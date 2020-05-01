Победу в Великой Отечественной войне жители Челябинской области активно ковали на фронте и в тылу. В годы войны Челябинск обрёл своё неофициальное название — Танкоград. Здесь, на тракторном заводе, выпускались легендарные танки Т-34 и не менее легендарные «Катюши».

Кировский завод в Челябинске. Т-34 на жд-платформах

На передовой

К началу войны на территории региона, с учётом отделившейся 6 февраля 1943 года Курганской области, проживали почти три миллиона человек. На фронт, по некоторым данным, ушли порядка миллиона человек. Более 200 тысяч не вернулись домой. Если же говорить о Челябинской области в современных границах, то на фронт ушли около 324 тысяч жителей региона. Не вернулись примерно 120 тысяч. Они погибли, умерли от ран либо пропали без вести.

На территории региона были созданы 67 крупных воинских формирований. Среди них 16 стрелковых дивизий, 11 механизированных бригад, 10 артиллерийских полков, 10 лыжных батальонов, девять пушечных артиллерийских бригад, семь артиллерийских дивизий и даже бригада морской пехоты.

Россия, Челябинская область, Миасс Митинг по поводу нападения фашистской Германии на Советский Союз. 1941.

Комсомольская площадь. Проводы на фронт 97-й танковой бригады. Май 1942

Россия, Челябинская область, Челябинск Торжественные проводы на фронт 97-й танковой бригады. 16 мая 1942.

В 1943 году, после разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде, при активном участии рабочих Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской областей был создан легендарный Уральский добровольческий танковый корпус. Боевым крещением для подразделения стала битва на Курской дуге. После неё корпус получил звание «Гвардейский». С 1943 по май 1945 года УДТК прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами Ордена Славы, а 38 получили высшее звание — Герой Советского Союза.

Всего этого высшего звания были удостоены 224 южноуральца. 130 из них совершили подвиги в челябинских бригадах и дивизиях. Дважды Герой танкист Семён Хохряков получил его дважды и был представлен к третьей Золотой Звезде. 17 апреля 1945 года Героя смертельно ранило в 100 километрах от логова нацистов — Берлина. Ему было всего 29 лет.

Россия, Челябинская область, Магнитогорск Вид южной части Магнитогорского металлургического комбината им. И.В. Сталина. 1941.

Легендарный снайпер Василий Зайцев также был тесно связан с Южным Уралом. В битве за Сталинград он уничтожил более 200 солдат и офицеров противника. Герой пережил войну. А уроженец Челябинска Ибрагим Газизуллин был удостоен высокого звания посмертно. За годы войны старший лейтенант совершил 90 боевых вылетов. Он сбил семь вражеских самолётов, уничтожил 32 танка, 10 автоцистерн и т.д. Погиб 30 мая 1944 года при выполнении боевого задания.

Более 50 жителей региона стали полными кавалерами Ордена Славы. Один из них — Иван Матюхин. Он был призван в армию в октябре 1941 года и с боями дошёл до Австрии. Он ушёл из жизни в феврале 2015 года в возрасте 92 года.

Василий Зайцев, снайпер

Загрузка мартеновской печи в третьем мартеновском цехе ММК, июнь 1942

Магнитогорское ремесленное училище № 13. Редколлегия за выпуском очередного крокодила. 1941-42

Фронт в тылу

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945, Челябинская область стала в прямом смысле этого слова кузницей Победы. Она снабжала действующую армию боевой техникой, боеприпасами и другим необходимым. Около 100 тысяч тружеников тыла получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Коллективы 16 предприятий Южного Урала были отмечены государственными наградами, а 18 предприятий получили на вечное хранение знамена Государственного Комитета Обороны.

Через месяц после начала войны Магнитогорский металлургический комбинат освоил выпуск брони. Из магнитогорской стали были сделаны броня каждого второго танка и каждый третий снаряд, выпущенный по врагу.

Общий вид строительства Коксохимцеха. 10 октября 1943

Россия, Челябинская область, Магнитогорск Разливка чугуна в доменном цехе ММК. июнь 1942.

Челябинский тракторный завод после начала войны наладил производство танков. Ещё до войны на предприятии освоили выпуск танков КВ-1. Теперь эту работу нужно было поставить на поток. Поначалу с этим имелись проблемы. Не хватало брони, оборудования и рабочих рук. Но осенью 1941 года произошёл перелом. В Челябинск эвакуировали Кировский завод из Ленинграда, Дизельмоторный и Станкостроительный из Харькова, «Красный пролетарий» и «Динамо» из Москвы и т.д. Все вместе они образовали танкостроительный комбинат. 22 августа 1942 года ЧТЗ выпустил первый танк «Т-34». Всего за годы войны предприятие произвело 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, в том числе и легендарных «Катюш» — реактивных артиллерийских установок БМ-13.

В годы войны с запада Советской страны на Южный Урал эвакуировали более 300 промышленных предприятий. Также в регионе построили 35 заводов. Для обеспечения нужд армии в годы войны было построено 35 заводов. Один из них — Челябинский металлургический, который обеспечивал поставки стали. Также был создан Бакальский завод металлоконструкций, позднее — Челябинский завод автомобильных прицепов. Это предприятие выпускало прицепную технику для танков, БТР и другой техники. А в 1942 году на базе эвакуированного на Урал Мариупольского трубного завода появился Челябинский трубопрокатный завод.

Россия, Челябинская область, Челябинск Кировский завод Наркомата танковой промышленности. Цех сборки. Установка орудия на тяжелую самоходную артиллерийскую установку. 1943-44.

О значимости Южного Урала для обеспечения армии боевой техникой говорит хотя бы тот факт, что именно в Челябинске находился созданный в 1941 году Народный комиссариат танковой промышленности. Здесь же размещались наркоматы электростанций, боеприпасов, среднего машиностроения и часть наркомата строительства. Также именно здесь было создано танковое училище, которое готовило кадры для действующей армии.

Значимы и награды Родины. В 1980 году Челябинск был награждён Орденом Ленина за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйстве и культурном строительстве, а также за обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне и большой вклад в индустриализацию страны. А в 2015 году он официально был признан Городом трудовой доблести и славы.

Россия, Челябинская область, Челябинск Танкоград. 1943.

Кировский завод в Челябинске. Опытный образец танка ИС № 1 вооруженный 76,2-мм пушкой Ф-34. Апрель 1943

Свой вклад в Победу внесли и сельские труженики. За военный период они собрали более 4 млн тонн зерна, а также получили 146 тыс. тонн мяса и 1850 тыс. тонн молока. Колхозники выработали более 281 млн трудодней.

На смену ушедшим на фронт рабочим и колхозникам к станкам и не только встали женщины, старики и дети-подростки. Они работали по 12−16 часов, чтобы выполнить поставленные задания и обеспечить армию всем необходимым. «Всё для фронта! Всё для Победы!» Этому лозунгу было подчинено всё в тылу. С каждым выпущенным танком, каждым изготовленным метром трубы, каждым куском стали, каждым граммов зерна, молока и мяса — всем своим героическим трудом челябинцы приближали Победу. Приближали как могли.