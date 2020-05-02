Весенние карантинные каникулы закончились. Фильмы пересмотрены, музыка прослушана, порядок в квартире наведён, дети заканчивают учёбу. Самое время позаботиться о себе. Директор департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин представляет поколение, которое социологи и маркетологи определили в группу «45+», в апреле 2020 года он встретил на карантине 48-й день рождения.

Николай Ге. Портрет Натальи Петрункевич

О личном главном достижении говорит иронично, это — «успешное финиширование во всех экономических кризисах, происходящих в России начиная с 1998 года», и рад поделиться с читателями ИА REGNUM своими практическими советами, как пройти новый — «карантинокризис».

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, с 11 марта весь мир живет в новой реальности — реальности пандемии и с ощущением невозможности и нереальности происходящего. А началось всё как будто вчера, но за окном уже Первомайские праздники. Карантинокризис по-прежнему в разгаре. Плато заболеваемости еще не достигнуто. Уже больше месяца мы сидим на строгом карантине. Что в итоге?

Вадим Кочкин: Все погрузились в сегодняшний день, такой «день сурка». Такие долгие январские каникулы, но которых никто из нас не хотел и не желал. Важно, что:

никто не знает, что вообще будет завтра;

никто не знает, что будет с экономикой;

никто не знает что будет с нами.

Большинство аналитиков предпочитают обсуждать ситуацию только с двух точек зрения:

«Мы вас заранее предупреждали еще каждый год за последние пять лет, что будет кризис, хаос, ужас. Но нас никто не слушал. Что вам делать сейчас? Не знаем, давайте, например, посмотрим, как боролись с испанским гриппом в 1919—1920 годах»;

«Мы знаем, что с вами будет через два года, а еще лучше через пять лет, так как кризис раньше не закончится. Что вам делать сейчас? Не знаем, давайте сначала подождем, когда закончится пандемия. Но будет трудно… Готовьтесь к плохому сценарию. Будет кризис, хаос, ужас». Спасибо, но такие советы, думаю, никому из нас не нужны».

ИА REGNUM: А что будет сейчас?

Вадим Кочкин: Я знаю, что нам НУЖНО делать сейчас. И это важнее очередных долгосрочных прогнозов и анализов профессионалов от аналитики, которые, скорее всего, не сбудутся. И предлагаю нам с вами обсудить одну интересную тему, которую крайне редко сегодня поднимают во всех СМИ и соцсетях. А именно, что делать нам, жителям России 45+, после того, как карантин закончится? Какие возможности или НЕвозможности перед нами откроются завтра? Ведь большинство аналитиков уверены, что кризис ударит именно по нам. Спасибо, в очередной раз успокоили!

И главное, что делать, нам 45+, чтобы вторая половина 2020 года была для нас успешной? Если мы справимся в ближайшие шесть месяцев, наши шансы на успех в 2021 г. будут гораздо выше. Уже будет на руках необходимая статистика, будет опыт практической борьбы с кризисом в некоторых областях. Как, например, сейчас появляются «рабочие» схемы лечения COVID-19, алгоритмы взаимодействия различных служб по сдерживанию заболеваемости. Даже у нас с вами уже появляется привычка к поведению на карантине, новому рабочему распорядку, мерам личной и социальной гигиены.

Вадим Кочкин Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, расскажите немного о себе, лично для вас обозначенная тема является актуальной?

Вадим Кочкин: Почему мне можно рассуждать на эту тему? Давайте познакомимся. Я из поколения, которое социологи и маркетологи определили в группу 45+. В апреле я встретил в карантине свой 48-й день рождения. За это вирусу мое отдельное «спасибо». Больше 20 лет я работаю на фармацевтическом рынке и был активным участником его становления и развития. Сегодня я директор одного из направлений в ведущей российской компании. И наша компания продолжает сейчас активно работать, выполняет заказы на поставку медикаментов не только в рамках помощи по COVID-19, но и по другим важным группам заболеваний, чтобы не было дефицита лекарственных средств для наших граждан.

