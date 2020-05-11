«Арктический проект» Ломоносова, из дипломатических соображений, не так широко известен, как остальные труды академика. Его целью был захват западного побережья Северной Америки, будущей Русской Америки. Слова Ломоносова «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке» — об Арктическом проекте. В 1763 году Михаил Васильевич сделал только что отнявшей престол у мужа Екатерине Второй доклад о возможности достижения Северной Америки через Северный полюс. Одновременно навстречу северной эскадре должна была выйти эскадра с Камчатки.

Фрегаты «Чичагов», «Бабаев» и «Панов» идут к Шпицбергену. Рисунок И. Войшвилло

Целью предлагалось включение западной части Северной Америки в состав Российской империи. Императрица согласилась, 14 мая 1764 года издала секретный указ и выделила на экспедицию большие средства. В Архангельске построили три фрегата. Ломоносову было предписано лично участвовать в экспедиции, но за месяц до отправления он скончался от простуды. Северный отряд возглавил помощник командира над Архангельским портом капитан первого ранга Василий Чичагов — будущий адмирал, победитель шведского флота в войне 1788−1790 годов.

Адмирал В. Я. Чичагов — командир северного отряда экспедиции по «Арктическому проекту Ломоносова». Портрет XVIII века работы П. Бажанова

Болотистые окрестности Архангельска считаются не самым лучшим местом для гидротехнических сооружений. По-другому думали столетия назад. «Колыбель русского флота» и освоение Арктики неразрывно связаны с каскадом плотин и озер, тянувшихся до 1930-х годов XX века на десятки километров от Холмовского и Лахтинского озер, где сейчас поселок Катунино, до деревни Ширша на берегу Северной Двины.

Основание в 1693 году адмиралтейства в Соломбале потребовало большого объема корабельных досок. Первое время их пилили на ветряных мельницах Мосеева острова, но переменчивость ветра потребовала применения энергии воды.

Степан Огородников, историк русского флота: «В 1706 году в черту Соломбальской верфи, по указу Государя поступила Ширшемянская мукомольная мельница, принадлежащая до сего времени Сийскому монастырю. Эта мельница находилась в 16 верстах выше Архангельска, на впадающей с левой стороны в р. Двину речке Ширшеме или Ширше. Строение это впоследствии послужило ядром адмиралтейскому ширшемскому заводу, одному их старейших в России по времени его учреждения.

За мельницу было заплачено монастырю всего лишь 50 рублей. Из Государева указа… видно, что Ширшемянская мельница существовала при монастыре с 1594 года и что при ней было восемь крестьянских дворов, с отведенными для них землею и лесами… Действие Ширшеминского адмиралтейского завода первоначально ограничивалось: отковкою якорей, распиловкой лиственичных и сосновых лесов и приготовлением бакаутовых шкивов…» (1).

План Ширшинского адмиралтейского завода из «Атласа Архангельской губернии» 1797 года. Плотина на истоке реки Ширши из Холмовского озера под Архангельском в нижнем правом углу плана

Но в 1715 году для развития невского Парадиза Петр Первый переселил всех корабельных мастеров из Архангельска в Санкт Петербург. Почти на 20 лет жизнь на соломбальских верфях замерла, и вернулась сюда в царствование Анны Иоанновны, непрерывно кипя до 1862 года — закрытия Архангельского адмиралтейства.

Степан Огородников, историк русского флота: «Одновременно с обстройкою и развитием Адмиралтейской слободы на Соломбале внимание конторы над портом обращено было и на улучшение Ширшеминской лесопильной мельницы, действовавшей водою реки Ширшемы или Ширши, выходящей из трех озер: Ширшемского, Золотицкого и Холмовского, лежащих на возвышенности, более чем на 40 фут над средним уровнем Двины (Ширшемское озеро имеет над уровнем Двины возвышение 8 фут; длина его около двух верст, Золотицкое — на 15 фут выше перваго, и имеет шесть верст длины. Холмовское же возвышается над Золотицким на 16 фут).

В 1748 году Адмиралтейская коллегия предписала конторе над портом: «Ширшеминскую мельницу переправить и привести в такое состояние, чтобы к пилованию досок она была готова». Контора, осмотрев мельницу и Ширшемскую плотину… донесла коллегии: 1) плотина и амбары очень ветхи и требуют перестройки; 2) …имеется Сийского монастыря мучная весьма ветхая мельница, которую следует снести, а плотину и амбары сделать новые; 3) по той же реке Ширшеме… сделать шлюзы для поднятия воды, чтобы весь год мельница могла действовать; 4) на Холмовском озере следует тоже устроить плотину.

