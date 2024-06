Вот уже почти 16 лет World of Warcraft от Blizzard Entertainment уверенно удерживает пальму первенства на пьедестале «самой популярной MMORPG в истории». И, что бы ни говорили злые языки, разработчики проекта не намереваются сбавлять обороты. В этом году геймеров ожидает новое масштабное дополнение под названием Shadowlands, а вместе с ним свежие локации, эпический сюжет и целый ворох интересных механик и нововведений.

В 2020 году сложно найти геймера, который хотя бы краем уха не слышал о главной MMORPG планеты. Которая, к слову, всё это время менялась, развивалась и подстраивалась под нужды современных игроков. Однако одно дело — просто знать, а совсем другое — попробовать самому. Так стоит ли в 2020 году совершать путешествие в «Мир военного ремесла»?

Современный WoW — лучший для новичков?

Стоит отметить, что за прошедшие годы World of Warcraft действительно изменился, обрастая новыми механиками, контентом и некоторыми «обязательными для того или иного времени» особенностями. А заодно он стал куда дружелюбнее к новичкам. Уже на экране создания персонажа глаза разбегаются от предоставленных возможностей. В актуальном WoW геймерам доступны две фракции, 13 рас (не считая союзных) и 12 классов. Причём даже этот выбор не являются окончательным — например, специализацию своего класса (которая непосредственно влияет на стиль игры и доступные навыки) можно изменить на ходу практически в любой момент прохождения.

Другой приятной особенностью для начинающих героев станет система «скалирования». Говоря простым языком, она позволяет игрокам спокойно прокачивать своего персонажа в рамках одной локации, постепенно проходя задание за заданием — а заодно и знакомясь с местным сюжетом. В тот момент, когда вы поймёте, что уже «переросли» начальную местность, карта мира любезно покажет с десяток других зон. С более высокими требованиями к уровню и чуть более масштабным сюжетом.

Крайне удобным является и тот факт, что все новые дополнения для WoW «присоединяются» к основной игре на манер лестницы. Изучили все локации «классической версии»? Получите доступ к дополнениям Burning Crusade или Wrath of the Lich King с глобальными историями Иллидана Ярости Бури или Артаса Менетила на выбор. Завершили все доступные задания и прокачали персонажа до 80-го уровня? Отлично, отправляйтесь исследовать контент аддонов Cataclysm или Mists of Pandaria.

Таким образом, поднимаясь на новую «ступень» могущества своего персонажа, геймеры всегда будут иметь выбор, героем какой истории стать и в каких глобальных событиях принять участие. Так будет продолжаться до начала аддона Legion (который является «базовой» версией современного WoW) и Battle for Azeroth (который является «актуальной» версией игры, но требует отдельной покупки). В этих дополнениях игроки получат доступ к самым масштабным событиям в истории WoW, а заодно и к особым предметам своего класса.

«Понять» WoW и не сойти с ума

На практике же оказывается, что «качаться» по такой системе довольно удобно, а вот изучать сюжет — нисколько. В ранних дополнениях история подаётся локально: у каждой зоны есть отдельная легенда, которая далеко не всегда находит своё отражение в глобальном сюжетном полотне. Чаще всего придётся «убить 20 волков/разбойников/элементалей» (нужное подчеркнуть) и спасти угнетённых жителей какой-нибудь небольшой деревни. После прохождения таких квестов начинаешь считать себя мальчиком на побегушках и преисполняешься чувством несправедливости. Герой Азерота должен сражаться с Королём-Личем или Смертокрылом, а не заниматься всякой мелочью!

Ситуация значительно меняется с начала Warlords of Draenor и последующих аддонов. История становится более связной и масштабной, а почти каждое задание сопровождается красочным видеороликом или озвученным диалогом с противником. В такие моменты World of Warcraft начинает ощущаться цельной сюжетной игрой, которую крайне увлекательно проходить одному, — наконец-то и приключения круче, и враги злее. А стартовые цепочки Legion и Battle for Azeroth вообще сравнимы с неплохим фэнтези-фильмом по мотивам любимой игры: множество знаковых персонажей, резкие сюжетные твисты и целые горы спецэффектов. Вот только «пощупать» этот контент получится лишь на 90-м уровне персонажа и позже. Если, конечно, хватит сил и терпения монотонно прокачивать своего героя до этой поры.

