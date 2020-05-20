Председатель Медведев гордится тем, что его партия своих планов не меняет даже в условиях пандемии и переноса голосования по поправкам в Конституцию. Предварительное голосование по определению будущих депутатов от партии состоится при любой погоде. В высших руководящих слоях «Единой России» никого не смущает, что, например, Г. Никитин как губернатор тяжело страдающей Нижегородской области вынужден мобилизовать все свои силы и ресурсы региона на борьбу с заразой, работать в режиме ЧС, 24 на 7, а как руководитель регионального отделения партии обязан развернуть полноценную кампанию в преддверии сентябрьских выборов. Либо, исполняя обязанности губернатора, уйти в партийную тень, что еще хуже.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Праймериз «Единой России» — это общероссийские смотрины тех, кто хотел бы стать депутатом. Любой гражданин страны может оценить каждого участника смотрин и даже проголосовать за того или иного претендента, за группу претендентов или за всех сразу. Результаты голосования покажут, на кого надо сделать ставку, чтобы обогнать соперников в единый день голосования в сентябре и одновременно уйти от ответственности за выдвиженцев. «Не виноватая я, он сам…»

Чтобы не осталось неудовлетворенных, прием заявлений от всех желающих был продлен до 15 мая, но к рекорду так и не привел. Хотя, как считать. Если в абсолютных числах, то прирост был — и можно доложить председателю Медведеву о цифровом успехе. Неувязка в том, что почти половина заявившихся никакого отношения к партии не имеет. Они беспартийные. Это можно интерпретировать в свою пользу — как факт единства партии и народа. Пренебречь тем, что амбициозные беспартийные граждане просто захотели за чужой счет обнародовать свою персону и проверить свои шансы на избрание. Собрать лайки. Секретарь Генсовета партии и по совместительству заместитель председателя Совета Федерации А. Турчак во всем этом ничего кризисного не видит и даже очень доволен, и заразил этим чувством председателя Медведева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

Между тем число членов партии, заявившихся для участия в партийных праймериз, ставит крест и на партийных вождях, и на законодательстве о политических партиях. Оно составляет всего 0,1% от всего числа партийцев, т. е. от 2,1 млн членов партии. О числе в 2,1 млн членов сообщает партийный сайт. Точно такие же цифры сообщают и другие СМИ. Разница в том, что на партийном сайте представлены данные по состоянию на май 2020 года, а в медиа абсолютно такие же данные были опубликованы еще в 2016 году. Получается, что за пять лет никакого единства народа и партии и попутного движения людей и партии так и не образовалось. Фактически.

Партийные праймериз выстроены как матрешка. Внутрь него вмонтирован другой проект под названием «ПолитСтартап». Название заковыристое, эпатирующее старожилов и гипнотизирующее молодых, не переболевших философской интоксикацией. Звонкая оболочка старого действия по поиску «кадров» «в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности».

В жизни так, конечно, не бывает, чтобы внутренняя матрешка была больше внешней, но в партии продолжают мудрить и конструировать квадратное колесо и размещают внутрь мелкой оболочки предварительного голосования массу стартаперов, число которых заведомо больше. Часть стартаперов пропустят на выборы, а остальных будут подращивать под дистанционным руководством партийных наставников. Такова, видимо, задумка. Прокол или прикол в том, что на 5817 стартаперов приходится всего 104 партийных наставника. По 56 человек на одного «наставника», человека занятого, как правило, депутата Государственной думы, члена Совета Федерации, губернатора или регионального законодательного органа. Председатель Медведев тоже готов стать наставником-многостаночником и взять несколько учеников. Любой нормальный учитель давно бы уволился от исполнения такой задачи, но компьютер все выдержит.

Активная жизненная позиция — аттитюд, направленность, базовая установка, атрибут зрелой личности, как утверждает психология личности, но в какой степени эта характеристика применима к стартаперам? Кто, когда и при каких обстоятельствах удостоверился в том, что у каждого из политических вундеркиндов эта самая позиция формируется и испытана делом и временем? Видят ли подчиненные Медведева разницу между наставничеством в его родовом значении и натаскиванием, приспособлением и приспособленчеством, между общественно-значимой деятельностью и фразерством и начетничеством? Между критикой и критиканством? Судя по документам и материалам политстартапа, «активная гражданская позиция» — то, что оторвано от предметной профессиональной деятельности. Это школа правильного «патриотического» говорения, возможно, злословия. Она не лечит и не учит, не сеет и не пашет, но зато сменщиков-говорунов стимулирует отменных. Примерно таких, которые участвовали в комсомольско-молодежных или пионерских приветствиях делегатов съездов партии в прежние времена.

