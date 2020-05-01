Среди московских студентов медицинских вузов паника — учащихся 4−6 курсов привлекают на борьбу с распространением коронавируса. Отказ чреват «академической задолженностью» и возможным отчислением. О подробностях происходящих событий корреспонденту ИА REGNUM сообщила студентка пятого курса медицинского института РУДН Анна.

Официально речь идет о практике в медицинских учреждениях, в том числе и тех, где лечат COVID-2019. Однако студенты опасаются, что под видом практических занятий их будут использовать как «пушечное мясо». В доказательство этого Анна приводит целый ряд аргументов. Например, во время практики в качестве медперсонала оформят лишь тех, кто подпишет договор и официально даст согласие на то, что их отправляют в больницы, перепрофилированные для борьбы с COVID-2019.

Однако учащихся больше всего пугает другое — средства защиты обещают раздать не всем, а лишь тем учащимся, которые окажутся в так называемой «красной зоне» — то есть в местах непосредственного пребывания инфицированных коронавирусом. Насколько уместно это в ситуации, когда каждая больница может стать потенциальным местом вспышки заболеваемости — вопрос риторический.

«Красная зона» и «зелёная зона» — размытые понятия. «Красная зона» — зона, подверженная коронавирусной инфекции. Но значит ли это, что «зеленая зона» — это больница, где нет инфекции, или это просто другое отделение больницы, где есть коронавирусные больные?» — задаётся вопросом Анна.

Причём никаких гарантий безопасности студентам не дают — в случае, если девушка заболеет, лечение ей придется проходить как обычному пациенту, а не медицинскому работнику. Случись кому-то из ребят стать инвалидами, а при COVID-2019 такое не исключено, никаких мер поддержки, как медработнику с производственной травмой, им положено не будет. Но хуже всего другое — студенты будут контактировать с больными наряду с врачами, но, в отличие от медработников, никто не обеспечит им проживание отдельно от родных. Таким образом, под угрозу заразиться SARS-CoV-2 подпадают родственники студентов.

О том, что государство и учебное заведение решило использовать их при работе с больными COVID-19, ребята узнали 28 апреля. В тот день в чат группы, где состоит Анна, староста написал, что с 1 мая дистанционное обучение отменяется, и все учащиеся выходят на практику, которая продлится до июня, после чего дистанционное обучение будет продолжено. Затем в чат был скинут документ в виде таблицы, в которую студентов попросили внести информацию о себе, включая СНИЛС для проверки наличия хронических заболеваний. Также от учащихся потребовали указать, есть ли у них «сестринский сертификат» — документ, подтверждающий, что студент прошел специальные курсы и может работать медсестрой.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в личном кабинете студентов на сайте вуза появились посвященные COVID-19 презентации, а также тесты, которые в обязательном порядке должен был пройти каждый. По их результатам учащимся выдавалось два сертификата на работу с оборудованием и пациентами с коронавирусом, отметила Анна. И на этом подготовка к встрече с новой, малоизученной инфекцией заканчивалась. Никаких видеолекций, подробной разъяснительной работы по COVID-2019 со студентами не проводилось. Причём отправить на практику собираются даже беременных и студентов с медицинскими противопоказаниями, заявила ИА REGNUM студентка.

«У меня обструктивный бронхит, аллергический бронхит и атопия (наследственная аллергия). Поэтому работа с коронавирусной инфекцией мне противопоказана», — сказала Анна.

В вузе на информацию о наличии хронических заболеваний девушке ответили, что сведения ещё предстоит проверить. И в зависимости от того, есть ли у человека противопоказания или нет их, будут определять по медицинским отделениям. Беременных и студентов с хроническими заболеваниями обещали отправить работать с бумагами. Однако подобные «поблажки» студентов ничуть не радуют. Ведь фактически рисков это не снимает — работа с документами, которых касались врачи, работавшие с заражёнными коронавирусом пациентами, едва ли может считаться безопасной.

«Я за свои деньги за пять лет обучения иду «голая» работать в опасную зону без оплаты труда. «Голая», без страховки и оплаты иду работать с коронавирусом. Кто будет оплачивать мое лечение, если я заболею, и кто будет со мной заниматься, если я получу инвалидность? Инвалидность будет оплачиваться мне не как работнику, ведь в трудовой книжке не будет отметки. Не дают специальную защиту, мое государство от меня отвернулось, меня не слышат. Ни мой вуз, ни управления других вузов, ни государство нас не слышит», — сказала Анна.

Студентка также отмечает, что ситуация могла быть иной, если бы не проведённая в Москве оптимизация системы здравоохранения. Сейчас врачей не хватает, и их места пытаются заполнить студентами. Но если в Минздраве считают, что подобное уместно, то почему не направят работать в больницы санитарами детей своих сотрудников, задалась вопросом собеседница ИА REGNUM.

«Как пушечное мясо нас отправляют работать за опытных врачей, которых уволили. У нас была реформа, хотели, как в США, как в Европе, чтобы люди больше лечились на дому. Убрали больницы, места, а я теперь должна закрывать эти дыры. Экстренно, без ЧС, без защиты и без социальных гарантий. Против этого все студенты возражают. Никто не хочет, все боятся. Нас отправляют работать санитарами. Но для этого не нужно медицинское образование. Почему дети чиновников из Министерства здравоохранения не идут в первых рядах работать санитарами?» — задалась вопросом студентка.

По словам Анны, в качестве оснований своих действий по отправке учащихся на практику представители вуза приводили приказы Министерства здравоохранения, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Корреспондент ИА REGNUM изучил указанные документы. Порядок и условия студентов на борьбу с коронавирусом наиболее подробно прописаны в приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 27 апреля 2020 года № 378/619.

Согласно этому документу, образовательным организациям поручено изменить программы по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и по направлению подготовки «Сестринское дело», начав с 1 мая практическую подготовку вместо дистанционного обучения. В приказе оговорено, что студентам данных специальностей, которые призываются на практику, следует обеспечить обучение «в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции».

Далее в документе прописано распоряжение, адресованное образовательным учреждениям. В нём указано, что студентов необходимо направить в медицинские учреждения, «оказывающие медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции». Исключение предусмотрено лишь для студентов, которые имеют противопоказания. Остальные, как следует из документа, должны быть поголовно направлены в больницы, где их начнут использовать для помощи именно в лечении и борьбе с распространением коронавируса. Распределение студентов в медицинские учреждения отнесено к органам власти регионов, ответственных за здравоохранение.

Примечательно также, что из буквальной трактовки формулировки, приведённой в приказе, следует, что трудовой договор будет заключен не со всеми студентами, работающими в учреждениях с заражёнными коронавирусом гражданами, а только с теми из них, кто будет непосредственно оказывать медицинскую помощь пациентам.

Последний раз нечто подобное в истории Москвы происходило летом-осенью 1941 года, когда для обороны столицы власти помимо армии и ополчения из числа москвичей задействовали курсантов военных училищ. Если верить историкам, судьба учащихся, отправленных на такую «практику», сложилась трагично — многие из них героически пали при обороне города. Сравнение с сегодняшней ситуацией было бы практически полным, если бы не одно «но». Военные курсанты, павшие при обороне Москвы, не платили за своё обучение — государство полностью оплачивало не только образование, но и все остальные их жизненные потребности, обеспечивало всем необходимым. А потому, когда встал вопрос жизни страны, ни у кого не возникло даже мысли противиться отправке на фронт. От современных же студентов требуют самопожертвования, не давая ничего взамен.