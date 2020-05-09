Директор департамента «Онкология» группы компаний «Р-Фарм», победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин искренне хочет помочь семьям, которым не хватило одного дня терпения, одного слова «прости», одной общей цели, чтобы выйти из карантина вместе, а не поодиночке.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

В первой части интервью ИА REGNUM он постарался собрать только практические советы о том, как в условиях длительной изоляции ужиться в одной квартире самым близким людям. А теперь речь пойдёт о рекомендациях по взаимодействию с другими родственниками, которые герой интервью лично проверил «на себе» и «на своих». Причём — не только за время карантина, но и за долгую совместную жизнь нескольких поколений семьи.

Вадим Кочкин Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, предыдущий раз вы дали практические советы по отладке отношений в так называемой «малой семье» (муж, жена, дети в одной квартире или доме, или на даче). Надеемся, что читателям помогла эта информация. А как быть, если самоизолировавшихся на время длительного карантина близких родственников оказалось больше?

Вадим Кочкин: В первую очередь, конечно, здесь мы обсудим отношения с нашими мамами и отцами, бабушками и дедушками — про них я вообще могу говорить часами. Они очень повлияли на мою жизнь своим примером. Сразу скажу, что неважно, где они сейчас живут: с вами или отдельно.

Для начала вспомните себя ребенком. Получилось? А теперь разрешите начать эту часть интервью с одного определения. Когда мы перестаем быть «детьми» и становимся «взрослыми»? К сожалению, когда уходят наши родители… Подумайте над этим, и теперь можно закрывать эту часть обсуждения и переходить к третьей. Потому что все мы любили, любим и будем любить своих родителей независимо от их и нашего возраста, когда они на нас ругаются или мы на них в «страшной» обиде. Мы их просто любим. Они хранители нашего детства. И простим им за это всё. Иногда поздно… Поэтому давайте перестанем на них обижаться и подумаем, как нам сделать их карантин спокойнее и интереснее.

ИА REGNUM: Как именно?

Вадим Кочкин: Если родители живут вместе с вами, у них просто должно быть свое помещение. Скорее всего, к сожалению, мы будем говорить только о наших мамах. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ менее 70 лет, а женщин около 80 лет. Им лучше быть ближе к кухне или ванной комнате, так как встают они очень рано или среди ночи и не будут переживать кого-нибудь разбудить. Не жадничайте, дайте им лучшее место! Желательно вместе с их вещами, а лучше мебелью из их старой квартиры. Хоть кресло или ваша детская кровать, торшер.

Им очень нужна связь с той жизнью, когда вы были маленькими, а они молодыми. Это их место силы. Если этого нет, то пусть в этой зоне будет несколько фото в рамках. Их родители, вы вместе с ними, они с внуками. Три-пять фотографий. Не поленитесь, сделайте их формата А4 или чуть меньше. Положите пару своих детских семейных альбомов. А лучше пачку фотографий в конверте и попросите отсортировать их и написать сзади, когда и где они были сделаны. Задание на наделю готово! Есть еще классная тема — отсортировать подарочные открытки уже прошлого XX века. Уверен, они их еще хранят.

Пусть у них также будет «свой» телевизор. Но с беспроводными наушниками. Скорее всего, вы сами уже смотрите фильмы только с компьютера или планшета. Моей маме уже за 70 лет. И компьютером она пользоваться не умеет (вернее, не хочет), но с ТВ-программой на 100 каналов и пультом обращаются мастерски! И любит смотреть фильмы «вживую» вместе с рекламой, т. к. можно поворчать на ее количество и качество.

ИА REGNUM: Помимо атмосферы уюта, важно общение.

Вадим Кочкин: Общение — это следующая часть успешной жизни родителей с вами в одном доме, но пока — не с вами. А с их подружками и друзьями. Научите близких пользоваться парой видеочатов с телефона, помогите забить номера всех знакомых. Но опять — с удобными наушниками. Уверен, у родителей уже есть ваши старые iPhone или Android. Лучше поставить «кресло для переговоров» на балконе и у вас каждый день будет несколько часов для решения своих рабочих вопросов и вас никто не будет учить, что вы сидите так близко к монитору или у «ящика» сидеть нельзя и это крайне опасно! Что убираетесь вы неправильно, а готовите чудовищно!

ИА REGNUM: Хорошо, с жилплощадью родителей на карантине разобрались, решили вопрос с их общением с друзьями. Но ведь нужна ещё какая-то другая занятость?

Вадим Кочкин: Это совсем несложно на самом деле. Есть три классных приема:

Доверить им готовку блюд на всю семью, которые у них получались всегда лучше всего и нравились всем. Борщ, щи, каши, пироги, блинчики — не важно. Но не чаще одного раза в неделю, лучше в выходные.

Дать им возможность готовить лично для себя из продуктов, которые они сами попросят вас купить. Не спорьте с ними по поводу списка. Просто купите. И дайте им ежедневное фиксированное время для готовки на кухне. Потому что хозяйка на кухне должна быть одна.

