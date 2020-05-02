Театр начинается с вешалки, а парадная клиники — с её интернет-сайта. Это важно для всех пациентов, но особенно для тех, кто плохо слышит или имеет дефекты речи. У нас в стране таких примерно 10 процентов. Всемирная организация здравоохранения даже учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing). На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. Пока не известно, войдет ли коронавирус в число основных причин глухоты и тугоухости, но и без COVID-19 от них страдают примерно 360 миллионов человек. Но по оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания.

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма, 1886

Гораздо больше тех, кто в силу психологических причин затрудняется в контактах с чужими людьми. Стрессирует сам факт будущего вынужденного контакта с врачом, поскольку он всегда связан с неприятными предчувствиями. Всё это становится барьером и провоцирует стресс. Если же человек живет не в городе, то дозвониться в поликлинику бывает невозможно. Пиши пропало, если на другом конце провода трубку возьмет та, чей день просто не задался. В доинтернетные времена ко всему этому относились как к издержкам, которые бесят, но не умирать же. Терпели.

С появлением медицинских интернет-сервисов ситуация должна была бы поменяться повсеместно, поскольку не требует многомиллиардных вложений. А в эпидемическое время всеобщая цифровизация должна была бы стать «новой нормальностью» не только в столичных городах. Теоретически и по приказам интернет-порталы должны быть у всех медучреждений страны, хотя на айтишников штатное расписание поликлиник и больниц не расширилось.

Десять лет существуют требования об обязательном размещении информации о каждом государственном или муниципальном медицинском учреждении на официальном общероссийском сайте о государственных (муниципальных) учреждениях. Десяти лет не хватило для того, чтобы центральные районные больницы предоставили сведения о самих себе. Половина этого так и не сделала. Минздрав страны тут не при чем. Это епархия Министерства финансов Российской Федерации. В угоду моде на открытость Минфин создал десять лет назад специальный информационный портал, чтобы «повысить доступность информации о государственных (муниципальных) учреждениях», но так не отслеживает его работу. Плохо реализуется инициатива президента в его федеральном законе №256-ФЗ о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья. Не было бы счастья, да несчастье помогло: без движения оказался проект минздравовского приказа с перечнем новых критериев и тремя уровнями соответствия медицинских организаций новой модели организации оказания медицинской помощи. Потому что кажется капитальной ошибкой, что только от медорганизации третьего уровня требуется, чтобы врачебный опрос, осмотр, манипуляции и рекомендации составляли не менее 50% от общего времени приема. Чтобы деятельность организации соответствовала стандартам улучшенных процессов, а производственная нагрузка диагностического оборудования составляла не менее 80%. Чтобы диспансеризация проводилась за один рабочий день, а сумма штрафов была не менее чем на 5% ниже по сравнению предыдущим календарным годом, а уровень запасов не превышал недельную норму расходования.

Mos.ru Больница

Ранее ИА REGNUM рассказало о ситуации в районных больницах Ставропольского края, многие из которых — в неудовлетворительном секторе оценки. Ситуация оказалась чрезвычайно тревожной. Поводом для исследования стало мелькание на московских телеканалах высокопоставленного представителя края в Государственной думе, заместителя председателя палаты Ольги Тимофеевой. Обнаружилась закономерность: чем чаще тот или иной депутат или сенатор появляется на телеэкране, тем противоречивее в соответствующей области положение дел.

Информационным поводом для изучения ситуации в другой области — в Тверской — стали хвалебные публикации о деятельности другого единоросса и депутата Государственной думы Светланы Максимовой. Оказывается, что в последнее время она «с рабочими поездками» посетила восемь районов области: Калининский, Рамешковский, Бежецкий, Молоковский, Кесовогорский, Краснохолмский, Весьегонский, Сонковский. Результаты вояжей не известны. Нулевые, если судить, например, по опубликованному отчету о проведении в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева дистанционного приёма граждан по личным вопросам. Набор таков: Максимова поговорила по телефону с руководителем управления Россельхознадзора по Тверской области, который по телефону успокоил депутата: продовольствия в области достаточно. Жительница города Бежецка позвонила и попросила посодействовать в публикации сборника работ ребят, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фермер из Калининского района предложил включить сельское хозяйство в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Депутат тут же направила соответствующие предложения в адрес М. Мишустина, а также, видимо, на всякий случай заместителю председателя правительства В. Абрамченко и министру сельского хозяйства Д. Патрушеву (почему не Д. Медведеву, если это его приемная?). Депутат созвонилась с руководителем управления налоговой службы Тверской области о внесении в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства колхоза «Красная звезда» в качестве малого предприятия в возможно сжатые сроки. Жительница Пеновского района позвонила и сообщила, что планирует в перспективе заняться сельским туризмом. Предпринимательница из Бежецка «подняла вопрос об уменьшении налога на предпринимательскую деятельность по патентной системе». Это всё.

