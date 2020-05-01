Ямало-Ненецкий автономный округ во время Великой Отечественной войны входил в состав Омской области, а с 14 августа 1944 года ЯНАО был включён в Тюменскую область. Суровый северный край в годы войны стал глубоким тылом, хотя фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на полуостров, но безуспешно.

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО Построение перед отправкой на фронт

Сегодня в регионе проживают 367 ветеранов войны. Согласно Всесоюзной переписи 1939 года, население автономного округа составляло почти 46 тысяч человек. За годы войны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии с территории Ямала было призвано 8 982 человека, из них 500 женщин. На полях сражений остались четыре тысячи ямальцев.

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО Изучение противотанкового ружья на занятиях всеобуча

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО На занятиях всеобуча

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО На занятиях всеобуча в Салехарде

«Всё для фронта! Всё — для Победы!»

Женщины, инвалиды, старики и дети самоотверженно трудились для фронта. Пушнина, рыба, оленеводство стали основными отраслями экономики, в которых работали ямальцы, приближая победу. С Ямала на фронт отправлялись продовольствие и теплую одежду. Трудящиеся автономного округа во время войны сдали в фонд обороны 10 млн рублей и приобрели на 15 млн рублей облигаций государственных займов.

Сотни ямальских юношей и девушек завоевали в годы войны звание гвардейцев тыла. Дети работали на промысле Каменный по 12−14 часов в день, перевыполняя нормы вылова рыбы в полтора-два раза. Подвиг ямальцев в тылу был высоко оценен руководством страны: медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг.» отмечены около семи тысяч жителей автономного округа.

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО Кладовщица З.В. Милютина и приёмщица Н.К. Тарлатова уаковывают тёплые вещи для отправки на фронт

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО Рабочие рыбозаготовительного цеха на сортировке рыбы

Согласно документам, за время Великой Отечественной войны в округе было добыто 810 тысяч центнеров рыбы, что на 70% больше улова довоенного пятилетия с 1936—1940 годов. Выпуск консервированной продукции достиг 22 млн банок рыбы, оленины, дичи.

Ямальский поэт Иван Истомин писал в те годы:

Иль с рыбой вынимаешь сети,

Стада ли в тундре бережёшь,

Запомни, что в минуты эти

Ты по врагу удар даёшь!

Из фонда Национальной библиотеки ЯНАО Контрольные цифры по рыбодобычи на 1942 год

Советский плакат. Больше рыбы фронту!

Форсировали Днепр и брали Рейхстаг

Призванные на фронт ямальцы проявили героизм в боях и сражениях. В годы Великой Отечественной войны семь жителей автономного округа были удостоены звания Герой Советского Союза. Это Анатолий Михайлович Зверев (25.04.1925 — 21.06.1944), повторивший подвиг Александра Матросова. Николай Васильевич Архангельский (10.04.1921 — 14.01.1945) погиб в конце войны, направив свой горящий самолёт в скопление вражеской техники. Вениамин Николаевич Егоров (14.09.1923 — 3.11.1943) получил звезду Героя Советского Союза за героизм и мужество, проявленные в боях на западном берегу Днепра и при освобождении Киева. Василий Иннокентьевич Давыдов (20.12.1913 — 13.06.1968) возглавлял группу разведчиков, которая ворвалась в гитлеровский Рейхстаг и установила на его куполе один из флагов. Иван Васильевич Корольков (5.10.1919 — 1.01.1984) был удостоен звания за личное мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр. Лётчик Василий Александрович Борисов (2.04.1913 — 22.04.1993) совершил 80 успешных боевых вылетов. Пётр Яковлевич Панов (6.09.1912 — апрель 2002) в одном бою уничтожил одиннадцать танков, в том числе пять «Тигров».

Несостоявшийся «Прыжок кошки»

Фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на Ямал. Операция гитлеровцев под кодовым названием «Прыжок кошки» — блокада подводными лодками западного участка Северного морского пути — должна была лишить СССР стратегической транспортной артерии. Узнав про вражеские планы, советские разведчики провели контроперацию дезинформации противника.

В ямальские посёлки Новый Порт и Мыс Каменный срочно завезли строительную технику и заключённых. В рекордно короткие сроки были возведены уникальные по своей конструкции деревянные пирсы. Они создавали видимость базы советских подводных лодок. Гитлеровская разведка подтвердила наличие базы на Ямале, и вражеская операция «Прыжок кошки» была свёрнута.

Отметим, что коренные жители ямальской тундры влились во время Великой Отечественной войны в оленно-транспортные отряды, которые за время боевых действий перевезли через линию фронта восемь тысяч воинов и партизан, эвакуировали с поля боя более 10 тысяч раненых бойцов, перевезли более 17 тысяч тонн военных грузов.