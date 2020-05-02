Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии, здесь велись кровопролитные бои, численность населения сократилась вдвое, и так и не вернулась к довоенному уровню. Смоленск вошёл в число советских городов, получивших звание «город-герой».

Зенитчики защищают Смоленск от налётов немецкой авиации. 1943

Перед войной

Смоленская область как самостоятельная территориально-административная единица в составе РСФСР была образована в 1938 году после упразднения Западной области (центром также был Смоленск). Перед войной в состав региона входило 54 района. Современные границы Смоленская область приобрела в 1944 году.

Перед Великой Отечественной войной, по данным переписи 1939 года, на территории Смоленской области проживали 1 млн 980 тыс. человек. За годы Великой Отечественной войны численность населения сократилась фактически вдвое. По данным на 1946 год, в регионе числилось 1,24 млн жителей. По свидетельству специалистов, и до настоящего времени региону не удалось вернуться к довоенной численности населения.

Никольские ворота. Смоленск. Октябрь 1943

Смоленщина в 1941-м

Смоленская область была в числе первых территорий Советского Союза, оказавшихся под ударом нацистских войск.

Уже в июне 1941 года немецкие подвижные силы группы армий «Центр» вышли к Западной Двине в районе Витебска и Днепру у Орши и Могилёва. В то же время советские дивизии Западного фронта РККА из состава 13-й и 4-й армий после поражения в приграничных районах отводились в тыл для переформирования, и к началу Смоленского сражения позиции сумели занять лишь 37 из 48 выдвигавшихся дивизий: численность советских дивизий составляла от шести до 14,4 тыс. человек, тогда как немецких — от 17 до 21 тыс.

Немецкое продвижение с 10 по 17 июля

Начало Смоленского сражения датируется 10 июля. Силы вермахта продвинулись в сторону Витебска и продолжили идти в восточном направлении. 16 июля нацисты подступили к окраинам города Ярцево — в 50 километрах от Смоленска.

В Смоленск немцы вошли 16 июля — первой в город ворвалась 29-я моторизованная дивизия из группы Гудериана. Защитники города ожесточённо сопротивлялись, однако силы оказались неравными. 19 июля 10-я танковая дивизия противника заняла Ельню. В окружение немцев попали 16-я, 19-я, 20-я армии. 13-я армия оказалась разорванной противником, часть попала в окружение.

Немецкие танки Pz.IV и автомобили под Витебском в июле 1941, вероятно, 20-й танковой дивизии из 39-го моторизованного корпуса

21 июля Красная армия перешла в контрнаступления, чтобы вывести из окружения части 20-й и 16-й армий. В то же время на южном фланге Западного фронта 21-я армия должна была возобновить наступление с целью разгрома бобруйско-быховской группировки противника и восстановления связи с осаждённым Могилёвом. Однако немецкие пехотные дивизии, подошедшие из-под Минска, помешали планам советского командования. 28 июля Красная армия окончательно оставила город.

1−21 августа Красная армия и войска вермахта сошлись на Смоленской дуге. В результате наступления врага 3 августа был занят Рославль. В то же время 8 августа соединения 19-й и 30-й армий возобновили атаки в направлении Духовщины, попытавшись прорвать оборону противника — попытка оказалась безуспешной, однако показала немецкому командованию возможности Красной армии, с другой стороны. С 16 по 21 августа советские военные предприняли наступление на центральном участке советско-германского фронта, а также попытку разгромить Ельнинскую группировку.

Четвёртый этап Смоленского сражения длился с 22 августа по 10 сентября. Войска Западного фронта предприняли новую попытку выйти на рубеж Велиж, Демидов, Смоленск, войска Резервного фронта получили приказ овладеть Ельней, а затем Починком и Рославлем.

Солдаты советской 20-й армии ведут бой западнее Дорогобужа. 1 сентября 1941 года

6 сентября Красная армия взяла Ельню, и эта операция стала самой крупной и успешной операцией Красной армии в ходе Смоленского оборонительного сражения 1941 года. Именно здесь, под Ельней, впервые были применены «катюши», позже ставшие легендарными. Однако дальше советские войска продвинуться не смогли.

