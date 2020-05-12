Не скрою, с известным удовлетворением познакомился с сообщением МИД РФ по поводу публикации в Японии накануне Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне очередной провокационной статьи о том, что генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев во время переговоров с премьер-министром Японии Какуэй Танака в октябре 1973 года якобы согласился включить в «нерешенные вопросы» двусторонних отношений «проблему северных территорий», то есть вопрос о принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Удовлетворение вызывает то, что российская дипломатия на японском направлении, похоже, наконец-то, обретает должный голос в противостоянии, по сути, реваншистской пропаганде Страны восходящего солнца, стремлению переписать итоги Второй мировой войны, обвинить в ее развязывании кого угодно, но не Японию, которая-де, окруженная враждебными государствами, «боролась за выживание».

首相官邸ホームページ Какуэй Танака

МИД России назвал опубликованный в центральной газете Японии «Асахи симбун» материал со ссылками на некую «секретную запись» беседы Брежнева с Танакой вбросом и инсинуацией для укрепления позиции Токио в переговорах с Москвой.

«Цель этого далеко не первого вброса псевдосенсационных материалов по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах. Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное», — говорится в сообщении.

Может подтвердить это и автор этих строк, длительное время работавший в Международном отделе ЦК КПСС и знакомый с перипетиями и нюансами советско-японских переговоров. Вскоре после направления японскому правительству в январе 1960 года Памятной записки правительства СССР о невозможности при сохранении американских войск на территории Японии реализации инициированного Никитой Хрущевым обещания о передаче после заключения мирного договора островов Малой Курильской гряды (Шикотан и группа островов Плоские-Хабомаи) пограничное размежевание считалось завершенным, а навязываемый Токио «территориальный вопрос» несуществующим в отношениях двух стран. С тех пор в японском политическом лексиконе появилась формулировка «кайкэцу дзуми» — «вопрос решен».

Именно такой эта принципиальная позиция СССР оставалась до прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. И уж, конечно, не собирался ее менять генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Напротив, перед пропагандистским партийным и государственным аппаратом ставилась задача активно противостоять развязанной в Японии шумной кампании «борьбы за северные территории». Разоблачались и инсинуации в японской прессе о мифическом «согласии Брежнева» отдать Курилы. Сделал это и сам генсек. Так, в 1977 году он отмечал: «В совместном советско-японском заявлении от 10 октября 1973 года была зафиксирована договоренность продолжить переговоры о заключении мирного договора. Советский Союз готов, если, разумеется, с японской стороны не будет выдвигаться неприемлемых условий, довести это важное для наших стран дело до конца. При трезвом подходе японской стороны к реальностям, сложившимся в итоге Второй мировой войны, это можно было бы сделать — и сделать быстро». Это было и ответом на утверждения японской стороны о якобы «признании» Брежневым существования «нерешенной территориальной проблемы». Отвергая подобное толкование Совместного заявления 1973 г., советская сторона определяла его как «одностороннее и неверное».

U.S. National Archives and Records Administration Леонид Брежнев и Ричард Никсон

Но японские утверждения по поводу «согласия Брежнева» продолжались. Антисоветская кампания территориальных требований активизировалась с учреждением японским правительством в 1981 году «дня северных территорий». Цель «дня северных территорий» состояла в том, чтобы «вплоть до окончательного возвращения Японии северных территорий проводить в этот день специальные мероприятия, направленные на то, чтобы подтвердить свою решимость добиваться возвращения северных территорий». Одновременно во всех префектурах Японии были созданы «Префектуральные советы по вопросам возвращения северных территорий», участились поездки для «осмотра северных территорий» членами кабинета министров и даже премьер-министром Японии.

Столь провокационные действия официального Токио вызвали решительный протест советского правительства. 16 февраля 1981 года в заявлении МИД СССР обращалось внимание правительства Японии на то, что кампания территориальных притязаний к Советскому Союзу «в последнее время приобретает граничащий с враждебностью в отношении нашей страны характер» и что такие шаги японского правительства «могут квалифицироваться лишь как сознательно направленные на ухудшение советско-японских отношений». Председатель Совета министров СССР Н. А. Тихонов со всей определенностью заявил: «Мы неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, заявляли, что в наших отношениях нет такой темы, как якобы нерешенный «территориальный вопрос»… Утверждать же, что Советский Союз признал существование «территориального вопроса», — значит преднамеренно извращать нашу позицию и вводить в заблуждение общественность Японии. Такие действия японской стороны отнюдь не приближают перспективу достижения договоренности по мирному договору». Вот так вот — «преднамеренно извращают нашу позицию и вводят в заблуждение общественность Японии». Нынешней публикацией уважаемая газета «Асахи симбун», желая того или нет, именно вводит читателей в заблуждение, что для солидных СМИ является немалым грехом.

В связи с этим следует поддержать заявлении МИД РФ, в котором внешнеполитическое ведомство нашего государства считает, что Россия обладает «неоспоримым суверенитетом» над всеми южными Курильскими островами. А диалог с Японией по «целому ряду чувствительных проблем» возможен лишь в том случае, если в Токио, наконец, признают итоги Второй мировой войны. «Мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над всеми южными Курильскими островами. Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на «частные архивы» бывшего японского руководства, неуместны», — отмечается в коммюнике.

Mil.ru Курильские острова

И еще. Комментируя публикацию в «Асахи симбун», токийский корреспондент ТАСС, хотя и не соглашается с ней, тем не менее пытается как бы подвести «основу» под, на его взгляд, склонность искать урегулирования отношений с Японией, включая территориальные противоречия. Он пишет: «В 1973 году ситуация была специфической и нервной. США при Никсоне только что пошли на сближение с Пекином, замаячила перспектива американо-китайского второго фронта против СССР на Востоке Азии. Японский премьер тоже вдогонку нормализовал отношения с КНР, Москве хотелось его чем-то заинтересовать и нейтрализовать…» Тут явно прослеживается намек на якобы склонность Москвы «заинтересовать» Танака нашими островами. Однако, как показано выше, подобные допущения российского корреспондента следует тоже отнести к разряду инсинуаций.