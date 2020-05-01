В Сербии часто можно услышать упрек обычных граждан президенту Вучичу в том, что он сидит на двух стульях — между Вашингтоном и Москвой. Скажу сразу — не факт. Наверно, такой ответ удивит агентов самого президента, которые преданно следят за всеми статьями (даже в России), в которых упоминается его достопочтенное имя. Может быть, удивятся и мои друзья из сербской патриотической оппозиции. Мол, еле получил кусочек свободного медийного пространства, чтобы критиковать Вучича (в России, потому что в Сербии такое вольнодумство не приветствуется), и ты его так впустую использовал? Позор!

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Не спешите. Президент Вучич действительно не сидит на двух стульях, не служит двум господам. Как человек с не очень крепкими нервами и таким же характером, президент Вучич не способен вести двойную игру, балансировать между Западом и Россией. Такого напряжения наш хрупкий, недоверчивый президент не вынес бы никогда. Поэтому он совершенно спокойно сидит только на одном стуле, и этот предмет мебели находится, хотя бы формально, в Брюсселе (неформально намного ближе — в американском посольстве). Он и так растерзан между штаб-квартирой НАТО и ЕС, поэтому искать еще какую-то его привязанность было бы наивно.

Predsednik.rs Александр Вучич

Наш президент часто хвастается тем, что никогда не спит. Это совершенно понятно, и я ему в этом сочувствую. Как избежать бессонницы, если ты получаешь приказы из Вашингтона, а твои избиратели голосуют за тебя потому, что ты лучший друг Путина (Вучич этот титул сам себе присвоил)?

Но не надо думать, что представители США и России не понимают этот очевидный факт. Почему же США не возражают, когда Вучич пытается пиариться через президента России? Если это означает, что из бюджета США Вучич будет получать меньше средств на рекламу, в которых Сербия показана как столица Федерации Планет из «Стартрека» (если вам это звучит странно, Вы имеете счастье не жить в Сербии эры Вучича), тогда, пожалуйста, фоткайся хоть с целым руководством РФ. Но! Если продолжишь покупать российское вооружение, будут проблемы. Примерно так я себе и представляю слова американских представителей после последнего визита Вучича в Сочи. Ему ясно пригрозили, что больше покупок оружия из РФ не будет. А он и так расстроен многолетней бессонницей и 40-часовым рабочим днем (это у вас на дела уходит целая неделя, но наш президент не такой ленивый) — как ему не согласиться? Он должен за ночь стать храбрецом и начать проводить независимую политику? Ладно, больше не будет закупок ПВО-систем, но газопровод-то будет, спрашивает русский читатель? Вучичу и тут пригрозили, но пока он надеется, что прокладывание труб остановится в Болгарии, а он разведет руками и скажет: «Мы газопроводу очень рады, но, видите, Болгария не пропускает».

Kremlin.ru Александр Вучич и Владимир Путин

В последнее время Вучич стал постепенно отходить от роли лучшего друга России — теперь место Путина занял Си Цзиньпин (он, наверно, тоже не в курсе, что получил экспресс пожизненного друга). Избиратели Вучича требуют в союзники Сербии какую-то антизападную страну. Если это не может быть Россия из-за того, что 19 апреля Вучич провел теплую встречу с представителем администрации Трампа Ричардом Гренеллом, главной темой которой было разделение и признание Косово, пусть тогда это будет Китай, ведь проблемой Косово он не заинтересован и не будет мешать Вучичу исполнить свое обещание американцам. Да и с китайцами легче сделки без тендеров заключать, их деньги так же ценны, как и доллары США.

Predsednik.rs Александр Вучич встречается с китайскими врачами

На сербском государственном телевизионном канале (РТС) во время Страстной седмицы и коронавирусного карантина можно было даже посмотреть антипутиновский документальный фильм «Свидетели Путина» противоречивого режиссера Виталия Манского. Манский до Майдана был руководителем службы документальных программ на канале РТР («Россия») и прикидывался ура-патриотом, но впоследствии стал «перебежчиком». Теперь занимается шапкозакидательством в Риге и на Украине. В этом Манский и Вучич очень похожи, только Вучич делает вид, что перебежал из Москвы в Пекин, а на самом деле прочно сидит в Вашингтоне.

Но если с позицией США все понятно, зачем представители России тоже участвуют в этой игре? Объяснение кроется в том, что Россия не занимается сменой режимов по всему миру, как это делают США, и она вынуждена сотрудничать с властью в Сербии. Конечно. Но зачем давать легитимность очередному прозападному режиму на Балканах? Признание Косово прямой дорогой ведет Сербию в НАТО, что означает потерю Балкан для России в долгосрочной перспективе. Если бы российское руководство хоть один раз отказало Вучичу в совместной фотосессии, это бы серьезно ударило по его рейтингу в Сербии. Может быть, он стал бы бояться предать Россию, как он боится не выполнить приказы своих менторов из Вашингтона?