента Украины совсем не удивляет. Более того, их появление свидетельствует, что в любой момент в информационное пространство могут быть вброшены очередные аудиозаписи для компрометации любого украинского президента, которые, как в 2000 году или в настоящее время, будут инициировать разного рода обвинения в зависимости от политической ситуации.

Далее нынешний скандал пошёл уже по второму сценарию, примерной копией которого он будет и в дальнейшем, поскольку после того, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля с.г. отказался от дальнейшего участия в праймериз, Джо Байден, как и Трамп четыре года назад, стал единственным кандидатом в президенты США от ДП. Отличие лишь в том, что если 4 года назад удар был нанесён по руководителю избирательного штаба Трампа, то сейчас удар нанесён непосредственно по кандидату в президенты. Поэтому Джо Байден и руководство ДП должны хорошо понимать, что информационное давление с использованием компромата будет только нарастать, точно также, как и на Трампа в 2016 году. Недаром ведь Деркач фактически предупредил, что передали в Офис генерального прокурора только записи «имеющиеся сегодня»!

Petro Zhuravel Андрей Деркач

Так что, руководство ДП в настоящее время оказалось перед весьма сложным выбором, — игнорирование шлейфа скандалов, тянувшихся за Хиллари Клинтон, в конечном итоге привело в 2016 году к победе Трампа, в которой заслуга ДП едва ли не больше, чем самого Трампа, а через четыре года ДП имеет шанс наступить на абсолютно те же совершенно очевидные скандально-политические грабли в ситуации с Джо Байденом и времени у неё для того, чтобы определиться с выбором кандидата в президенты осталось до середины августа, когда Джо Байден либо кто-то другой должен будет заручиться поддержкой по меньшей мере 1991-го из 3979-ти делегатов партийного съезда, предварительно назначенного на это время.

Одним из самых интересных моментов этого информационного скандала с точки зрения организации таковых заключается в том, что на онлайн-конференции, которая привлекла столько внимания, Деркач по сути не сказал ничего ранее неизвестного, — всё это он уже рассказывал на пресс-конференции ещё 9 октября 2019 года… но без аудиозаписей. И Джо Байден вне всякого сомнения об этом знал, но, как и Манафорта, его подводят всё те же жажда денег, тщеславие и гипертрофированная уверенность в собственной неуязвимости, которые стали для него гораздо сильнее здравого смысла и даже элементарного чувства самосохранения. В результате Байден-старший уже подставил не только себя лично, но и своего сына. И если для старшего Байдена этот скандал может закончиться только тем, что он не станет президентом, то младший вполне может повторить судьбу Манафорта.

К тому же Джо Байден сам ещё в январе 2018 года, выступая в Совете по международным отношениям США, подтвердил достоверность содержания записей, только с акцентом на собственную крутизну в решении внешнеполитических вопросов:

«Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они примут меры в отношении генерального прокурора, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли».

Как говорится, комментарии излишни.

Кстати, исходя из нынешней ситуации, Джо Байден может получить ещё один сюрприз в виде иска от дочери Шокина Алины, которая является гражданкой и жительницей США, и в феврале 2018 года написала в своём Тwitter:

«Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая, что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом».

Судя по отсутствию твитов о результатах обращения в суд, «продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом» Алине явно не удалось, так же, как и самому Шокину не удалось в январе 2019 года получить визу для посещения в США дочери и двух внуков.

UTR — TV channel Виктор Шокин

Тем не менее, воспользовавшись вниманием в США к этому скандалу, Шокин с дочерью могут запросто инициировать, и адвокат Трампа Руди Джулиани им несомненно в этом поможет, рассмотрение причин отказа Шокину в визе администрацией Трампа, и всем будет очень интересно узнать, что запрет въезда Шокина в США инициировал Джо Байден, обвинив Шокина в коррупции?! После этого будет очень впечатляюще смотреться, например, передача по американскому ТВ с дочерью Шокина и его внуками, которые с плачем и криком «хочу к дедушке», будут бросаться в студии к экрану, с которого несчастный дедушка Шокин будет рассказывать душещипательную историю о том, как коррупционер Джо Байден, пользуясь своим служебным положением, лишил американских детей права на живое общение со своим честным украинским дедушкой-прокурором. После такой сцены Джо Байдена могут возненавидеть все американские матери вне зависимости от их политических симпатий.

