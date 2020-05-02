Европа становится одним из фронтов великой американо-китайской войны, которая перешла на очередной этап после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в разработке коронавируса, вызвавшего пандемию и усилившего экономический кризис. Ссылаясь на данные разведки, Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. Он подчеркнул, что китайские власти либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать. При этом Трамп также рассказал о «желании» китайских властей добиться его проигрыша на предстоящих выборах из-за заключенной торговой сделки, принесшей США «миллиарды долларов».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если политика состоит в том, что нужно назначить кого-то на роль противника, то следует признать, Трамп первым сделал ставку на назначение Китая на эту роль, а не России, — замечает французский политолог Флоран Парментье. — Это серьезное изменение: у России давно плохая репутация, первые санкции против нее за нарушения прав человека датируются еще концом XIX века». Новая реальность напрямую затрагивает Европу, поскольку ей нужно реагировать. Однако в отличие от холодной войны, которую вели между собой Запад и Советский Союз, когда европейские политики, экспертное сообщество и средства массовой информации преимущественно играли за Вашингтон, сегодня ситуация более неоднозначна. Москва — удобный «враг» не только потому, что привычный. Россию воспринимают в категориях военной угрозы, что видно по обоснованию принимаемых санкций против нее. Пекин только начинает становиться «врагом», при этом Европа от него не ждет военной агрессии, но сталкивается с китайским экономическим напором, а здесь сложно различить, где здоровая конкуренция и где недобросовестная, еще сложнее убедить в чём-то общественное мнение. Недоброжелателям Китая одновременно «мешает» и «помогает» пандемия коронавируса.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Мешает» тем, что китайское правительство первым пришло на помощь Италии, пока Европейский союз и его институты, а также страны-локомотивы ЕС, «спали». А «помогает» тем, что китайская дипломатия в Европе начала показывать зубы в ответ на обвинения Пекина. «Твиттерные войны» между послами Китая и США ведутся во Франции и Польше. Дипломаты обмениваются публичными ударами, что ставит в неловкое положение местные власти. В частности, Варшаву. Ведь только недавно президент Польши Анджей Дуда связывался с китайским лидером Си Цзиньпином и договаривался с ним о поставках медицинских средств и лекарств, польские государственные компании организовывали и оплачивали рейсы самолетов с грузом, а премьер-министр Матеуш Моравецкий в варшавском аэропорту лично встречал прибывший из Китая самый большой транспортник в мире Ан-225 «Мечта». Складывающая коллизия заставляет польского аналитика Марека Будзиша задаваться вопросом: где будет место Польши, в каком лагере, американском или китайском? «Это может казаться нам очевидным в Варшаве, — пишет Будзиш, — но это не так очевидно с точки зрения Вашингтона, о чём свидетельствуют две публикации, которые недавно появились в США, и, как можно предположить, являются предупреждением для Центральной Европы, включая Польшу».

Результатом становится подготовка наступления на Китай. Некоторые западные издания заявляют, что китайские дипломаты в несколько раз усилили свою активность, чтобы противостоять распространению негативного образа их страны в связи с пандемией. «В то время, как мир борется с коронавирусным кризисом, они ведут информационную онлайн-войну», — сообщает портал POLITICO. «Если Россия — это тропический шторм, то Китай — это изменение климата, — заявил изданию директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. — У них есть технология, которой нет у России, их возможности огромны». За такой диагностикой должны последовать действия. Смысловые направления будущей глобальной антикитайской кампании уже начинают обсуждаться. Так, Си Цзиньпина называют «чистым продуктом ленинизма и его аватара, сталинизма». Обвиняют в «мании секретности, мании величия (новый Шелковый путь) и агрессивности по отношению как к американцам, так и к ближайшим соседям Китая». Навешивание подобных ярлыков далеко не безопасно, в том числе для Москвы. Ведь навязывание Пекину образа «наследника Сталина» означает, среди прочего, что любые публичные действия в России, связанные как со «сталинизмом», так и «антисталинизмом», будут трактоваться на Западе с точки зрения того, в чью пользу они играют — «прокитайской» или «антикитайской» пропаганды.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Авангардом великой американо-китайской войны в Европе в основном выступают те, кто делает бизнес на трансатлантическом сотрудничестве или напрямую получает гранты из Вашингтона. При этом есть и недовольные голоса. Германия пока что со скепсисом смотрит на США. По мнению немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, во время пандемии Трамп «наговорил так много возмутительной ерунды и лжи, что не пользуется доверием вне своих сторонников». И «это фатально», поскольку «незнание, где заканчивается китайская дезинформация и где начинается Трамп, ослабляет не только американские позиции в борьбе с Китаем, которая выходит далеко за рамки борьбы с болезнями, но и всего Запада». Однако нельзя исключать того, что в случае победы в США на президентских выборах в ноябре сего года кандидата-демократа Берлин будет уже более благосклонно воспринимать антикитайскую риторику Вашингтона. В целом перелом наступит тогда, когда и если борьбу с Китаем станут оплачивать уже сами европейцы. Этого еще не произошло. Но и зарекаться, что не произойдет, тоже нельзя.