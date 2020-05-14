Эпидемия коронавируса больно ударила не только по экономике, она еще всколыхнула старых демонов в головах населения. Еще раз показав, насколько мечты о просвещенном обществе обгоняют реальное положение дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация Россия

Ладно бы дело ограничивалось простым незнанием элементарных медицинских понятий. К сожалению, наружу лезут, казалось бы, давно изжитые массовые иррациональные фобии. Наиболее популярная сегодня — опасность поголовной чипизации населения.

Если вкратце, страшилка выглядит предельно примитивно. Эпидемию COVID-19 некие злые люди придумали специально для внедрения в людей невидимых наночипов под видом тотальной вакцинации от смертельной болезни. Дальше — больше.

Как часто показывают в фантастическом кино, с помощью внедренных в организм (мозг?) чипов тайное правительство, например Билл Гейтс, будет управлять порабощенными людьми в своих интересах. Меркантильных, коварных и бездушных. В общем, мы все умрем, превратимся в зомби, погрузимся в Матрицу (нужное подчеркнуть), то есть апокалипсис назначен буквально на завтра.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия Выбор

Это ни разу не шутка. Достаточно значительная часть общества ее воспринимает более чем серьезно. Генпрокуратуре РФ пришлось потребовать от Роскомнадзора блокировки ряда видеороликов вроде «Метка дьявола чипизация планеты».

Помогает эта борьба слабо. Наоборот. Раз власти запрещают, значит, там что-то есть — «хорошие сапоги, надо брать». Множество патриотических организаций, родительских объединений и даже ряд представителей РПЦ категорически против «внедрения системы тотального электронного контроля над населением». У них даже СНИЛС откровенно попахивает серой.

Эти и солидарные с ними ребята требуют даже прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС), и вообще остановить централизацию обработки персональных данных граждан.

Наиболее печальны в происходящем ровно два момента. Первый — принципиальное нежелание учиться. Даже на собственном опыте. За три десятка прошедших лет истерику про число зверя темные безграмотные и явно с тараканами в голове люди поднимали минимум трижды.

World Economic Forum Билл Гейтс

Когда в ряде новообразованных независимых республик привычные книжки паспортов меняли на идентификационные карточки. Когда каждому гражданину присваивался индивидуальный номер налогоплательщика. Когда появились мобильные телефоны.

Хотя ни один из этих страхов не подтвердился, общий настрой на иррациональную истерию, как показывают нынешние события, в головах остался. Мобильные сети третьего и четвертого поколения воспринимаются нормально, тогда как 5G — «распространяют коронавирус».

В то же самое время эти же самые критики постоянно возмущаются закостенелой отсталостью российской бюрократии, вечно требующей от простых людей носить множество самых разных справок. Особенно когда большинство из них дублируют друг друга, а то и вовсе выдаются разными окошками одних и тех же организаций.

Почему они не могут сами?! При этом неизбежность и необходимость централизации данных и автоматизации их обработки не просто игнорируется, она не воспринимается вовсе.

Отсюда возникает тот самый парадокс, когда народ в одно и то же время желает ничего в жизни не менять и одновременно получать самые передовые удобные сервисы «как в Японии или Китае». Но как-нибудь так, чтобы при этом без присвоения индивидуальных номеров и введения всеобъемлющего электронного учета.

И когда для получения пособия сейчас достаточно простого заявления в личном кабинете на сайте Госуслуг, против цифровизации никто не возражает тоже. Такая вот выходит избирательность.

Питается парадокс элементарной безграмотностью, выливающейся в примитивный фетишизм. Это когда большинство про цифровизацию всего сущего говорит часто и много, абсолютно не задумываясь над смыслом термина и процесса. Заменили старую аналоговую камеру наружного наблюдения на новую цифровую — ура, цифровизация! Хотя «на том конце линии» за картинкой на мониторе по-прежнему следит все тот же дежурный оператор.

Andrea Уличная телекамера

На самом деле, это серьезная проблема. Непонимание сути процессов препятствует получению пользы от их применения в повседневной жизни. Тот же карантин посадил на «удалёнку» садики и школы. Оказалось, мало того, что для массового процесса отсутствует нужного уровня доступная техническая база, включая отечественные программы и пропускную способность сети — на 4G много не наработаешь, если онлайн включено больше 20 человек, толком работать в новых условиях психологически не готово абсолютное большинство детей, родителей и учителей.

Все они по инерции пытаются воспроизводить старый «бумажный» процесс, новым условиям совершенно несоответствующий. Результат всеми воспринимается как однозначное неудобство.

На выходе, вместо расширения дистанционной формы, формируется прямо противоположное убеждение — цифра это плохо, она — зло, ее специально злые люди коварно навязывают для своих тайных целей, которые благими не могут быть по определению. Хотя у меня есть масса знакомых, дети которых с удовольствием сегодня учатся на «удалёнке», и никаких проблем с этим не возникает.

Как раз именно цифровизация учебного процесса может обеспечить доступность множества образовательных направлений, особенно внеклассного формата, для жителей не просто «за МКАД», но особенно для маленьких населенных пунктов. А массовость процесса сделает техническую базу и стоимость услуг широкополосной связи доступными даже для весьма отдаленных деревень. В буквальном смысле этого слова. Плюс новые рабочие места и возможность производства оборудования «не в Китае».

Более того, отработанные платформы дистанционной работы способны решить целый ряд других проблем. Например, если не остановить, то существенно уменьшить масштабы внутренней трудовой миграции из регионов в города-миллионники.

Молодежь уезжает не просто за хорошей работой и лучшей зарплатой. Миграция постепенно обедняет периферию интеллектуально. Сами подумайте, если все умные, инициативные и работящие, при малейшей возможности норовят из родных мест куда-нибудь уехать, то в какую сторону подобная сепарация населения периферии в итоге приводит?

Возможность удаленно работать в серьезных компаниях, плоть до условного «Газпрома», без необходимости обязательно уезжать в столицы, уже сама по себе создает мощный стимул развития на местах. Во всех смыслах. Инфраструктурного. Культурного. Интеллектуального. Даже на простое украшение улиц до уровня если не столицы страны, то хотя бы региона — на местах появятся деньги. Из налоговых поступлений. Как самих граждан, так и возникающих вокруг них обслуживающих сервисов. Начиная с элементарной торговли.

Впрочем, цифровизация может много больше, чем просто быстро выделять из базы родителей детей в заданном возрастном диапазоне для оперативного перечисления матпомощи от государства. Хотя ее обычно представляют в виде фантастических китайских магазинов «без продавцов», вряд ли возможных в текущих российских реалиях общественных представлений о законопослушности, цифровые технологии уже вполне в состоянии серьезно активизировать внутреннюю российскую экономику.

Например, перечислять деньги контрагентам за проданный товар магазин технически может буквально сразу, как только конкретная единица товара будет пробита на кассе торгового зала. А не как сейчас через 3−5 месяцев, тем самым вынуждая всю цепочку контрагентов компенсировать издержки, включая банковский кредит для закрытия кассового разрыва, предельно возможной торговой наценкой. В конце концов, за все косяки системы платим мы — рядовые граждане и конечные потребители.

В этом смысле Китай в эксперименте с криптоюанем пошел еще дальше. В случае успеха начавшегося в мае этого года полевого тестирования крипты DCEP (DC/EP, Digital Currency Electronic Payment) ее электронный кошелек вообще заменит собой практически все идентифицирующие гражданина официальные документы, включая паспорт.

С него будет можно пользоваться всеми государственными услугами и даже участвовать в референдумах. В том числе через интернет, без обязательного личного обращения на избирательные участки.

А так как обслуживание счетов ведется компьютером, уже в ближайшей перспективе отпадет необходимость содержания двухуровневой банковской системы, где создает деньги центральный банк, а в конкретный экономический оборот их запускают коммерческие.

Каждый гражданин сможет иметь счет непосредственно в ЦБ. И не переживать о судьбе сбережений в случае банкротства коммерческих банков, политика которых ему чаще всего полностью неизвестна. Для справки, за прошлый год в России обанкротилось примерно два десятка коммерческих банков. Далеко не все вкладчики сумели вернуть хранившиеся в них накопления.

Реализация такой схемы снимает обширный список наиболее актуальных для общества проблем. Ту же ипотеку можно будет брать под учетную ставку ЦБ, а не под ставку коммерческого банка со всеми накрутками. Серьезно упростится задача контроля за черным и серым налом. Крайне затруднится пресловутый «попил».

Да и ЦБ тогда вынужден будет стать не приводным ремнем МВФ или других мировых финансовых или глубинных структур, а строго отечественным — иначе никто ему деньги народа не доверит.

Безусловно, понятно, что все перечисленное не столь элементарно в реализации, как может показаться на поверхностный взгляд. Однако следует признать, что а) в цифровой системе задача носит лишь сложный инженерный и организационный характер, тогда как в традиционных условиях она решения не имеет вовсе; б) другого пути у нас нет, если мы не хотим превратиться в папуасов, для которых современные информационные технологии — тайна за семь печатями.

В конце концов у китайцев же получилось в 2010 году создать Али-экспресс и за девять лет вывести торговый оборот до 300 млрд долларов в год. Хотя на момент запуска системы больше 800 млн населения КНР жили в деревнях на 1,5 доллара в месяц и критики искренне не понимали — кто и что на «Алике» вообще станет покупать. Однако ж результат — вот он, можно пощупать руками. Сегодня в большинстве новых продаваемых смартфонов приложение Алиэкспресс устанавливается в базовой поставке.

Marco Verch AliExpress

Еще более весомым доказательством возможности успешного развития цифровизации и ее пользы для населения служит массовость распространения QR-кодов даже на китайских деревенских рынках, где торгуют буквально бабушки, помнящие чуть ли не времена Мао.

Платежный оборот через мобильные кошельки всех видов там превышает 5,5 трлн долларов в год. Потому они про число зверя и не полошатся, что глупость страхов «5G распространяет коронавирус» понимают прекрасно. Ибо каждый день ощущают полезность той самой пресловутой цифровизации. Они, может быть, слова такого не слышали, но в удобстве результата лично для себя убедились более чем наглядно.

В отличие от России, где заметная доля населения стоит вне процесса технологической революции, оттого его сути не понимает, периодически на это дело крестится и откровенно боится.

Вывод из сказанного простой. Цифровизация действительно открывает обширную перспективу качественного улучшения окружающего мира и создает практическую возможность успешного решения большинства критичных на данный момент проблем в самых различных областях жизни. От экономики до чисто бытовых вопросов.

Только если ее действительно воплощать, а не сводить все к пустой говорильне и псевдорелигиозной истерике о числе зверя. Страны, первыми ее у себя массово реализовавшие в будущем мире, получат существенные, в том числе экономические, преимущества. А это именно то, чего мы все искренне желаем. Не так ли? Или будем в дровяной избе сидеть, да на потрескавшуюся иконку в закопченном от лампадки углу молиться?