Для Красной армии Смоленское сражение обернулось тяжёлыми потерями: за время сражения в общей сложности было убито и ранено более 700 тыс. человек, однако героическими усилиями удалось сдержать продвижение нацистов к Москве, что повлияло и на срыв плана «Барбаросса».

Военнослужащие РККА под Смоленском

Советские гвардейцы

Именно со Смоленщиной связано появление в составе Красной армии гвардейских дивизий. За массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боёв Смоленского сражения, приказом наркома обороны Союза ССР от 18 сентября 1941 года четыре стрелковые дивизии — 100-я, 127-я, 153-я и 161-я — были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские.

Двор по ул. Тенишевой в Смоленске во время оккупации

Враг в Смоленске

Оккупация территории Смоленской области нацистами длилась более двух лет. Уже 17 июля 1941 года Гитлер издал указ о разделении оккупированных территорий СССР на рейхкомиссариаты, генеральные округа, области и округа, районы. Смоленский округ вошёл в состав генерального комиссариата «Остланд» — вместе с Белоруссией и Прибалтикой.

Немецкий план оккупированного Смоленска 1943 года

Нацисты и их приспешники активно хозяйничали в Смоленске. За период оккупации город оказался полностью разрушен. Из 170 тысяч жителей к моменту освобождения города в сентябре 1943-го в живых остались 20 тыс. человек. В городе были убиты 35 тысяч мирных жителей и более 100 тыс. военнопленных, в рабство было угнано около 90 тыс. человек.

Зверствовали нацисты не только в Смоленске, но и на территории всей области. Всего за период оккупации региона нацисты убили более 150 тыс. мирных советских граждан, более 160 тыс. угнали на работы в Германию, убили 230 тыс. военнопленных — таковы данные Государственной чрезвычайной комиссии от 1945 года.

За период оккупации нацисты сожгли около пяти тысяч смоленских деревень, и полного списка нет до сих пор. Около 300 деревень были сожжены вместе с жителями — так оккупанты мстили за поддержку партизан: своя Хатынь есть в каждом районе Смоленской области.

«Фашистские власти заподозрили жителей деревни Корбутовка в связи с партизанами и сожгли деревню дотла. Колхознице Барановой, протестовавшей против такого разорения, немцы разрезали живот, изрезали лицо ножом, а детям ее вывернули руки и проломили черепа…» — такое свидетельство приводится в данных Государственной чрезвычайной комиссии.

В марте 1943 года нацисты согнали в деревню Чертовка около 400 жителей соседних деревень и сожгли. На территории региона создавались концлагеря для мирных жителей — туда сгоняли и стариков, и женщин, и маленьких детей.

В начале марта 1942 года в районе деревни Серебрянка партизанский отряд устроил засаду немецкому продуктовому обозу — были уничтожены 14 нацистов. А уже 5 марта нацисты загнали жителей деревни — 19 человек — в сарай, а затем сожгли заживо.

На окраине дер. Масаловка лежали груды обезображенных трупов маленьких детей, женщин и стариков. В этом месте бойцы насчитали 160 трупов. Это было все население деревни

Партизанское движение

После оккупации Смоленска в городе и ближних пригородах было создано более 40 подпольных групп, в которые вошли около 500 человек. Их участники работали против нацистской пропаганды, помогали партизанским отрядам, добывали продовольствие, вооружение для партизан и устраивали диверсии. В Смоленске в декабре 1941 года был создан подпольный центр, который руководил подпольщиками в городе, на железной дороге, в пригородах и поселках и имел связь с обкомом ВКП (б) и со штабом партизанского соединения «Батя».

В июле 1942 подполье было разоблачено нацистами — его руководитель Борис Попов, а также ещё 165 участников были пойманы гестапо и после жестоких пыток расстреляны в Реадовке — в 1966 году на их братской могиле был возведен мемориал.