И это вполне реально, поскольку осенью 2016 года НАБУ по обращению депутата ВРУ от БПП (!) Мустафы Найема провело тщательную проверку на предмет возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения Шокина и дало весьма двусмысленный ответ, после которого Шокин лично обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САПУ), которая провела дополнительную проверку и установила, что «все задекларированные сведения за 2013 — 2015 годы проверены уполномоченными органами в законный срок и соответствуют официально полученным доходам Шокина из источников на Украине». Так что в нынешней ситуации у Шокина есть все основания, чтобы потребовать от Джо Байдена официального опровержения его обвинений в коррупции в свой адрес.

И хотя спикер избирательного штаба Джо Байдена Эндрю Бейтс уже на следующий день после обнародования аудиозаписей назвал их «отредактированными» и «ничего не значащей пустышкой» («it's a nothing burger that landed with a thud»), тем не менее, он не отрицал, что голос на записях принадлежит именно Джо Байдену. А Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления уже принял решение о вызове на слушания Хантера Байдена, причём голосование четко разделило членов Комитета по партийной принадлежности, — все 8 сенаторов-республиканцев поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской компании Burisma Group, а все 6 сенаторов-демократов проголосовали против, показав таким образом понимание токсичности для репутации Байдена-старшего такого расследования, несмотря на заявление Бейтса о том, что эти записи являются «ничего не значащей пустышкой».

Видимо, и республиканцы, и демократы при голосовании хорошо понимали, что главное заключается отнюдь не в аудиозаписях, которые демонстрируют преимущественно мотивы определённых действий, а в самих действиях, к тому же достаточно хорошо задокументированных, о чём Деркач 9 октября прошлого года сказал весьма убедительно и конкретно:

«Что касается опубликованных мной документов в отношении экс-вице-президента США Дж. Байдена и его сына Хантера Байдена, то эти документы и информация находятся внутри шести материалов уголовных производств в отношении компании Burisma Group, а также в отношении Николая Злочевского №№ 42 014 000 000 000 184, 42 015 000 000 001 144, 42 014 000 000 000 808, 42 014 000 000 001 000, 42 014 000 000 001 096, 42 018 000 000 000 408. Также есть еще пять уголовных производств по аффилированным с Burisma Group и Злочевским структурам (контрагентам): №№ 42 015 000 000 001 280, 42 014 000 000 000 376, 12 017 160 000 000 208, 32 014 000 000 000 072, 52 018 000 000 000 752».

А вызов Байдена-младшего в Комитет — это только та ниточка, потянув за которую можно будет размотать и весь связанный с Байденами коррупционный клубок, о котором The New York Times писала ещё в декабре 2015 года. К тому же, кроме Хантера Байдена, будут вызваны на слушания представители компании Blue Star Strategies, которая работала с украинской компанией Burisma Group.

В настоящее время весьма скоординированное и хорошо подготовленное «юридическое наступление» на Байдена ведётся как с украинской стороны, например, 28 января 2020 года Шокин обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о том, что экс-вице-президент США Джо Байден оказывал на него давление как на генпрокурора из-за расследования дела компании Burisma Group, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер, приватно и публично требовал его отставки в обмен на предоставление финансовых гарантий Украине со стороны США. Однако ГБР зарегистрировала уголовное производство в ЕРДР только 24 февраля, и только после того, как 6 февраля Печерский суд г. Киева обязал ГБР сделать это. Затем Шокин снова обратился в суд, поскольку ГБР отказалось внести в ЕРДР имя Джо Байдена и Печерский суд своим решением от 21 апреля обязал Офис генпрокурора внести имя бывшего вице-президента США Джо Байдена в начатое ранее уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Так и с американской стороны, в частности, личный адвокат Трампа Руди Джулиани публично утверждает, что с Украины было украдено и выведено за границу более $100 миллиардов, которыми Порошенко делился со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами ДП по принципу, — 70% отправлялось покровителям в США, а 30% оставляли себе Порошенко и члены его режима, и даже намекнул, что готов стать специальным прокурором по расследованию этих преступлений, а американское издание The Hill публикует материалы по этой теме с февраля прошлого года.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

