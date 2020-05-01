



Литву начинает беспокоить рост напряженности между Польшей и Европейский союзом. Опасения высказываются пока на неофициальном уровне. Под конец апреля литовский телеканал TV3 предоставил слово известному литовскому дипломату Антанасу Валионису, который с 1994 года по ноябрь 2000 года был послом Литвы в Польше и с 2000 года по 2006 год являлся министром иностранных дел Литвы. В Европе растут споры о том, останется ли Польша в ЕС в долгосрочной перспективе, резюмировал телеканал. Об этом начинают думать некоторые европейские политики, которые отмечают резкое усиление авторитарных тенденций в Польше, где правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) борется не только с оппозицией, но и с европейскими институтами, прежде всего с Европейской комиссией и Советом Европы. И «если Европейский союз настолько ужасен, то, возможно, им (Польше — С.С.) нужно подумать о стратегии выхода», — отметил Валионис.

Его заявление заинтересовало польскую газету Rzeczpospolita, которая обратилась к литовскому дипломату за разъяснениями. Экс-министр иностранных дел, подчеркнув, что выступает в личном качестве, заявил следующее. Для его страны неблагоприятным является проект «видения ЕС двух скоростей»: еврозоны с ее собственным солидным бюджетом и остальных. Однако «это один из вариантов, который рассматривала предыдущая Европейская комиссия, неизвестно, как нынешняя ЕК отнесется к нему. Проблема с Польшей, которая не находится в зоне евро и не хочет находиться в ней». Еще большей проблемой станет выход Польши из ЕС, добавляет дипломат. Никто «не выбросит Польшу, у Брюсселя нет таких механизмов. Однако Европейский союз — это сообщество не только интересов, но и ценностей. И различия в подходах к ценностям могут привести к выходу поляков из ЕС. Насколько я знаю, новая Еврокомиссия намерена организовать дискуссию о будущем Евросоюза, что-то похожее на конвенцию 2002—2003 годов, которая подготовила проект Конституции для Европы. Тогда может появиться идея статьи об исключении из ЕС стран, нарушающих законодательство Евросоюза».

Polexit стал бы плохим вариантом для Литвы, сообщил Валионис. Если Польша выйдет из ЕС, то Литва, а вместе с ней и другие прибалтийские республики, которые «восстанавливали независимость в течение трех десятилетий», оказались бы географически отрезанными от остальной части Евросоюза. География «в этой части мира имеет ключевое политическое значение». Это важный тезис, несмотря на то, что в июле 2019 года во время своего первого заграничного визита, пунктом назначения которого стала Варшава, новоизбранный литовский президент Гитанас Науседа заявил, что его страна может поддержать польскую сторону в ее споре с Брюсселем о судебной реформе в Польше. Он тогда обозначил новый курс Вильнюса, направленный на восстановления литовско-польских отношений, испорченных во время каденции Дали Грибаускайте. Молодая литовская республика после 1989 года дистанцировалась от Варшавы и общего наследия первой Речи Посполитой. Ситуация изменилась после прихода Науседы. Сближение Литвы с Польшей некоторые издания объясняли тогда «новой имперской политикой Москвы». Между тем литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, как писала польская пресса, разделял направленность PiS на «более твердую защиту национальных интересов в ЕС».

Новой президент Литвы в свою очередь говорил о необходимости ускорения экономического роста, в том числе за счет развития тесного сотрудничества с Польшей. Оно началось, причем складывалось впечатление, что кооперация играет скорее в пользу польских государственных компаний и бизнеса, что от потепления отношений больше выигрывает Варшава. Что касается Вильнюса, то он делал публичные жесты солидарности с Варшавой. Польские аналитики объясняли это тем, что литовские власти видят соседнюю страну «гарантией независимости и безопасности Литвы», которой «угрожает Россия». Но диалог — это дорога с двухсторонним движением. Возможно, кому-то в Польше кажется, что литовские политики съедят любые действия Варшавы ради «защиты от Москвы». Заявления Валиониса показывают, что ситуация не настолько однозначная, а у Вильнюса есть обоснованные опасения. ЕС настроен решительно в отношении «Права и Справедливости». Эскалация между Брюсселем и Варшавой нарастает, и не видно желания, чтобы та или другая стороны оказалась готовой к уступкам. Это значит, что, поддерживая Польшу, проиграть может также Литва. И PiS осознает серьезность ситуации.

Правящая партия, в том числе на уровне аппарата министра-координатора спецслужб, старается сбить волну критики «польского авторитаризма» западной прессой, раскручивая тему «российской дезинформации». Полякам навязывают примитивную схему: русские используют сюжеты европейских изданий в своих интересах, что должно дискредитировать последних как «полезных идиотов» Москвы. Конечно, такую трактовку электорат «Права и Справедливости» примет. Однако за пределами Польши эта пропагандистская линия не найдет понимания. На это и намекнул бывший министр иностранных дел Литвы, когда говорил о географии. Ведь география не бывает «демократической» или «тоталитарной». Она или есть, или ее нет. Поэтому продолжение борьбы Варшавы с ЕС так беспокоит Вильнюс.