В настоящее время совершенно ясно, что мир не может полностью выйти из своего нынешнего состояния повсеместных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, пока не будет найдена вакцина от него. Никогда еще жизни и средства к существованию стольких людей, а также экономики целых стран не зависели так сильно от одного медицинского препарата.

Тем не менее пока ученые прилагают самые активные усилия для создания вакцины, международное сообщество должно помнить, что конечной целью нынешней борьбы является не только разработка безопасной и эффективной прививки, но и прекращение пандемии. А это может произойти только после того, как каждый и по доступной цене сможет быть привит, особенно в странах с низким уровнем дохода. Для этого таких вакцин потребуются миллиарды, пишет специальный посланник ВОЗ по глобальному сотрудничеству в борьбе с COVID-19, бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала в статье, опубликованной 30 апреля в Foreign Affairs.

Предприятие такого масштаба требует по-новому посмотреть на вещи: необходимо признать, что вакцины являются мировыми общественными благами. Ни внутренние программы, ни стремление к прибыли не должны помешать процессу крупнейшей в истории вакцинации. Правительства, фармацевтические компании и международные организации должны работать вместе для разработки, производства и доставки вакцины нуждающимся. Производство и распределение миллиардов доз новой вакцины было бы сложной задачей и в лучшие времена, во время же пандемии для этого потребуются беспрецедентные усилия всего международного сообщества.

Недопущение дефицита

Можно просто вспомнить, как недавно мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты и тестовых наборов. Для того чтобы избежать аналогичной нехватки вакцин и предотвратить ситуацию, при которой не вакцинированным окажется большое число людей, необходимы скоординированные международные усилия. К сожалению, справедливое распределение вакцин прежде часто сталкивалось со сложностями.

Например, из-за возросшего спроса на вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитых странах в последнее время многие находящиеся в группе риска девочки-подростки из развивающихся стран не смогли пройти вакцинацию. А во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году небольшое количество стран разместили крупные предварительные заказы на вакцину до того, как она стала доступной, фактически скупив большую часть мировых поставок и почти не оставив их остальным.

Ученые, конечно, должны стремиться разработать более одной вакцины. Но даже наличие нескольких работающих вакцин не гарантирует, что страны не станут скупать их массово, так как первоначально поставки будут ограничены. Приоритетом для каждого правительства является обеспечение безопасности своих граждан, тем не менее в условиях пандемии необходимо также мыслить и действовать в глобальном масштабе. Если из-за производственных соглашений или экспортных ограничений будет нарушено внедрение вакцин, в результате чего вирус сможет выжить хотя бы в одном месте, никто и нигде не будет защищен от повторного заражения.

Одним из способов обеспечения адекватных поставок и справедливого распределения вакцин является устранение некоторых барьеров, создаваемых законами об интеллектуальной собственности и передаче технологий, а также поощрение производителей и исследовательских групп к совместной работе для достижения общей цели.

Таким образом, когда появятся первые безопасные и эффективные вакцины, сразу несколько производителей смогут незамедлительно начать их производство. Фармацевтическая промышленность уже продемонстрировала определенную готовность пойти по этому пути. Так, Индийский институт сыворотки объявил, что он не сохранит за собой право интеллектуальной собственности на свою вакцину против COVID-19, фармацевтические гиганты GSK и Sanofi пошли на беспрецедентное партнерство для объединения своих ресурсов.

Кроме того, ряд производителей согласились не получать прибыли от вакцин COVID-19. Такое развитие событий предвещает успех новой инициативе «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (Access to COVID-19 Tools Accelerator/ACT Accelerator), выдвинутой мировыми лидерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для ускорения разработки, производства и справедливого распространения новых диагностических средств, терапевтических средств и вакцин COVID-19.

Обеспечение быстрого производства вакцины после ее разработки также сопряжено со значительными проблемами. Многие из наиболее многообещающих кандидатов на вакцины против COVID-19 разрабатываются организациями, которые не располагают крупными производственными возможностями. Поскольку некоторые из этих организаций неизбежно не смогут найти жизнеспособную вакцину, необходимо создать механизмы для снижения рисков, связанных с инвестициями в разработку и производство. Это будет означать, что лучшие кандидаты на вакцины могут быть быстро произведены в нужных количествах и доступны всем, кто в них нуждается, независимо от того, где они живут.

Радикальный новый подход

Такая задача может показаться невыполнимой, но на самом деле есть прецедент. Международная организация Gavi, членом совета директоров которой является автор, занимается обеспечением доступа к иммунизации для более широких слоев населения. В 2009 году организация запустила свой пилотный проект Advance Market Commitment (AMC). Этот инновационный механизм финансирования уже помог ускорить внедрение вакцин. До этого могли потребоваться десятилетия, прежде чем цена новых вакцин, таких как пневмококковая конъюгатная вакцина (PCV), могла бы снизиться настолько, чтобы более бедные страны могли ее себе позволить. AMC изменил правила игры, сделав вакцины доступными в этих странах и создав стимулы для производителей, которые, по сути, создали рынок, которого раньше не было.

В основу его работы был положен принцип выделения средств для обеспечения конкретной цены на вакцины после получения лицензии. Благодаря этому удалось устранить часть риска, связанного с инвестированием в увеличение производственных мощностей, и, по сути, обеспечить наличие рынка. Gavi прибегла к аналогичному подходу, чтобы вовремя ускорить производство вакцины против Эболы и предотвратить выход из-под контроля недавней эпидемии в Демократической Республике Конго.

Хотя COVID-19 — это совсем другое заболевание, аналогичные механизмы финансирования могут помочь в обеспечении доступности вакцин в ускоренном режиме. И поскольку такие механизмы будут включать юридически обязательные соглашения с производителями, они также помогут предотвратить массовую скупку вакцин отдельными странами и содействовать равному доступу.

Кроме того, существует проблема доставки вакцин, решение которой не будет простым. Даже в нормальных условиях проблемы с транспортом и цепочкой поставок, режимы регулирования, гражданские беспорядки, конфликты и стихийные бедствия могут потенциально подорвать процесс иммунизации. В разгар же глобального кризиса материально-технические препятствия, вероятно, будут еще более серьезными, особенно в самых бедных странах мира.

Системы здравоохранения в таких государствах были слабыми и до появления коронавируса. Сейчас же они столкнулись с серьезными вызовами, и не только из-за пандемии. Из-за COVID-19 вырос риск вспышек других смертельных заболеваний, таких как корь, полиомиелит и желтая лихорадка. Это связано с тем, что хотя ВОЗ рекомендует продолжать программы регулярной иммунизации, когда это возможно, во время пандемии, она также должна была рекомендовать приостановить кампании вакцинации во многих странах в целях сокращения риска распространения COVID-19 и сохранения скудных ресурсов общественного здравоохранения.

Связанные с пандемией нарушения плановой иммунизации привели к тому, что миллионы людей остались не вакцинированными. Это очень тревожный факт. Мало того, что приостановка других программ обычной иммунизации может привести к бесчисленным смертям, которые можно предотвратить; такое развитие событий может стать препятствием для окончательной победы над пандемией коронавируса. Крупные вспышки, как во время, так и сразу после локализации пандемии коронавируса, неизбежно будут оказывать большее давление на слабые системы здравоохранения в отдельных странах.

Связанные с коронавирусом нарушения процесса иммунизации уже привели к тому, что по меньшей мере 13,5 млн человек в странах, поддерживаемых Gavi, прошли вакцинацию. Крайне важно, чтобы страны с низким и средним уровнем дохода возобновили кампании вакцинации как можно скорее и чтобы программы регулярной иммунизации продолжались на протяжении всей пандемии.

Фундаментом обеспечения вакциной против COVID-19 людей, которые в ней нуждаются, в конечном счете станут цепочки поставок, оборудование для холодовой цепи — системы, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортирования медицинских препаратов, — обученные медицинские работники, системы анализа данных и усилия по надзору за болезнями.

С этой целью Gavi в сотрудничестве с рядом стран укрепляет их системы здравоохранения и способствует регулярной иммунизации. Организация уже выделила $200 млн на обеспечение работников здравоохранения средствами индивидуальной защиты, проведение жизненно важного надзора и обучения, а также финансирование диагностических тестов. Но эта сумма незначительна по сравнению с миллиардами долларов, которые понадобятся для разработки и доставки вакцины или вакцин, которые могут положить конец пандемии. Это вакцины для всего человечества, что означает, что их нужно не только сделать доступными для всех, но в идеале их также нужно тестировать и производить по всему миру.

Вряд ли эффективная вакцина пройдет проверку быстрее 12 месяцев. Тем не менее в настоящее время необходимо сместить ряд акцентов с гонки за то, кто быстрее разработает вакцину, на то, как лучше подготовиться к тому моменту, когда она появится, в том числе найти терапевтические средства до тех пор, пока вакцина не будет готова.

В последние годы мультилатерализм и глобализм оказались под угрозой. Кризис пандемии — это возможность подтолкнуть общество к адаптации и развитию от капитализма акционеров к капитализму заинтересованных сторон, мобилизуя всех участников вокруг общей цели: обеспечения защиты единого мира. Поскольку пока кто-то будет в опасности, в безопасности не будет никто.