Duma.gov.ru Светлана Максимова

У ИА REGNUM тоже есть вопросы и к приемным Медведева во всех регионах, и к десяткам тысяч депутатов разного уровня, потому что задавать их более занятым людям: врачам и медсестрам — не то время. Почему, к примеру, так случилось, что Бологовская центральная районная больница в системе независимой оценки качества оказания услуг находится на одном из самых последних мест в области по всем оцениваемым критериям? По каждому из пяти показателей она оказывается хуже других, а именно: по открытости и доступности информации; по комфортности условий предоставления медицинских услуг и доступности их получения; по времени ожидания предоставления медицинской услуги; по доброжелательности, вежливости, компетентности работников медицинской организации; по удовлетворенности оказанными услугами.

Сегодня издевательством над здравым смыслом и всеми нами кажется то, что главные страницы сайтов центральных районных больниц Тверской области открываются групповыми портретами белозубых врачей и медсестер модельной внешности в стильной фирменной голубой или белоснежной одежде с тонометрами, у которых и трубки — разноцветные. Самому «пожилому» «фотомедработнику» на вид не больше пятидесяти, остальные — точно вчерашние выпускники вузов с роскошной внешностью и безукоризненными улыбками. Ни морщинок, ни жиринки. Однако достаточно кликнуть мышкой по разделу «Персонал», как обнаружится, что всё это — фотовраньё. Дело не в том, что оно никак не соответствует действительности и носит рекламный характер в интересах увеличения объема платных услуг. Главное, оно обижает добросовестных и уважаемых работающих в клинике врачей и медсестер, фотопортреты которых более чем уместны на сайтах больниц. Большинство специалистов работают по двадцать-тридцать лет, являются единственными специалистами по своему профессиональному профилю и известны на весь район. И это — самое важное из всего того, что интересует. Пациентам нужна полная информация не о вымышленных, а о реальных специалистах медицинской организации, их контактные данные, фотографии врачей, сведения о лицензии и образовании, специализации, уровне квалификации, данные о наградах, дипломах, сертификатах, о дате последнего повышения квалификации.

В самую последнюю очередь посетителей сайтов медучреждений интересует то, чем наполнены все сайты: устаревшими «научно-популярными» материалами по здоровому образу жизни и здоровьесберегающему поведению вне времени и пространства. В Тверской области здесь установили антирекорд — именно эти рубрики оказываются в центре главных страниц. Плюс — дежурные вывески по поводу прошлогодних дней борьбы с тем или иным заболеванием, пустопорожние советы.

Есть полупустые сайты ЦРБ, на которых кроме лицензий на право осуществления медицинской деятельности не размещено никакой информации. В целом, если что и есть систематического на сайтах больниц, так это то, что они систематически не обновляются. Обычное дело — позапрошлогодняя информация и многочисленные ссылки на вышестоящие и параллельные структуры, занимающие пространство первых полос сайтов. То, что могло бы быть полезным для посетителей, преподносится самым нечитабельным образом в виде плохих фотокопий, копий длиннющих приказов Минздрава и правоустанавливающих документов на канцелярите: о правах пациентов, о видах и формах медпомощи, о порядке обращения, о лицензиях, о гарантиях бесплатной медпомощи и др. Зато разделы о платной помощи представлены достаточно полно, конкретно и понятно. Кроме, естественно, доступных цен.

Есть разделы, которые на самом деле дискредитируют все то, чем бахвалится медицинский менеджмент в стране — о достижении целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эта информация в большинстве случаев — о плановых, а не фактических показателях, и тех — манипулятивных.

Из года в год плановое «соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи по шести видам первичной медико-санитарной помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования», повсеместно показывается как стопроцентное. Удовлетворенность потребителей в оказанных государственных услугах — у всех ровно 90%. Ни ниже, ни выше. Из года в год. Также из года в год по одному-двум прибавляется процент показателя удовлетворенности населения медицинской помощью. Разница лишь в том, что удовлетворенность сельского населения, хотя и растет, но заметно отстает от значений «удовлетворенности» горожан на 3−5 процентов. «Чудеса» происходят и с плановыми показателями смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно, если сравнить показатели по трехлеткам: 2017 — 2019 гг. и 2019 — 2021 гг. Информация об итогах деятельности больниц где-то есть, где-то нет, но та, что есть — давно устаревшая.

Уставы учреждений опубликованы на всех сайтах. В соответствии с ними служебные контракты могут заключаться с главными врачами на срок до пяти лет, однако к частью главврачей контракты перезаключены всего на один год, несмотря на то, что в этой же должности они проработали уже по пять-десять лет. Для чего? Чтобы далеко не отплывали?

С 2017 года область как бы участвует в реализации общероссийского проекта «Бережливая поликлиника», о чем тогда незамедлительно сообщили в региональных СМИ. Типа — и мы в числе первых. «Бережливая поликлиника» — это распространяемое название нового проекта Минздрава РФ и Росатома, вторую редакцию которого те недавно утвердили под именем «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Рассчитывали, что проект затронет все субъекты РФ. Расписали, какой должна быть смарт-клиника и надеялись, что ее образ увлечет все 6864 поликлиники страны в их движении к предложенному идеалу. Не сразу, конечно, а поэтапно, проходя через три уровня или состояния медучреждения — базисный, прогрессивный, лидерский уровень.