Er.ru Дмитрий Медведев на XIX Съезде партии «Единая Россия». 2019

Ярким представителем и обладателем «нового мышления» и словаря в партии «Единая Россия» является первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Томского регионального отделения «Единой России», выпускник образовательного модуля «Политические технологии» Высшей партийной школы А. Ковалев. Он публично заявил о кадровом кризисе в партии, объявил дефолт Медведеву и объяснил принципиальное отличие новопартийцев от старопартийцев. По его мнению, мышление и сознание новопартийцев «не переформатировано политическими играми, клановыми договоренностями и интригами». «Общественная и политическая системы в России напряжены до предела», — считает выпускник партшколы. То, что застряло в прошлом и цепляется за него всеми силами, уже готово сломаться. Политстартап — это стресс-тест для действующих политиков. И многие из этих политиков не прошли его. Стартаперы готовы занять их место.

И еще: «Участник проекта «ПолитСтартап» не просто сотрясает воздух, говоря, как все плохо. Он приходит, получает знания от ведущих экспертов, поддержку наставников — и побеждает». «Проект делает партию «Единая Россия» антихрупкой в условиях быстро меняющегося мира… Сегодня созданы сотни интернет-приемных молодых кандидатов, чего не сделало нынешнее поколение депутатов. Стартаперы — мощная сила, пласт политиков нового периода. У них есть видение развития общества, умение работать с новыми технологиями. Это сообщество обладает высокой скоростью горизонтальных связей, они готовы взаимодействовать и совместно добиться мультипликативного эффекта».

Сказано складно, гладко, вызывающе, эпатажно, но концептуально — ширли-мырли. Кто такой Александр Ковалев и в какой степени его индивидуальность схожа с другими стартаперами? Он ни дня не проработал по специальности учителя истории и английского языка, которую получил за государственный счет в Томском государственном педагогическом университете. После вуза позанимался консалтинговыми услугами и маркетингом, видимо, был замечен и в 2009 году приглашен в партаппарат. Сразу стал аппаратным начальником из одного человека — себя самого, т. е. начальником отдела организационной работы в исполкоме Томского отделения партии, затем — начальником отдела партийного строительства, а с 2012 года по настоящее время — первым заместителем руководителя исполкома и одновременно политконсультантом.

Свою реформу партийного-государственного мира Ковалев опубликовал в виде программной статьи «ПолитСтартап» как фактор выживания политической системы». Ни много, ни мало: как фактор выживания политической системы. Статья опубликована на сайте «Единой России» накануне 75-летия Победы, 8 мая 2020 года. В Томской области проживают всего 52 инвалида Великой Отечественной войны и 176 ее участников, а также 71 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и 1500 вдов погибших участников Великой Отечественной войны. Часть из них нуждается в помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений, включая замену окон, ремонт кровли и помещений и так далее. Проблемой остается зубопротезирование, находящееся за пределами программы государственных гарантий, поэтому осуществляется только на возмездной основе. В постоянном внимании нуждаются пациенты-ветераны с точки зрения их медицинского сопровождения, особенно те, которые не имеют возможности самостоятельно воспользоваться услугами аптечных сетей. В постоянстве нуждаются памятно-мемориальные мероприятия.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»

В день публикации программной статьи одного из руководителей томского партийного отделения в стране было выявлено еще 10 699 зараженных, а их общее число по стране составило 187 859 человек. Однако никаких идей о том, как обустроить жизнь ветеранов войны и труда военного времени в Томске и области, как лучше справиться с пандемией или как научиться налаживать жизнь после ее окончания, у идеолога томских стартаперов и у них самих нет. Хотя именно эти гипертемы и являются тем, что характеризует выживание политической системы. Однако голова у стартаперов занята другим: партия — дай порулить.

В Томской области, где функционирует выпускник Высшей партийной школы «Единой России», на фронт борьбы друг с другом за голоса избирателей (на праймериз) записались 94 человека. Состав ультраконтрастный. 64 члена партии и 30 беспартийных. На девять студентов в общем списке приходится 17 их преподавателей, включая ректора и двух проректоров. На 30 пенсионеров — 25 человек в возрасте до 35 лет. На десять «рядовых» работников — сорок разного рода руководителей и 13 сотрудников государственной или муниципальной службы. Из ООО «Горсети» в депутаты пойдут сразу три высших руководителя: генеральный директор, исполнительный директор, директор по развитию.