В этой связи и опять-таки, с точки зрения организации информационных скандалов, следует также отметить, что несмотря на обилие и серьёзность собранных материалов и предпринимаемые попытки привлечь к этим материалам внимание общественности и официальных структур на протяжении длительного времени, Джулиани, Деркачу, Шокину и их командам так и не удалось этого сделать и поэтому обнародование Деркачём 19 мая аудиозаписей было просто шансом последней надежды это внимание всё-таки привлечь, и, судя по результатам в виде вызова Хантера Байдена в Комитет Сената США, цель наконец достигнута. Но это также указывает и на то, что эти записи появились в распоряжении оппонентов Джо Байдена явно не «вчера», и, как минимум, на 9 октября прошлого года они у Деркача уже были, отсюда и такая уверенность в выступлениях как его, так и Джулиани, и вышеуказанные юридические действия Шокина, который внезапно «проснулся» через 4 года после увольнения! Но эти записи держали, что называется, «до последнего» и, скорее всего, если бы удалось привлечь требуемое внимание к «Байденгейту» без их использования, то они бы так и не были бы обнародованы.

Естественно, что этот скандал очень больно ударит по экс-президенту Порошенко, который, как и его команда были просто в шоке от этих записей, о чём свидетельствует их неадекватная реакция, поскольку ни сам Порошенко, ни выступившая в его защиту в ВРУ депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко не смогли сказать по этому поводу ничего вразумительного, кроме стандартных обвинений в «российской провокации» и «фабрикации» записей, не опровергая при этом подлинность голоса Порошенко на аудиозаписях, а лично Деркача в том, что он выпускник Высшей школы КГБ. Особенно глупо обвинение в «российской провокации» звучало на пресс-конференции по поводу этого скандала от адвоката Порошенко Игоря Голованя и представителя партии Порошенко «Европейская солидарность» Иванны Климпуш-Цинцадзе, между которыми восседал ещё один адвокат Порошенко, — Илья Новиков, являющийся… гражданином РФ?!

Что касается личности Андрея Деркача, на которого сейчас ополчилась вся экс-президентская «рать», то он просто образец много‑ и разновекторности украинских политиков как способа политической выживаемости в изменчивой украинской политической среде, — в 1990 году он поступил в «вышку», — Высшую школу КГБ им. Дзержинского, что не удивительно, поскольку в то время его отец Леонид Деркач работал заместителем начальника по кадрам Управления КГБ УССР в Днепропетровской области, но заканчивал младший Деркач в 1993 году уже Академию Министерства безопасности России (в настоящее время — Академия ФСБ России), и даже, прежде, чем уйти в бизнес и политику, немного поработал оперуполномоченным в Управлении СБУ в Днепропетровской области.

Несмотря на родственные отношения с Кучмой и то, что сам Деркач-младший — крестник экс-президента и, по его словам, «рос в семье Кучмы, сидел у него на коленях», его работу в аппарате президента Кучмы, не говоря о том, что Кучма сделал Деркача-старшего председателем СБУ (1998 — 2001 гг.) и присвоил ему звание генерала армии, медиа-холдинг Деркача-младшего в 2004 году поддержал антикучмовский «оранжевый майдан», а сам он стал членом «комитета национального спасения», что, впрочем, не помешало ему, будучи на тот момент беспартийным, стать в 2007 году депутатом ВРУ по списку… ПР и даже после парламентских выборов 2012 года, попав в ВРУ, как мажоритарщик, он входил во фракцию ПР до 21 февраля 2014 года. Кстати, Деркач является одним из старейших депутатов ВРУ, — без перерывов с марта 1998 года по настоящее время, т. е. , с III по нынешний IX созыв включительно.