Вести учет чего-то в квартире. Электричество, расход воды, запас продуктов… Или какую-то часть домашней работы: вытирать пыль, погладить белье и т. д. Они будут помогать вам с удовольствием. Не забывайте только хвалить их за помощь!

И только теперь мы с вами дошли до личного общения! Заметьте, что никаких ссор или размолвок, пока родители были заняты собой, у вас не было. За окном вечер, вы пьёте все вместе чай на кухне. А теперь спросите: кому они сегодня звонили, или какая была погода в Саратове у бабушки Кати сегодня, или что там на политическом фронте происходит? И расслабьтесь…, думайте о своём. Вы — молодец и лучший сын или дочь!

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, возможно, у вас найдутся советы для тех, кто в условиях изоляции не может поехать проведать близкого родственника в другой город?

Вадим Кочкин: Что делать в этом случае? Укреплять связи «Большой семьи». Сейчас очень хороший период для этого. Каким образом? Начинаем разбирать.

Переходите полностью на видеочаты, удобные для всех ваших семей. Я пользуюсь на сегодня ими только со смартфона. Но буду переходить на ноутбук, т. к. теперь уже есть потребность в коллективных видео чатах, а не f2f. Совместно установите график, по которому вы будет созваниваться. Это важно. Распорядок мобилизует, помогает меньше переживать, что что-то забудешь, бережет твое время и время других родственников.

Например, я с мамой разговариваю один раз в неделю по видеочату и пару раз по телефону. Она живет в другом городе и переезжать не хочет. Обычно созваниваемся в 20−21 ч. по 10−20 минут. Если я начинаю звонить чаще, она начинает переживать, не случилось ли чего-нибудь со мной. Моя сестра звонит маме каждый день в районе 22:00 независимо от того, в какой стране или городе она находится в командировке. Иначе мама опять переживает. Этот график был выработан нами за несколько лет, и мы его не меняем. Он всех устраивает.

ИА REGNUM: О чем так можно часто говорить?

Вадим Кочкин: Начните и у вас скоро будет свой лист тем для обсуждений. У нас, например, это мои школьные друзья, мамины коллеги по прежней работе, дача и как поживают другие родственники. Обычно она сама может задать тему разговора и сама всё скажет. Вам надо обязательно сказать в конце, что дома у вас всё хорошо и спокойно, на работе стабильно, вы полностью здоровы. А если вы сегодня не в настроении общаться, обсудите хотя бы погоду. Верный способ! Главное, сделайте звонок, хоть на 5 минут. Ваш звонок очень-очень важен. Ваш голос хотят услышать. Дорожите этим. И ни слова про карантин!!! Только положительные новости. Это тоже важно.

С другими нашими родственниками раньше мы предпочитали личные встречи. БОльшая наша часть живет в одном городе. На сегодня для общения остались только чаты, которыми мы пользовались и ранее. Теперь просто активнее. У всех карантин. То есть не нужно сейчас выдумывать ничего нового, пользуйтесь «старыми» проверенными схемами. Только переводите их в digital сегмент. Мы хотим попробовать Zoom-вечеринку, но пока как-то не сложилось. На свой день рождения в апреле я не успел этого сделать. И настроения особо не было. А теперь жалею. Надо было попробовать.

Расширяйте свои сети «Большой семьи». Найдите и созвонитесь с вашими дальними родственниками, про кого почти забыли или мало знаете. Будет отлично, если они живут в другом городе. Сейчас очень удобный период. Такие звонки обеим сторонам дадут дополнительный заряд уверенности, что всё не так и ужасно. Никто же не будет делиться плохими новостями. Может быть, вы услышите новую идею для своего досуга на карантине, а может быть, для своего бизнеса или работы. Возможно, этим летом вы решитесь встретиться и поехать друг к другу в гости. В этом сезоне нам будут доступны только маршруты внутри страны. Зарубежный туризм может быть затруднительным. Поэтому будет лучше поехать отдохнуть к родственникам или принять их у себя.

ИА REGNUM: В первой части интервью вы обозначали три варианта семей: малую, большую и семью-фирму. Как такую родственную связь оптимизировать на период карантина?

Вадим Кочкин: Скажу сразу, что этот вид сотрудничества достаточно сложный в реализации, энергозатратный в плане личных эмоций и коммуникаций, но дает дополнительные преимущества в период кризиса.

ИА REGNUM: Какие?

Вадим Кочкин: Главное — это чувство уверенности для сотрудника, что «семья» тебя не бросит в трудный период, не выставит за ворота. Что «члены семьи», которые работают с тобой бок о бок, защитят тебя или как минимум предложат помощь и поддержку в это время.

«Семья-фирма» — теперь это надолго, может быть, навсегда. Это очень важное преимущество сегодня. И «дружить семьями» легче, чем в одиночку. Вопрос в компании решается не только с точки зрения экономики, но и с учетом безопасности и стабильности для сотрудника. Если ты сохранил специалиста, отдел, департамент сегодня, завтра ты останешься на рынке, сможешь обогнать многих конкурентов, занять новые ниши в бизнесе. Это накладывает дополнительные обязанности и на самих сотрудников, если они хотят быть членами такой семьи.

