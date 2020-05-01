Югра находилась далеко от линии фронта. Но Ханты-Мансийский национальный округ, который в годы войны входил в состав Омской области, мобилизовал на трудовой фронт и в ряды Красной армии с первых месяцев Великой Отечественной войны все людские, природные и производственные ресурсы.

Рыбаки на промысле. Югра. 1942

В ХМАО сейчас проживают 89 воевавших ветеранов Великой Отечественной войны. В 1939 году, согласно переписи населения, в Ханты-Мансийском национальном округе население составляло 93 274 человека. Из Югры на защиту Родины ушли на фронт свыше 17 тысяч мужчин и женщин, из них около 10 тыс. человек не вернулись с полей сражений.

Рыбаки Ханты-Мансийского округа во время войны

Кузница снайперов и истребителей танков

В годы войны в Югре развернули работу школы подготовки военных и медицинских кадров. В ХМАО обучали снайперов, автоматчиков-лыжников, пулеметчиков, миномётчиков, истребителей танков, сапёров, связистов, санитарных инструкторов, медицинских сестёр.

Автономный округ прославили подвигами 13 Героев Советского Союза. Среди них — знаменитый снайпер Гавриил Епифанович Собянин (25 мая 1896 — 23 декабря 1944), о котором пословицы слагали. Его личный счёт составляет более 60 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Бойцы с противотанковыми ружьями. 1941

Ханты-Мансийск во время войны

Мягкое золото и ценная настойка

Весьма скудные сведения, к сожалению, об эвакуированных в ХМАО в Великую Отечественную войну предприятиях. Известно, что в Сургут из Одессы прибыл мощный коллектив консервного завода. В нескольких источниках отмечается, что Югра поставила 45% рыбных консервов, поступивших на фронт.

Клуб Рыбников. Сургут. 1943

Колхозные рыбаки Ненецкого округа на ловле семги для фронтовиков

В годы войны «мягкое золото» — пушнина из ХМАО шла в оплату поставок по ленд-лизу. Общее количество пушнины, добытой в округе в 1941—1945 годах женщинами, стариками и детьми, оценивалось в 20,8 млн рублей.

Помимо этого, в Югре лесная промышленность изготавливала авиафанеру, лыжный брус, ружейные болванки. Из древесины производили живицу, скипидар, дёготь. Хвойная настойка с лесными ягодами и растениями поставлялась в госпитали, как ценное лекарство. В годы войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная фабрика и валяльная мастерская

Отметим, что, несмотря на трудности войны, в Сургуте и районе для детей блокадного Ленинграда построили три детских дома. Кроме того, в этом городе открылось в то время 12 новых школ, восемь больниц, 12 культурных центров.