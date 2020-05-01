Война: Красноярский край 1941–1945 гг
Почти полмиллиона красноярцев, а точнее 455 тысяч человек, ушли на фронт за время Великой Отечественной войны. Это каждый пятый житель Красноярского края. Не вернулись домой 168 тысяч человек.
В Красноярском крае было сформировано порядка 40 воинских формирований. Это и ушедшая на фронт первой в крае знаменитая 119-я стрелковая бригада, и 365-й стрелковый полк, одержавший важную победу в битве за Москву зимой 1941 года, и павшая почти целиком в боях в Подмосковье 78-я добровольческая бригада, и 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина.
В тылу
Как сообщает официальный портал Красноярского края, в годы войны в регион прибыло оборудование 25 крупных заводов и фабрик, 30 тысяч рабочих. Так появились «Краслесмаш», «Сибтяжмаш», КрасТЭЦ, Комбайновый завод, Красноярский радиотехнический завод, химкомбинат «Енисей», Цементный завод, завод «Квант», значительно вырос «Красмаш».
Производство и сельское хозяйство легли на плечи стариков, женщин и подростков. Люди недоедали, трудились по 13−14 часов в сутки, но отдавали фронту всё, чем могли поделиться.
За годы войны красноярцы перечислили в фонд обороны более 200 млн рублей, отдали 115 тысяч тёплых вещей, сотни тысяч пудов хлеба и других продуктов питания. Школьники и детсадовцы отправляли подарки бойцам.
Подвиг моряков-североморцев
В августе 1942 года в Диксоне — самом северном посёлке края — произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации Северного морского пути. Он направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подвига моряков-североморцев названы полтора десятка островов Карского моря.
Есть ещё одна страница из истории Красноярского края, связанная с Великой Отечественной войной. По секретной авиатрассе Аляска — Сибирь, базовым пунктом которой был Красноярск, советские лётчики доставляли в страну американские самолёты. Трассу построили за несколько месяцев 1942 года.
В Красноярске велось техническое обслуживание американской техники, там готовили лётчиков и отправляли самолёты на фронт. До сих пор на территории региона находят останки разбившихся самолётов.
Всего по красноярской трассе за 1942−1945 годы перегнали почти 8 тысяч воздушных судов.
Эвакогоспитали
В годы Великой отечественной войны в Красноярском крае действовало свыше 60 эвакуационных госпиталей, принимавших самых тяжёлых больных. До сих пор в столице края работает госпиталь ветеранов войн.
Красноярский край являлся конечным пунктом медицинской эвакуации, пациенты местных госпиталей с самыми сложными ранениями нуждались в длительном лечении. В одном из эвакогоспиталей Красноярска работал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) — выдающийся врач и священнослужитель, опытный хирург, спасший огромное количество советских солдат.
В 1942 году на основе медвузов, эвакуированных из Воронежа и блокадного Ленинграда, был образован Красноярский медицинский институт.
Край принял детей из Ленинграда
23 сентября 1942 года в Красноярский край прибыл первый эвакуированный эшелон с детьми из Ленинграда — 1458 человек.
После медосмотра и санобработки детей направили в районы Хакасской автономной области, в Емельяновский, Идринский, Канский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Партизанский районы края.
Партийные и советские организации собрали для детей тёплые вещи, игрушки, продукты питания, говорится в сообщении министерства социальной политики Красноярского края.
Наши дни
По данным краевого минсоцполитики, в Красноярском крае по состоянию на апрель 2020 года проживают свыше 140 тысяч граждан, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 668 — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 11 тысяч — труженики тыла, 272 — бывшие узники концлагерей, 252 — жители блокадного Ленинграда.