Деркач-младший был в весьма близких отношениях с Порошенко и во время его президентства считался «пропорошенковским», чему свидетельство их совместные фотографии, и до настоящего времени сохраняет давние дружеские отношения с кумом Порошенко, — экс-министром МВД и экс-генпрокурором Юрием Луценко, даже несмотря на то, что Луценко с декабря 2010 по апрель 2013 года находился в заключении, а Деркач-младший в это же время был сторонником той власти, которая Луценко и посадила. Остаётся ещё добавить, что дочь Деркача-младшего Татьяна замужем за сыном экс-спикера ВРУ Владимира Литвина Иваном, а свадьбу они сыграли 25 января 2014 года, т. е. , в разгар майдана и буквально в двух шагах от его эпицентра, — в ресторане 5-звездочной гостиницы Intercontinental Kiev на Михайловской площади. В феврале 2017 года Татьяна родила второго ребёнка… в Лос-Анжелесе. А в настоящее время у Деркача очень тесные контакты с Джулиани, о чём свидетельствуют их участившиеся встречи.

Порошенко этот скандал, даже если не брать во внимание возможность уголовного преследования, может вообще уничтожить как политика и на международном уровне, и дело даже не в том, что после этого скандала он может лишиться поддержки не только Байдена, но и ДП в целом, — кто захочет что-либо обсуждать с политиком, который записывает разговоры со своими собеседниками, после чего не способен предотвратить выкладывание этих записей в публичное пространство?! И внутри страны, вследствие его слов в разговоре с Байденом 13 мая 2016 года о том, что «мы проголосовали за 100%-е тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%» и «запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия», после которых за него и за его партию «Европейская солидарность» могут голосовать разве что совсем сумасшедшие мазохисты.

Вляпался в этот скандал и нынешний Президент Украины Владимир Зеленский, — 16 ноября 2016 года, т. е. , ровно за месяц до начала национализации принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому «Приватбанка» Джо Байден звонил Порошенко с требованием ускорить процесс его национализации. И Порошенко это требование выполнил, отсюда возникает вполне логичный вопрос о том, чьё требование выполнял Зеленский, лично агитируя за принятие закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», включая его приезд в ВРУ накануне голосования за этот закон, согласно которому национализированные банки не возвращаются прежним владельцам, и который, вследствие его очевидной персональной направленности, сразу назвали «антиколомойским»?!

А чьи указания выполнял назначенный Зеленским генпрокурор Рябошапка, который, по словам Кулика, сначала «полностью остановил расследование», а затем «по координации с Посольством США на Украине принял меры по незаконному увольнению из органов прокуратуры прокуроров группы, которые успешно занимались расследованием экономических преступлений режима Януковича, в том числе Николая Злочевского и компании Burisma Holding Limited»? Хотя, если принять во внимание назначение заместителем Рябошапки генерал-майора СБУ Виктора Трепака, который до этого ни дня не проработал в прокуратуре, но с выступления которого в мае 2016 года начался скандал с «амбарной книгой» ПР, то ответ, пожалуй, очевиден.

Нельзя также оставить без внимания фразу Порошенко о том, что «мы проголосовали за 100%-е тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%» в привязке к уже нынешней власти, — стоит ли ожидать от Зеленского инициирования понижения тарифов на те 25%, которые добавил Порошенко сугубо «от себя»? Кроме того, после такого «откровения» Порошенко все ссылки на якобы выдвигаемые МВФ требования о повышении цен или тарифов будут выглядеть со стороны нынешних властей не просто глупо и двусмысленно, а как декларация продолжения грабежа собственного народа под прикрытием неких несуществующих «международных обязательств».

В настоящее время сложно сказать, к чему в конечном итоге приведёт этот скандал и в США, и на Украине, поскольку многое зависит не только от объективных, но и сугубо субъективных факторов, но то, что он существенно отразится на политических судьбах его основных участников, — Байдена и Порошенко, это очевидно.