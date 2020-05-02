Жители Алтайского края приняли непосредственное участие в защите Родины. Значительный вклад в достижение Великой Победы внесли воинские части и соединения, сформированные на алтайской земле.

Токарь Барнаульского котельного завода Косырева. Барнаул. Алтайский край. 1944

Передовая с Алтая

В боевых наградах и почетных наименованиях алтайских дивизий и бригад — тяжелый путь всей нашей армии от Москвы, Сталинграда до поверженного Берлина. Сибиряки-алтайцы приняли участие во всех боевых операциях Красной армии.

Гостиница Алтай. Проспект Ленина. Барнаул. Алтайский край.1944-1945

Как пишет в своей статье «70 лет со времени начала Великой Отечественной войны и участия в ней алтайских воинских формирований» Н. Д. Ростов (Алтайский край: календарь знаменательных и памятных дат, 2011 г. Барнаул, 2011. С. 169 — 171), первыми убыли на Западный фронт в конце июня — начале июля 1941 г. из Барнаула 107-я, из Славгорода — 178-я стрелковые дивизии 24-й армии. Эти соединения были сформированы в сентябре — ноябре 1939 г. и к началу войны 50% военнообязанных запаса, приписанных к ним, находились непосредственно в своих подразделениях. Это во многом способствовало быстрому отмобилизованию.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих воспоминаниях отметил 107-ю стрелковую дивизию, которая ещё в мирное время за успехи в боевой и политической подготовке была награждена переходящим Красным знаменем. По словам маршала «Эту высокую награду воины с честью оправдали» под Смоленском и Ельней.

Проводы на фронт. Село Тогул. Алтайский Край. 1941

К ряд прославленных алтайских соединений по праву относится и 247-я (1-го формирования) стрелковая дивизия. В июле 1941 г. она была сформирована в г. Муроме Горьковской области преимущественно из военнообязанных Алтайского края. В составе соединения алтайские воины самоотверженно сражались при защите столицы в кровопролитных боях под Ржевом в октябре 1941 г.

В годы Великой Отечественной войны на территории края были сформированы: в Барнауле — 42-я, 74-я (2-го формирования) отдельная стрелковые и 28-я отдельная лыжная стрелковая бригады, 87-я кавалерийская дивизия, 298-я (2-го формирования) и 315-я стрелковые дивизии; в Бийске — 73-я кавалерийская, 232-я (2-го формирования), 372-я стрелковые дивизии, 25-я запасная и отдельная женская стрелковые бригады; в Славгороде — 312-я (2-го формирования) и 380-я стрелковые дивизии.

Митинг перед отправкой на фронт 74-й добровольческой бригады. Поселок Борзовая Заимка. Алтайский край. 1942

Под Москвой героически сражались 73-я кавалерийская, 107-я, 178-я, 298-я (2-го формирования), 380-я стрелковые дивизии, 42-я отдельная стрелковая бригада. В боях за Сталинград проявили доблесть воины 73-й кавалерийской, 298-й (2-го формирования) стрелковой дивизий, 42-й от — дельной стрелковой бригады.

Человеческие ресурсы

За период Великой Отечественной войны в Алтайском крае в ряды Вооруженных Сил были призваны 572 574 человека, что составило 23,6% всего населения региона и превысило средний российский показатель — 19,8%. Из общего количества мобилизованных свыше 400 тыс. человек были призваны за первые полтора года войны.

За период прохождения службы в алтайских соединениях высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 142 воина. Столица нашей Родины Москва неоднократно салютовала воинам сибирских дивизий, проявивших мужество и героизм на полях сражений. Свыше 240 тыс. наших земляков не вернулись на родную землю с полей сражений. Их жизнь и подвиг во славу Отечества — яркий пример самопожертвования и любви к Родине.

Митинг в День Победы. Барнаул. Алтайский край. 1945

Тыл

Как пишет в своей книге «Алтайский край в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)» Юрий Дьяченко (Алтайский край: календарь знаменательных и памятных дат, 2010 г. Барнаул, 2011. С. 61 — 63), Алтайский край в годы Великой Отечественной войны, как и весь советский тыл, выполнял целый ряд очень важных функций. Во-первых, он стал базой для формирования боевых резервов. За годы войны на фронтах в общей сложности воевало 611 245 человек. Кроме того, по трудовым мобилизациям было привлечено на стройки и в промышленное производство из сел более 117 тыс. человек.

Турксиб справа — Алтайский тракторный завод, слева, на заднем плане — будущая улица Мира. Рубцовск. Алтайский край. 1944

Благодаря развитой транспортной системе, как водной, так и железнодорожной, шоссейно-грунтовой Алтайский край был удобным местом для размещения эвакуированных предприятий. Всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В их числе Барнаульский и Бийский котельные заводы. Их работа в годы войны имела огромное значение для всей страны. Котлы этих заводов обеспечивали теплом и энергией многие заводы Сибири и Урала и таким образом создали возможность производства необходимой продукции для фронта.

