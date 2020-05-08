Несмотря на пандемию коронавируса, политситуация в Грузии, как видно, продолжает оставаться под пристальным вниманием западных политиков, которые выступают явными защитниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников. На этот раз в роли такого защитника выступил европарламентарий из Литвы Андрюс Кубилюс, который обратился с открытым письмом к президенту, премьер-министру и председателю парламента Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM

На пике распространения коронавируса в собственной стране и в стране адресатов депутат нашел время для выражения беспокойства относительно выполнения правительством Грузии условий соглашения, заключенного с оппозицией 8 марта в резиденции посла США.

В письме особое внимание обращается на уголовные дела в отношении лидеров оппозиции — Гиги Угулавы, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа, а вынесенный Окруашвили 13 апреля приговор, которым он осужден на пять лет лишения свободы, европарламентарий расценивает как «растущую трещину в доверии» к правительству Грузии и «злоупотребление законом» перед выборами.

Дела Угулавы, Окруашвили и Руруа вызывают у Кубилюса вопросы относительно реальности выполнения правительством соглашения от 8 марта.

«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на вызванные нынешней глобальной пандемией неотложные проблемы, срочное выполнение соглашения имеет огромное значение. Европейским партнером нужно ясное доказательство того, что достигнут прогресс, который обеспечит условия для проведения в 2020 году свободных и справедливых выборов», — пишет Кубилюс в своем письме, опубликованном как на сайте Европарламента, так и на своей личной странице в соцсети Facebook.

European People's Party Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс

Кубилюс — не первый в Европарламенте, кого заботит судьба лидеров грузинской оппозиции вне зависимости от того, виновны ли они в действительности и совершили ли те преступления, в которых их обвиняет прокуратура. Он и многие его коллеги в свое время были активными сторонниками правительства экс-президента Саакашвили, и тогда его аналогичные, а то и более жесткие и несправедливые деяния и решения в отношении оппозиции никакого сомнения у европейских политиков не порождали. А если эти действия уже слишком явно выходили за все возможные рамки и выглядели как реальное неприкрытое насилие, ограничивались лишь выражением общего беспокойства и надежды на урегулирование ситуации внутри страны, без попыток продиктовать партии Саакашвили порядок действий и повестку дня.

Сегодня ситуация резко изменилась, и западные политики открыто позволяют себе настоятельные и назидательные, с нотками угрожающего предупреждения, заявления в адрес нынешней власти, войти с которой в панибратски-партнерские отношения так и не смогли.

Аналогичные гневные и критические послания не раз приходили в Тбилиси и из Вашингтона.

На письмо Кубилюса открытым письмом ответил председатель парламента Арчил Талаквадзе, который ранее, до пандемии, нанес визит в США, где пытался убедить депутатов Конгресса и Сената в неверности имеющейся у них информации о политических преследованиях оппозиции в Грузии.

Сегодня Талаквадзе попытался развенчать сомнения литовского европарламентария. В ответном письме он вначале вкратце отчитался об успешной борьбе, которую Грузия ведет с COVID-19, о высоком профессионализме сотрудников сферы здравоохранения и неустанном труде медиков и членов правительства с целью защиты здоровья населения. Затем выразил признание Кубилюсу за пристальное внимание к Грузии в такой сложный период.

«Благодарю Вас за особый интерес к тем протекающим в Грузии политическим событиям, о которых говорится в вашем письме от 6 мая», — пишет Арчил Талаквадзе.

Parliament.ge Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе

Затем он попытался убедить адресата и автора «гневного» письма в том, что для правящей партии Грузии соглашение от 8 марта действительно очень важно, так как это позволит создать здоровую и динамичную политическую среду для проведения парламентских выборов.

«Это соглашение «Грузинская мечта» подписала откровенно, с той целью, чтобы способствовать проведению свободных, справедливых и конкурентных выборов. Вскоре после подписания мы инициировали соответствующие конституционные изменения, которые отражали согласованную с оппозицией избирательную модель. Кроме того, с широким участием заинтересованных сторон и БДИПЧ ОБСЕ мы подготовили и пакет изменений в избирательный кодекс. Парламент Грузии рассмотрит и примет их в рамках текущей сессии. Именно эти шаги выражают нашу твердую волю к выполнению политического соглашения в соответствии с его текстом», — пишет Талаквадзе.

В то же время, со своей стороны, спикер грузинского парламента выражает крайнее беспокойство той частью письма Кубилюса, где речь идет «об отдельных уголовных делах».

«С нашей стороны это воспринимается как ваш призыв, чтобы парламент и политическая партия вмешались в дела правосудия. Но это противоречит основным принципам верховенства закона. Политические партии не могут приказывать судебной системе Грузии и не управляют ею. Такой взгляд является неожиданным со стороны сопредседателя Парламентской ассамблеи «Евронест», — подчеркнул Талаквадзе.

Europarl.europa.eu 8-я сессия ПА Евронест в Грузии

По его словам, ни одно уголовное дело не было и не может считаться частью соглашения от 8 марта 2020 года. В доказательство Талаквадзе прилагает текст меморандума и совместного заявления, где о так называемых «политзаключенных» и необходимости их освобождения ничего не сказано.

«В совместном заявлении отмечается, что мы остаемся приверженными защите и усовершенствованию высших стандартов в системе правосудия и предотвращения в будущем ненадлежащей политизации правосудия и избирательных процессов», — говорится в послании спикера грузинского парламента.

В заключение достаточно резкого письма Арчил Талаквадзе выражает своему адресату и Европарламенту в целом свое уважение, благодарность за интерес и поддержку и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Свою точку в обмене посланиями вокруг соглашения 8 марта поставил и член «Европейской Грузии», депутат парламента Давид Бакрадзе, который в очередной раз твердо заявил, что 8 марта оппозиция договорилась с правящей партией Грузии о двух вещах — реформе избирательного законодательства и освобождении политзаключенных.

«Конституционное соглашение состоит из двух частей. Это прекращение политических преследований и освобождение политических лидеров, и вторая часть — это избирательные пропорции. Когда «Грузинская мечта» говорит только об избирательных пропорциях, она должна осознавать, что выполнить соглашение наполовину нельзя. Оно либо должно быть выполнено полностью, либо будет считаться невыполненным», — заявил Бакрадзе и сослался на многочисленные письма и призывы зарубежных коллег и дипломатов, в которых говорится о необходимости выполнения соглашения от 8 марта.

Бакрадзе пригрозил, что если правительство Грузии не освободит лиц, которых оппозиция считает политзаключенными, оппозиция частичное выполнение соглашения, то есть утверждение в парламенте поправок в Конституцию и избирательный кодекс, не поддержит.

Зал заседаний грузинского парламента

Напомним, что переговоры по вопросам реформирования избирательного законодательства власти и оппозиция проводили в течение нескольких месяцев по инициативе послов ЕС и США. Началу переговоров предшествовали длительные, хотя и немноголюдные, но достаточно шумные и агрессивные акции оппозиции, которые стартовали еще 20 июня прошлого года под предлогом протеста против визита в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

На фоне этих протестов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал принять в законодательство такие изменения, которые обеспечат проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Но воплотить это обещание в жизнь правящей партии «не удалось» из-за протеста мажоритариев. Провалившийся в парламенте законопроект вызвал вторую волну акций и митингов оппозиции, остановить которую сумели иностранные дипломаты, усадив конфликтующие стороны за стол переговоров. Окончательное соглашение по изменению избирательной системы было достигнуто 8 марта. Правящая партия и оппозиция договорились об избрании в парламент созыва 2020 года 120 депутатов по пропорциональной системе (вместо 77) и 30 депутатов по мажоритарной (вместо 73). На этих выборах избирательный барьер будет понижен до 1% и будет установлен 40% порог, преодоление которого позволит победившей партии сформировать однопартийное правительство. В противном случае в стране будет сформировано коалиционное правительство.

В условиях пандемии парламент Грузии пока работает в дистанционном режиме, но председатель законодательного органа и лидеры правящей партии утверждают, что принятию конституционных поправок и изменений в избирательное законодательство это не помешает. Сумеют ли они набрать достаточное для внесения изменений в Конституцию количество голосов или и на этот раз тщательно и согласно договоренности разработанный законопроект в очередной раз будет провален, пока предсказать трудно.