Также я финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» и финалист трека «Лидеры России Здравоохранение». Но главное для меня, что, как и многие ровесники, я успешный финалист всех экономических кризисов в России с 1998 года до сегодняшнего дня. И хочу поделиться с вами своими практическими советами, как пройти данный карантинокризис нам, гражданам России 45+. Если эти советы помогут и другим возрастным группам, буду только рад.

ИА REGNUM: Какие возможности или НЕвозможности перед нами открываются?

Вадим Кочкин: Сейчас важно, чтобы мы ясно осознали — «весенние каникулы» для нас с вами закончились. Все фильмы мы уже пересмотрели, музыку прослушали, в квартире порядок навели, уроки с детьми и за детей сделали и т. д. И мы также понимаем, что сейчас идет не просто карантин, а кризис. Серьезный кризис.

И здесь мы переходим к важному вопросу: «Что мне делать, когда я выйду на работу?» Формально у нас может быть три ситуации.

Я продолжаю сейчас работать дистанционно. Закончится карантин, и я вернусь в офис. Для меня ничего не поменяется. Таких людей будет меньшинство, к сожалению.

У меня сократились рабочие часы и мне, возможно, придется еще работать дистанционно или искать подработку.

Нас уже сократили или планируют сократить, т.к. нет ни заказов, ни клиентов. Так получилось… Мне нужно искать новую работу.

Три разные ситуации, но есть общая задача — «я хочу успешно выйти из кризиса». Есть общее комплексное решение для всех трех случаев.

ИА REGNUM: Давайте обсудим, какое?

Вадим Кочкин: Итак, за окном Первомай. Уже середина второго квартала. Так привычнее. На основе статистики мой прогноз, что к 1 июня карантин официально полностью снимут или значительно снизят уровень изоляции. Частично для некоторых категорий граждан (кто только переболеет к 1 июня или приедет к месту постоянного своего жительства из других городов) сохранят рекомендации по изоляции вплоть до 1 июля. Дальше начнется активная, очень активная работа для всех трех групп, о которых мы говорили выше. Поэтому наша задача стартовать уже сейчас, в Первомайские праздники, в День труда! Символично? И закончить всю подготовительную работу будет нужно к 1 июня. Надо быть Первыми.

ИА REGNUM: В чём заключается эта работа?

Вадим Кочкин: Предлагаю разбить её на этапы. Этап первый. 1−2 мая. Честно пропишите для себя свои достижения за последние три года. На бумаге, в компьютере, в смартфоне, не важно. Главное зафиксировать. Почему за три? Если вы не делали этого регулярно, вы больше не вспомните. Дальше 2017 года тоже нет смысла смотреть, там были другие кризисы. И достижений у вас получится достаточное количество. Поверьте! Достаньте грамоты, дипломы, наградные фото с конференций, найдите статьи, где было интервью с вами или статья о вас и т. д.

Цель упражнения — наглядно увидеть свои достижения в концентрированном виде, почувствовать снова ту гордость, которую вы испытали, когда вам вручали эти награды, когда вы достигли своих целей. Эти достижения могут быть как в личной жизни, так и на работе. Главное, что они ВАЖНЫ именно для вас, а не для вашего окружения. Вы отмечаете свою уникальность, свои профессиональные сильные стороны.

Теперь проранжируйте свои достижения по значимости для вас лично от первого (самого важного) до последнего. На самом деле это трудная работа, на которую может уйти до 2−3 дней. Вы к ней будете возвращаться снова и снова. И будете добавлять новые достижения.

ИА REGNUM: Каковы дальнейшие действия?