Это светлое будущее в головах начальства, но не для ЦРБ. Там не привыкли так мечтать, как в Москве: вход в поликлинику оснащен автоматическими дверьми или кнопкой вызова для маломобильных пациентов, подъемником/пандусом, а санузлы — приспособлениями для маломобильных пациентов. В наличии — специальные опознавательные знаки для инвалидов, тактильные указатели: наземные направляющие поручни в коридорах, рельефные обозначения на поручнях, таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, рельефные поэтажные планы, изменяемый тип покрытия пола перед препятствиями и местом изменения направления движения, звуковые устройства и средства информации: звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, радиотрансляция в зданиях; визуальные устройства и средства информации: специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности, контрастное цветовое обозначение входов, наличие электронного табло, расположенного в доступном месте с расписанием приема врачей, с расписанием работы диагностических подразделений, лабораторных подразделений. Плюс — информационные стенды (табло), содержащие сведения о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о правах отдельных категорий детей, включая детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения.

В головах сотрудников ЦРБ — уложиться хотя бы в нормативы доступности для терапевта, врача общей практики, педиатра (в 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию). Хирурга, отоларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога, невролога — 14 дней. Доступность лабораторных и инструментальных исследований: рентгенографии и маммографии — в 14 календарных дней со дня назначения, а компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии — 30 календарных дней.

Ни в одном проанализированном сайте ЦРБ нет информации, что территориальные фонды ОМС стали получать подушевое финансирование в размере 12 699 рублей на человека (в 2019 году — 11 800 рублей). Срок ожидания лечения в стационаре сокращен с 28 до 14 дней, для онкобольных — с 14 до 7 дней. Все, кто получил направления, могут бесплатно сделать ФГДС, колоноскопию, КТ, УЗИ, МРТ. При подозрении на рак запись на диагностику сокращена до недели. Расширен список выдаваемых для химиотерапии препаратов. Раньше бесплатно можно было пройти только три курса, а сейчас минимум шесть. Полис ОМС открыл доступ к 18 методам помощи онкобольным, в том числе к стереотаксической лучевой терапии. Людям доступны скрининги на рак кожи, 12-перстной кишки, желудка, пищевода, предстательной и молочной желез, шейки матки, прямой кишки.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

При советской власти главный врач центральной районной больницы нес непосредственную ответственность за состояние медицинского обслуживания населения района. Теперь кто? Кто и по какому закону несет непосредственную ответственность за состояние медицинского обслуживания населения района и за соответствующую оснащенность медицинского учреждения? Минздрав передал полномочия по лицензированию в субъекты РФ. Ни один орган государственной власти в Российской Федерации не несет ответственности за то, чтобы государственная медицинская организация, получившая государственную лицензию на медицинскую деятельность, на момент ее начала имела все необходимые и достаточные условия для осуществления всего того, что прописано в лицензиях. Ни в одном федеральном законе, начиная с закона об основах охраны здоровья, нормативном правовом акте федерального уровня или на уровне субъекта Российской Федерации нет такой простой записи — создание условий для оказания медицинской помощи населению.

Теоретически, штатная численность и оснащение центральной районной больницы определяются руководителем больницы, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых штатных нормативов и стандартов оснащения, установленных порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения диагностических исследований, положениями об оказании медицинской помощи по видам медицинской помощи. Практически — главный врач назначается договором сроком на один год. И какие же делать выводы в отношении перспектив ЦРБ и пациентов?

В целом вывод таков: если с телеэкранов говорят, что наше здравоохранение уже стало лучшим в мире, значит, что-то не так в нашем королевстве. Если центральная районная больница, например, Бологовская, только по прямому поручению губернатора может позволить себе поменять мебель и дооснаститься медицинским оборудованием, значит, проблемы здравоохранения решаются не с того конца.

Усреднять впечатления от сайтов тверских больниц нет никакого смысла, иначе будет как со средней температурой воздуха по стране, объединяющей Оймякон и Симферополь. Ощущение сложилось одно: больничные интернет-сайты созданы не для того, чтобы помочь пациентам, не для того, чтобы зазвать к себе жителей на профосмотр или диспансеризацию, а для того, чтобы отвадить всех от этой затеи. Зряшная информация, сообщенная на языке, на котором люди не говорят. Конечно, не нужно требовать от центральной районной больницы — единственной центральной больницы в районе — своего стиля, логотипа, узнаваемых цветов, а затем в соответствии со стилистикой оформления — адекватной подачи информации, видеоряда и презентаций.

Современный дизайн сайта любого медицинского учреждения — это самое последнее, что интересует посетителей такого рода доменов. Но это то, что может помочь отладить или донастроить любой депутат любого уровня органа законодательной власти или местного самоуправления.