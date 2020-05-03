Якутская АССР образована в составе РСФСР 27 апреля 1922 года на территории Якутской области без района Нижней Тунгуски, который вошёл в состав Киренского уезда Иркутской губернии.

Танк, изготовленный на средства, собранные трудящимися ЯАССР. Москва. Ноябрь 1942

27 декабря 1991 года Верховный Совет Якутской-Саха ССР принял постановление о переименовании в Республику Саха (Якутия).

Всего за годы Великой Отечественной войны из Якутии призвали в ряды Красной армии 62 091 человека, с фронта вернулась лишь половина, сообщается на официальном сайте правительства республики. В тылу тяжёлый труд, засуха и неурожай 1941−1942 годов, голод, болезни унесли жизни 60 тыс. якутян, включая детей. Очень дорогой ценой досталась Победа над врагом.

По данным переписи, в 1941 году в Якутии проживало 419 тыс. человек, в том числе якутов — более 243 тыс. Сегодня численность населения республики — 971 996 тыс. человек разной национальности.

За подвиги на фронтах войны удостоились орденов и медалей 2296 человек. После окончания Великой Отечественной войны только в 1946—1947 гг. было вручено якутянам 9150 орденов и медалей за победу над Германией, Японией, за взятие и освобождение различных городов.

Осенью 1941 года, в тяжёлые дни битвы под Москвой, начали прибывать на фронт якутяне первых призывов. Они сразу вступили в бои в районе Малоярославца и Можайска.

Мобилизация. Якутии. 1941

Около тысячи якутян первых призывов пополнили ряды защитников Ленинграда, войска и соединения Волховского фронта, несколько сот якутян в ноябре 1941 года приняли участие в боевых действиях на территории Курской области.

Сотни сынов Якутии доблестно сражались в рядах 72-го, 136-го, 5-го, 108-го и 160-го кавалерийских полков. После войны под Каширой в Московской области была установлена мемориальная плита в память о воинах-якутянах.

Несколько тысяч якутян также участвовали в контрнаступлении 1941 года войск Юго-Западного, Калининского фронтов. Первый гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова развернул наступление в районе Каширы, освободил города Венев, Сталиногорск, Одоев. В составе корпуса было около двухсот якутян.

Осенью и зимой 1941—1942 годов в войсковых частях Западного, Калининского, Ленинградского фронтов зародилось снайперское движение — шесть снайперов-якутян уничтожили более 1,5 тыс. фашистов.

Большая группа якутян воевала в рядах войск 2-го Украинского фронта.

Старший лейтенант Николай АлексеевичКондаков, командир батареи 1073-го противотанкового Виленского полка за форсирование Одера был представлен к званию Героя Советского Союза. Но это звание было присвоено посмертно, в 1990 году.

На 2-м Украинском фронте сражался пулеметчик 1-го мотострелкового батальона 45-й механизированной бригады Николай Саввич Степанов. Форсировав реку Южный Буг, прикрыл огнём переправу наших подразделений и поддерживал наступление пехоты. 5 мая 1990 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Около ста якутян сражались в 242-й горнострелковой дивизии, которая форсировала Керченский пролив, другая группа якутян действовала в составе 383-й, 318-й стрелковых дивизий. Среди них отличились пулеметчики И. С. Эверстов, награжденный орденом Красной Звезды, разведчик В. Н. Березкин, дважды награжденный медалью «За отвагу».

Столь же тяжёлыми, упорными и жесткими были бои на озере Ильмень Старорусского района. Якутяне сражались в рядах 19-й, 20-й и 21-й отдельных лыжных бригад 188-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года только в одной 19-й отдельной лыжной бригаде насчитывалось почти 400 жителей Якутии. Бригада вела ожесточенные бои на льду озера Ильмень. В результате бомбового удара авиации противника большинство воинов погибло.

Санитарная дружина школы Среднеколымска. Якутия. 1942

Новгородский областной Совет в 1967 году увековечил подвиг воинов-якутян, воздвигнув у озера Ильмень памятник с надписью «Вечная слава воинам-якутянам, погибшим в боях за освобождение Старорусского района от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году».

Около тысячи сынов Якутии в составе войск Южного и Юго-Западного фронтов приняли участие в освобождении Донбасса. Рядовой Клавдий Карпович Краснояров в боях за деревню Большая Листвень повторил подвиг Александра Матросова.

Рядовой Фёдор Кузьмич Попов одним из первых переправился на правый берег Днепра, ворвался в траншеи врага, в рукопашной схватке и автоматным огнём истребил 23 фашиста. Захватил ручной пулемёт противника и открыл ураганный огонь по позициям врага. Удостоен звания Герой Советского Союза.

