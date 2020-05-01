Территория нынешней Брянской области к началу Великой Отечественной войны входила в состав Орловской области. Как административная единица Брянская область с центром в Брянске была образована 5 июля 1944 года — в неё вошли 26 западных районов Орловской области. Это объединение было необходимо для скорейшего восстановления разрушенного в годы оккупации народного хозяйства.

Александр Грибовский. Красноармейцы Брянского фронта читают полученные из дома письма. 1943

В 1967 году «за активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные трудящимися области в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства» Брянская область была награждена орденом Ленина.

В Брянской области есть региональное почётное звание «Город партизанской славы». Его присваивают городам, посёлкам или сёлам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе партизанского движения партизанами и подпольщиками совершены подвиги в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, проявлены мужество, стойкость и массовый героизм». Этого звания удостоены 27 населённых пунктов региона.

Александр Грибовский. Лучший танковый экипаж 1-й советской танковой армии получает подарки от трудящихся Москвы. Брянский фронт. 1943

Александр Грибовский. Советский минометный расчет меняет огневую позицию. Брянский фронт, Орловское направление. Июль 1943

Брянск был оккупирован немецкими войсками с 6 октября 1941 года, освободили город 17 сентября 1943 года. Областной центр награждён орденом Октябрьской Революции (1979) и орденом Трудового Красного Знамени (1985), а в 2010 году Брянску присудили почётное звание «Город воинской славы».

Начало войны

К 1940-м годам в Орловскую область входили 24 брянских района с общим количеством населения 1,77 млн человек. В Брянске проживало около 88 тысяч жителей. В первые же дни войны в ряды Красной армии отправились свыше 200 тысяч брянцев. Уже в июне 1941 года в Брянске был сформирован дивизион бронепоездов, который сразу принял участие в боях с врагом в составе 21-й армии. В середине августа 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Брянщины, а в октябре в оккупации оказалась вся территория края. Одновременно с эвакуацией населения и предприятий началась работа по формированию партийного подполья и партизанских отрядов.

Борис Игнатович. Два партизана из Брянской области. 1943

Борис Игнатович. Построение партизан 3-го батальона 2-й Клетнянской партизанской бригады перед рейдом в тыл врага. 1943

Партизанское сопротивление

В антифашистском движении участвовало свыше 60 тысяч жителей Брянской области. Были сформированы 27 партизанских бригад, около 200 партизанских отрядов и подпольных организаций. Сначала основной тактикой подпольщиков были внезапные нападения, засады, разрушение средств связи, а затем начались крупные операции. Партизаны вели борьбу не только с немецкими оккупантами, но и с вооружёнными силами Локотской республики (территория нынешнего Брасовского района) — Русской освободительной народной армией, куда входили в основном перебежчики от партизан, молодые местные жители, мобилизованные немецким командованием.

В 1942 году в брянских лесах партизаны создали два обширных подконтрольных края и одну зону, сюда переместились многие украинские партизанские отряды. 30 мая постановлением Государственного Комитета Обороны был создан Брянский штаб партизанского движения. На освобождённых территориях обустраивались аэродромы, и «большая земля» начала регулярно доставлять партизанам боеприпасы, медикаменты, агитационно-пропагандистские материалы и вывозить раненых, членов семей партизан, осиротевших детей.

С октября 1941 года по сентябрь 1943 года брянские партизаны провели свыше тысячи боевых операций, уничтожили около 100 тысяч солдат и офицеров противника. Добровольцы пустили под откос 993 эшелона с живой силой и техникой, уничтожили 226 танков и бронемашин, 120 самолётов, тысячи автомашин, орудий и другой военной техники, подорвали 99 железнодорожных мостов, около 300 военных складов, разгромили 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.

Партизаны освобождали от оккупантов целые территории и восстанавливали в них советскую власть: в феврале 1942 года добровольцы освободили город Трубчевск, затем ещё 76 населённых пунктов и 13 сельсоветов, к концу года советскую власть восстановили на значительной части Дятьковского района.

Самой крупной операцией брянских партизан был взрыв 300-метрового железнодорожного моста через Десну (прозванного Синим или Голубым) 8 марта 1943 года в районе посёлка Выгоничи. Это на месяц парализовало переброску вражеских эшелонов на Орловско-Курском направлении.

За два года немецкой оккупации враги казнили и замучили около 130 тысяч человек, мирных граждан и военнослужащих. На территории области находились 18 лагерей для военнопленных. Порядка 200 тысяч жителей угнали в Германию или страны фашистского блока, где большая часть погибла в концлагерях.