Размещено несколько видеообращений будущих депутатов. Смотреть скучно. Однообразно. Если Ковалев уже был наставником кого бы то ни было из них, то либо он никудышный учитель и политконсультант, либо те — необучаемые. Корявый пересказ автобиографий. Ни ума, ни фантазии. Один из хваленых Ковалевым стартаперов, глядя в объектив, вымучил замысел своего похода в депутатство так: налажу прямой диалог с гражданами, а затем — исполню все их поручения.

Рассказ другого претендента, опытного, являющегося депутатом нескольких созывов думы города Томска, цитирую без купюр. «Осенью 2019 года после укладки нового асфальтового покрытия и нанесения новой разметки двойной сплошной линии от кольца АРЗ вниз по улице Смирнова вплоть до улицы Большой Подгорной, для жителей Кольцевого проезда значительно усложнилась организация автомобильного движения на данном участке дороги. Так, жителям, желающим выехать с Кольцевого проезда в сторону кольца АРЗ, приходилось совершать поворот направо, спускаться по улице Смирнова и только в районе железнодорожного переезда, совершив разрешенный там разворот, вновь подыматься по улице Смирнова. С данной проблемой жители микрорайона АРЗ обратились к депутату думы г. Томска Игорю Морозову. Было подготовлено соответствующее обращение на имя заместителя мэра г. Томска по безопасности Евгению Сурикову, и в дальнейшем вопрос был поднят на рассмотрение городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации г. Томска. В результате комиссией было принято положительное решение по данному вопросу, и в настоящее время поворот с Кольцевого проезда налево в сторону кольца АРЗ разрешен». Дата публикации — 14 мая 2020 года под заголовком «Обращение жителей микрорайона АРЗ услышано».

Duma70.ru Депутат думы г. Томска Игорь Морозов

Итак, 15 мая завершился прием заявок от кандидатов на участие в процедуре праймериз. Секретарь Генсовета «Единой России» и «по совместительству» заместитель председателя Совета Федерации А. Турчак предвидит будущую честную и открытую борьбу 5848 кандидатов в смотринах, в которых конкурс — пять человек на место. Самым молодым кандидатом предварительного голосования стала 18-летняя студентка Орловского базового медицинского колледжа Ангелина Мотякина — она планирует участвовать в выборах в Орловский горсовет народных депутатов. А самым возрастным — 80-летний пенсионер Виктор Артемьев, который хочет претендовать на место в Законодательном собрании Челябинской области. Знаком ли сам Турчак с этими людьми? Хотя бы заочно?

Об Ангелине интернет-информации мало. На своей аватарке в соцсети она повернулась к посетителям спиной, а своим девизом написала «Счастье любит тишину». Она — 106-я из 161 учащегося второго курса орловского колледжа по специальности «Сестринское дело». Обучается на основе договора, так как бюджетное место получить не удалось: средний балл аттестата оказался ниже проходного — 4,333.

Второй фигурант текста Турчака — 80-летний Виктор Артемьев, пенсионер, о котором известно только то, что он в 1986 году окончил Магнитогорский пединститут, получив специальность учителя русского языка и литературы. О себе он сообщил, что является сторонником партии. Поиск в открытых источниках сообщил, что в 2005 году Артемьев был избран депутатом собрания депутатов Варненского муниципального совета. В 2015 году участвовал в праймериз в Законодательное собрание области, будучи помощником депутата Заксобрания, но сам депутатом не стал. Артемьев — почетный гражданин муниципального района. По специальности учителя русского языка и литературы не работал, поскольку до и после института работал в райотделе милиции вплоть до выхода в отставку в звании подполковника с должности замначальника РОВД по кадрам. Занимается журналистикой и писательством. Автор книжки «Незабываемая встреча» о том, как в юности, во время службы в армии, ему довелось встречать после приземления первого в мире космонавта. В сентябре 2020 года Виктору Ивановичу исполнится 81 год.

Если Турчак, приводя эти имена как пример того, что в нашей стране все имеют право на участие в выборах, то он прав. Но только — в этом. Уже полмиллиона человек зарегистрировались в партийной системе чипирования в качестве избирателей. Секретарь Генсовета подчеркнул: «Наша система электронного голосования защищена от внешнего и внутреннего вмешательства».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наблюдение за выборами в Мосгордуму. 2019

В этом году выборы пройдут в 53 субъектах РФ. В 4 одномандатных округах довыберут депутатов Госдумы. В 17 регионах изберут высших должностных лиц, в 11 — новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 — выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.

Что же касается праймериз, ждать осталось недолго. Интересно, как стартаперы и все другие участники предварительного голосования выполнят первое партийное предстартовое условие — внесут свои предложения по реализации январского послания президента Федеральному собранию. Если, конечно, Д. Медведев даст команду опубликовать эти предложения. Или — если будет что публиковать.