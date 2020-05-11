Иван Шилов ИА REGNUM

Если про театр и можно сказать что-то определённое в наши дни смутностей и странностей, то, пожалуй, только то, что большинство исследователей театра всё-таки считают, что личное присутствие — это важная часть театрального события, соучастия, сопереживания. В пределе человек в театре оказывается настолько же включенным в действие, как истово верующий — в церковные ритуалы. Вероятно, если хорошо порыться, то корни театра восходят к мистериям, бубнам, танцам вокруг рисунков мамонтов на песке пещер… Первая версия Гротовского была уже тогда.

Но во времена «хайтек-самоизоляции» многие театры стали проводить премьеры «онлайн» (в том числе, чтобы отчитаться по финансовым документам), почти все стали открывать архивы и показывать старые спектакли. Бесплатно. Смотри не хочу. Насколько это похоже на отношения фруктов и сухофруктов, судить не берусь. Сегодня поговорим чуть-чуть о спектакле, который заранее пытался объявить себя как «веб». То есть это изначально так задумано. Необычно. Прочитаем афишу.

«Веб-спектакль «Американки» — инстаграм-вербатим о феминизме, Перестройке, границах свободы и несвободы и рифмах между 80-ми и сегодняшним днём. Спектакль по одноимённой книге Зои Богуславской — совместный проект Центра Вознесенского и российско-американской театральной команды во главе с режиссерами Еленой Смородиновой и Эндрю Фрибургом».

Цитата из веб-спектакля «Американки». Pavel Petrov — live(facebook.com) Воспоминания о Жаклин Кеннеди

Меня попросила посмотреть спектакль одна из актрис, Екатерина Дар, которая знаменита, кроме прочих талантов, умением оказываться в огромном количестве творческих проектов. Для меня осталось загадкой, насколько это происходило в реальном времени. Но учитывая, что там были фрагменты документальных хроник, всё-таки о «прямом эфире» в чистом виде говорить сложно. Вообще, спектакль стоит посмотреть как любопытный эксперимент. Я, признаюсь, с годами стал уныл и склонен почти к сутяжничеству и поиску мировых заговоров или хотя бы реальных мотивов под приятным театральным гримом. Читаешь вот в википедии про автора книги, по которой спектакль сделан. Или про прекрасную премию «Триумф» там тоже пишут. А вот про Березовского, который тоже причастен к премии… Как-то меньше, а то и вовсе нет… Главное в высшем свете — умело уводить в тень то, что нарушает красивую картинку. Главное умение — искусство правильных акцентов, чуткости к направлению ветра. Ювелирная работа серфера на волне. Иначе не плавается в этих широтах.

Цитата из веб-спектакля «Американки». Pavel Petrov — live(facebook.com) Разговор о важном

Впрочем, вначале чуть-чуть про сам спектакль. Сохраняются цифровые артефакты, «помехи», накладки, что местами приближает это почти к «глитчу», то есть современному цифровому искусству, где цифровой шум оказывается главной ценностью. Режиссура минималистична. Иногда актрисы одновременно пьют чай, делают какой-то жест, умеренно играют лицом. В отличие от «классического» театра, тут всегда крупный план. Возникает интересная игра с «полиэкраном». С поиском вообще какого-то взаимодействия на плоском экране. С поиском смысла. То, что актрисы постоянно читают текст, приближает это к «читке», «пробе», «репетиции», «work in progress». Одна актриса — американка. Говорит с акцентом, несмотря, вероятно, на прошлые уроки сценречи в русском театральном вузе, что делает происходящее более объёмным… Постоянные ошибки в ударениях русских слов даже до какой-то степени добавляют очарования происходящему. Задумка представить разные ипостаси героини интересна, хотя не особо и прочитывается. Но не очень важно, поскольку — красивые девушки. Брошки. Косметика. Улыбки. В конце концов, если есть «вечная женственность», то почему бы не представить и «коллективный феминизм». В спектакле есть место и для звучащих двух шлягерных (ворд предлагает замену на «лагерных») музыкальных тем: «Плачет девочка в автомате», «Гудбай, Америка». Хиты того времени.

Цитата из веб-спектакля «Американки». Pavel Petrov — live(facebook.com) Домашний театр

Что касается самой книги, то мне лично «демократический дискурс» перестройки не очень приятен. Поскольку понять, что и как к чему привело, строго говоря, не так уж сложно. И всё это «новое мышление». Стопроцентная фальшь «перестройки», которая очевидна сейчас как никогда. Как ни странно, но именно это делает весь этот спектакль интересным. Разве грани фальши менее интересны, чем грани правды? И особо те люди-творцы со светлыми лицами, которые успели получить всё, что смогли как от советской системы, так и от того, во что она злокачественно переродилась. Но, в конце концов, не хочется писать гадости. Оставлю это тем, кто справляется с этим лучше.

Цитата из веб-спектакля «Американки». Pavel Petrov — live(facebook.com) Драма

Обращу внимание на другое. В книге убийство Кеннеди, миллионеры, знаменитости, богема, даже экскурсия в тюрьму… Как повод к интересу. Утонченное мещанство и новое дворянство. Да и старое тоже. В истории культуры мы легко найдём «особых женщин высшего света», тонких знатоков, светских львиц, профессиональных муз, искусных искусствоведок, хозяек салонов с собачками на коленях. Я вовсе не настаиваю, что к автору (авторке) книги так легко подобрать ярлык. Но интересен сам сюжет. Женщины, которые многих пережили. От Одоевцой до Мандельштам (вот уж кто не скупился на матерные слова на полях)… Впрочем, все желающие могут вполне оценить спектакль и книгу сами. В конце концов, блюдечко из сказок теперь легко умещается в кармане, каждый может посмотреть что угодно из любой части мира. Была бы возможность посмотреть и желание не отворачиваться. А вот с этим часто в наши дни бывает сложно. Дефицит.