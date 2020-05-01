В истории человечества коррупция вечна, как и борьба с ней. Хотя эта борьба порой приобретает гротескно-комические формы. И свежий пример тому дает, к сожалению, опять Украина.

Украина

А разве не смешно: главный следственный антикоррупционный орган страны возглавляет «официальный» коррупционер. В «Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения» фигурирует Артем Сергеевич Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). За то, что Сарненский (в Ровенской области) и Ровенский апелляционный суд признал, что он отдыхал за чужой счет в охотничьем угодье Полесьске-Сарны (пять раз, в 2017—2019 годах) со стоимостью каждого уик-энда в 100 000 гривен, плюс четыре тысячи долларов за ремонт двух сломанных Сытником квадроциклов Bagi BRP 1000. Отдых оплачивал выходец из Ровно, финансист Николай Надейко.

Nabu.gov.ua Артём Ситник

Мелочь, конечно, но знаменателен сам факт: волк возглавляет охрану отары! И сделать с этим «волком» ничего не могут, хотя апелляционный суд вынес решение 13 декабря прошлого года. Но пытаются — и на том спасибо!

Попытку организовал народный депутат из Одесской области Алексей Гончаренко. Можно по разному относиться к этому политику. Можно даже с искренним неприятием к его политической истории, государственным идеям или к дипломатическим выходкам. Но, оказывается, даже в отношении антипатика порой возникает желание искренне поаплодировать.

Алексей с «группой товарищей» (нардепы Антонина Славицкая, Дмитрий Лубинец и Андрей Николаенко) предложили вниманию украинского парламента проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах», суть которого предельно проста: «коррупционер не может возглавлять антикоррупционное следствие». Если выражаться умными словами парламентских реляций, там предложили изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении.

Nabu.gov.ua Владимир Зеленский

Предложили Раде, а встрепенулся почему-то Международный валютный фонд. Как только парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал этот проект.

Глава миссии МВФ в Украине Ронван Роден направил письмо в Офис президента Украины, в котором предупреждает, что «любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной — А.Г.)». То есть «тронете Сытника — денег не дадим». Ну как тут не вспомнить фразу, приписываемую президенту Рузвельту: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Окрик подействовал, и на следующий день законопроект даже не был включен в повестку дня внеочередного парламентского заседания.

В такой ситуации трудно отказаться от искушения получить авторский комментарий, и я нашел Гончаренко.

Twitter.com/goncharenkoua Алексей Гончаренко

Ну что же, грамотные ответы молодого (39 лет), но уже зрелого политика, скованного цепями своего статуса и фракционной дисциплины. Я могу быть посвободнее в своих формулировках, поэтому не могу не заметить: вольно или невольно, но Алексей Гончаренко лукавит. Именно НАБУ является основным «средством влияния» на верхушку украинской власти. Потому что оно создано именно для контроля над «высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства», так записано в их собственном определении «содержания и принципов действия». До такого уровня не дотягивают никакие иные органы, даже СБУ в случае чего хвост прищемят. Поэтому за кресло Директора (= хозяина самой весомой базы компромат-данных в стране) всегда будет идти отчаянная борьба.

И НАБУ сейчас является именно средством «внешнего управления» страной. Тому доказательство сама история гончаренковского законопроекта №3133. Сначала его мариновали в парламентских канцеляриях (= внутренняя борьба), а при первом оклике «Стоять!» из уст представителя МВФ Рона ван Родена его послушно отложили в сторону. И заменили обсуждение коррупции в НАБУ рассуждениями о значении крестоцветных в сельском хозяйстве Украины. А это и есть равно внешнее управление.

Господи, как хотелось бы, что бы я ошибался!