ИА REGNUM: Какие именно?

Вадим Кочкин: Первое. Родственников не выбирают. Вы не можете хлопнуть дверью и уйти в другую «семью-фирму» Их стало меньше. Появились «неполные семьи». Вас там не ждут. Вам трудно работать со своим начальником? Договаривайтесь. Теперь можно. Хорошие рабочие отношения нужны вам обоим.

Второе. Если ты старший в семье (руководитель, старший сотрудник в отделе), то должен защищать своих «братьев и сестер». По-другому нельзя. Других у тебя нет. Зато у тебя будет преданная команда, готовая с тобой работать день и ночь над любым проектом. Потому что надо, потому что они тебе верят. Не нужно будет тратить время на бесполезные порой совещания, пытаясь «продать» идею проекта. Коммуникации будут более короткие и, возможно, неформальные.

Третье. Ваша семья — самая лучшая! Только так! Помните, что «сор из избы не выносят». Незачем обсуждать на стороне, что у вас в фирме не всё сейчас может быть хорошо и гладко. Нет, в нашей «семье» всё отлично! И только отлично! Такая внутренняя установка поможет сделать картину успеха реальной. Проверено на себе. Начинайте строительство такой «семьи-фирмы» уже сейчас. Шаг за шагом, день за днем.

ИА REGNUM: Какие могут быть варианты?

Вадим Кочкин: Всё начинается и заканчивается общением. У вас должен быть один общий чат в мессенджере на весь отдел или регион. И пара дополнительных под проекты, которые потом будут удаляться. Должна быть официальная договоренность о скорости ответов на эти сообщения. Цель одна — быстрая реакция на изменение окружения и планов.

Оперативный контроль. Что-то из разряда: «Ты выполнил домашнюю работу?» Уверен, такие чаты у вас уже есть. Не создавайте их много. Эффективность резко падает. И не перегружайте информацией, которая не относится к работе. Всё хорошо в меру. Это будут как записки в дневнике для родителей: «Ваш Сережа опять не сделал домашнюю работу — отчет по уходимости Продукта А за апрель. Прошу принять меры».

На время карантина сделайте регулярными, не реже 1 раза в 2 дня, конференции по телефону, если до этого общались в карантине только по почте. Не меньше 5 и не более 15 участников. Если в вашем отделе больше человек, тогда разбивайте на более мелкие группы по территориальному признаку или каким-либо другим образом. Через неделю другую подключайте видеоконференции по любой программе. Обязательно видео и, желательно не больше 10 человек!

Разбейте эти видеочаты на 2 части: официальную и общую. Заканчивайте всегда неофициальной. Тогда все будут ждать такую встречу в следующий раз. Считайте, что это «родительское собрание». Только в конце «учитель» не просит сдать деньги на шторы и ремонт. Всем будет приятно.

Будет отлично, если один из таких видеомитингов будет посвящен какой-то приятной для всех дате. Самое простое — день рождения. У меня в отделе 40 человек и за апрель мы отметили четыре дня рождения и уже одно — в мае. У вас ни у кого не было дня рождения? Проверьте даты приема на работу сотрудников, может, у кого-то уже юбилей работы в фирме? Поводы всегда есть.

ИА REGNUM: Май, например, богат на отличные праздники…

Вадим Кочкин: А 1 июня отметьте «День защиты детей» совместно с «днем выхода из карантина»! Можно также проводить небольшие тематические видеомитинги по интересам. Например, у нас в компании недавно провели занятия йогой online. Многие заинтересовались и приняли участие. Или наоборот, сделайте очень большие, знаковые для компании встречи.

Сейчас в период карантина мы раз в неделю проводим видеоконференции на один-два часа для всей компании, в которых топ-менеджеры и руководители отделов отвечают в неформальной обстановке на вопросы сотрудников. В последней встрече принимало участие более 1 000 человек. Очень познавательно, помогает установить межличностный контакт и развить чувство сопричастности к происходящему в фирме. Такие мероприятия уже будут напоминать школьные концерты или выпускные вечера. На этом, пожалуй, всё.

ИА REGNUM: Большое вам спасибо! Надеемся читателям было интересно и познавательно.

Вадим Кочкин: Повторю, что всё написанное здесь было многократно «испытано» на себе, моих друзьях и знакомых. Никто не пострадал. Не говорите сразу, что советы не работают. Сначала попробуйте. Попробуйте использовать хотя бы до 1 июня. Подстраивайте советы под себя и своё окружение и снова используйте.

Берегите и развивайте все три свои «семьи»! И они станут вашим самым надежным щитом сегодня, завтра, всегда. Я желаю всем читателям удачи, удачи и еще раз удачи! До скорой встречи на улицах наших городов!

Вадим Кочкин Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин

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