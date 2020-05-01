В борьбу СССР против фашисткой Германии и её сателлитов Москва внесла решающий вклад. Не случайно ряд историков убеждены: поражение фашизма началось именно с победы советских войск под столицей, которое произошло в период с сентября 1941 по апрель 1942 года.

МАММ/МДФ Москва в дни обороны

Награды

1 мая 1944 года Указом Президиума ВС СССР учреждена медаль «За оборону Москвы». По состоянию на 1 января 1995 года этой медалью наградили свыше миллиона человек. За выдающиеся заслуги перед Родиной, героизм, мужество и стойкость, которые проявили жители города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 6 сентября 1947 года по случаю 800-летия города Москву наградили орденом Ленина. А 13 сентября того же года в Георгиевском зале Кремлевского дворца председатель президиума Верховного совета СССР Н. М. Шверник прикрепил орден к знамени столицы. В канун 20-летия Победы, 8 мая 1965 года, указом президиума Верховного совета СССР удостоил Москву высшей степени отличия среди городов Советского Союза, прославившихся своей обороной в годы войны, и присвоил ей почётное звание «Город-герой». Вместе с почетным званием столице был вручён орден Ленина и медаль Золотая звезда.

МАММ/МДФ Панорама Москвы. 1941

МАММ/МДФ Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны

Союз фотохудожников России Первые дни войны, мобилизация в РККА. Москва. 1941

МАММ/МДФ Защитники Москвы. Октябрь 1941

Население

К моменту нападения Германии на СССР население Москвы составляло чуть более 4 млн человек. Однако к началу 1942 года численность жителей столицы сократилась примерно вдвое. Причиной тому было несколько факторов. Во-первых, часть жителей была эвакуирована в более безопасные регионы СССР. Во-вторых, многие москвичи были призваны в армию и ополчение. Всего на фронт ушли около 900 тысяч жителей столицы, а вернулись обратно 850 тысяч человек. Возвращение жителей в город из эвакуации приобрело масштабы только в 1944 году. Ко дню Победы 9 мая 1945 года численность жителей Москвы составила уже около 80% от довоенного уровня и превысила 3,3 млн человек. За годы Великой Отечественной войны 146 москвичей были удостоены звания Героя Советского Союза.

МАММ/МДФ Общее собрание. Политический руководитель И. Кувшинов на привале читает народным ополченцам последние сообщения Советского информбюро. 1941

Значительная часть жителей Москвы принимала участие в обороне города в составе народного ополчения. Основная его часть была сформирована ещё до подхода немецких войсковых соединений к городу. В его состав принимали добровольцев допризывного возраста — юношей от 17 лет и даже младше, а также лиц, которые были признаны негодными к воинской службе в рядах Красной Армии.

К осени 1941 года в Москве было создано 12 дивизий народного ополчения, хотя изначально планировалось создать 25 — по одной на каждый тогдашний район города. К сентябрю того же года эти подразделения были включены в состав РККА и по штатной численности должны были состоять из 10 843 военнослужащих каждая. Большая часть ополчения приняла участие в Вяземской оборонительной операции Красной Армии, где были понесены значительные потери в личном составе, в результате чего пять из 12 дивизий впоследствии были официально расформированы.

Экономика

Вся экономика Москвы была переориентирована на нужды армии и флота уже на второй день войны. Так, 23 июня на столичные заводы поступили новые задания по выпуску продукции для фронта. Причём коснулось это не только тяжёлой, но и легкой промышленности и даже пищевых предприятий, таких как кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Однако вскоре работу предприятий пришлось приостановить. Немецкие войска вплотную подошли к столице. По этой причине было принято решение эвакуировать ряд предприятий на восток — угроза захвата Москвы фашистами не позволяла сохранить производственные мощности в городе.

МАММ/МДФ Изготовление боеприпасов

МАММ/МДФ На заводе имени Владимира Ильича. Москва. 1941

Тем не менее эвакуированы были далеко не все заводы, а на месте эвакуированных со временем было развернуто новое производство. В итоге завод «Красный пролетарий» в годы войны выпускал специальные станки, бомбы, мины и другие боеприпасы. «Компрессор» запустил производство реактивных миномётов, завод «Борец» изготавливал миномёты, снаряды для «Катюш» и крупнокалиберные мины. Фабрика «Парижская коммуна» перешла на выпуск армейской обуви, «Трёхгорная мануфактура» — на выпуск ткани для обмундирования, шинельного сукна и парашютного шёлка. Микояновский мясокомбинат в годы войны выполнял производство медицинских препаратов на основе эндокринного сырья, которое получали при убое скота. По оценке обществоведа Владимира Суходеева, каждый седьмой самолёт, построенный в стране, каждый четвёртый снаряд, третий миномёт и каждый второй автомат, выпущенные в Советском Союзе, были сделаны в Москве.

Ключевые сражения

Сражение за Москву с сентября 1941 по апрель 1942 завершилось полным крушением плана «Барбаросса», согласно которому СССР планировалось захватить за 12 недель. Всего в сражении за столицу Советского Союза участвовало около трёх миллионов солдат с обеих сторон. Датой начала сражения считается 30 сентября 1941 года — в этот день в атаку на оборону города пошла вторая танковая группа вермахта.

МАММ/МДФ Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

МАММ/МДФ Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

МАММ/МДФ Солдаты Красной Армии под Москвой. Октябрь — декабрь 1941

На тот момент фашисты бросили на Москву свои главные силы. Превосходство немцев было во всём: в количестве солдат, техники, боеприпасов и снабжении. Причем в некоторых аспектах численное доминирование противника была немыслимым. Большинство историков сходятся в том, что вермахт бросил на Москву 78 дивизий численностью более 1,9 млн человек. Со стороны Москвы им противостояло около 1,2 млн советских войск. Кроме полуторакратного превосходства в живой силе у фашистов было как минимум двукратное превосходство в танках и самолетах, а также несоизмеримо лучшее обеспечение продовольствием и боеприпасами.

Оборона Москвы на тот момент состояла из четырёх укрепрайонов. Несмотря на самоотверженное сопротивление защитников, 7 октября немцы смогли прорвать дальнюю оборону города. С 12 октября начали создаваться три ближних рубежа защиты. Контратаки в районе Калинина вынудили часть фашистских сил переместиться от севера Москвы, в то время как героическая оборона Тулы сковала силы вермахта на юге.

Однако остановить продвижение немцев этими тактическими приёмами не удалось. В ноябре фашистские войска захватили подмосковные Клин и Солнечногорск и приступили к форсированию канала Москва—Волга. От Москвы немцев отделяло всего 25 километров. Немцы предприняли попытку пробиться к столице в районе Апрелевки и в Химках, однако не смогли реализовать задуманное. Контратаки советских сил сумели переломить исход битвы, а подоспевшее подкрепление определило исход битвы за Москву — 5 декабря первая, оборонительная часть битвы завершилась успехом СССР. В результате развернувшегося контрнаступления к апрелю 1942 года фашистские войска оказались отброшены на 100−250 километров. Победа в Битве за Москву была достигнута благодаря самоотверженному подвигу советских солдат, на её алтарь принесены жизни, по разным оценкам, от 470 до 580 тысяч бойцов.