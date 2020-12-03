Париж, 3 декабря, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представил рестайлинговую версию флагманского паркетника Koleos 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила светодиодную головную оптику, обеспечивающую на 25% лучшую светоотдачу, чем галогенные фонари. Задние фонари 3D LED включают динамические указатели поворота.

Koleos получил новый цвет кузова Highland Grey и новый кожаный салон. Эта новая кожаная обивка Riviera Camel. Также в авто на дверных панелях и «приборке» есть вставки из коричневого дерева, что придаёт салону Koleos клубный вид.

В начальной комплектации обновленный Koleos укомплектован двухлитровым 190-сильным турбированным дизельным мотором Blue dCi. Также в моторной гамме новинки есть 160-сильная бензиновая «турбочетверка» рабочим объёмом 1,3 л.

Первый силовой агрегат трудится в связке с вариатором X-Tronic, а второй — с семискоростным «роботом».

Напомним, в октябре текущего года продажи новых легковых машин компании Renault в России достигли 14 974 единиц, увеличившись на 8,8% по сравнению с октябрём прошлого года.

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