Иван Шагин. Колхозницы сельхозартели приветствуют воинов РККА, едущих на трофейном танке Pz.Kpfw. III. Брянский фронт. Июль 1943

2 Леонид Великжанин. Артиллеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Брянского фронта на марше . Сентябрь 1943

Эвакуация предприятий

В первых числах июля 1941 года предприятия Брянской области начали готовить к эвакуации в восточные районы страны. Завод «Красный Профинтерн» эвакуировали в Красноярск, механический завод им. Кирова — в уральский город Усть-Катав, станки и оборудование вагоностроительного завода им. Урицкого (ныне ПО «Мелиормаш») отправили в саратовский Энгельс. Погарский сигарный комбинат перевозили в Москву и Удмуртию, Клинцовскую текстильную фабрику им. Ленина направили в Ульяновскую область, швейную фабрику — в оренбургский Бузулук. Всего было эвакуировано свыше 100 тысяч специалистов и рабочих, только из Брянска вывезли около 140 составов с оборудованием. На новом месте был налажен выпуск боеприпасов, миномётов, паровозов и кранов, сотрудники выполняли нормы на 400 и больше процентов.

Жители Брянской области собрали 2,5 млн рублей в фонд обороны страны. По путевкам обкома комсомола на промышленные предприятия области было направлено 14,5 тысячи студентов и учащихся школ и училищ, на специальных курсах было подготовлено 1,4 тысячи медсестёр и семь тысяч сандружинниц. На строительстве рубежей обороны по линии Ржев — Вязьма — Киров — Брянск — Трубчевск работали 130 тысяч человек, как брянцы, так и жители близлежащих областей.

Ущерб, причинённый врагом народному хозяйству Брянской области, оценили в 23,5 млрд рублей (в ценах того времени). Разрушены были все промышленные предприятия, свыше шести миллионов квадратных метров жилья, более 100 тысяч домов селян, с карты региона стёрли 930 населённых пунктов, были уничтожены 2930 колхозов, 23 совхоза и 47 МТС. К концу 1944 года советской власти удалось восстановить 65 промышленных предприятий, но общий объём выпускаемой ими продукции составлял всего лишь один процент довоенного уровня.

Леонид Великжанин. Советские артиллеристы из состава частей 2-го гвардейского кавалерийского корпуса ведут огонь по противнику с замаскированной позиции. Брянская область. Сентябрь 1943

Марк Марков-Гринберг. Вручение партбилета бойцу истребительно противотанкового дивизиона Брянский фронта. 1942

Освобождение от оккупантов

В августе 1943 года на территорию области вступили войска Брянского фронта, завершающие Орловскую операцию. Началось освобождение Карачевского района, Севска, Комаричей и других населённых пунктов. Советским воинам предстояло выйти к Десне, овладеть Брянском и захватить плацдарм для последующего развития наступления на гомельском направлении.

С 1 сентября в разное время на трёх направлениях началась Брянская наступательная операция. В ней приняли участие шесть армий и Брянский фронт. На левом фланге войска перешли в наступление и 5 сентября освободили Брасово и Локоть, а 7 сентября овладели станцией Алтухово и поселком Навлей. С севера в этот же день после мощного авиационного удара по позициям противника был дан залп семи гвардейских миномётных полков и в атаку при поддержке танков двинулись две дивизии. К 13 сентября Красная армия заняла железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-2, 17 сентября при поддержке партизанских соединений овладела городами Брянском и Бежицей. Москва в этот вечер 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий салютовала освободительным войскам. С 20 сентября по всей полосе наступления началось преследование противника и освобождение Белоруссии. К концу сентября 1943 года вся территория Брянской области была очищена от врага. 37 соединений и частей армии получили почётные наименования, связанные с освобождением брянских населённых пунктов.

2 октября 1943 года части Брянского фронта вышли на реку Сож, а вскоре фронт был упразднён: четыре армии и кавалерийский корпус были переданы Центральному фронту, который 20 октября был переименован в Белорусский.

Персонал советского госпиталя, Брянский фронт. 1943

Самарий Гурарий. Жители Брянска встречают освободителей — бойцов Красной Армии. Сентябрь 1943

Советские солдаты атакуют позиции противника. Брянский фронт, июль 1942

Танкисты из советской 108-й танковой дивизии с танком КВ. Брянский фронт, Погарский район, сентябрь 1941

Брянские герои

42 уроженца Брянской области стали полными кавалерами ордена Славы. 160 человек удостоили почётного звания «Герой Советского Союза», среди них единственная женщина — заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант Антонина Худякова, которая совершила 926 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. Три уроженца Брянской области стали дважды Героями СССР.

На брянской земле родились командир танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Евтихий Белов, начальник штаба 1-го Украинского фронта, генерал армии, Герой Советского Союза Иван Петров, командующий 27-й армией 2-го Украинского фронта, генерал-полковник, Герой Советского Союза Сергей Трофименко.

Советский экипаж британского танка «Матильда» на Брянском фронте. Лето 1942

В числе тех, кто разработал знаменитый танк Т-34, был уроженец Бежицы — генерал-майор Александр Морозов. А под руководством уроженца Брянска Ильи Иванова были созданы 280-миллиметровая мортира, 305-миллиметровая гаубица и самое дальнобойное орудие того времени — 210-миллиметровая пушка с дальностью стрельбы 30 км.