Однако партизанское движение, несмотря ни на что, продолжало активно действовать в тылу врага — уже к весне 1942 года партизаны освободили от оккупантов 25 из 42 оккупированных районов, именно они стали «партизанскими краями» — базой для наступающей регулярной армии.

Немецкая механизированная пехота на оборонительных маневрах

Освобождение Смоленска

Летом 1943 года Красная армия после разгрома немцев под Москвой, в Сталинграде и на Курской дуге погнала врага с территории СССР и приступила к освобождению Смоленщины.

В ходе Смоленской операции 1943 года советские войска совместно с партизанами провели Спас-Деменскую, Ельнинско-Дорогобужскую, Духовщинско-Демидовскую, Смоленско-Рославльскую операции и в ходе кровопролитных боёв в период с 7 августа по 2 октября полностью очистили Смоленщину от нацистов.

После освобождения Смоленская область стала тылом для советских войск — здесь были созданы госпитали, ремонтные базы, аэродромы, армейские склады.

На Западном фронте в преддверии наступления на смоленском направлении. Слева направо: представители Ставки ВГК маршал авиации А.А. Новиков и маршал артиллерии Н.Н. Воронов, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н.А. Булганин и командующий Западным фронтом генерал-полковник В.Д. Соколовский

Герои Смоленщины

260 уроженцев Смоленской области удостоены звания Героя Советского Союза, 10 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. Звание города‑героя Смоленску было присвоено 6 мая 1985 года.

В числе самых известных Героев Советского Союза из Смоленской области — Михаил Егоров, который вместе с Мелитоном Кантарией в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

(сс) Сергей Семенов Бюст и могила Егорова в Сквере Памяти Героев в Смоленске

Смоленский процесс

В декабре 1945 года в Смоленске состоялся Смоленский процесс над группой бывших военнослужащих вермахта и СС, принимавших участие в военных преступлениях на территории области.

Основным виновником преступлений был признан генерал Максимилиан фон Шенкендорф — начальник частей обеспечения и тыла группы армий «Центр», к тому времени его уже не было в живых. На скамье подсудимых оказались десять человек: переводчик 335-го и 490-го охранных батальонов, руководивший лично рядом карательных операций, Роман-Роберт Киршфельд; лекарский помощник военного лазарета № 551, участвовавший в обескровливании советских мирных граждан, в том числе совсем маленьких детей, Рудольф Модиш; унтер-офицер 335-го охранного батальона, участник массовых убийств советских военнопленных Вилли Вайс; ефрейтор охранного батальона, также участвовавший в убийствах военнопленных и мирных жителей Курт Гаудян; ефрейтор 335-го охранного батальона Фриц Генчке; ефрейтор 335-го охранного батальона, участвовавший в убийствах военнопленных и мирных жителей Эрих Мюллер; ефрейтор 335-го охранного батальона Вилли Краузе; старший солдат 350-го пехотного полка, ротный собаковод Йозеф Райшман; командир отделения 490-го охранного батальона Эрих Эвертс; ефрейтор 335-го охранного батальона Гейнц Винклер.

Так, Йозеф Райшман занимался дрессировкой собак и в «свободное от работы» время затравливал собаками мирных жителей, в частности, он затравил собаками и изнасиловал 14-летнюю девочку. Он же наравне с другими преступниками принял участие в массовом расстреле мирного гражданского населения в поселке Монастырщина и в нескольких деревнях под Смоленском.

«Партизаны были неуловимы, и немецкое командовании решило подавить партизанское движение массовым расстрелом ни в чем не повинного мирного населения», — говорил на процессе Роман-Роберт Киршфельд, который лично командовал карательным отрядом, расстреливал жителей деревень, сжигал дома (цитата по порталу История. РФ).

Семерых из десяти подсудимых суд приговорил к смертной казни через повешение, приговор был исполнен 20 декабря 1945 года на Заднепровской площади — при 50 тысячах смолян. Остальных приговорили к 20, 15 и 12 годам заключения.