Но даже в этом случае проникнуться современным контентом WoW получится лишь у тех игроков, которые хотя бы бегло знакомы со вселенной «Военного ремесла». Кто такие Тралл, Джайна и Сильвана? Почему друидами могут быть только представители определённых рас? По какому принципу народы Азерота выбирали свою фракцию: Альянс или Орду? Чтобы найти ответы на все эти вопросы, придётся сначала пройти Warcraft III, а потом провести несколько бессонных ночей за чтением тематических порталов, описывающих сюжет книг и локальных заданий WoW. При этом разработчики и не пытаются упростить понимание истории для новичков: с каждым патчем мир обрастает новыми подробностями, а на сцену то и дело выходят «классические» персонажи, о существовании которых игрок уже должен знать.

Таким образом, первые 100−200 часов игры в World of Warcraft уйдут лишь только на изучение местной истории и правил, по которым существует этот необычный фэнтези-мир. А ведь помимо сюжетных заданий игроков ожидают профессии, битвы питомцев, арены, поля боя, подземелья, рейды, различные ивенты, ежедневные квесты, гарнизоны и многое-многое другое. Можно ли «с наскоку» начать играть в WoW и не сойти с ума? Пожалуй, всё-таки нет.

Shadowlands меняет правила игры

Кажется, команда Blizzard, ответственная за World of Warcraft, всё-таки начала понимать, что не все новые игроки будут готовы с ходу впитать в себя 16-летнюю историю проекта. Одновременно с анонсом Shadowlands разработчики рассказали о нескольких нововведениях, которые должны серьёзно облегчить первые шаги новичков по Азероту.

Во-первых, начинающие игроки смогут пройти полноценное обучение, призванное познакомить их с миром игры, элементами интерфейса и всеми имеющимися активностями. В ходе нескольких вводных заданий будущие герои Warcraft победят своих первых врагов, узнают о способностях выбранного класса и даже посетят небольшое подземелье с могущественным (но не очень сложным) боссом.

Вскоре после этого персонаж игрока окажется в самом центре сюжета Battle for Azeroth — последнего на данный момент аддона. Новая система «сплющивания» уровней позволит прокачиваться на заданиях этого дополнения до максимального уровня, а уже потом перейти на глобальный сюжет Shadowlands. Таким образом, игрокам не придётся тратить множество недель на беготню по уже неактуальным для мира Warcraft локациям. Вместо этого их сразу отправят в гущу событий, а для понимания происходящего нужно будет лишь посмотреть несколько видеороликов с объяснением сюжетной завязки.

Нет, любимые «старичками» дополнения вроде Wrath of the Lich King никуда не исчезнут, а лишь станут опциональными. Например, игроки, изучившие контент Battle for Azeroth вдоль и поперёк, смогут создать нового персонажа и обратиться к послу бронзовых драконом Хроми. Эта общительная хранительница времени с удовольствием перенесёт героя в любой из устаревших аддонов и поможет подняться до максимально уровня там, изучая местные локации и историю.

Ещё одним приятным нововведением станет долгожданное обновление журнала заданий. Теперь, открыв его, геймеры смогут прочитать краткий пересказ своих приключений: узнать о сюжетной цепочке каждой локации и том, как она повлияла на глобальную историю. Таким образом, путешествия игрока наконец-то станут более цельными и похожими на одиночные видеоигры. А если вы вернётесь в WoW спустя несколько месяцев «перерыва» — журнал поможет вспомнить о былых подвигах и подготовиться к новым.

Игра не стоит свеч?

World of Warcraft — действительно очень большая игра. С богатой предысторией, интересными персонажами и тысячами увлекательных (и не очень) заданий. Однако начинать своё знакомство со всем вышеперечисленным контентом пока достаточно сложно. Нужно понимать, что «изучение WoW» займёт не одну и не две недели, а сотни часов монотонного гринда с необходимостью постоянно читать сторонние сайты, чтобы уловить все важные подробности. Пожалуй, начинать играть в современный «Мир военного ремесла» стоит либо игрокам, склонным создавать себе дополнительные сложности, либо геймерам, хотя бы немного знакомым с местным миром и его сюжетом.

Совсем «зелёным» новичкам этой вселенной, в свою очередь, лучше подождать релиза Shadowlands. Игра станет проще и понятнее, а начать её прохождение можно будет сразу с интересных сюжетов, а не примитивных стартовых цепочек из серии «спаси деревню от разбойников». А для тех, кто жаждет хотя бы бегло ознакомиться с историей предыдущих дополнений, всегда есть десятки «игрофильмов» на YouTube и довольно подробных пересказов на различных тематических сайтах.