Коллегия…уведомила контору от 21 сентября того же 1748 года, что «все вышеописанные распоряжения она приемлет за благо». Для устройства плотин и для переделки мельницы подряд был отдан крестьянам Двинского уезда, Кегостровской волости за 2265 рублей…» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Остатки плотины на истоке реки Ширши из Холмовского озера в 2016 году

Ширшемский адмиралтейский завод стал как бы цехом корпусозаготовительным, а соломбальская верфь — стапельным цехом Архангельского адмиралтейства. Первым звеном производственной цепочки «корпусозаготовительного цеха» стала плотина на Холмовском озере. На большое значение плотины указывал домик-караульня, поставленный рядом с ее шлюзом.

Архангельское адмиралтейство с 1733 по 1862 год построило для Балтийского флота более 160 парусных линейных кораблей и фрегатов, обеспечивших безопасность имперской столицы — Петербурга.

Второй задачей Архангельского адмиралтейства была постройка кораблей для освоения Арктики. В 1734 году здесь строились корабли для Двинско-Обского отряда Великой Северной экспедиции Витуса Беринга по картографированию побережья Ледовитого океана. В 1765 году в кратчайшие сроки и в обстановке секретности здесь были построены три фрегата для покорения через Северный полюс запада Северной Америки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Остатки плотины Ширшинского адмиралтейского завода на истоке реки Ширши из Холмовского озера в 2016 году

Лев Усыскин, биограф адмирала В. Чичагова: «Было решено отправиться из Колы на трех специально для этого построенных в Архангельске судах, названных по именам их командиров — «Чичагов», длиной 90 футов и 82-футовые «Бабаев» и «Панов». Мастеру Ламбе Ямесу приказано было построить их так, чтобы уже к сентябрю они были готовы к переходу в Колу… суда спустили на воду 1 августа 1765 г. а 5 сентября они вышли в море.

Это… были… суда специализированные: корпуса их имели скругленные обводы (как у традиционных поморских лодей или у современных ледоколов), что в случае сжатия льдами приводило к выталкиванию судна вверх, а не к его разрушению. Также, ради повышения прочности, корабли имели усиленный шпангоут и дополнительную обшивку сосновыми досками (позже для подобной цели станут применять обшивку из медных листов), в качестве балласта вместо объемных мешков с песком было взято полосовое железо. «Чичагов» нес 16 пушек, «Бабаев» и «Панов» — по 10. По типу парусного вооружения все три судна были бригантинами…

Экипажи составляли 76 человек и дважды по 51 человеку, соответственно. Офицеров… было всего шесть человек, по два на каждом судне. Кроме штурманов, подштурманов, штурманских учеников и матросов, в состав команды каждого судна входили мастеровые: кузнецы, конопатчики, парусники, плотники, по три вольных кормщика, а также люди, названные в документах «промышленниками». Им, по-видимому, предстояло заниматься добычей природных ресурсов в море и на вновь открытых землях… Большая их часть была нанята непосредственно в Архангельске… согласно списку… к его составлению приложил руку Ломоносов, включив в него своих земляков-поморов, таких как крестьяне Прокопий Сметанин и Яков Пинежских» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Исток реки Ширши из Холмовского озера после ремонта моста в дачный поселок Лахта под Архангельском. Деревянные конструкции плотины с одной стороны моста уничтожены

С фрегатами В. Чичагов дважды ходил к Шпицбергену, но, встретив непроходимые льды, возвращался. Его действия Адмиралтейств-коллегией были признаны правильными. А версия М. В. Ломоносова, что у Северного полюса льдов нет, оказалась ошибкой.

Восточный отряд экспедиции картографировал острова Курильской гряды, чем обеспечил успех будущего овладения Русской Америкой. Дорогой ценой, половина отряда капитан-лейтенанта Петра Креницына вымерла в зимовку 1768 года на острове Унимак. Но реабилитировала «Арктический проект Ломоносова».

Остатки деревянных конструкций плотины на Холмовском озере у поселка Катунино еще торчат из берегов реки Ширши. Они были частично уничтожены при ремонте мостика в дачный поселок Лахта. Практические соображения вступили в противоречие с сохранением памяти, а вписать остатки плотины в мостик ни у кого не хватило терпения или ума. Никто не знал, что эти бревна — часть великого Адмиралтейства, да и знали бы, сделали так же. Первое звено производственной цепочки «корпусозаготовительного цеха» Архангельского адмиралтейства в виде нескольких десятков бревен сохраняется чудом.

М. В. Ломоносов и В. Я. Чичагов. Картина А. И. Васильева

Примечания: