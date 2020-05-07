Омск, 27 декабря, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Военный суд приговорил жителя Омска А. В. Смольянинова к 15 годам лишения свободы. Десять дет лет из этого срока преступник проведёт в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«1-м Восточным окружным военным судом в ходе выездного заседания в Омске вынесен приговор по уголовному делу, расследованному следственным подразделением УФСБ России по Омской области в отношении жителя Омска Смольянинова А. В.», — говорится в сообщении.

По информации Федеральной службы безопасности, в ноябре прошлого года мужчина поджёг несколько автомобилей с Z-символикой, нанесённой в поддержку спецоперации. Силовики задержали злоумышленника во время попытки очередного поджога.

Смольянинов объяснил свои действия тем, что хотел запугать жителей города, а также, заставить власти страны прекратить СВО на Украине. Деяния преступника следствие квалифицировало как теракт. Суд признал омича виновным в поджогах, ставших причиной значительного имущественного ущерба. Максимальный срок за эти преступления — 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум 30 января, в Москве задержали поджигателя автомобиля с символикой «Z» и надписью «Своих не бросаем». 23-летний преступник поджёг зарубежный внедорожник на Алтуфьевском шоссе. В результате у машины сгорели передняя часть салона и моторный отсек. В это время мимо проезжала бригада пожарных. Они и потушили пылающее авто. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело.