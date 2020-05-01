Война: Ямал 1941-1945 гг
Ямало-Ненецкий автономный округ во время Великой Отечественной войны входил в состав Омской области, а с 14 августа 1944 года ЯНАО был включён в Тюменскую область. Суровый северный край в годы войны стал глубоким тылом, хотя фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на полуостров, но безуспешно.
Сегодня в регионе проживают 367 ветеранов войны. Согласно Всесоюзной переписи 1939 года, население автономного округа составляло почти 46 тысяч человек. За годы войны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии с территории Ямала было призвано 8 982 человека, из них 500 женщин. На полях сражений остались четыре тысячи ямальцев.
«Всё для фронта! Всё — для Победы!»
Женщины, инвалиды, старики и дети самоотверженно трудились для фронта. Пушнина, рыба, оленеводство стали основными отраслями экономики, в которых работали ямальцы, приближая победу. С Ямала на фронт отправлялись продовольствие и теплую одежду. Трудящиеся автономного округа во время войны сдали в фонд обороны 10 млн рублей и приобрели на 15 млн рублей облигаций государственных займов.
Сотни ямальских юношей и девушек завоевали в годы войны звание гвардейцев тыла. Дети работали на промысле Каменный по 12−14 часов в день, перевыполняя нормы вылова рыбы в полтора-два раза. Подвиг ямальцев в тылу был высоко оценен руководством страны: медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг.» отмечены около семи тысяч жителей автономного округа.
Согласно документам, за время Великой Отечественной войны в округе было добыто 810 тысяч центнеров рыбы, что на 70% больше улова довоенного пятилетия с 1936—1940 годов. Выпуск консервированной продукции достиг 22 млн банок рыбы, оленины, дичи.
Ямальский поэт Иван Истомин писал в те годы:
Иль с рыбой вынимаешь сети,
Стада ли в тундре бережёшь,
Запомни, что в минуты эти
Ты по врагу удар даёшь!
Форсировали Днепр и брали Рейхстаг
Призванные на фронт ямальцы проявили героизм в боях и сражениях. В годы Великой Отечественной войны семь жителей автономного округа были удостоены звания Герой Советского Союза. Это Анатолий Михайлович Зверев (25.04.1925 — 21.06.1944), повторивший подвиг Александра Матросова. Николай Васильевич Архангельский (10.04.1921 — 14.01.1945) погиб в конце войны, направив свой горящий самолёт в скопление вражеской техники. Вениамин Николаевич Егоров (14.09.1923 — 3.11.1943) получил звезду Героя Советского Союза за героизм и мужество, проявленные в боях на западном берегу Днепра и при освобождении Киева. Василий Иннокентьевич Давыдов (20.12.1913 — 13.06.1968) возглавлял группу разведчиков, которая ворвалась в гитлеровский Рейхстаг и установила на его куполе один из флагов. Иван Васильевич Корольков (5.10.1919 — 1.01.1984) был удостоен звания за личное мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр. Лётчик Василий Александрович Борисов (2.04.1913 — 22.04.1993) совершил 80 успешных боевых вылетов. Пётр Яковлевич Панов (6.09.1912 — апрель 2002) в одном бою уничтожил одиннадцать танков, в том числе пять «Тигров».
Несостоявшийся «Прыжок кошки»
Фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на Ямал. Операция гитлеровцев под кодовым названием «Прыжок кошки» — блокада подводными лодками западного участка Северного морского пути — должна была лишить СССР стратегической транспортной артерии. Узнав про вражеские планы, советские разведчики провели контроперацию дезинформации противника.
В ямальские посёлки Новый Порт и Мыс Каменный срочно завезли строительную технику и заключённых. В рекордно короткие сроки были возведены уникальные по своей конструкции деревянные пирсы. Они создавали видимость базы советских подводных лодок. Гитлеровская разведка подтвердила наличие базы на Ямале, и вражеская операция «Прыжок кошки» была свёрнута.
Отметим, что коренные жители ямальской тундры влились во время Великой Отечественной войны в оленно-транспортные отряды, которые за время боевых действий перевезли через линию фронта восемь тысяч воинов и партизан, эвакуировали с поля боя более 10 тысяч раненых бойцов, перевезли более 17 тысяч тонн военных грузов.