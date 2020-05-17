Первого секретаря обкома КПСС Бориса Вениаминовича Попова те, кто знает кто он и что сделал, очень уважают. Об уважении говорит факт, что почетным гражданином Архангельска его сделали уже после смерти, в 1999 году.

Борис Вениаминович Попов

Обычно вспоминают его личную скромность и что после смерти в квартире нашли единственный костюм, а деньги на похороны собирали «всем миром».

Можно быть хорошим человеком, но сделать мало в силу небольших возможностей. У Попова возможности были, он их реализовал. Возможности были и у других руководителей Архангельской области — но только про Б. В. Попова говорят «сделал как никто много» и «Попов — лучший ее руководитель». Помню, как его ненавидела интеллигенция, как Б. В., как его называли, был объектом насмешек моего отца. Дневники писателя Федора Абрамова — свидетельство напряженных отношений первого секретаря обкома с журналистами «Правды Севера».

Б. В. не тратил время на политесы — ему нужен был результат. Любители политесов часто тратят на них больше времени, чем есть в распоряжении, и на результат его уже не остается. Борис Вениаминович, похоже, считал, что если собеседник имеет в виду не амбиции и личный интерес, а интерес дела, то общий язык они найдут. А если не найдут, то товарищ не обидится и на жесткий приказ в мягкой форме.

Фото из книги «Правители Русского Севера. Взгляд через века» Борис Вениаминович Попов

Общественное мнение формировалось, как и сейчас, меньшинством, на которое Б. В. Попов обращал немного внимания. И точки зрения Истории не ошибся, разменяв прижизненную популярность на посмертную признательность людей, понявших свои заблуждения. Слыша сейчас в руководящих кабинетах «я поговорю по этому вопросу с таким-то» удивляюсь — «такой-то» твой прямой подчиненный, проблема очевидна, он за нее отвечает — поручи решить! Но руководящий стиль почти повсеместно такой — «я поговорю», и результат мы видим.

Неудивительно, что люди все чаще вспоминают добрым словом времена Бориса Вениаминовича Попова, когда целью был результат, а не «панельные дискуссии» и «круглые столы».

Бывший директор архангельского строительно-монтажного треста № 3 Владимир Иванович Гуров, задал по скайпу вопрос как работает врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. И вдруг назавтра прислал воспоминания о Борисе Вениаминовиче, которого он «очень, очень уважает». В странице текста, по мнению В. И. Гурова, пример как надо работать руководителю области.

Владимир Гуров, строитель: «Я, молодой инженер-строитель, закончивший в 1964 г. факультет АЛТИ, был призван в Советскую Армию и поехал служить в г. Ленинград. В городе на Неве руководил реконструкцией Ленинградского дома офицеров.

В декабре 1965 г. после демобилизации вернулся в Архангельск, где началась реконструкция Большого театра (так раньше назывался Областной драмтеатр).

Sasha Krotov Архангельский театр драмы после реставрации. 2011

Устроился мастером в трест «Архангельскстрой», который вёл реконструкцию театра и попросил отправить меня на этот объект, так как имел представление об оборудовании сцены и зала. Познакомился с многими руководителями города и области, которые интересовались ходом реконструкции.

О реконструкции театра решение приняли после несчастного случая. В конце 1964 года во время спектакля о Ломоносове, роль которого исполнял будущий народный артист СССР С. Н. Плотников, пол на сцене провалился, и Сергей Николаевич оказался внизу.

Работы шли быстрыми темпами, мы планировали завершить их к январю 1968 г. Но приближалось 50-летие Великого Октября, и для празднования нужен был большой зал. Театр, в основном, был готов к приему зрителей, не хватало некоторого сценического оборудования.

29 октября 1967 г. в театр вместе с руководителями области и города приехал только что назначенный Б. В. Попов. Единственным вопросом была возможность проведения в театре торжественного собрания. Внимательно осмотрев зал, сцену, вестибюль, фойе, заслушав доклады руководителя «Архэнерго» М. М. Котенко, государственного архитектурно — строительного контролера А. А. Нуромского, начальника «Архангельскстроя» А. Д. Баранова и заместителя директора театра Ю. Н. Куневича Б. В. Попов спросил меня успеем ли установить до 5 ноября кресла. Получив утвердительный ответ сказал громко, указав пальцем на сцену: «Торжественное заседание в честь 50-й годовщины Октября будем проводить здесь». Все сразу закрутилось и торжественное собрание провели в Большом театре.

Сразу после осмотра театра Б. В. Попов пригласил руководителей пройти к памятнику «Жертвам интервенции». Мне было очень интересно посмотреть, что будет дальше, и я пошел со всеми.

Монумент жертвам интервенции 1918-1920, Набережная Северной Двины, Архангельск

Подошли к памятнику, откуда открывался прекрасный вид на красавицу Северную Двину. Берег у нынешней Красной пристани представлял собой грузовой причал с безобразными складами, кучами щебня, гравия, песка и всякого хлама.

Б. В. Попов уточнил, чья береговая территория от улицы Карла Либкнехта до улицы Энгельса. Узнав, что склады принадлежат Северному морскому пароходству, он попросил пригласить сюда его руководителя. Управление пароходства находилось на пересечении улицы Энгельса и набережной, и Сергей Иванович Кузнецов пришел быстро.

С начальником СМП состоялся неприятный разговор — Б. В. Попов потребовал назвать сроки ликвидации складов, чтобы сделать набережную местом отдыха горожан. С. И. Кузнецов пораженный таким поворотом дела не мог назвать сроки. Присутствовавшие были ошеломлены беседой, второй секретарь обкома КПСС Н. П. Кучепатов пытался заступиться за С. И. Кузнецова, что без этой территории СМП сложно работать. В ответ Б. В. Попов попросил Н. П. Кучепатова на следующий день собрать бюро обкома с вопросом об освобождении пристани в течении двух лет. Затем Б. В. Попов сюда же пригласил главного архитектора области В. М. Кибирева и поручил ему заняться разработкой проекта набережной.

Затем повел всех руководителей по старой деревянной набережной. Я с ними не пошёл, но знаю, что после этого посещения набережной началась работа по подготовке её к реконструкции».

С Владимиром Ивановичем посмеялись, что за полгода до выборов, можно побыть и популистом, чтобы потом развернуться «на результат». Или все-таки результат, а там люди разберутся «кто есть ху»?