Важнейшее значение для обеспечения победы над врагом имела работа: Барнаульского завода «Трансмаш», где было произведено более четверти всех танковых моторов, Станкостроительного завода, где производились патроны разных калибров, Барнаульского радиозавода, Барнаульского завода механических прессов, Рубцовского тракторного завода, где за годы войны было произведено более тысячи тракторов, необходимых для армии, промышленности, сельского хозяйства.

Алтайский тракторный завод вид со стороны барачного посёлка АТЗ. Рубцовск. Алтайский край. 1944

Всего за годы войны в крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 — в Барнауле. Вместе с оборудованием на Алтай прибывали специалисты и члены их семей. За годы войны из западных районов прибыло более 70 тыс. человек.

Перестройка на военный лад

Тот факт, что Алтайский край с первых дней войны смог выполнить все возложенные на него функции, было обеспечено всем периодом довоенного развития. На канун войны население Алтайского края составляло 2498 тыс. человек, из них численность жителей городов составляла 411 тыс. человек, на селе проживали 2087 тыс. человек. То есть по составу населения Алтайский край был аграрно-индустриальным. В состав Алтайского края входила Ойротская автономная область (сегодня известная как Республика Алтай) с численностью населения 162,1 тыс. человек.

В промышленности края имелось 22 118 предприятий, на которых накануне войны работало 66,7 тыс. рабочих. По числу предприятий и занятых преобладали предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Но самым главным условием успешного размещения эвакуированных предприятий было наличие развитой транспортной сети, связавшей Алтайский край накануне войны со всей страной. Поэтому совокупность социально-экономических, минерально-сырьевых, энергетических и технологических факторов, которые имелись еще накануне войны, обеспечили быструю и успешную перестройку экономики края на военный лад.

Передача коня в фонд обороны от артели имени Ворошилова Мамонтовского района. Алтайский край.1941 г

Всего за годы войны промышленное производство края возросло в 1,6 раза, а объем оборотной продукции увеличился в 40 раз. За годы войны Барнаульский меланжевый комбинат одел 50 дивизий. Овчинно-шубная и швейная фабрики поставили полушубки и обмундирование для 2,5 млн фронтовиков. Сапоговаляльная и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов.

Боевые 100 грамм

Большое значение и для фронта и для тыла имела работа Иткульского и других спиртовых и ликероводочных заводов. Ведь спирт в условиях войны был стратегическим продуктом. В больших объемах он требовался в медицине, фармацевтике. Он был необходим для проведения регламентных работ в авиации, военно-морском флоте, артиллерии. Кроме того, в соответствии с приказом И. Сталина с 1 сентября 1941 г. все бойцы и командиры передовой линии фронта должны были ежедневно получать по 100 граммов водки. Все предприятия спиртовой и винокуренной отрасли края произвели за годы войны более 5 млн декалитров спирта, водки и других напитков.

Алтайские хлеб и молоко — фронту

Аграрный характер экономики края особенно стал востребован в годы войны. Более 70% населения края — это сельские жители. Фронту и тылу был необходим и алтайский хлеб и молоко, и мед и вся другая продукция сельского хозяйства. За четыре военных года колхозы и совхозы Алтая поставили около 160 млн пудов хлеба, свыше 9,4 млн пудов мяса, почти 10 млн пудов картофеля и овощей, более 3 млн пудов сахара, 2,2 млн пудов животного масла, свыше 736 тыс. пудов сыра, более 2 млрд пудов молока.

Обоз с хлебом для фронта. Колхоз им. К.Маркса Барнаульского района. Алтайский край. 1944

Промышленность получила для переработки более 3,5 млн кож, 900 тыс. пудов шерсти. Трудовой подвиг работников села особенно значим еще и потому, что более 60% призванных в армию — это сельские жители. Из сельского хозяйства на нужды фронта изымались автомобили, трактора, лошади. Поскольку в армию были призваны специалисты мужчины — механики, трактористы, агрономы, зоотехники, в деревне были нарушены многие нормы агротехники. Поэтому на всем протяжении войны сокращались посевные площади, падала урожайность, понижалась продуктивность скота.

Если накануне войны средняя урожайность составляла 12−13 ц/га, то в 1945 г. она понизилась до 4−5 центнеров. Как в целом по стране, так и на Алтае большой размах получила всенародная помощь фронту. Жители края вносили личные сбережения в фонд обороны, собирали теплую одежду и белье для воинов. Всего за 1941 — 1945 гг. в фонд обороны поступило почти 71 млн руб. деньгами, более 77,2 млн руб. облигациями государственных займов. В целом за годы войны в крае было собрано на строительство боевой техники 165,7 млн руб.

Госпиталь № 1509. Барнаул. Алтайский край. 1944 г

Десятки тысяч жизней — за Родину

Велика была роль Алтайского края в лечении раненых воинов. В Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горном Алтае были развернуты и успешно работали десятки госпиталей. В том, что более 70% раненых воинов возвращались в действующую армию, была и заслуга врачей Алтая. В боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых. Таким был алтайский вклад в достижение Победы.

По материалам Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.