На Калининском фронте в 1942—1943 годах развернулись затяжные кровопролитные сражения за овладение Ржевским плацдармом. 3 марта 1943 года в результате трёх крупных операций Ржев был освобожден. В этих кровопролитных боях, по неполным данным, погибли более 400 сынов Якутии. 23 августа 1994 года около деревни Филки под Ржевом открыт памятник-мемориал, увековечивший их имена.

Несколько десятков якутян воевали в различных частях, действовавших на Карельском перешейке и в Южной Карелии.

В конце 1944 года вся территория Советского Союза была освобождена. Тысячи воинов-якутян принимали участие в боях на территории Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Австрии и Польши.

В штурме Берлина принимали участие якутяне: И. А. Тарасов, Ф. С. Донской, В. С. Лыткин, И. М. Павлов, С .Д. Ушницкий, Ф. И. Петров, Р. П. Жирков и многие другие. На стенах и колоннах рейхстага появились надписи: «Мы из Якутии».

24 якутянина были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, один — Герой РФ, пять — стали полными кавалерами ордена Славы, шесть человек удостоены орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Нахимова, свыше десяти тысяч якутян награждены боевыми орденами и медалями.

14 жителей республики участвовали в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Якутия для фронта — Якутия для Победы!

Трудящиеся Якутии, отправив своих мужей, сыновей, отцов на фронт, самоотверженно трудились в тылу, направляя свои усилия на укрепление мощи Красной армии. Республика продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу.

В фонд обороны якутяне внесли более 37 млн рублей и облигаций государственных займов на 57 млн руб., 2,9 кг золота, 550 кг серебра. На строительство танков и самолётов внесено свыше 27 млн рублей.

Добыча рыбы в годы войны 1941-1945

Якутяне отправили на фронт четыре эшелона посылок с продовольствием. В фонд помощи населению районов, освобожденных от оккупации, было передано 3583 тыс. руб., 62 600 штук одежды, более 20 тыс. изделий мануфактуры, десятки тысяч пудов зерна, мяса, рыбы, более 23 тыс. лошадей.

С 1941 по 1945 год было сдано государству свыше 400 тыс. тонн рыбы, что почти в четыре раза больше, чем за предыдущие пять довоенных лет.

На добровольные пожертвования якутян были построены и переданы армии две танковые колонны — «Советская Якутия», «Алданский горняк» — и три эскадрильи боевых самолётов: «Комсомолец Джугджура», «Советский полярник», «Медицинский работник».

В годы войны производственные показатели республики росли в разы, но какая цена за это уплачена…

Трудовой режим военного времени

Народное хозяйство Якутии перестроилось на военный лад с первых дней войны. Повсеместно вводился новый трудовой режим: был удлинен рабочий день, отменены очередные отпуска, введены обязательные сверхурочные работы, ужесточена трудовая дисциплина, введены военный налог и карточная система снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. В войну объём валовой продукции увеличился вдвое. Правительство Советского Союза особое значение придавало развитию горнодобывающей промышленности Якутии.

Добыча рыбы в годы войны 1941-1945

В 1941 году были организованы 163 новые производственные точки местной промышленности, среди них стекольный завод и механизированный хлебозавод в Якутске. В целом за годы войны объём валовой продукции местной промышленности увеличился на 58,8%, а продукции кооперативной промышленности — на 115,9% от довоенного уровня. В результате Якутия в эти суровые годы в одних случаях полностью, в других частично сократила завоз целого ряда товаров и продовольствия из других регионов Союза.

В 1942 году на Алдане начала развиваться добыча слюды. В том же году открытым способом было добыто 1744 тонны слюды-флогопита, приобретавшей во время войны важное значение для оборонной промышленности. В годы войны в Якутии началась добыча горного хрусталя, и в 1944 году республика дала стране четверть общесоюзной добычи этого стратегического сырья. Началась добыча исландского шпата, не менее ценного, чем золото. Республика стала одним из наиболее крупных оловоносных районов Союза (прииски «Бургалах», «Эге-Хая»). Также в годы войны получили развитие топливная, соляная, деревообрабатывающая отрасли промышленности. Вступили в строй известковые и алебастровые заводы, пеледуйский солезавод, угольные копи «Джебарики-Хая». Заготовка древесины увеличилась до 1 млн куб. м.

В целом к 1945 году валовая продукция промышленности увеличилась по сравнению с довоенным временем в 2,2 раза, в том числе продукция цветной металлургии — в 1,5 раза, угольной — в 2 раза, машиностроения и металлообработки — в 2,8 раза, выработка электроэнергии — в 1,5 раза, пищевой промышленности — на 33%.

Работники промышленных предприятий Якутии собирали средства для фронта, отправляли посылки бойцам. С 1941 по декабрь 1944 года населением отправлено в действующую армию более 31 тысячи посылок, собрано и отправлено для бойцов более 367 тыс. тёплых вещей.

Якутяне внесли неоценимый вклад во всенародную Победу над фашизмом.