Почти полмиллиона красноярцев, а точнее 455 тысяч человек, ушли на фронт за время Великой Отечественной войны. Это каждый пятый житель Красноярского края. Не вернулись домой 168 тысяч человек.

Красноярский край в годы Великой Отечественной войны

В Красноярском крае было сформировано порядка 40 воинских формирований. Это и ушедшая на фронт первой в крае знаменитая 119-я стрелковая бригада, и 365-й стрелковый полк, одержавший важную победу в битве за Москву зимой 1941 года, и павшая почти целиком в боях в Подмосковье 78-я добровольческая бригада, и 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина.

В тылу

Как сообщает официальный портал Красноярского края, в годы войны в регион прибыло оборудование 25 крупных заводов и фабрик, 30 тысяч рабочих. Так появились «Краслесмаш», «Сибтяжмаш», КрасТЭЦ, Комбайновый завод, Красноярский радиотехнический завод, химкомбинат «Енисей», Цементный завод, завод «Квант», значительно вырос «Красмаш».

Игарская судоверфь Норильского комбината. Игарка. Туруханский район. Красноярский край. 1945

Производство и сельское хозяйство легли на плечи стариков, женщин и подростков. Люди недоедали, трудились по 13−14 часов в сутки, но отдавали фронту всё, чем могли поделиться.

За годы войны красноярцы перечислили в фонд обороны более 200 млн рублей, отдали 115 тысяч тёплых вещей, сотни тысяч пудов хлеба и других продуктов питания. Школьники и детсадовцы отправляли подарки бойцам.

Подвиг моряков-североморцев

В августе 1942 года в Диксоне — самом северном посёлке края — произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации Северного морского пути. Он направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подвига моряков-североморцев названы полтора десятка островов Карского моря.

Первый трехэтажный дом. Норильск. Красноярский край. 1943

Педагогический институт. Енисейск. Красноярский край. 1944

Вид на территорию завода имени Ворошилова. Красноярск. Красноярский край. 1941-1943

Есть ещё одна страница из истории Красноярского края, связанная с Великой Отечественной войной. По секретной авиатрассе Аляска — Сибирь, базовым пунктом которой был Красноярск, советские лётчики доставляли в страну американские самолёты. Трассу построили за несколько месяцев 1942 года.

В Красноярске велось техническое обслуживание американской техники, там готовили лётчиков и отправляли самолёты на фронт. До сих пор на территории региона находят останки разбившихся самолётов.

Всего по красноярской трассе за 1942−1945 годы перегнали почти 8 тысяч воздушных судов.

Эвакогоспитали

В годы Великой отечественной войны в Красноярском крае действовало свыше 60 эвакуационных госпиталей, принимавших самых тяжёлых больных. До сих пор в столице края работает госпиталь ветеранов войн.

Усть-Порт. Таймырский Долгано-Ненецкий район. Красноярский край. 1941-1945

Усть-Порт, главная улица. Таймырский Долгано-Ненецкий район. Красноярский край. 1941-1945

Красноярский край являлся конечным пунктом медицинской эвакуации, пациенты местных госпиталей с самыми сложными ранениями нуждались в длительном лечении. В одном из эвакогоспиталей Красноярска работал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) — выдающийся врач и священнослужитель, опытный хирург, спасший огромное количество советских солдат.

В 1942 году на основе медвузов, эвакуированных из Воронежа и блокадного Ленинграда, был образован Красноярский медицинский институт.

Правительство Красноярского края «В годы Великой Отечественной войны Красноярский край был одной из опор нашей страны — он поставлял людей, военную технику, боеприпасы, продовольствие, лечил раненых и даже одержал победу в сражении».

Усть-Порт, вид с Енисея. Таймырский Долгано-Ненецкий район. Красноярский край. 1941-1945

Шушенское. Дом Зырянова. Шушенское. Красноярский край. 1944

Край принял детей из Ленинграда

23 сентября 1942 года в Красноярский край прибыл первый эвакуированный эшелон с детьми из Ленинграда — 1458 человек.

После медосмотра и санобработки детей направили в районы Хакасской автономной области, в Емельяновский, Идринский, Канский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Партизанский районы края.

Партийные и советские организации собрали для детей тёплые вещи, игрушки, продукты питания, говорится в сообщении министерства социальной политики Красноярского края.

Шушенское. Шушенский район. Красноярский край. 1944

Наши дни

По данным краевого минсоцполитики, в Красноярском крае по состоянию на апрель 2020 года проживают свыше 140 тысяч граждан, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 668 — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 11 тысяч — труженики тыла, 272 — бывшие узники концлагерей, 252 — жители блокадного Ленинграда.