Вадим Кочкин:Второй этап. В понедельник, 4 мая, вам нужно будет достать этот лист. Вы с ним еще согласны? Отлично! Если нет, начинайте работу с начала. Нельзя пропускать этапы. Вы можете прийти к ошибочным выводам. Продолжаем работу. Напротив ваших достижений напишите, какой ваш личный навык помог вам достичь этих целей. Этих навыков уже будет меньше. Теперь их можно сортировать, анализировать. Не будем сейчас тратить на это время. Важно, что теперь вы можете выбрать три ведущих навыка, благодаря которым вы достигали успеха раньше. Мы начнем с вами улучшать именно их.

Практика показывает, что кардинально менять себя после 30 лет не получится. Можно улучшать только то, что тебе нравится, что у тебя получается хорошо. А в период кризиса у нас нет времени на всё. Нужна концентрация и быстрота реакции на изменения.

ИА REGNUM: Каким образом эффективнее всего улучшать навыки?

Вадим Кочкин: Для своих трех навыков найдите по три возможных варианта. Первое — тренинг или вебинар. Выберите конкретный тренинг. Естественно, он будет online, или это будет видеокурс, уже выложенный в сеть. Одна ремарка: я против того, чтобы записываться на длительные тренинги или программы за деньги в этот период. 99% вы найдете всё бесплатно и рядом с собой. Посмотрите корпоративную рассылку. Например, у нас в компании HR отдел предлагает сейчас сотрудникам на нашем корпоративном сайте улучшить свои навыки от компьютерных программ, таких как Excel, до навыков выступления и т. д.

Если не знаете название тренинга или программы, забейте в поисковике навык, который хотите улучшить. Выбор за вами! Я лично сейчас предпочитаю не более чем четырёхчасовые видеопрограммы. В идеале — два часа.

ИА REGNUM: Что ещё поможет развить навыки?

Вадим Кочкин: Книга. Какая конкретно? В зависимости от своего психотипа выбирайте или биографию успешного лидера, профессионала в вашей области на сегодня, или книгу по конкретным навыкам. У вас сейчас нет работы, значит, вы будете читать, как пройти собеседование и как представить себя за 30 секунд — одну минуту, как написать резюме.

Кстати, у вас уже готовы примеры ваших успехов из первого упражнения. И они за ближайшие три года, как обычно спрашивают на собеседовании. И на их второй вопрос у вас уже есть ответ, за счет чего вы достигли этих результатов! Читайте книги о том, как интервьюировать (узнать) человека за один час. Если вам за 45+, скорее всего, вы давно не проходили собеседование. Поверьте, требования изменились с той поры, когда вы делали это последний раз.

ИА REGNUM: Какие книги предпочитаете вы?

Вадим Кочкин: Я предпочитаю читать по две книги одновременно из каждой области. Это помогает находить практические примеры и связи между реальными историями из жизни успешного человека и примерами от автора-тренера. Читайте также профильные журналы в вашей отрасли. Поднимите номера за прошедший год. Возможно, вы найдете прогнозы, которые сбылись сегодня. Обратите внимание на авторов статей и компании, чьи прогнозы сбылись. Может быть, это потенциальное место вашей будущей работы.

ИА REGNUM: Что ещё посоветуете?

Вадим Кочкин: Получите совет человека, который делает работу в вашей области лучше вас. Вы могли с ним работать ранее или работаете сейчас. Не бойтесь спросить совета. Это нормально. Даже успешному человеку нужна порой поддержка, понимание того, что он идет верным путем. Возможно, этот разговор откроет вам новые перспективы в ближайшем будущем. Также это именно те социальные связи, о которых нам говорят на тренингах. Пересмотрите свое окружение. Чем больше будет позитивных, инициативных друзей, тем быстрее вы вернетесь к активной работе.

Параллельно с этими задачами сразу начинайте работать над своими тремя навыками! Помните, что вам нужна коррекция, а не глобальное перерождение. И вам нужно успеть всё сделать до 17 мая. Всего две недели. И если будете уделять не меньше 4−6 часов в день, вы реально увидите результат. А еще вы точно поймете свой лидирующий на сегодня навык. Он будет ключом к вашему успешному движению вперед на ближайшие полгода.

Продолжение следует.